Cómo configurar un servidor proxy en Brave

Brave es un navegador basado en Chromium, y su opción de proxy integrada simplemente abre la configuración de proxy de su sistema operativo. En otras palabras, Brave no ofrece una configuración de proxy independiente y completa dentro del navegador.

Si prefiere el método a nivel de sistema, siga las guías para su SO aquí: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Sin embargo, si solo necesita un proxy para navegación web básica, no recomendamos configurar un proxy a nivel del sistema. Esto afecta a otras aplicaciones del dispositivo y puede generar inconsistencias, especialmente en Windows, donde la configuración de proxy integrada es limitada y no gestiona de forma fiable las conexiones con autenticación. Para la navegación diaria en Brave, lo más práctico es configurar el proxy directamente en una extensión del navegador. Así mantiene la configuración del sistema intacta y facilita enormemente el cambio entre proxies.

Extensión recomendada para Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

En esta guía nos centraremos en el método de la extensión, ya que es la opción más práctica para navegar con Brave (perfiles de proxy, cambio rápido y sin modificaciones en la configuración del sistema).

Usar la extensión Proxy Switcher en Brave

Step 1 Instalar la extensión Proxy Switcher Haga clic en el icono de menú (☰) → Extensiones → Visitar Chrome Web Store. Busque Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en “Añadir a Brave”. Confirme la instalación para agregar la extensión a su barra de herramientas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Abrir la configuración de ProxySwitcher Haga clic en el icono de “Extensiones” → ProxySwitcher → (☰) → Configuración Click the image to view it in full size.

Step 3 Configurar un proxy Vaya a la pestaña “Manual” → Active “Manual proxy” Introduzca la dirección y el puerto de su proxy (1080 para SOCKS5) Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Click the image to view it in full size.

Step 4 Verificar el resultado Compruebe si se está detectando la IP de su proxy. Click the image to view it in full size.