FineProxy 제휴 프로그램

숫자로 확인하는 수익 구조

FineProxy 베스트셀러 플랜을 기준으로 한 예시 계산입니다.

가장 인기 있는 옵션 중 하나는 1,000 IP / $111 플랜입니다. 이 플랜을 선택하고 계속 갱신하는 고객을 단 5명만 추천하셔도, 받으실 수 있는 커미션은 다음과 같습니다:

저희 제휴 프로그램의 핵심 장점은 갱신 시마다 반복적으로 커미션이 지급된다는 점입니다. 추천한 고객이 프록시 서비스를 갱신할 때마다 수익이 발생합니다. 고객이 몇 달, 혹은 몇 년간 프록시를 계속 사용한다면, 그 기간 동안 꾸준히 수익을 받게 됩니다. 매달 처음부터 다시 시작할 필요 없이, 추천 고객을 늘려 나가기만 하면 월 반복 수익이 자연스럽게 증가합니다.