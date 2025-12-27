Cách thiết lập proxy trên macOS

Trên macOS, cài đặt proxy được cấu hình tại cấp mạng, nghĩa là chúng áp dụng cho kết nối cụ thể mà bạn chọn (ví dụ: Wi-Fi hoặc Ethernet). Điều này khá tiện khi bạn muốn nhiều app sử dụng proxy, nhưng hãy lưu ý rằng cài đặt proxy cấp hệ thống có thể ảnh hưởng nhiều hơn chỉ trình duyệt—bất kỳ app nào sử dụng cài đặt mạng macOS đều có thể bị tác động.

Đặc điểm thiết lập proxy trên macOS

Cài đặt proxy trên macOS được cấu hình theo từng giao diện mạng. Nếu bạn thiết lập proxy cho Wi-Fi, nó sẽ không tự động áp dụng cho Ethernet, và ngược lại.

macOS hỗ trợ nhiều chế độ proxy, bao gồm HTTP, HTTPS và SOCKS. Bạn chỉ cần bật những loại mình cần, tùy thuộc vào loại proxy bạn đang sử dụng.

Nếu proxy của bạn yêu cầu xác thực (tên đăng nhập/mật khẩu), macOS sẽ xử lý riêng biệt cho từng loại proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Hãy đảm bảo bạn nhập thông tin đăng nhập đúng tại mục mà proxy được bật.

Khuyến nghị: sử dụng proxy cấp trình duyệt chỉ cho duyệt web

Nếu bạn chỉ cần proxy cho việc duyệt web (trang web, xem video streaming, v.v.), thường tốt hơn là cấu hình proxy ngay trong trình duyệt (thông qua extension). Điều này giữ nguyên cài đặt hệ thống macOS và tránh ảnh hưởng đến các ứng dụng khác. Cài đặt proxy cấp hệ thống hữu ích nhất khi bạn muốn proxy áp dụng rộng rãi hơn — trên nhiều ứng dụng cùng lúc. Cách cài đặt proxy trong Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiêu chuẩn để cấu hình proxy trên macOS sử dụng cài đặt mạng hệ thống có sẵn.

Thiết lập proxy cổ điển trên macOS

Step 1 mở cài đặt mạng (networks settings) Mở System Settings trên Mac (menu Apple → System Settings) Đi tới Mạng chọn kết nối đang hoạt động của bạn (thường là wi-fi) Bên cạnh mạng mà bạn đang kết nối, nhấn Details… (như trong ảnh chụp màn hình) Thao tác này sẽ mở cài đặt kết nối, nơi bạn có thể cấu hình proxy trong mục Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 mở mục proxies Trong cửa sổ cài đặt kết nối, nhấp vào Proxies trong thanh bên trái (xem mục được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình) Bạn sẽ thấy danh sách các loại proxy khả dụng: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), và SOCKS proxy Để thiết lập SOCKS5, hãy bật SOCKS proxy (sử dụng công tắc bên phải) Sau khi bật, macOS sẽ hiển thị các trường bổ sung nơi bạn có thể nhập địa chỉ máy chủ proxy, cổng, và (nếu cần) tên đăng nhập/mật khẩu Click the image to view it in full size.

Step 3 Nhập thông tin proxy SOCKS5 của bạn Bật SOCKS proxy Trong phần Server, nhập địa chỉ IP hoặc hostname của proxy Trong Port, nhập 1080 (đây là cổng được khuyến nghị cho proxy SOCKS5 của chúng tôi) Bật tùy chọn Proxy server requires password (khuyến nghị) Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Nhấn OK để áp dụng các thay đổi Click the image to view it in full size.

Tùy chọn: Định tuyến theo từng ứng dụng

Nếu bạn cần định tuyến chỉ một số ứng dụng cụ thể qua proxy (trong khi giữ các kết nối còn lại trực tiếp), bạn sẽ cần một công cụ bên thứ ba. Cài đặt proxy cấp hệ thống macOS áp dụng tại cấp mạng và không hỗ trợ định tuyến theo từng app.