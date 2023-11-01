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Proxy para Twitter (X)

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy X.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP estáticas para cuentas X
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies para X
  • Exportar mi lista de proxy X como JSON
  • Mostrar las ubicaciones disponibles para ISP proxies para X
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy X
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Uso proxies FineProxy.org para las redes sociales, asegurando el anonimato y evitando bloqueos de cuentas. Confiable, eficiente y fácil de usar para un rendimiento estable. Una prueba gratuita para los nuevos usuarios lo haría aún mejor, atrayendo a más clientes. Proxies de FineProxy.org también son compatibles con varias plataformas y proporcionan gran velocidad y seguridad. Ya sea para uso personal o para necesidades empresariales, este servicio es altamente recomendado por su calidad y funcionalidad.

Alexsander123SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Un servicio muy conveniente para aquellos que necesitan proxies sin una configuración complicada. Todo comienza rápidamente, hay varios países disponibles, y una buena selección de planes. Usé el proxy para el trabajo de análisis y automatización y estaba completamente satisfecho con los resultados

EvgeniyDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Proporcionan API para que los usuarios obtengan proxies de su sitio web. Aunque el personal de atención al cliente no hablaba muy bien inglés, se esforzó mucho por ayudarme. También permiten cambiar la IP cada siete días.

Anonymous UserTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

más que satisfecho es un buen servicio Tengo el paquete europeo y estoy haciendo bien buena velocidad muchas gracias voy a darle 5 estrellas gracias

Johan GtPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cómo sé si me han aplicado un shadowban?Comprobar la salida

Busca tus publicaciones recientes sin haber iniciado sesión — si no aparecen, es probable que tengas un shadowban. Herramientas como Shadowban Test o Circleboom pueden comprobarlo automáticamente. Los shadowbans ocurren cuando el algoritmo detecta un comportamiento similar al spam: publicar demasiado rápido, seguir/dejar de seguir en masa o contenido idéntico en varias cuentas. Suelen ser temporales si dejas de realizar la actividad que los provocó.

¿Son seguros los proxies de datacenter para cuentas de X?Riesgo para cuentas

Para gestionar cuentas y publicar, es arriesgado. La plataforma marca activamente los rangos de IP de centros de datos durante los inicios de sesión y la interacción. Para llamadas a la API a través de endpoints autenticados, funciona bien. La plataforma trata el tráfico autenticado de la API de forma diferente a las sesiones de navegador.

¿Cuántas cuentas puedo gestionar de forma segura por IP?Uno

Una. Cualquier cuenta adicional y la plataforma las vincula. Incluso iniciar sesión en una segunda cuenta “solo para comprobar algo” desde la misma dirección crea una conexión. Si gestionas 20 cuentas, necesitas 20 IP independientes con 20 perfiles de navegador separados.

¿Puedo hacer scraping de X sin pagar por el acceso a la API?Técnicamente

Técnicamente sí, pero resulta costoso de otra manera. La plataforma actualiza sus defensas cada 2-4 semanas, rompiendo los scrapers con regularidad. Los tokens de invitado caducan y están vinculados a la IP. Acabarás invirtiendo más horas de ingeniería en mantener un scraper que lo que gastarías en el acceso Basic a la API ($200/mes por 10.000 publicaciones).

¿Cuál es la forma más económica de escalar en X?Ajuste a carga

Para publicar: los propios límites de la plataforma (2.400 tweets/día por cuenta) son lo suficientemente amplios para la mayoría de los casos de uso. Los proxies te permiten gestionar múltiples cuentas, cada una dentro de esos límites. Para leer datos: el nivel gratuito de la API (1.500 posts/mes) más unas pocas IP dedicadas cubre un monitoreo ligero. Para volúmenes serios, el plan Basic a $200/mes junto con una configuración de proxy para la API es la opción más rentable.

¿Puedo usar varias claves API gratuitas en lugar de pagar por un plan superior?

Sí, y es la forma más práctica de ahorrar en costes de API. Cada clave gratuita te da 1.500 posts al mes. Diez claves en diez proxies de datacenter independientes: eso son 15.000 posts gratis, más que el plan Basic a $200/mes. Las llamadas a la API son servidor a servidor, por lo que las IP de datacenter funcionan a la perfección. El factor limitante es la aprobación de la cuenta desarrollador de X: cada clave necesita su propia cuenta con verificación telefónica, así que escalar a cientos requiere esfuerzo. Pero incluso 10-20 claves gratuitas cubren lo que la mayoría de los equipos necesitan.

Guía

Para qué necesita realmente proxies en X

4 min leedEquipo de red FineProxy

Tres motivos llevan a las personas a buscar un proxy para X (Twitter): gestionar múltiples cuentas, extraer datos a través de la API y acceder a la plataforma donde está bloqueada. Cada caso tiene sus propias reglas, y elegir el tipo de proxy incorrecto puede provocar un baneo más rápido que no usar ninguno.

Gestión de múltiples cuentas

X permite oficialmente hasta 10 cuentas por usuario, pero en cuanto inicias sesión en varias desde la misma IP, la plataforma las vincula. Una es marcada y todas las cuentas conectadas corren riesgo. Para equipos de SMM que gestionan más de 30 perfiles, esto es un problema serio.

Cada cuenta necesita su propia dirección IP. Pero eso es solo la mitad: X también rastrea huellas digitales del navegador, cookies, configuración de zona horaria y patrones de comportamiento. Un proxy sin aislamiento de sesión es como cerrar la puerta principal y dejar la ventana abierta. Los navegadores antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) crean un entorno independiente por cuenta. Tu proxy se encarga de la IP, el navegador se encarga de todo lo demás.

Para trabajar con cuentas, los proxies ISP son la opción más segura. La plataforma es agresiva a la hora de marcar rangos de datacenter durante los inicios de sesión. Las direcciones ISP provienen de proveedores reales y se ven como conexiones domésticas normales. Los límites de actividad se aplican por cuenta independientemente del proxy: 2.400 tweets por día, 400 seguimientos, 1.000 likes. Si superas estos límites, recibirás un shadowban: tus publicaciones dejan de aparecer en búsquedas y feeds de hashtags, pero no recibes ninguna notificación. Simplemente te vuelves invisible.

Acceso vía API

X eliminó el acceso gratuito a la API en febrero de 2023. Los precios actuales:

  • Gratuito: 1.500 publicaciones/mes (lectura), 50 tweets/día (escritura). Apenas suficiente para pruebas.
  • Basic ($200/mes): 10.000 publicaciones/mes.
  • Pro ($5.000/mes): 1 millón de publicaciones/mes.
  • Enterprise ($42,000+/mes): más de 50 millones.

Los límites de tasa se aplican por aplicación y por ventana de 15 minutos. Si ejecutas varias aplicaciones o necesitas mayor rendimiento, distribuir las llamadas entre varias claves de API —cada una en su propio proxy dedicado— multiplica tu capacidad efectiva. Un proxy para API que rote entre claves gestiona esto automáticamente. Dado que las llamadas a la API son servidor a servidor, los proxies de datacenter funcionan perfectamente aquí: la plataforma no marca el tipo de IP en las solicitudes autenticadas a la API.

Scraping: el camino difícil

Hacer scraping de X sin la API es una batalla constante. La plataforma lanza actualizaciones defensivas cada 2-4 semanas que rompen los scrapers existentes. Los tokens de invitado están vinculados a la IP y caducan cada pocas horas. Los endpoints de GraphQL cambian sus IDs regularmente. El fingerprinting TLS detecta los navegadores headless. Y las IP de centros de datos se bloquean casi de inmediato para accesos no autenticados.

Mantener un scraper propio requiere entre 10 y 15 horas mensuales de trabajo continuo. Para la mayoría de los equipos, pagar por acceso a la API o usar un servicio de scraping gestionado resulta más económico que las horas de ingeniería.

Acceso donde está bloqueado

En algunos países y en redes restringidas (colegios, oficinas), X está bloqueado a nivel de firewall. Un proxy enruta tu tráfico a través de una dirección diferente, y el filtro nunca detecta la conexión a la plataforma. Para acceder a Twitter sin bloqueos, incluso un proxy HTTP sencillo con el host y el puerto correctos cumple su función: el bloqueo está en el lado de la red, no en el de X’s. Puedes utilizar la interfaz web de Twitter en x.com desde cualquier navegador con la configuración de proxy activada.

El mejor proxy para acceder a Twitter depende de tu tarea: proxies ISP para gestión de cuentas, proxies de datacenter para trabajar con la API, y cualquiera de los dos tipos para desbloquear Twitter en redes restringidas.