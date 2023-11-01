Proxy para DeepSeek
Proxies IPv4 de datacenter para la API de DeepSeek: ejecuta múltiples claves en IPs independientes, evita el throttling dinámico, HTTP/HTTPS/SOCKS5, configuración compatible con OpenAI.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Compre una IP dedicada a los EE.UU. para una llave API DeepSeek
- Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
API y acceso a agentes
Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.
Proporcionan API para que los usuarios obtengan proxies de su sitio web. Aunque el personal de atención al cliente no hablaba muy bien inglés, se esforzó mucho por ayudarme. También permiten cambiar la IP cada siete días.
Cuentas corrientes
Lo usé con un bot de Twitch y funcionó perfectamente. Agradezco a FineProxy que haya creado un sistema muy bueno para lo que necesito en particular.
Estaba buscando un servicio sin un registro complicado y una larga configuración. FineProxy era un ajuste perfecto – compré un plan, conseguí acceso y conecté en pocos minutos. Lo uso para redes sociales y análisis. Hasta ahora, no he encontrado ningún problema serio, la conexión es excelente, y el precio es bajo.
Mínimos de pedido
Primero compré 1 proxy para Avito en el examen. Comprobado – funciona. Hubo un problema con la conexión porque yo era Noob. El vendedor no se dio por vencido, verificó todo él mismo y ayudó. Ahora cada semana tomo de ellos en un paquete un proxy, para soc. las redes es grande, la velocidad es buena. . Como. Si escribe en el sitio, cuando el vendedor está en línea – responde rápidamente. ¡Recomiendo!
Hola amigos Quiero expresar mi opinión sobre el proxy son 5 países diferentes con acceso a 10000 ip durante 10 o 30 días a un precio muy bajo por lo que es mi conclusión, colegas todo lo que puedo decir es que va a obligar a pensar
¿Por qué DeepSeek ralentiza mis solicitudes sin previo aviso?Aceleración dinámica
DeepSeek ajusta los límites en tiempo real según la carga del servidor. No existe un umbral publicado con el que puedas planificar. Cuando la plataforma está saturada, tu cuenta recibe menos capacidad. Lo han confirmado públicamente, pero no ofrecen ninguna forma de aumentar los límites individuales.
¿Cuántas solicitudes puedo enviar realmente?No divulgado
Nadie lo sabe con certeza — DeepSeek no revela las cifras. Los usuarios reportan que durante las horas de menor actividad se pueden enviar decenas de solicitudes por minuto sin problemas. En horas pico, incluso 5-10 solicitudes por minuto pueden provocar retrasos. Por eso exactamente los límites son frustrantes — no puedes planificar en torno a algo que no puedes medir.
¿Cuántas claves API necesito?Comience con 3-5
Empieza con 3-5 si estás siendo limitado con una sola. Cada clave en su propia IP aparece como un usuario distinto para DeepSeek. Monitorea con qué frecuencia sigues teniendo retrasos y añade más según sea necesario.
¿DeepSeek bloquea las IP de datacenter?No
No. La API de DeepSeek está diseñada para acceso programático; esperan tráfico de servidor. La limitación de tasa está vinculada a tu cuenta y patrón de uso, no al tipo de IP.
¿El plan gratuito sirve para trabajo real?Para proyectos pequeños
Para pruebas y proyectos pequeños, sí. Para cualquier cosa que requiera un rendimiento constante, el throttling dinámico lo hace poco fiable. Las cuentas de pago obtienen mejor prioridad, pero ni siquiera ellas están a salvo durante las horas pico. Múltiples claves de pago en múltiples IP es la configuración más estable.