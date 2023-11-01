Comprobador de proxy en línea gratis
Utilice nuestro verificador proxy basado en el navegador para probar su dirección IP, velocidad de conexión y anonimato, no necesita registro.
Deje de adivinar qué proxies siguen funcionando
Pegue su lista y obtenga una tabla en tiempo real con los proxies activos, rápidos y realmente anónimos, para descartar los que no funcionan antes de que afecten a su scraper. Gratis, sin registro y sin instalar nada.
Lo que obtienes por cada proxy
- & Protocolos de estadoEn línea o fuera de línea, además de qué protocolos funcionan realmente — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- LatenciaTiempo de respuesta en milisegundos para el protocolo de trabajo del proxy.
- Salir de IP y ubicaciónLa IP visto en Internet a través del proxy, con el país y ISP.
- Nivel de anonimatoTransparente, anónimo o élite — basado en los encabezados HTTP que envía el proxy.
- & Exportar filtrosMostrar sólo proxies de trabajo o un protocolo específico; descargar resultados como TXT o CSV.
Cómo usarlo
- Pegar su lista de proxy en el campo de arriba — texto plano, una entrada por línea.
- Haga clic en Ejecutar comprobar. Los resultados aparecen fila por fila mientras la pruebe se está ejecutando.
- Revisión, filtro y exportación. Mantenga sólo proxies en línea o un protocolo elegido, luego descargue la lista.
Encaminamos una solicitud a través del proxy a nuestro propio punto final de verificación —no a ningún sitio web de terceros— y confirmamos que establece un túnel de trabajo real y responde, no solo que un puerto está abierto. Debido a que no dependemos de un sitio objetivo específico, los resultados no están sesgados por un destino que bloquea IP.
Cada proxy obtiene un tiempo de espera de 10 segundos y hasta 3 intentos. Un proxy sólo se reporta sin conexión después de que todos los intentos fallan, lo que evita falsos negativos de proxies lentos pero que funcionan.
Desde un servidor dedicado en nuestro extremo (ubicado en los EE.UU.), nunca desde su navegador. Su propio IP y dispositivo nunca se utilizan para la prueba, por lo que el resultado refleja el proxy en sí mismo en lugar de su red local. Tenga en cuenta que esto también significa que los proxies bloqueados a su IP no se ejecutará la comprobación — vea la pregunta sobre la lista blanca arriba.
No. No vemos sus listas y no tenemos registros de ellas, el mismo enfoque de privacidad que aplicamos en todo el servicio.
No. La detección es totalmente automática: probamos HTTP, HTTPS, SOCKS4 y SOCKS5 para cada entrada y reporte que los protocolos realmente funcionan. Sólo pegue un proxy por línea en el formato mostrado arriba del campo de entrada.
Desde los encabezados el proxy se dirige a nuestro punto final de comprobación:
- Transparente: el proxy pasa su IP real al objetivo (por ejemplo, en X-Forwarded-For, Forwarded, o X-Real-IP). No hay privacidad.
- Anónimo: su IP real está oculto, pero la solicitud aún revela que un proxy está en uso (encabezados como Via o Proxy-Connection están presentes).
- Élite (alto anonimato) — no se envían encabezados proxy; la solicitud parece una conexión directa ordinaria.
Tenga en cuenta que esta es una pruebe de nivel de cabecera: no detecta fugas fuera de la petición HTTP en sí, como las fugas WebRTC o DNS en su navegador.
Hasta 10 se comprueban en paralelo, con resultados que se transmiten fila por fila a medida que cada uno termina.
Utilizamos la base de datos de MaxMind GeoIP, se actualiza semanalmente y se informa de la ubicación a nivel de país. La precisión a nivel de país es típicamente de alrededor del 99%, pero las bases de datos de geolocalización son fuentes de terceros — un sitio web específico puede utilizar una base de datos diferente y colocar la misma IP en una ubicación diferente.
La razón más común es la lista blanca IP. La comprobación se ejecuta desde nuestro servidor en los EE.UU., por lo que si su proxy sólo acepta conexiones desde su propia dirección IP, rechazará la nuestra y se mostrará como fuera de línea, aunque funcione bien para usted. Para probar proxies en la lista blanca, utilice autenticación basada en credenciales (nombre de usuario/contraseña) o comprobarlos desde la máquina de la lista blanca.
Un proxy por línea, en cualquiera de estos formatos: host:port, host:port:user:pass, or protocol://user:pass@host:port. No es necesario especificar el protocolo — lo detectamos automáticamente.
¿Cuántos proxies puedo comprobar en una ejecución? Hasta 200 por ejecución, con 10 comprobados en paralelo. Resultados flujo en fila por fila, por lo que no tienes que esperar a que toda la lista termine.
Configure su plan de proxies.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Reseñas
Muy buen producto, me gusta.Todo funciona bien ilimitado tráfico, velocidad máxima y precio más bajo en el mercado.Siempre disponible y sensible soporte técnico.Y voy a asesorar a mis amigos.
Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!
He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.