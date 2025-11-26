Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Brave

Brave là trình duyệt dựa trên Chromium, và tùy chọn proxy tích hợp của nó chỉ đơn giản là mở cài đặt proxy của hệ điều hành. Nói cách khác, Brave không cung cấp cấu hình proxy độc lập đầy đủ bên trong trình duyệt.

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cấp hệ thống, hãy làm theo hướng dẫn cho từng hệ điều hành tại đây: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web cơ bản, chúng tôi không khuyến nghị thiết lập proxy trên toàn hệ thống. Nó ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn và có thể không ổn định — đặc biệt trên Windows, nơi cài đặt proxy tích hợp bị hạn chế và không xử lý tốt các thiết lập proxy có xác thực. Đối với việc duyệt web hàng ngày trong Brave, tốt hơn hết là cấu hình proxy trực tiếp trong một extension của trình duyệt. Điều này giữ nguyên cài đặt hệ thống của bạn và giúp việc chuyển đổi proxy dễ dàng hơn nhiều.

Extension được khuyên dùng cho Brave: Bộ chuyển đổi proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương pháp thiết lập qua extension, vì đây là lựa chọn thực tế nhất để duyệt web trong Brave (hồ sơ proxy, chuyển đổi nhanh và không thay đổi cài đặt hệ thống).

Sử dụng Extension Proxy Switcher trong Brave

Step 1 Cài đặt Extension ProxySwitcher Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của nó. Nhấp "Thêm vào Brave". Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Click the image to view it in full size.

Step 2 Mở cài đặt ProxySwitcher Nhấp vào biểu tượng "Extensions" → ProxySwitcher → (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 3 Cấu hình proxy Chuyển đến tab “Manual” → Bật “Manual proxy” Nhập địa chỉ proxy và cổng (1080 cho SOCKS5) Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây. Click the image to view it in full size.

Step 4 Kiểm tra kết quả Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không. Click the image to view it in full size.