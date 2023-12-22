모든 플랜에 적용되는 경쟁력 있는 보상.
제휴 프로그램
FineProxy 제휴 프로그램
고객에게 FineProxy를 소개하고 투명한 파트너 대시보드를 통해 최초 주문과 이후 갱신에서 수수료를 받으십시오.
추천 고객이 프록시 플랜을 갱신할 때마다 수익이 발생합니다.
스케일업이 쉬운 간결한 규칙.
파트너들이 저희와 함께하는 이유
가장 중요한 세 가지: 통제력, 정확한 기여 추적, 그리고 안정적인 정산.
유연한 설정, 상세한 통계, 고객용 프로모 코드를 갖춘 풀 기능 파트너 대시보드를 제공합니다.
60일 쿠키 기반의 라스트 클릭 기여 모델과 완전 자동화된 트래킹을 사용합니다. 고객이 구매를 결정하는 데 시간이 걸리더라도 수수료는 정확히 반영됩니다.
파트너 대시보드에서 빠른 USDT TRC20 출금이 가능하며, 전 세계 어디서든 이용하실 수 있습니다. 최소 출금액: 100 USDT.
첫 번째 판매, 생각보다 가까이에 있습니다
프로그램에 참여하고 수익을 시작하는 간단한 3단계.
- 1단계가입하기
지금 바로 FineProxy 파트너 프로그램에 참여하세요. 승인 후 파트너 대시보드에 접속하여 판매를 추적하고, 모든 프록시 플랜에 대한 고유 어필리에이트 링크를 생성할 수 있습니다.
- 2단계홍보하기
제공되는 홍보 자료를 활용하여 FineProxy를 소개하세요. 대시보드에서 성과를 모니터링하고, 실제 데이터를 기반으로 전략을 최적화하세요.
- 3단계수익 시작하기
추천 고객의 모든 주문에 대해 최대 30%의 수수료를 받으세요. 반복 구매 고객(원하신다면 서브 어필리에이트도)을 확보하여 장기적인 월 수익을 성장시키세요.
지금 가입하고 파트너 대시보드에 접속하여 FineProxy와 함께 수익을 창출하세요.
숫자로 확인하는 수익 구조
FineProxy 베스트셀러 플랜을 기준으로 한 예시 계산입니다.
가장 인기 있는 옵션 중 하나는 1,000 IP / $111 플랜입니다. 이 플랜을 선택하고 계속 갱신하는 고객을 단 5명만 추천하셔도, 받으실 수 있는 커미션은 다음과 같습니다:$166.50 / 월
저희 제휴 프로그램의 핵심 장점은 갱신 시마다 반복적으로 커미션이 지급된다는 점입니다. 추천한 고객이 프록시 서비스를 갱신할 때마다 수익이 발생합니다. 고객이 몇 달, 혹은 몇 년간 프록시를 계속 사용한다면, 그 기간 동안 꾸준히 수익을 받게 됩니다. 매달 처음부터 다시 시작할 필요 없이, 추천 고객을 늘려 나가기만 하면 월 반복 수익이 자연스럽게 증가합니다.
1. 총칙
FineProxy 파트너 프로그램은 FineProxy의 유료 프록시 서버 서비스에 고객을 추천하는 개인 및 법인을 대상으로 합니다.
파트너 프로그램에 등록함으로써, 파트너는 본 약관을 읽었으며 이를 전면적으로 수락함을 확인합니다.
2. 파트너 커미션
- 파트너는 추천 고객이 구매한 유료 서비스에 대해 최대 30%의 커미션을 받습니다.
- 커미션은 최초 구매뿐 아니라 해당 고객의 모든 후속 갱신 결제에 대해서도 적립됩니다.
- 동일 고객이 여러 FineProxy 서비스를 구매하는 경우, 커미션은 각 서비스별로 별도 산정됩니다.
- 요금제/패키지 변경은 새로운 서비스 구매로 간주되며, 별도의 커미션 카운터가 적용됩니다.
- 커미션은 성공적으로 결제가 완료된 주문에 한해 적립되며, 환불·지불 거절·취소된 주문·부정 거래 금액은 제외됩니다.
커미션 비율은 파트너 유형, 트래픽 품질, 판매 규모에 따라 달라질 수 있으며, FineProxy 제휴 시스템의 설정에 의해 결정됩니다.
3. 고객 추적 및 귀속
- 클릭, 가입 및 결제는 FineProxy 제휴 시스템을 통해 자동으로 추적됩니다.
- FineProxy는 쿠키 기반의 라스트 클릭 어트리뷰션 모델을 사용합니다.
- 쿠키 유효 기간은 마지막 제휴 링크 클릭일로부터 60(육십)일입니다.
- 고객이 쿠키 유효 기간 내에 가입 및/또는 서비스 결제를 완료한 경우, 해당 고객은 해당 파트너에게 귀속됩니다.
4. 보류 기간 및 지급
- 적립된 모든 커미션에는 각 개별 거래 발생일로부터 30(삼십)일의 필수 보류 기간이 적용됩니다.
- 각 거래는 개별적으로 추적되며, 해당 거래의 보류 기간이 종료된 후에만 출금이 가능합니다.
- 최소 지급 금액은 100(백) USDT (TRC-20)입니다.
- 지급은 제휴 계정에 등록된 파트너의 암호화폐 지갑으로 USDT (TRC-20)로만 이루어집니다.
- FineProxy는 파트너에게 증빙 서류 및/또는 본인 확인 정보를 요청할 수 있습니다.
- 본 파트너 프로그램 약관 또는 FineProxy 서비스 이용약관 위반이 확인될 경우 자금이 동결될 수 있습니다.
5. 허용되는 프로모션 방법
파트너는 다음과 같은 프로모션 채널을 이용할 수 있습니다:
- 웹사이트, 랜딩 페이지, 블로그 및 리뷰;
- Telegram 채널, 포럼 및 전문 커뮤니티;
- 교육, 기술 및 분석 관련 콘텐츠;
- 유료 광고. 단, FineProxy 브랜드명, FineProxy 도메인명 및 이의 변형을 광고에 사용하는 것은 FineProxy의 사전 서면 승인이 없는 한 금지됩니다.
6. 금지 행위
파트너는 다음 행위가 금지됩니다:
- FineProxy 브랜드명, 도메인명 또는 이의 변형을 유료 검색 광고, 도메인 또는 광고 크리에이티브에 사용하는 행위;
- 사전 서면 승인 없이 FineProxy의 공식 대리인으로 행세하는 행위;
- 고객을 기만하는 행위(허위 보증, 가짜 할인, 조건 허위 표시 포함);
- 수신자의 동의 없이 스팸 또는 대량 메시지/이메일을 발송하는 행위;
- 파트너 본인의 구매에 제휴 링크를 사용하는 행위;
- 관련 법률 또는 FineProxy 서비스 약관을 위반하는 트래픽을 유도하는 행위.
7. 서브 제휴
파트너는 다른 파트너를 추천하고 자체 서브 제휴 구조를 구축할 수 있습니다.
FineProxy는 해당 구조 내 파트너 간의 정산, 지급 또는 관계에 대해 책임을 지지 않습니다.
8. 커미션 환수 및 계정 정지
FineProxy는 다음의 권리를 보유합니다:
- 파트너 프로그램 약관 위반이 확인된 경우, 이미 적립된 커미션을 취소할 수 있습니다.
- 조사가 완료될 때까지 지급을 보류할 수 있습니다.
- 심각하거나 반복적인 위반이 발생한 경우, 적립된 커미션을 지급하지 않고 파트너 계정을 해지할 수 있습니다.
9. 프로그램 약관 변경
FineProxy는 사전 통지 없이 단독 재량으로 본 파트너 프로그램 약관을 변경할 수 있습니다.
최신 약관은 항상 제휴 대시보드에서 확인하실 수 있습니다.
프로그램에 계속 참여하는 것은 파트너가 변경된 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다.
10. 책임 제한
FineProxy는 다음 사항에 대해 책임을 지지 않습니다:
- 파트너의 손실;
- 일실 이익
- 제3자 및 외부 서비스의 행위
파트너는 자신의 홍보 방법 및 관련 법률 준수에 대해 전적으로 책임을 집니다.