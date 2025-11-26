Hoe u proxyserverinstellingen configureert in Brave

Brave is een op Chromium gebaseerde browser, en de ingebouwde proxyoptie opent simpelweg de proxy-instellingen van uw besturingssysteem. Met andere woorden: Brave biedt geen volledige zelfstandige proxyconfiguratie binnen de browser.

Als u de voorkeur geeft aan de methode op systeemniveau, volg dan de besturingssysteemhandleidingen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Als u echter alleen een proxy nodig heeft voor dagelijks surfen, raden wij het instellen van een systeembrede proxy af. Dit heeft invloed op andere apps op uw apparaat en kan inconsistent werken — vooral op Windows, waar de ingebouwde proxy-instellingen beperkt zijn en niet betrouwbaar omgaan met geauthenticeerde proxy-configuraties. Voor dagelijks browsen in Brave is het doorgaans beter om de proxy rechtstreeks in een browserextensie te configureren. Zo blijven uw systeeminstellingen onaangetast en wordt het wisselen van proxy veel eenvoudiger.

Aanbevolen extensie voor Brave: Proxyswitcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

In deze handleiding richten we ons op het instellen via de extensiemethode, aangezien dit de meest praktische optie is voor browsen in Brave (proxyprofielen, snel schakelen en geen wijzigingen aan systeeminstellingen).

Gebruik de Proxy Switcher-extensie in Brave

Step 1 Installeer de ProxySwitcher-extensie Klik op het menupictogram (☰) → Extensies → Bezoek de Chrome Web Store. Zoek naar Proxy Switcher en ga naar de pagina. Klik op “Add to Brave”. Bevestig de installatie om de extensie aan uw werkbalk toe te voegen. Click the image to view it in full size.

Step 2 Open de ProxySwitcher-instellingen Klik op het pictogram "+Extensies" → ProxySwitcher → (☰) → Instellingen Click the image to view it in full size.

Step 3 Een proxy configureren Ga naar het tabblad “Manual” → Schakel “Manual proxy” in Voer uw proxyadres en poort in (1080 voor SOCKS5) Schakel Authenticatie in en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Click the image to view it in full size.

Step 4 Controleer het resultaat Controleer of het IP-adres van uw proxy wordt gedetecteerd. Click the image to view it in full size.