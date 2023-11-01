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Comprobador de proxy en línea gratis

Utilice nuestro verificador proxy basado en el navegador para probar su dirección IP, velocidad de conexión y anonimato, no necesita registro.

Deje de adivinar qué proxies siguen funcionando

Pegue su lista y obtenga una tabla en tiempo real con los proxies activos, rápidos y realmente anónimos, para descartar los que no funcionan antes de que afecten a su scraper. Gratis, sin registro y sin instalar nada.

Lo que obtienes por cada proxy

  • & Protocolos de estadoEn línea o fuera de línea, además de qué protocolos funcionan realmente — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • LatenciaTiempo de respuesta en milisegundos para el protocolo de trabajo del proxy.
  • Salir de IP y ubicaciónLa IP visto en Internet a través del proxy, con el país y ISP.
  • Nivel de anonimatoTransparente, anónimo o élite — basado en los encabezados HTTP que envía el proxy.
  • & Exportar filtrosMostrar sólo proxies de trabajo o un protocolo específico; descargar resultados como TXT o CSV.

Cómo usarlo

  1. Pegar su lista de proxy en el campo de arriba — texto plano, una entrada por línea.
  2. Haga clic en Ejecutar comprobar. Los resultados aparecen fila por fila mientras la pruebe se está ejecutando.
  3. Revisión, filtro y exportación. Mantenga sólo proxies en línea o un protocolo elegido, luego descargue la lista.
Comprobador de proxies UDP

Configure su plan de proxies.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Reseñas

Muy buen producto, me gusta.Todo funciona bien ilimitado tráfico, velocidad máxima y precio más bajo en el mercado.Siempre disponible y sensible soporte técnico.Y voy a asesorar a mis amigos.

Anna Fletcher
Plataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!

Margaret
SaasHubTraducido del inglésFuente

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebTraducido del inglésFuente
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