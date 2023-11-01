Comprobador de proxy en línea gratis

Desde los encabezados el proxy se dirige a nuestro punto final de comprobación:

Transparente: el proxy pasa su IP real al objetivo (por ejemplo, en X-Forwarded-For, Forwarded, o X-Real-IP). No hay privacidad.

Anónimo: su IP real está oculto, pero la solicitud aún revela que un proxy está en uso (encabezados como Via o Proxy-Connection están presentes).

Élite (alto anonimato) — no se envían encabezados proxy; la solicitud parece una conexión directa ordinaria.

Tenga en cuenta que esta es una pruebe de nivel de cabecera: no detecta fugas fuera de la petición HTTP en sí, como las fugas WebRTC o DNS en su navegador.