Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Proxy Mỹ

Truy cập các trang web và ứng dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ bằng proxy trung tâm dữ liệu nhanh và đáng tin cậy — hoàn hảo cho các công cụ SEO, thu thập dữ liệu, phát trực tuyến và thử nghiệm.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Mỹ
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và nhìn chung, trải nghiệm của tôi rất tích cực. Tốc độ proxy ổn định và nhiều vị trí proxy sẵn có giúp tôi truy cập nội dung bị giới hạn địa lý một cách suôn sẻ. Việc thiết lập proxy rất đơn giản và nhóm hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng hỗ trợ và hữu ích khi tôi cần hỗ trợ.

AmirSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

tốt, dịch vụ này rất tuyệt vì tôi có gói BẮC VÀ NAM MỸ trước đây có gói của Hoa Kỳ nhưng tôi chuyển sang gói này và nó siêu nhanh 😉

CrackerzNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và đây dễ dàng là một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Kết nối ổn định, nhanh chóng và an toàn, giúp việc duyệt và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý trở nên liền mạch. FineProxy cung cấp nhiều loại IP và việc chuyển đổi giữa chúng diễn ra nhanh chóng và không gặp rắc rối. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhanh nhạy và hữu ích, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi có thắc mắc. Thêm vào đó, giá cả cực kỳ cạnh tranh so với mức độ dịch vụ được cung cấp. Rất khuyến khích FineProxy cho bất kỳ ai cần proxy đáng tin cậy và hiệu quả!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.

NemanjaDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Amazon.com chặn tôi sau vài trăm sản phẩm. Cái gì thực sự hiệu quả trong năm 2026?PerimeterX kiểm TLS

Anti-bot của Amazon (PerimeterX) đã thay đổi. Nó không chỉ kiểm tra IP reputation nữa — mà còn fingerprint TLS handshake và TCP signature. Proxy residential trước đây hoạt động tốt, nhưng bây giờ bị đánh dấu sau 200–300 ASIN vì kết nối bên dưới không khớp với trình duyệt thật trên ISP thật. IP datacenter? Tỷ lệ thành công khoảng 15%. Giải pháp hiệu quả: ISP proxy với sticky session — giữ nguyên IP trong nhiều giờ thay vì xoay mỗi request. IP được đăng ký dưới tên nhà cung cấp thực tế, và TLS fingerprint khớp khi bạn kết hợp với headless browser phù hợp. Pool proxy xoay US vẫn hoạt động tốt cho các mục tiêu không có mức phát hiện ngang Amazon.

Thuế bán hàng khi thanh toán thay đổi tùy theo vị trí tôi kết nối. Có phải do IP không?

Đúng vậy. Mỹ không có thuế quốc gia thống nhất — thuế bán hàng thay đổi theo tiểu bang, quận và thành phố. Hơn 12.000 khu vực pháp lý. Oregon không thu thuế, California bắt đầu từ 7,25%, thành phố New York cộng thêm thuế địa phương. Các trang thương mại điện tử tính thuế theo địa chỉ giao hàng, nhưng nhiều trang cũng dùng IP geolocation để điền sẵn tiểu bang hoặc hiển thị tổng dự kiến. Theo dõi giá trên Walmart, Best Buy, hoặc Target từ ngoài Mỹ? Phép tính thanh toán sẽ không khớp với những gì người mua thực tế tại Texas hay Florida nhìn thấy.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter hay ISP?ISP

ISP. Tất cả các nền tảng streaming lớn của Mỹ đều chủ động phát hiện và chặn dải IP datacenter. Netflix đặc biệt duy trì danh sách chặn bắt được hầu hết các kết nối datacenter và VPN. Proxy ISP — IP đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng tiêu dùng như Comcast, AT&T, Spectrum — vượt qua được vì trông giống kết nối gia đình thông thường. IP datacenter vẫn hoạt động tốt cho scraping danh mục hoặc kiểm tra metadata khả dụng, nhưng để phát video thực tế, ISP là lựa chọn đúng. Các tùy chọn proxy datacenter và ISP (residential static) Mỹ của FineProxy đáp ứng cả hai nhu cầu sử dụng.

Craigslist cần IP cấp thành phố. FineProxy có hỗ trợ được không?Đăng bài: không

Để đăng bài — không hẳn. Craigslist cực kỳ mạnh tay với geo-filtering: chặn hầu hết các dải IP datacenter ngay lập tức và giới hạn việc đăng bài trong thành phố khớp với IP của bạn. Pool IP Mỹ của FineProxy là cấp quốc gia, không nhắm mục tiêu theo thành phố hay tiểu bang. Scraping danh sách Craigslist trên nhiều thị trường — đọc dữ liệu công khai, không đăng bài — thì IP Mỹ cấp quốc gia hoạt động tốt vì việc đọc không kích hoạt cùng mức kiểm tra địa lý.

Ngân hàng Mỹ chặn tôi khi ở nước ngoài. Proxy có khắc phục được không?IP Mỹ ổn

Một IP US ổn định sẽ hữu ích. Chase, Bank of America, Wells Fargo đều đánh dấu đăng nhập từ IP nước ngoài và kích hoạt xác minh bổ sung hoặc chặn hoàn toàn. Một proxy private (elite) của Mỹ — static IP giữ nguyên trong suốt phiên của bạn — giúp truy cập ngân hàng ổn định. Proxy ISP hoạt động tốt nhất vì ngân hàng kiểm tra loại IP, và dải IP datacenter đôi khi tự kích hoạt cảnh báo gian lận.

Không có GDPR tại Mỹ — điều đó có làm việc scraping dễ hơn không?Phần nào dễ

Về một số khía cạnh thì đúng. Không có luật tương đương GDPR cấp liên bang nghĩa là không có lớp phủ consent chặn nội dung mỗi lần truy cập đầu tiên. California có CCPA (và CPRA), nhưng đó là về quyền thu thập dữ liệu, không phải cookie banner. Trên thực tế: ít popup JavaScript hơn phải xử lý, không phải quản lý TCF cookie. Anti-bot là câu chuyện riêng — Akamai, Cloudflare, PerimeterX trên các trang .com cũng mạnh tay không kém các trang Châu Âu. Dễ hơn về consent, nhưng tương đương về detection.

Còn Ticketmaster và sneaker drop thì sao?Luật BOTS cấm

Đạo luật BOTS Act của Mỹ quy định rằng việc sử dụng công cụ tự động để vượt giới hạn mua hàng là bất hợp pháp — FTC đã thực thi và riêng năm 2021, các khoản phạt hòa giải lên tới 3,7 triệu USD. Ngoài rủi ro pháp lý: các nền tảng như Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker đều vận hành hệ thống xếp hàng nâng cao và device fingerprinting. IP chỉ là một tín hiệu trong số rất nhiều yếu tố. Họ kiểm tra browser fingerprint, chuyển động chuột, hành vi phiên. Pool IP của Mỹ giúp tránh trùng lặp địa chỉ, nhưng browser automation thực tế quan trọng hơn nhiều so với số lượng proxy.

FineProxy bán những loại proxy US nào?Ba loại

Ba loại. Datacenter IPv4 — nhanh nhất và rẻ nhất, 40.000 IP tại Mỹ, dùng cho monitoring, API, và các mục tiêu không lọc theo loại IP. ISP IPv4 — đăng ký với nhà cung cấp internet dân cư tại Mỹ, trông giống kết nối broadband tại nhà, phù hợp cho streaming và các trang chặn dải IP datacenter. Proxy xoay với Mỹ trong pool — IP mới cho mỗi request, dùng cho thu thập dữ liệu hàng loạt. Chỉ hỗ trợ targeting cấp quốc gia (US) — không chọn được thành phố, tiểu bang hay ASN. Proxy tĩnh tính phí theo IP với lưu lượng không giới hạn, proxy xoay tính theo API credits.

Kiểm tra, thanh toán, hoàn tiềnProxy 48 giờ

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy Hoa Kỳ trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Hoa Kỳ miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
1306 trực tuyến·Cần thêm? →
172.234.38.154:3128
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 giờ trước
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 giờ trước
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 giờ trước
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 giờ trước
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 giờ trước
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 giờ trước
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 giờ trước
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 giờ trước
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 giờ trước
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 giờ trước
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
99.9%
1 giờ trước
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 giờ trước
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 giờ trước
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.74 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
8.74 Mbps
100.0%
1 giờ trước
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 giờ trước
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 giờ trước
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.89 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
7.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 giờ trước
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
6.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.73 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.73 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
5.01 Mbps
100.0%
1 giờ trước
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
4.62 Mbps
100.0%
1 giờ trước
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 giờ trước
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 giờ trước
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 giờ trước
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 giờ trước
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 giờ trước
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 giờ trước
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 giờ trước
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 giờ trước
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.83 Mbps
99.9%
1 giờ trước
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.83 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.85 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.86 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.95 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.97 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.16 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.97 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.98 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.87 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
3.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.70 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.58 Mbps
100.0%
1 giờ trước
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 giờ trước
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.77 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.62 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.67 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.80 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.59 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.67 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.64 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.65 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
2.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.93 Mbps
100.0%
1 giờ trước
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 giờ trước
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.57 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.26 Mbps
99.7%
1 giờ trước
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
99.8%
1 giờ trước
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.29 Mbps
99.7%
1 giờ trước
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
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Hướng dẫn

40.000 IP US thực sự mang lại gì cho bạn — và giới hạn nằm đâu

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Mỹ là khu vực lớn nhất của FineProxy — 40.000 địa chỉ IPv4, datacenter và ISP. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy Mỹ giá rẻ, bạn nhận được IP tĩnh trong suốt thời hạn thuê hoặc IP xoay vòng thay đổi theo mỗi yêu cầu. Giá cố định theo IP, lưu lượng không giới hạn, bao gồm HTTP/HTTPS và SOCKS5. Mỗi proxy hoạt động như một IP Mỹ ẩn danh — không có X-Forwarded-For, không có header Via, chứng chỉ SSL riêng biệt.

Thương mại điện tử Mỹ không hiển thị thuế trong giá niêm yết — thuế bán hàng (sales tax) được cộng thêm tại bước thanh toán, và mức thuế phụ thuộc vào tiểu bang của người mua. Oregon thu 0%, California 7,25%+, và có hơn 12.000 khu vực thuế khác nhau trên toàn quốc. Walmart, Best Buy, Target đều tính thuế dựa trên địa chỉ giao hàng và vị trí IP được phát hiện. Nếu bạn theo dõi giá bán lẻ tại Mỹ từ nước ngoài, tổng thanh toán sẽ không khớp với con số mà người mua tại Mỹ thật sự thấy.

Scraping Amazon.com vào năm 2026 là một cuộc chơi khác hẳn so với chỉ một năm trước. PerimeterX bây giờ đánh dấu cả các thiết lập proxy residential sau 200–300 lượt tra cứu sản phẩm — không phải vì IP xấu, mà vì TLS fingerprint không khớp với trình duyệt thật trên kết nối thật. IP datacenter chỉ thành công khoảng 15% thời gian. Proxy ISP hoạt động tốt hơn vì chúng được đăng ký dưới tên các nhà cung cấp thực tế, và sticky session — giữ nguyên một IP trong nhiều giờ thay vì xoay — quan trọng hơn kích thước pool.

Để có IP nhanh tại Mỹ, các máy chủ proxy US của FineProxy chạy trên phần cứng AMD Threadripper với tốc độ lên đến 500 Mbps mỗi kết nối. Một máy chủ proxy nhanh đặt tại Mỹ giúp giảm độ trễ khi truy cập các mục tiêu tại Mỹ — điều quan trọng cho bất kỳ tác vụ thời gian thực nào.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — tất cả đều bị khóa theo vị trí địa lý cho người xem tại Mỹ, và tất cả đều chủ động phát hiện proxy. IP datacenter bị phát hiện rất nhanh. Proxy ISP vượt qua được vì chúng trông giống như kết nối băng thông rộng tại nhà thông thường. Đối với streaming, ISP là lựa chọn thực tế duy nhất.

Một điều FineProxy không cung cấp cho Mỹ: nhắm mục tiêu theo thành phố hoặc tiểu bang. Tất cả 40.000 IP đều ở cấp quốc gia. Nếu bạn cần IP từ một thành phố cụ thể để đăng bài Craigslist hoặc kiểm tra thuế cấp tiểu bang, tính năng này không có ở đây. Đối với scraping, giám sát, streaming, quản lý tài khoản — cấp quốc gia là đủ.