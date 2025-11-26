Integrations-Guide
Brave-Proxy-Einstellungen
Richten Sie Ihren Proxy in Brave schnell und unkompliziert in wenigen Schritten ein
Proxy-Server-Einstellungen in Brave konfigurieren
Brave ist ein auf Chromium basierender Browser, dessen integrierte Proxy-Option lediglich die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems öffnet. Mit anderen Worten: Brave bietet keine eigenständige Proxy-Konfiguration innerhalb des Browsers.
Falls Sie die Methode auf Systemebene bevorzugen, folgen Sie den jeweiligen OS-Anleitungen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Wenn Sie einen Proxy jedoch nur für einfaches Surfen im Web benötigen, empfehlen wir keinen systemweiten Proxy einzurichten. Dieser wirkt sich auf andere Apps auf Ihrem Gerät aus und kann unzuverlässig sein – insbesondere unter Windows, wo die integrierten Proxy-Einstellungen begrenzt sind und authentifizierte Proxy-Setups nicht zuverlässig unterstützen. Für den alltäglichen Einsatz in Brave ist es in der Regel besser, den Proxy direkt über eine Browser-Erweiterung zu konfigurieren. So bleiben Ihre Systemeinstellungen unangetastet, und der Proxy-Wechsel ist deutlich einfacher.
Empfohlene Erweiterung für Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung per Erweiterung, da diese die praktischste Option für das Surfen in Brave ist (Proxy-Profile, schnelles Umschalten und keine Änderungen an den Systemeinstellungen).
Die Proxy Switcher-Erweiterung in Brave verwenden
ProxySwitcher Extension installieren
Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Chrome Web Store besuchen. Suchen Sie nach Proxy Switcher und öffnen Sie die entsprechende Seite. Klicken Sie auf “Zu Brave hinzufügen”. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
ProxySwitcher-Einstellungen öffnen
Klicken Sie auf das Symbol “Erweiterungen” → ProxySwitcher → (☰) → Einstellungen
Einen Proxy konfigurieren
Wechseln Sie zum Tab “Manuell” → Aktivieren Sie “Manueller Proxy” Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wenn Sie erweitertes Proxy-Routing nicht nur für den Browser, sondern auch für bestimmte Desktop-Anwendungen benötigen, empfehlen wir die Verwendung von Proxifier.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Brave-Proxy-Einstellungen?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Brave-Proxy-Einstellungen funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Brave-Proxy-Einstellungen keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.