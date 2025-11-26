Entegrasyon rehberi
Brave proxy ayarları
Brave'de proxy'nizi birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
Brave'de proxy sunucusu ayarları nasıl yapılandırılır
Brave, Chromium tabanlı bir tarayıcıdır ve yerleşik proxy seçeneği yalnızca işletim sisteminizin proxy ayarlarını açar. Başka bir deyişle, Brave tarayıcı içinde tam bağımsız bir proxy yapılandırması sunmamaktadır.
Sistem düzeyinde yöntemi tercih ediyorsanız, buradaki işletim sistemi rehberlerini takip edin: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Ancak, yalnızca temel web tarama için bir proxy'ye ihtiyacınız varsa, sistem genelinde proxy ayarlamanızı önermiyoruz. Bu, cihazınızdaki diğer uygulamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle Windows'ta yerleşik proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy yapılandırmalarını güvenilir şekilde desteklemez. Brave'de günlük tarama için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha iyidir. Bu, sistem ayarlarınızı değiştirmeden bırakır ve proxy geçişini çok daha kolay hâle getirir.
Brave için önerilen uzantı: Proxy Değiştirici: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Bu rehberde, uzantı yöntemini kurma sürecine odaklanacağız çünkü Brave'de gezinti için en pratik seçenek budur (proxy profilleri, hızlı geçiş ve sistem ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz).
Brave'de Proxy Switcher Uzantısını Kullanın
ProxySwithcer uzantısını yükleyin
Menü simgesine (☰) tıklayın → Uzantılar → Chrome Web Mağazası'nı ziyaret edin. Proxy Switcher'ı arayın ve sayfasına gidin. “Brave'e Ekle” düğmesine tıklayın. Uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
ProxySwitcher ayarlarını açın
“Uzantılar” simgesine tıklayın → ProxySwitcher → (☰) → Ayarlar
Proxy yapılandırın
“Manuel” sekmesine gidin → “Manuel proxy” seçeneğini etkinleştirin Proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (SOCKS5 için 1080) Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
yalnızca tarayıcı için değil, belirli masaüstü uygulmaları için de gelişmiş proxy yönlendirmeye ihtiyacınız varsa proxifier kullanmanızı öneriyoruz.
Brave proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Brave proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Brave proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.