Proxy para Twitter (X)

Tres motivos llevan a las personas a buscar un proxy para X (Twitter): gestionar múltiples cuentas, extraer datos a través de la API y acceder a la plataforma donde está bloqueada. Cada caso tiene sus propias reglas, y elegir el tipo de proxy incorrecto puede provocar un baneo más rápido que no usar ninguno.

Gestión de múltiples cuentas

X permite oficialmente hasta 10 cuentas por usuario, pero en cuanto inicias sesión en varias desde la misma IP, la plataforma las vincula. Una es marcada y todas las cuentas conectadas corren riesgo. Para equipos de SMM que gestionan más de 30 perfiles, esto es un problema serio.

Cada cuenta necesita su propia dirección IP. Pero eso es solo la mitad: X también rastrea huellas digitales del navegador, cookies, configuración de zona horaria y patrones de comportamiento. Un proxy sin aislamiento de sesión es como cerrar la puerta principal y dejar la ventana abierta. Los navegadores antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) crean un entorno independiente por cuenta. Tu proxy se encarga de la IP, el navegador se encarga de todo lo demás.

Para trabajar con cuentas, los proxies ISP son la opción más segura. La plataforma es agresiva a la hora de marcar rangos de datacenter durante los inicios de sesión. Las direcciones ISP provienen de proveedores reales y se ven como conexiones domésticas normales. Los límites de actividad se aplican por cuenta independientemente del proxy: 2.400 tweets por día, 400 seguimientos, 1.000 likes. Si superas estos límites, recibirás un shadowban: tus publicaciones dejan de aparecer en búsquedas y feeds de hashtags, pero no recibes ninguna notificación. Simplemente te vuelves invisible.

Acceso vía API

X eliminó el acceso gratuito a la API en febrero de 2023. Los precios actuales:

Gratuito: 1.500 publicaciones/mes (lectura), 50 tweets/día (escritura). Apenas suficiente para pruebas.

Basic ($200/mes): 10.000 publicaciones/mes.

Pro ($5.000/mes): 1 millón de publicaciones/mes.

Enterprise ($42,000+/mes): más de 50 millones.

Los límites de tasa se aplican por aplicación y por ventana de 15 minutos. Si ejecutas varias aplicaciones o necesitas mayor rendimiento, distribuir las llamadas entre varias claves de API —cada una en su propio proxy dedicado— multiplica tu capacidad efectiva. Un proxy para API que rote entre claves gestiona esto automáticamente. Dado que las llamadas a la API son servidor a servidor, los proxies de datacenter funcionan perfectamente aquí: la plataforma no marca el tipo de IP en las solicitudes autenticadas a la API.

Scraping: el camino difícil

Hacer scraping de X sin la API es una batalla constante. La plataforma lanza actualizaciones defensivas cada 2-4 semanas que rompen los scrapers existentes. Los tokens de invitado están vinculados a la IP y caducan cada pocas horas. Los endpoints de GraphQL cambian sus IDs regularmente. El fingerprinting TLS detecta los navegadores headless. Y las IP de centros de datos se bloquean casi de inmediato para accesos no autenticados.

Mantener un scraper propio requiere entre 10 y 15 horas mensuales de trabajo continuo. Para la mayoría de los equipos, pagar por acceso a la API o usar un servicio de scraping gestionado resulta más económico que las horas de ingeniería.

Acceso donde está bloqueado

En algunos países y en redes restringidas (colegios, oficinas), X está bloqueado a nivel de firewall. Un proxy enruta tu tráfico a través de una dirección diferente, y el filtro nunca detecta la conexión a la plataforma. Para acceder a Twitter sin bloqueos, incluso un proxy HTTP sencillo con el host y el puerto correctos cumple su función: el bloqueo está en el lado de la red, no en el de X’s. Puedes utilizar la interfaz web de Twitter en x.com desde cualquier navegador con la configuración de proxy activada.