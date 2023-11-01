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Mở khóa LinkedIn

Proxy IPv4 chuyên dụng cho LinkedIn: một IP cho mỗi tài khoản, 100.000 IP datacenter cho scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, giao ngay.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPKhuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP ISP để quản lý tài khoản LinkedIn
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất các danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi làm việc với dịch vụ này hơn một năm và mọi thứ luôn ổn, không có lệnh cấm hay bất đồng nào! Dễ sử dụng, không có tính năng không cần thiết, đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi làm điều đó trong khi tắm! Tôi không tìm thấy sai sót nào trong proxy này.

Anton SmirnovNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Fineproxy là nhà cung cấp proxy vững chắc với nhiều lựa chọn máy chủ trên toàn thế giới. Tôi đã sử dụng dịch vụ của họ trong vài tháng, chủ yếu cho các công cụ SEO và nghiên cứu thị trường và hiệu suất luôn đáng tin cậy. Tốc độ kết nối nhanh và IP hiếm khi bị gắn cờ hoặc chặn. Bảng điều khiển của họ rất dễ điều hướng và việc thiết lập proxy rất đơn giản. Hỗ trợ khách hàng rất chuyên nghiệp và trả lời nhanh chóng các yêu cầu. Cơ cấu giá cả cạnh tranh, đặc biệt đối với các gói số lượng lớn. Nhìn chung, Fineproxy.org mang lại giá trị tuyệt vời và dịch vụ đáng tin cậy cho cả mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp.

KavieDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi rất hài lòng với dịch vụ của Fineproxy. Mạng proxy của họ lớn và mạnh mẽ, cung cấp kết nối ổn định và nhanh chóng. Trang web của họ rất dễ điều hướng và hỗ trợ kỹ thuật rất nhạy bén và hữu ích. Đây là một lựa chọn chắc chắn cho những ai muốn bảo mật trình duyệt của mình hoặc vượt qua các giới hạn địa lý.

amarghezaliSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

FineProxy là một công cụ đáng tin cậy đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tôi. Các proxy nhanh, ổn định và có thể truy cập từ nhiều địa điểm. Nó có giá cả phải chăng và đội ngũ dịch vụ khách hàng rất nhanh nhạy và hiểu biết. Rất khuyến khích cho bất cứ ai cần. đọc cái này và viết cái khác

W3sazzadProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
LinkedIn có chặn proxy datacenter không?Đôi khi

Không phải tất cả, nhưng nền tảng này có gắn cờ cho các dải IP thuộc về các nhà cung cấp hosting đã biết. IP datacenter dùng chung bởi nhiều người cùng lúc sẽ bị chặn rất nhanh. IP datacenter chuyên dụng — như những IP mà FineProxy cung cấp — hoạt động tốt hơn nhiều vì bạn là người dùng duy nhất trên địa chỉ đó. Với bất kỳ tác vụ nào liên quan đến đăng nhập tài khoản, proxy residential hoặc ISP proxy vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Tôi gặp lỗi "403 Forbidden". Tôi phải làm gì?Đổi IP

Điều này thường có nghĩa là LinkedIn đã chặn IP của bạn. Chuyển sang một proxy khác, xóa cookie, và đợi ít nhất vài giờ trước khi thử lại. Nếu tình trạng này tiếp tục, IP của nhà cung cấp proxy bạn đang dùng rất có thể đã bị đưa vào danh sách đen trên LinkedIn — hãy cân nhắc chuyển sang nhà cung cấp có proxy tốt nhất cho LinkedIn, như FineProxy, nơi IP sạch hơn và không bị bán quá tải.

Tôi có thể dùng một proxy cho nhiều tài khoản LinkedIn không?Không

Không. LinkedIn theo dõi IP nào truy cập tài khoản nào. Hai tài khoản trên cùng một IP trông giống như cùng một người đang cố gian lận hệ thống. Luôn sử dụng một proxy chuyên dụng cho mỗi tài khoản.

Điều gì xảy ra nếu tài khoản của tôi bị hạn chế?Dừng tự động

Dừng toàn bộ tự động hóa ngay lập tức. Đăng xuất khỏi mọi công cụ. Xóa trình duyệt. Đợi 48–72 giờ — đừng cố đăng nhập trong thời gian này. Sau thời gian chờ, đăng nhập thủ công từ một IP sạch (residential hoặc ISP). Nếu hạn chế không được gỡ, liên hệ hỗ trợ LinkedIn và chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân.

Loại proxy nào tốt nhất để scraping LinkedIn?Tùy đăng nhập

Đối với scraping trang công khai mà không cần đăng nhập, proxy datacenter kết hợp xoay IP hoạt động tốt. Đối với scraping khi đã đăng nhập vào tài khoản, hãy dùng proxy residential — mỗi tài khoản một proxy. Pool datacenter của FineProxy (100.000 IP) là lựa chọn vững chắc cho việc thu thập dữ liệu công khai quy mô lớn khi bạn cần số lượng và tốc độ.

Hướng dẫn

LinkedIn phát hiện bạn bằng cách nào — và cách xử lý

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

LinkedIn không dễ dãi với tự động hóa. Dù bạn đang chạy chiến dịch outreach, thu thập dữ liệu lead, hay chỉ cố truy cập tài khoản từ khu vực mà nền tảng không khả dụng — đến một lúc nào đó bạn sẽ gặp phải hạn chế. Đây là những gì thực sự xảy ra và cách proxy giúp bạn giải quyết.

Vấn đề về mô hình hành vi

LinkedIn không chỉ đếm số hành động của bạn. Nó theo dõi cách bạn hành xử. Tốc độ nhấp chuột, thời gian giữa các lời mời kết nối, cách bạn điều hướng trang, bạn cuộn trang hay nhảy thẳng đến nút "Connect". Nếu hành vi của bạn trông máy móc, thậm chí 20 lời mời kết nối mỗi ngày cũng có thể kích hoạt cảnh báo.Dấu hiệu sớm cho thấy bạn đang gặp rắc rối: bị đăng xuất bắt buộc, yêu cầu "xác minh danh tính", phiên làm việc hết hạn không rõ lý do. Đây không phải lỗi — đây là cách LinkedIn báo cho bạn biết hãy chậm lại.

Tại sao IP của bạn quan trọng

LinkedIn duy trì danh sách các dải IP thuộc về trung tâm dữ liệu. Nếu IP của bạn thuộc về một nhà cung cấp hosting đã biết, nền tảng sẽ đối xử với mọi hành động từ địa chỉ đó với mức nghi ngờ cao hơn. Kết hợp IP datacenter với bất kỳ hình thức tự động hóa nào, và bạn đang tự mời lỗi 403 hoặc hạn chế toàn bộ tài khoản.Đây là lý do proxy residential là lựa chọn mặc định cho mọi hoạt động liên quan đến tài khoản. Chúng trông giống như kết nối internet thông thường tại nhà, nên LinkedIn không có lý do gì để gắn cờ chúng.Tuy nhiên, proxy datacenter không phải là vô dụng. Đối với việc scraping danh sách việc làm công khai hoặc trang công ty — những tác vụ mà bạn không cần đăng nhập vào tài khoản — IP datacenter hoạt động tốt miễn là bạn xoay chúng. FineProxy cung cấp IP datacenter chuyên dụng không bị chia sẻ cho hàng trăm người dùng, và điều này tạo ra sự khác biệt thực sự.

Chọn proxy phù hợp cho tác vụ của bạn

Đối với lead generation và outreach — một Static IP dân cư cho mỗi tài khoản. Không dùng chung, không chuyển đổi. LinkedIn gắn tài khoản của bạn với một vị trí địa lý, và việc đột ngột nhảy từ New York sang Singapore sẽ khiến bạn bị gắn cờ ngay lập tức.Đối với scraping quy mô lớn — proxy xoay, đổi IP sau mỗi 200–300 request. Proxy datacenter nhanh và rẻ cho việc này. Pool 100.000 IP datacenter của FineProxy mang lại cho bạn dư giả dồi dào.Để truy cập LinkedIn từ các khu vực bị hạn chế — proxy giúp mở LinkedIn từ bất kỳ vị trí nào. Chọn server tại quốc gia nơi nền tảng khả dụng. Proxy ISP từ FineProxy là lựa chọn tuyệt vời vì kết hợp tốc độ ổn định của datacenter với địa chỉ IP thuộc nhà cung cấp internet thực.

Đừng quên dấu vân tay trình duyệt

Chỉ có IP sạch thôi là chưa đủ. LinkedIn còn kiểm tra dấu vân tay trình duyệt của bạn — chuỗi User-Agent, HTTP headers, độ phân giải màn hình, múi giờ và cài đặt ngôn ngữ. Nếu dấu vân tay của bạn không khớp với vị trí địa lý của proxy hoặc trông giống chữ ký mặc định của headless-browser, bạn sẽ bị gắn cờ ngay cả khi đang dùng IP residential. Hãy sử dụng trình duyệt antidetect hoặc đảm bảo công cụ tự động hóa của bạn (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, v.v.) gửi headers thực tế phù hợp với vị trí proxy. Proxy của FineProxy hoạt động liền mạch với tất cả các nền tảng tự động hóa LinkedIn phổ biến, nên phần IP đã được đảm bảo — bạn chỉ cần chắc chắn phần còn lại của thiết lập cũng tương thích.

Quy tắc khởi động (warm-up)

Tài khoản mới hoặc không hoạt động lâu cần giai đoạn khởi động (warm-up). Đừng kết nối tài khoản mới vào công cụ tự động hóa rồi bắn 100 request ngay ngày đầu tiên. Bắt đầu thủ công — duyệt web, thích vài bài đăng, gửi 5–10 lời mời kết nối bằng tay. Trong 2–3 tuần, tăng dần lên. LinkedIn so sánh hoạt động hiện tại của bạn với lịch sử của bạn, nên một đột biến từ không hoạt động sang tự động hóa mạnh mẽ là cách nhanh nhất để bị hạn chế.

Một proxy, một tài khoản

Đây là quy tắc quan trọng nhất khi làm việc với nhiều tài khoản. Mỗi tài khoản LinkedIn cần một IP chuyên dụng riêng. Nếu hai tài khoản dùng chung một IP, LinkedIn sẽ liên kết chúng lại — và nếu một tài khoản bị cấm, tài khoản còn lại cũng sẽ bị theo.