NEW! |API 한 번 호출로 깔끔한 데이터를 받아보세요. 스크래퍼가 필요 없습니다.무료 토큰 10,000개 받기 →

SIP 프록시 서버

SIP 시그널링 및 RTP 음성 트래픽을 위한 완전한 UDP 지원이 포함된 SOCKS5 프록시 — 전용 IP, 데이터센터 인프라, 임대 기간 동안 고정 IP 유지.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 SIP 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated UDP-enabled US IP 용 a SIP trunk 구매하십시오
  • 203.0.113.7 용 API 호출 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

작동하지 않는 무료 프록시들 때문에 아무 성과도 얻지 못한 뒤 무료 체험으로 이 서비스를 사용해 봤습니다. 여러 프록시를 제공받았고 아무 문제도 겪지 않았습니다. 아주 잘 작동해서 추천합니다.

juan – darkelleDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!

Ирина КоваленкоFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 심지어 요청당 요금을 부과하지만, 이 업체는 인터넷을 자유롭고 안전하게 유지한다는 사명을 충실히 지킵니다. 데이터 센터 옵션은 저렴하고 무제한 대역폭이 제공됩니다.

Nemanja DuricSaasHub, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
HTTP 프록시를 VoIP 통화에 사용할 수 있습니까?아닙니다

아닙니다. HTTP 프록시는 웹 트래픽(HTTP/HTTPS)만 처리합니다. 음성 통화는 오디오 전송에 UDP를 사용하며, HTTP 프록시는 해당 프로토콜을 지원하지 않습니다. 연결이 정상적으로 보일 수 있고 — 통화 벨이 울리는 것처럼 보일 수도 있지만 — 소리는 전혀 나지 않습니다. UDP 릴레이를 지원하는 SOCKS5가 필요합니다.

통화 시 허용 가능한 지연 시간은 얼마입니까?편도 150ms

편도 150ms 이하이면 쾌적하며, 대화가 자연스럽게 이루어집니다. 150~300ms 사이에서는 지연이 느껴지기 시작합니다. 300ms를 초과하면 상대방과 계속 말이 겹치게 됩니다. 데이터센터 프록시는 거리에 따라 보통 5~30ms의 지연만 추가하므로, 쾌적한 범위 내에 충분히 유지됩니다.

VoIP 공급업체가 프록시를 감지합니까?제공업체에는 고객님의 IP가

제공업체에는 고객님의 IP가 아닌 프록시의 IP가 표시됩니다. 프록시 IP가 클린 상태(악용으로 플래그되지 않은 상태)라면, 제공업체는 일반적인 연결과 동일하게 처리합니다. 전용 프록시를 사용하면 다른 사람이 해당 주소를 사용하지 않으므로, 타인의 나쁜 평판을 물려받을 위험이 없습니다.

콜센터에는 프록시가 몇 개 필요합니까?SIP 트렁크당 하나

SIP 트렁크당 하나, 또는 제공업체가 IP당 연결 수를 제한하지 않는 경우 에이전트 그룹당 하나가 필요합니다. 서로 다른 제공업체로 연결되는 10개의 트렁크에는 10개의 전용 프록시가 필요합니다. 하나의 트렁크를 통해 통화하는 50명의 에이전트라면, 충분한 대역폭을 갖춘 프록시 하나로 대부분 커버됩니다 — 음성 트래픽은 경량이며 동시 통화당 약 80-100 Kbps 수준입니다.

FineProxy는 SIP용 UDP를 지원합니까?

네, 가능합니다. 저희 SOCKS5 프록시는 완전한 UDP 릴레이를 지원하며, SIP 시그널링과 RTP 음성 트래픽 모두 단일 프록시 연결을 통해 전송됩니다. Zoiper, Asterisk, FreePBX 등 주요 소프트폰 및 PBX 플랫폼과 호환됩니다. 이는 VoIP 애플리케이션에 반드시 필요한 기능이며, 모든 프록시 공급업체가 제공하는 것은 아닙니다.

가이드

VoIP 및 SIP 통화용 프록시: 작동하는 것과 작동하지 않는 것

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

IP를 통한 음성 통화에서 가장 중요한 것은 바로 지연 시간입니다. 200ms의 지연만 발생해도 대화는 서로 말이 겹치는 어색한 상황으로 변합니다. 이것이 바로 SIP 트래픽에 적합한 프록시를 선택하는 것이 거의 모든 다른 용도보다 중요한 이유입니다.

일반 프록시가 작동하지 않는 이유

SIP 통화는 두 개의 별도 스트림으로 구성됩니다. 시그널링(통화 설정, 벨소리, 종료)은 포트 5060에서 TCP 또는 UDP를 통해 전송됩니다. 실제 음성 — 실제로 들리는 오디오 — 은 동적으로 할당된 포트에서 UDP를 통한 RTP 패킷으로 전송됩니다.

HTTP 또는 HTTPS 프록시는 웹 트래픽만 처리합니다. UDP를 이해하지 못하며, 음성 패킷을 중계할 수 없습니다. Zoiper나 Linphone 같은 VoIP 소프트폰을 HTTP 프록시를 통해 라우팅하면, 시그널링은 부분적으로 작동할 수 있지만 오디오는 전달되지 않습니다. 통화가 연결된 것처럼 보이지만 소리는 들리지 않습니다.

SIP 통화에는 UDP 릴레이를 지원하는 SOCKS5 프록시 서버가 필요합니다. 이 프로토콜은 시그널링과 음성 스트림 모두를 프록시를 통해 터널링하여 전체 통화를 온전하게 유지합니다.

SOCKS5 UDP 릴레이가 실제로 하는 역할

소프트폰이나 PBX — Asterisk, FreePBX, 또는 Zoiper 같은 데스크톱 클라이언트 — 가 UDP를 지원하는 SOCKS5 프록시를 통해 라우팅되면, 프록시는 두 계층을 모두 처리합니다:

  • SIP 시그널링: INVITE, ACK, BYE — 통화를 설정하고 종료하는 모든 메시지
  • RTP 미디어: 양방향으로 전송되는 실제 오디오 패킷

프록시는 NAT 문제도 해결합니다. SIP는 직접적인 피어 투 피어 통신을 위해 설계되었으며, 시그널링 메시지에 사설 IP 주소를 포함합니다. NAT 뒤에서는 이러한 주소에 외부에서 접근할 수 없습니다. SIP 아웃바운드 프록시는 연결을 재작성하여 양측이 정상적으로 오디오를 교환할 수 있도록 합니다 — STUN 서버도, 복잡한 방화벽 규칙도 필요하지 않습니다.

이것이 중요한 경우

국경을 넘어 운영하는 콜센터가 가장 대표적인 사례입니다. 에이전트는 한 국가에, 전화번호와 SIP 트렁크는 다른 국가에 있습니다. 번호가 위치한 지역의 프록시를 통해 통화를 라우팅하면 지연 시간이 낮게 유지되고, 제공업체에 로컬 트래픽처럼 보이게 됩니다.

다수의 SIP 트렁크를 운영하는 기업은 트렁크별로 별도의 IP가 필요한 경우가 있습니다 — 제공업체는 자사 시스템에 연결하는 IP를 추적하며, 하나의 주소를 여러 트렁크에 공유하면 사기 경고가 발생할 수 있습니다. 트렁크당 전용 프록시를 사용하면 모든 것이 깔끔하게 유지됩니다.

VoIP 차단도 또 다른 사례입니다. 일부 네트워크와 국가에서는 SIP 트래픽을 스로틀링하거나 완전히 차단합니다. 제한이 없는 위치의 프록시를 통해 라우팅하면 이를 우회할 수 있습니다 — 네트워크에서는 SIP 패킷이 아닌 일반 암호화 트래픽으로 인식합니다.

통화용 프록시 선택 시 확인해야 할 사항

지연 시간이 핵심입니다. 웹 스크래핑에서는 요청당 500ms도 괜찮습니다. 그러나 전화 통화에서는 편도 150ms를 초과하면 체감이 됩니다. 데이터센터 프록시가 이 부분에서 유리합니다 — 직접 경로와 최소한의 홉을 갖춘 데이터센터에 위치하기 때문입니다. 주거용 또는 모바일 프록시는 추가적인 릴레이 포인트로 인해 지연이 증가합니다.

안정성도 마찬가지로 중요합니다. 스크래핑 중 0.5초 동안 연결이 끊기는 프록시는 큰 문제가 되지 않습니다 — 스크립트가 재시도하면 됩니다. 하지만 통화 중에 이런 일이 발생하면 통화가 끊어집니다. 안정적인 인프라 위의 고정 IP가 이를 방지합니다.

FineProxy는 UDP 릴레이가 포함된 완전한 SOCKS5를 제공합니다 — 시그널링과 음성 모두 단일 연결을 통해 전송됩니다. 데이터센터 인프라를 기반으로 낮은 지연 시간을 보장하며, 고정 IP는 전체 임대 기간 동안 동일하게 유지됩니다. 시그널링 레이어에서 암호화가 필요한 구성의 경우, IP별 개별 SSL 인증서가 적용된 저희 HTTPS 프록시가 이를 처리합니다.