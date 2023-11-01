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영국 프록시

안정적인 고정 영국 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

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최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

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HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

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계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 영국 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 British proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

FineProxy는 의심할 여지 없이 제가 이용해 본 최고의 프록시 업체 중 하나입니다! 연결 속도는 번개처럼 빠르고 서비스는 안정적이며 고객 지원팀도 매우 친절합니다. 브라우징, 스크래핑 또는 지역 제한 콘텐츠 잠금 해제에 프록시가 필요할 때 매끄러운 경험을 제공합니다. 이전에 다른 서비스를 많이 이용해 봤지만 FineProxy의 일관성과 성능에 견줄 곳은 없었습니다. 스트레스 없이 사용할 수 있는 고품질 프록시 서비스를 찾는다면 꼭 사용해 보시기를 강력히 추천합니다.

omkarDieg, 작년영어에서 번역됨출처

직원들이 매우 친절하고 많은 도움을 주었습니다. 위치도 훌륭했습니다. 추천합니다!

Asmaul HoqueFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

프록시가 매우 잘 작동합니다. 한 달 동안 사용하면서 체크포인트나 중단을 전혀 겪지 않았습니다. 매우 신뢰할 수 있습니다!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

서비스에 만족했습니다. 프록시는 제대로 작동하고 속도가 가끔 느려지지만, 어쩌면 단지 제 착각이었을지도 모릅니다. 그래도 전반적으로는 모두 좋습니다.

InnaProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
BBC iPlayer가 계속 차단됩니다. 데이터센터와 ISP 중 어떤 프록시를 사용해야 합니까?iPlayer는 스트리밍 서비스

iPlayer는 스트리밍 서비스 중 가장 까다로운 지역 탐지를 수행합니다. 머신러닝을 사용하여 연결을 핑거프린팅하며, 최고 수준의 VPN조차 성공률이 72~87%에 불과하고 저녁 시간대(영국 시간 오후 7~10시)에는 차단율이 최고치에 달합니다. 데이터센터 IP는 iPlayer가 알려진 대역의 블랙리스트를 유지하기 때문에 빠르게 차단됩니다. 더 효과적인 방법은 영국 고정 주거용(ISP) 프록시입니다 — BT나 Sky 같은 실제 영국 광대역 업체에 등록된 IP입니다. iPlayer 입장에서는 일반 가정용 연결로 보입니다. FineProxy의 ISP 프록시가 바로 이것입니다. 데이터센터 IP는 iPlayer 카탈로그 스크래핑이나 제공 콘텐츠 확인 용도로는 여전히 문제없지만, 실제 재생에는 ISP 프록시가 필요합니다.

영국 외부에서 접속하면 Amazon.co.uk에 다른 가격이 표시되는 이유는 무엇입니까?영국 가격에는 법적으로

영국 가격에는 법적으로 20% VAT가 포함되어 있습니다. 비영국 IP로 Amazon.co.uk에 접속하면 VAT 미포함 가격이 표시되거나, Prime 배송 옵션이 사라지거나, 다른 지역 버전으로 리다이렉트될 수 있습니다. Argos, ASOS, John Lewis도 마찬가지로 IP 기반으로 스토어프론트를 조정합니다. 영국 시장의 가격 데이터를 수집할 때 비영국 IP를 사용하면, 실제 구매자가 지불하는 금액과 수치가 일치하지 않습니다.

Rightmove와 Zoopla에서 몇 번 요청하면 스크래퍼가 차단됩니다. IP 문제입니까?부분적으로

부분적으로 그렇습니다. 두 사이트 모두 강력한 안티봇을 운영합니다 — Rightmove는 Cloudflare, Zoopla는 DataDome을 사용합니다. IP뿐만 아니라 헤더, TLS 핑거프린트, 요청 속도까지 확인합니다. 무료 또는 공유 프록시는 이러한 사이트에서 몇 시간 내에 차단됩니다. 부동산 데이터에 최적의 영국 프록시 서비스를 이용하려면, 현실적인 브라우저 헤더와 적절한 요청 간격을 갖춘 클린 영국 데이터센터 IP가 필요합니다. 이러한 사이트는 단순 HTML 페이지가 아니므로 JavaScript 렌더링이 필요하며, 원시 HTTP 요청보다 헤드리스 브라우저 설정이 훨씬 효과적입니다.

체크아웃 테스트에서 스코틀랜드 하이랜드 배송비가 더 높게 나옵니다. 버그인가요?아닙니다

아닙니다. 이것은 영국 전자상거래의 정상적인 작동 방식입니다. 많은 소매업체가 하이랜드, 도서 지역, 북아일랜드, 채널 제도 배송에 추가 요금을 부과합니다. Royal Mail은 표준 요금을 적용하지만, DPD, Hermes, DHL 같은 택배 업체는 자체 할증료를 설정하며 그 금액도 천차만별입니다. 체크아웃 플로우를 테스트하거나 영국 전역의 배송 가격을 비교할 때는 각 지역에 맞는 올바른 우편번호를 사용하십시오. 런던 우편번호로는 하이랜드 할증료를 확인할 수 없습니다.

영국 드롭 사이트에서 계속 대기실로 보내집니다. 프록시가 도움이 될까요?End Clothing, Size

End Clothing, Size?, Footpatrol 같은 사이트와 티켓 판매 플랫폼은 Queue-it 또는 유사한 시스템을 사용하여 트래픽을 관리하고 봇을 필터링합니다. IP, 브라우저 핑거프린트, 세션 일관성을 확인합니다. 동일 IP에서의 다수 연결은 우선순위가 낮아지거나 즉시 차단됩니다. 클린 영국 IP 풀이 도움이 되지만, 솔직히 말씀드리면 IP 수보다 브라우저 동작이 더 중요합니다. 실제 사용자와 유사한 헤더, 안정적인 세션, 그리고 큐에 과도한 요청을 보내지 않는 것이 실제로 통과하는 핵심입니다.

브렉시트 이후 — EU 지오블로킹 규정이 영국에도 여전히 적용됩니까?아닙니다

아닙니다. EU를 탈퇴한 이후 해당 규정은 영국 소비자에게 더 이상 적용되지 않습니다. 영국 사이트는 위치에 따라 콘텐츠, 가격, 접근을 자유롭게 제한할 수 있으며, 실제로 그렇게 하고 있습니다. 실질적으로 영국 버전의 스토어는 점점 더 독립적으로 운영되고 있습니다 — GBP 가격, 영국 전용 결제 수단, 지역별 재고가 별도로 관리됩니다. 동일 소매업체의 영국 버전과 유럽 버전을 비교하려면 각각에 대해 별도의 IP가 필요합니다.

영국 체크아웃에서 Open Banking과 "Pay by Bank" — IP와 관련이 있습니까?그렇습니다

그렇습니다. Open Banking 옵션은 영국 방문자에게만 표시됩니다. FCA가 규제하는 영국 은행 인프라에 연결되어 있기 때문입니다. 비영국 IP에서는 체크아웃 시 일반적으로 카드 결제만 가능합니다. 참고할 점이 있습니다. Open Banking 결제에는 Section 75 보호가 적용되지 않습니다 — 이는 £100 이상 구매 시 신용카드 발급사가 책임을 지도록 하는 영국 법률입니다. 결제 플로우를 테스트하거나 영국 전자상거래의 체크아웃 처리 방식을 분석하려면, 안정적인 영국 IP만이 전체 버전을 확인할 수 있는 유일한 방법입니다.

FineProxy에서 제공하는 영국 프록시는 어떤 종류가 있습니까?Datacenter IPv4 —

데이터센터 IPv4 — 최대 500 Mbps의 고속 영국 전용 프록시로, 모니터링, API, IP 유형별 필터링이 없는 스크래핑 대상에 적합합니다. ISP IPv4 — 영국 광대역 ISP에 등록된 IP로 가정용 인터넷 연결처럼 보이며, 스트리밍 및 데이터센터 IP 대역을 차단하는 사이트에 최적입니다. 로테이션 프록시는 영국 IP 풀을 포함하며, 요청마다 새로운 IP가 제공되어 대량 데이터 수집에 이상적입니다. 국가 수준 타겟팅(GB)이 가능하며, 도시 단위 선택은 지원하지 않습니다. 고정 프록시는 IP당 과금되며 트래픽은 무제한이고, 로테이션 프록시는 API 크레딧 기반으로 과금됩니다. 모든 프록시는 엘리트 익명 프록시 서버로, 포워딩 헤더가 없으며 개별 SSL 인증서가 적용됩니다.

실시간 영국 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 영국 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
418 온라인·더 필요하십니까? →
185.238.228.71:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
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500 Mbps
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9.00 Mbps
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Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
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Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
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Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
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2.88 Mbps
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2.91 Mbps
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1.41 Mbps
100.0%
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1.40 Mbps
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투명London
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가이드

영국 IP가 다른 데이터를 보여주는 이유 — 그리고 FineProxy가 제공하는 솔루션

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

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