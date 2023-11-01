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Proxy cho AI

Private proxy IPv4 cho xoay API key AI: một IP cho mỗi key, HTTP/HTTPS/SOCKS5, vượt giới hạn 429 trên OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập với proxy cho truy cập API AI.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng cho một tác vụ proxy AI
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Thay IP lỗi bằng IP dự phòng còn trống
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Cho dù tôi đang sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hay máy tính bảng, dịch vụ proxy này đều mang lại hiệu suất ổn định. Khả năng tương thích đa nền tảng đảm bảo rằng tôi có thể duy trì các hoạt động trực tuyến của mình một cách liền mạch, bất kể tôi đang sử dụng thiết bị nào.

userproxyDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Truy cập API và agent

Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.

asdjkakarNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!

omkaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
AI provider có chặn IP datacenter không?Không

Không. Các AI API được xây dựng cho giao tiếp server-to-server — chúng mong đợi request từ trung tâm dữ liệu, cloud server và hạ tầng. Giới hạn rate được gắn với API key và tài khoản của bạn, không phải loại IP. Proxy datacenter hoạt động hoàn hảo cho mục đích này.

API AI của nhiều provider có dùng chung một proxy được không?

Có. Hầu hết các nhà cung cấp hiện đã hỗ trợ định dạng OpenAI API, vì vậy một proxy duy nhất có thể định tuyến yêu cầu đến OpenAI, Anthropic, Google và DeepSeek thông qua cùng một giao diện. Bạn chỉ cần cấu hình API key và base URL khác nhau cho từng nhà cung cấp.

Điều này khác gì so với VPN?Kiểm soát fine

VPN thay đổi IP cho toàn bộ lưu lượng. Proxy cho phép bạn gán các IP khác nhau cho các API key hoặc tác vụ khác nhau. Với công việc AI API, bạn cần kiểm soát chi tiết — key A đi qua IP 1, key B đi qua IP 2. VPN không thể làm được điều đó.

Điều này có vi phạm điều khoản dịch vụ của các nhà cung cấp AI không?Dùng hợp pháp

Chạy nhiều tài khoản để tránh lệnh cấm — đúng, điều đó vi phạm hầu hết các điều khoản dịch vụ. Sử dụng proxy để phân phối lưu lượng API hợp pháp giữa các tài khoản mà bạn đang trả phí — đó là thực tiễn cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn. Các công ty làm điều này trên quy mô lớn mỗi ngày.

FineProxy có ghi log các API request của tôi không?Không

Không. FineProxy cung cấp kết nối IP — lưu lượng của bạn đi qua proxy của chúng tôi, nhưng chúng tôi không kiểm tra, lưu trữ hay ghi nhật ký nội dung yêu cầu hoặc phản hồi của bạn. Các prompt, API key và kết quả đầu ra từ mô hình AI hoàn toàn nằm giữa bạn và nhà cung cấp AI.

Có hoạt động với LangChain, LlamaIndex hoặc các AI framework khác không?

Có. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI và hầu hết các framework AI khác đều cho phép bạn ghi đè base URL cho các lệnh gọi API. Chỉ cần trỏ base URL đến proxy server của bạn thay vì endpoint trực tiếp của nhà cung cấp, và toàn bộ request sẽ tự động được định tuyến qua các IP được chỉ định. Không cần thay đổi logic ứng dụng.

Proxy thêm bao nhiêu độ trễ vào các yêu cầu API AI?15–30ms

Một dedicated datacenter proxy thường thêm 15–30ms cho mỗi request. Vì bản thân quá trình sinh của mô hình AI mất 500–3000ms tùy theo độ dài output, overhead của proxy chỉ dưới 5% tổng thời gian phản hồi — không đáng kể cho xử lý batch và gần như không nhận thấy trong chat thời gian thực.

Điều gì xảy ra nếu IP proxy bị chặn hoặc key chạm giới hạn rate limit?Dùng failover

Máy chủ proxy của bạn nên triển khai cơ chế tự động chuyển đổi dự phòng. Giám sát từng cặp key-IP bằng health check mỗi 60 giây. Nếu một key liên tục trả về lỗi 429 hoặc 403, hãy loại nó khỏi pool đang hoạt động và định tuyến lưu lượng qua IP dự phòng. Giữ sẵn 1–2 IP dự phòng riêng cho mục đích này.

Nên dùng HTTP/HTTPS hay SOCKS5 cho API calls AI?Thường là HTTPS

HTTPS là đủ cho phần lớn các cấu hình API AI — tất cả nhà cung cấp lớn đều sử dụng endpoint HTTPS, và bất kỳ proxy client hỗ trợ HTTP nào (httpx, requests, curl) đều xử lý điều này một cách tự nhiên. Chỉ sử dụng SOCKS5 nếu client hoặc framework của bạn không hỗ trợ HTTP CONNECT, hoặc nếu bạn cần proxy lưu lượng không phải HTTP song với các lệnh gọi API. Hiệu suất hoàn toàn tương đương; sự khác biệt chỉ nằm ở khả năng tương thích của client.

Hướng dẫn

Proxy cho các nền tảng AI: Tại sao API key của bạn chưa đủ

6 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi nền tảng AI lớn đều giới hạn số lượng yêu cầu bạn có thể gửi. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — tất cả đều giới hạn mức sử dụng theo tài khoản, theo phút, theo ngày. Khi bạn xây dựng sản phẩm, chạy tự động hóa, hoặc xử lý dữ liệu với khối lượng lớn, một tài khoản với một IP sẽ chạm trần rất nhanh. Bạn nhận lỗi 429, các yêu cầu xếp hàng chồng chất, và pipeline của bạn bị đình trệ.

Máy chủ proxy AI nằm giữa ứng dụng của bạn và nhà cung cấp AI. Bạn gửi yêu cầu đến proxy, và nó phân phối chúng qua nhiều API key, mỗi key đi qua một địa chỉ IP riêng. Nhà cung cấp nhìn thấy các người dùng riêng biệt thay vì một tài khoản bị quá tải. Tổng dung lượng của bạn được nhân lên trong khi mỗi key riêng lẻ vẫn nằm an toàn trong giới hạn. Trên thực tế, một proxy được cấu hình tốt chỉ thêm 15–30ms độ trễ mỗi yêu cầu — không đáng kể đối với xử lý hàng loạt và gần như không nhận thấy ngay cả trong ứng dụng chat thời gian thực, nơi thời gian tạo phản hồi của mô hình chiếm ưu thế ở mức 500–3000ms.

Phương pháp này hiệu quả vì các nền tảng AI liên kết rate limit với tài khoản, không phải IP — nhưng họ có giám sát các pattern IP. Nếu một địa chỉ quay vòng qua 10 API key khác nhau liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, đó là dấu hiệu bất thường. Proxy chuyên dụng riêng cho mỗi key giúp mọi thứ trông tự nhiên. Bạn cũng cần chiến lược failover: giám sát tỷ lệ lỗi của mỗi key, và nếu một IP cụ thể liên tục trả về lỗi 429 hoặc 403, tự động xoay IP đó ra khỏi pool và chuyển lưu lượng của key đó qua IP dự phòng. Health check mỗi 60 giây cho từng cặp key-IP giúp phát hiện sự cố trước khi lan rộng.

Thiết lập trông như thế nào trong thực tế

Hầu hết các thiết lập AI API proxy đều tuân theo cùng một mô hình bất kể nhà cung cấp nào. Bạn chạy một máy chủ proxy nhẹ (FastAPI, Node, Go — tùy theo stack của bạn) chứa một pool các API key. Khi có yêu cầu đến, proxy chọn key khả dụng tiếp theo, định tuyến yêu cầu qua IP được gán cho key đó, và trả về response. Nếu một key nhận lỗi 429 (rate limit error), proxy sẽ chuyển sang key tiếp theo. Đây là một ví dụ tối thiểu bằng Python sử dụng FastAPI và httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Lưu ý: ví dụ minimal này sử dụng itertools.cycle cho đơn giản, nhưng không tự động retry khi gặp lỗi 429. Trong production, hãy thêm logic retry để bỏ qua key bị throttle và thử key-IP pair tiếp theo trước khi trả lỗi về caller. Vì hầu hết mọi nhà cung cấp AI hiện nay đều hỗ trợ định dạng OpenAI API, một proxy có thể xử lý việc chuyển đổi format mà mỗi nhà cung cấp AI yêu cầu — route đến đúng provider, và ứng dụng của bạn không cần biết sự khác biệt. Thay đổi base URL và key pool theo từng provider, và cùng một server 20 dòng code phục vụ cả OpenAI, Anthropic, Google và DeepSeek.

bạn thực sự cần bao nhiêu IP

Đây không phải web scraping nơi bạn cần hàng nghìn địa chỉ IP. Cho công việc AI API, 3–15 proxy chuyên dụng đáp ứng được hầu hết các setup. Một IP cho mỗi API key hoặc mỗi tài khoản provider. Bạn trả tiền cho sự ổn định và sạch sẽ của IP, không phải số lượng. Giữ sẵn 1–2 IP dự phòng cho failover — nếu một key bị throttle hoặc một IP bị gắn cờ cảnh báo, proxy của bạn tự động chuyển lưu lượng sang IP dự phòng mà không làm mất request.

Hướng dẫn theo từng nền tảng

Mỗi nhà cung cấp AI có rate limit, đặc thù và best practice riêng. Chúng tôi đã trình bày chi tiết cho từng nhà cung cấp riêng biệt:

DeepSeek — không công bố giới hạn cụ thể, throttle động dựa trên tải server. Request của bạn có thể timeout mà không có cảnh báo trong giờ cao điểm. Nhiều key phân bổ qua nhiều IP giúp giảm thiểu vấn đề này. → Proxy cho DeepSeek Google Gemini — gói miễn phí bị cắt 50–80% vào cuối năm 2025. Hiện chỉ còn 5–10 request mỗi phút tùy model. Xoay key qua nhiều Google Cloud project là cách giải quyết phổ biến. → Proxy cho Gemini Anthropic Claude — rate limit theo tầng (RPM, token đầu vào/đầu ra mỗi phút) tăng lên khi bạn chi tiêu nhiều hơn. Lưu lượng burst bị từ chối ngay cả khi mức trung bình của bạn nằm trong giới hạn. → Proxy cho Claude OpenAI ChatGPT — giới hạn theo organization về RPM và token. Đây là mục tiêu AI chat proxy được sử dụng rộng rãi nhất, với nhiều tooling có sẵn nhất. → Proxy cho ChatGPT Janitor AI — «proxy» ở đây nghĩa là API gateway tới các model tốt hơn, không phải IP proxy. Nhưng nếu bạn tự host relay server, IP outbound sạch giúp tránh bị chặn. → Proxy cho Janitor AI

Mỗi nền tảng có giới hạn khác nhau, logic phát hiện khác nhau và điểm tối ưu khác nhau cho cấu hình proxy. Hãy bắt đầu với hướng dẫn cho nhà cung cấp chính của bạn, thiết lập giám sát health cho mọi cặp key-IP, và giữ sẵn dung lượng dự phòng cho failover.