Hướng dẫn tích hợp
Cài đặt proxy Brave
Cấu hình proxy trong Brave dễ dàng chỉ với vài bước đơn giản
Cách thiết lập cài đặt máy chủ proxy trong Brave
Brave là trình duyệt dựa trên Chromium, và tùy chọn proxy tích hợp của nó chỉ đơn giản là mở cài đặt proxy của hệ điều hành. Nói cách khác, Brave không cung cấp cấu hình proxy độc lập đầy đủ bên trong trình duyệt.
Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp cấp hệ thống, hãy làm theo hướng dẫn cho từng hệ điều hành tại đây: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần proxy để duyệt web cơ bản, chúng tôi không khuyến nghị thiết lập proxy trên toàn hệ thống. Nó ảnh hưởng đến các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn và có thể không ổn định — đặc biệt trên Windows, nơi cài đặt proxy tích hợp bị hạn chế và không xử lý tốt các thiết lập proxy có xác thực. Đối với việc duyệt web hàng ngày trong Brave, tốt hơn hết là cấu hình proxy trực tiếp trong một extension của trình duyệt. Điều này giữ nguyên cài đặt hệ thống của bạn và giúp việc chuyển đổi proxy dễ dàng hơn nhiều.
Extension được khuyên dùng cho Brave: Bộ chuyển đổi proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào phương pháp thiết lập qua extension, vì đây là lựa chọn thực tế nhất để duyệt web trong Brave (hồ sơ proxy, chuyển đổi nhanh và không thay đổi cài đặt hệ thống).
Sử dụng Extension Proxy Switcher trong Brave
Cài đặt Extension ProxySwitcher
Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. Tìm kiếm Proxy Switcher và truy cập trang của nó. Nhấp "Thêm vào Brave". Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Mở cài đặt ProxySwitcher
Nhấp vào biểu tượng "Extensions" → ProxySwitcher → (☰) → Settings
Cấu hình proxy
Chuyển đến tab “Manual” → Bật “Manual proxy” Nhập địa chỉ proxy và cổng (1080 cho SOCKS5) Bật Authentication và nhập tên người dùng cùng mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm thấy các dịch vụ của mình đây.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra xem IP của proxy có được phát hiện hay không.
Nếu bạn cần định tuyến proxy nâng cao không chỉ cho trình duyệt mà còn cho các ứng dụng desktop cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Proxifier.
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho Cài đặt proxy Brave ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy Cài đặt proxy Brave đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu Cài đặt proxy Brave không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.