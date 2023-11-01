SIP 프록시 서버

IP를 통한 음성 통화에서 가장 중요한 것은 바로 지연 시간입니다. 200ms의 지연만 발생해도 대화는 서로 말이 겹치는 어색한 상황으로 변합니다. 이것이 바로 SIP 트래픽에 적합한 프록시를 선택하는 것이 거의 모든 다른 용도보다 중요한 이유입니다.

일반 프록시가 작동하지 않는 이유

SIP 통화는 두 개의 별도 스트림으로 구성됩니다. 시그널링(통화 설정, 벨소리, 종료)은 포트 5060에서 TCP 또는 UDP를 통해 전송됩니다. 실제 음성 — 실제로 들리는 오디오 — 은 동적으로 할당된 포트에서 UDP를 통한 RTP 패킷으로 전송됩니다.

HTTP 또는 HTTPS 프록시는 웹 트래픽만 처리합니다. UDP를 이해하지 못하며, 음성 패킷을 중계할 수 없습니다. Zoiper나 Linphone 같은 VoIP 소프트폰을 HTTP 프록시를 통해 라우팅하면, 시그널링은 부분적으로 작동할 수 있지만 오디오는 전달되지 않습니다. 통화가 연결된 것처럼 보이지만 소리는 들리지 않습니다.

SIP 통화에는 UDP 릴레이를 지원하는 SOCKS5 프록시 서버가 필요합니다. 이 프로토콜은 시그널링과 음성 스트림 모두를 프록시를 통해 터널링하여 전체 통화를 온전하게 유지합니다.

SOCKS5 UDP 릴레이가 실제로 하는 역할

소프트폰이나 PBX — Asterisk, FreePBX, 또는 Zoiper 같은 데스크톱 클라이언트 — 가 UDP를 지원하는 SOCKS5 프록시를 통해 라우팅되면, 프록시는 두 계층을 모두 처리합니다:

SIP 시그널링: INVITE, ACK, BYE — 통화를 설정하고 종료하는 모든 메시지

RTP 미디어: 양방향으로 전송되는 실제 오디오 패킷

프록시는 NAT 문제도 해결합니다. SIP는 직접적인 피어 투 피어 통신을 위해 설계되었으며, 시그널링 메시지에 사설 IP 주소를 포함합니다. NAT 뒤에서는 이러한 주소에 외부에서 접근할 수 없습니다. SIP 아웃바운드 프록시는 연결을 재작성하여 양측이 정상적으로 오디오를 교환할 수 있도록 합니다 — STUN 서버도, 복잡한 방화벽 규칙도 필요하지 않습니다.

이것이 중요한 경우

국경을 넘어 운영하는 콜센터가 가장 대표적인 사례입니다. 에이전트는 한 국가에, 전화번호와 SIP 트렁크는 다른 국가에 있습니다. 번호가 위치한 지역의 프록시를 통해 통화를 라우팅하면 지연 시간이 낮게 유지되고, 제공업체에 로컬 트래픽처럼 보이게 됩니다.

다수의 SIP 트렁크를 운영하는 기업은 트렁크별로 별도의 IP가 필요한 경우가 있습니다 — 제공업체는 자사 시스템에 연결하는 IP를 추적하며, 하나의 주소를 여러 트렁크에 공유하면 사기 경고가 발생할 수 있습니다. 트렁크당 전용 프록시를 사용하면 모든 것이 깔끔하게 유지됩니다.

VoIP 차단도 또 다른 사례입니다. 일부 네트워크와 국가에서는 SIP 트래픽을 스로틀링하거나 완전히 차단합니다. 제한이 없는 위치의 프록시를 통해 라우팅하면 이를 우회할 수 있습니다 — 네트워크에서는 SIP 패킷이 아닌 일반 암호화 트래픽으로 인식합니다.

통화용 프록시 선택 시 확인해야 할 사항

지연 시간이 핵심입니다. 웹 스크래핑에서는 요청당 500ms도 괜찮습니다. 그러나 전화 통화에서는 편도 150ms를 초과하면 체감이 됩니다. 데이터센터 프록시가 이 부분에서 유리합니다 — 직접 경로와 최소한의 홉을 갖춘 데이터센터에 위치하기 때문입니다. 주거용 또는 모바일 프록시는 추가적인 릴레이 포인트로 인해 지연이 증가합니다.

안정성도 마찬가지로 중요합니다. 스크래핑 중 0.5초 동안 연결이 끊기는 프록시는 큰 문제가 되지 않습니다 — 스크립트가 재시도하면 됩니다. 하지만 통화 중에 이런 일이 발생하면 통화가 끊어집니다. 안정적인 인프라 위의 고정 IP가 이를 방지합니다.