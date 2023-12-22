Pagos competitivos en todos los planes.
Programa de afiliados
Programa de afiliados FineProxy
Remitir a los clientes a FineProxy y ganar comisión en sus pedidos iniciales y las renovaciones posteriores a través de un panel de socios transparente.
Gane con FineProxy
Altas comisiones, atribución transparente y pagos rápidos en todo el mundo.
Ganas cada vez que tu referido renueva su plan de proxies.
Reglas directas que facilitan el crecimiento.
Por qué los partners prefieren trabajar con nosotros
Tres cosas que importan: control, atribución precisa y pagos fiables.
Un panel de partner completo con ajustes flexibles, estadísticas avanzadas y códigos promocionales para tus clientes.
Usamos un modelo de atribución de último clic con una cookie de 60 días y seguimiento totalmente automatizado, así que recibes tu comisión aunque el cliente se tome su tiempo para decidir.
Retiros rápidos en USDT TRC20 desde tu panel de partner, disponibles en todo el mundo. Pago mínimo: 100 USDT.
Tus primeras ventas están más cerca de lo que crees
Tres simples pasos para unirte al programa y empezar a ganar.
- Paso 1Regístrese
Únete hoy al programa de partners de FineProxy. Una vez aprobado, tendrás acceso a tu panel de partner para hacer seguimiento de ventas y generar enlaces de afiliado únicos a cualquier plan de proxies.
- Paso 2Promocionar
Comparte FineProxy con tu audiencia usando nuestros materiales listos para usar. Monitorea el rendimiento desde tu panel y perfecciona tu estrategia con datos reales.
- Paso 3Empieza a ganar
Gana hasta un 30% en cada pedido realizado por tus referidos. Construye una base de clientes recurrentes (y sub-afiliados, si lo deseas) para hacer crecer tus ingresos mensuales a largo plazo.
Regístrate, accede a tu panel de partner y empieza a ganar con FineProxy hoy mismo.
Así se ve en números
Aquí tienes un cálculo de ejemplo basado en uno de los planes más vendidos de FineProxy.
Una de nuestras opciones más populares es 1,000 IPs por $111. Si recomienda a solo 5 clientes que elijan este plan y lo sigan renovando, su comisión sería:$166.50 / mes
La gran ventaja de nuestro programa de afiliados es la comisión recurrente por renovaciones. Ganas cada vez que un cliente referido renueva su servicio de proxies. Si continúan usando proxies durante meses —o años—, tú sigues ganando durante el mismo período. No necesitas empezar de cero cada mes; simplemente amplía tu base de referidos para incrementar tus ingresos recurrentes mensuales con el tiempo.
1. Disposiciones generales
El Programa de Partners de FineProxy está dirigido a personas físicas y jurídicas que refieran clientes a los servicios de pago de servidores proxy de FineProxy.
Al registrarse en el Programa de Partners, el Partner confirma que ha leído estas condiciones y las acepta en su totalidad.
2. Comisión del Partner
- El Partner obtiene una comisión de hasta el 30% sobre los servicios de pago adquiridos por los clientes referidos.
- La comisión se acredita tanto en la compra inicial como en todas las renovaciones posteriores realizadas por el cliente.
- Si el mismo cliente adquiere varios servicios distintos de FineProxy, la comisión se calcula de forma independiente para cada servicio.
- Un cambio de plan o paquete se considera como la compra de un nuevo servicio, y se aplica un contador de comisión independiente.
- La comisión se acredita únicamente sobre pedidos pagados con éxito, descontando reembolsos, contracargos, pedidos cancelados y transacciones fraudulentas.
La tasa de comisión puede variar en función del tipo de partner, la calidad del tráfico, el volumen de ventas, y se determina según la configuración del sistema de afiliados de FineProxy.
3. Seguimiento y atribución de clientes
- Los clics, registros y pagos se rastrean automáticamente a través del sistema de afiliados de FineProxy.
- FineProxy utiliza un modelo de atribución de último clic basado en cookies.
- La duración de la cookie es de 60 (sesenta) días naturales a partir del último clic de afiliado.
- Si un cliente se registra y/o paga por los servicios dentro del período de vigencia de la cookie, dicho cliente se atribuye al Partner correspondiente.
4. Período de retención y pagos
- Todas las comisiones acreditadas están sujetas a un período de retención obligatorio de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de cada transacción individual.
- Cada transacción se registra por separado y solo estará disponible para retiro una vez que finalice su período de retención individual.
- El monto mínimo de pago es de 100 (cien) USDT (TRC-20).
- Los pagos se realizan exclusivamente en USDT (TRC-20) a la billetera de criptomonedas del Socio indicada en su cuenta de afiliado.
- FineProxy podrá solicitar al Socio documentación de respaldo y/o información de verificación.
- Los fondos podrán ser congelados en caso detectarse infracciones a estos términos del Programa de Socios o a los Términos de Servicio de FineProxy.
5. Métodos de promoción permitidos
Los Socios pueden utilizar los siguientes canales de promoción:
- sitios web, landing pages, blogs y reseñas;
- canales de Telegram, foros y comunidades profesionales;
- contenido educativo, técnico y analítico;
- publicidad de pago, siempre que no se utilicen el nombre de marca FineProxy, los dominios de FineProxy ni variaciones de estos en los anuncios, salvo autorización previa por escrito de FineProxy.
6. Acciones prohibidas
Los Socios tienen prohibido:
- utilizar el nombre de marca FineProxy, sus dominios o cualquier variación en anuncios de búsqueda de pago, dominios o creatividades publicitarias;
- presentarse como representante oficial de FineProxy sin autorización previa por escrito;
- engañar a los clientes (incluyendo garantías falsas, descuentos ficticios o tergiversación de las condiciones);
- utilizar spam o envíos masivos de mensajes/correos electrónicos sin el consentimiento de los destinatarios;
- usar enlaces de afiliado para compras propias del Socio;
- generar tráfico que infrinja la legislación aplicable o los Términos de Servicio de FineProxy.
7. Sub-afiliados
El Socio puede referir a otros socios y construir su propia estructura de sub-afiliados.
FineProxy no es responsable de las liquidaciones, pagos ni relaciones entre socios dentro de dichas estructuras.
8. Reversión de comisiones y suspensión de cuenta
FineProxy se reserva el derecho de:
- revertir las comisiones acreditadas si se detectan infracciones a los términos del Programa de Socios;
- retener los pagos hasta que se complete una investigación;
- en caso de infracciones graves o reiteradas, cancelar la cuenta del Socio sin abonar las comisiones acumuladas.
9. Modificaciones de los términos del Programa
FineProxy podrá modificar estos términos del Programa de Socios de forma unilateral y sin previo aviso.
La versión vigente de los términos está siempre disponible en el panel de afiliados.
La participación continuada en el programa constituye la aceptación por parte del Socio de los términos actualizados.
10. Limitación de responsabilidad
FineProxy no se hace responsable de:
- las pérdidas del Socio;
- el lucro cesante;
- las acciones de terceros y servicios externos.
El Socio es el único responsable de sus métodos de promoción y del cumplimiento de la legislación aplicable.