Brave'de proxy sunucusu ayarları nasıl yapılandırılır

Brave, Chromium tabanlı bir tarayıcıdır ve yerleşik proxy seçeneği yalnızca işletim sisteminizin proxy ayarlarını açar. Başka bir deyişle, Brave tarayıcı içinde tam bağımsız bir proxy yapılandırması sunmamaktadır.

Sistem düzeyinde yöntemi tercih ediyorsanız, buradaki işletim sistemi rehberlerini takip edin: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Ancak, yalnızca temel web tarama için bir proxy'ye ihtiyacınız varsa, sistem genelinde proxy ayarlamanızı önermiyoruz. Bu, cihazınızdaki diğer uygulamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle Windows'ta yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy yapılandırmalarını güvenilir şekilde desteklemez. Brave'de günlük tarama için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha iyidir. Bu, sistem ayarlarınızı değiştirmeden bırakır ve proxy geçişini çok daha kolay hâle getirir.

Brave için önerilen uzantı: Proxy Değiştirici: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Bu rehberde, uzantı yöntemini kurma sürecine odaklanacağız çünkü Brave'de gezinti için en pratik seçenek budur (proxy profilleri, hızlı geçiş ve sistem ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz).

Brave'de Proxy Switcher Uzantısını Kullanın

Step 1 ProxySwithcer uzantısını yükleyin Menü simgesine (☰) tıklayın → Uzantılar → Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin. Proxy Switcher'ı arayın ve sayfasına gidin. “Brave'e Ekle” düğmesine tıklayın. Uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın. Click the image to view it in full size.

Step 2 ProxySwitcher ayarlarını açın “Uzantılar” simgesine tıklayın → ProxySwitcher → (☰) → Ayarlar Click the image to view it in full size.

Step 3 Proxy yapılandırın “Manuel” sekmesine gidin → “Manuel proxy” seçeneğini etkinleştirin Proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (SOCKS5 için 1080) Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada. Click the image to view it in full size.

Step 4 sonucu kontrol edin Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Click the image to view it in full size.