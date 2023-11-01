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무제한 프록시

데이터 제한 없는 데이터센터 및 ISP 프록시: 최대 5 Gbps의 고정 대역폭 등급, SOCKS5/HTTP/HTTPS 지원, 공정 사용 패널티 없음.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 요구 사항에 맞게 구성하십시오. 무제한 대역폭.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 데이터센터 프록시 무제한 데이터 내 Europe 구매하십시오
  • HTTP 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 프록시 서비스의 허용 IP를 업데이트하십시오
  • 서비스에서 비활성 또는 오류가 있는 IP를 확인하십시오
  • 프록시 플랜의 상태 및 결제 세부 정보를 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

무제한 트래픽

멋진 서비스입니다. 결제 후 잠시만 지나면 프록시를 사용할 수 있습니다. IP가 많아서 업무 생산성이 높아집니다. 좋은 속도와 무제한 트래픽도 마음에 듭니다.&nbsp;

Diana DeeFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

구매하기 전에 FineProxy를 사용해 보기로 하고 무료 60분 체험에 가입했습니다. 솔직히 기분 좋게 놀랐습니다! 설정은 즉시 완료되었고 연결 속도도 훌륭하며 모든 것이 놀라울 정도로 원활하게 작동합니다. 정식 요금제를 구매하기 전에 프록시를 충분히 테스트할 수 있게 해 준다는 점이 정말 좋습니다. 제 프로젝트용 패키지를 꼭 구매할 생각입니다. 이 서비스는 제 기대를 뛰어넘었습니다.

NickDieg, 올해영어에서 번역됨출처

뛰어난 가동 시간, 강력한 보안, 폭넓은 IP를 갖춘 신뢰할 수 있고 빠른 프록시 업체입니다. 훌륭한 고객 지원과 간편한 설정 덕분에 스크래핑과 익명성 확보에 완벽합니다.

AspasSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

계정 운영

5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.

synk.pitNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy와 몇 달 동안 거래했습니다. 프록시는 좋습니다. 오랫동안 소셜 네트워크용으로 구매해 왔습니다. 질문이 있으면 답변이 매우 빠르게 옵니다. 조건도 매우 유연해서 언제든 협의할 수 있습니다. 전반적으로 인상이 매우 긍정적입니다. 강력히 추천합니다.

Oleg BarFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
FineProxy는 제가 사용하는 트래픽 양을 추적합니까?아닙니다

아닙니다. FineProxy는 서비스별 트래픽 사용량을 모니터링하지 않습니다. 대역폭 미터, 월간 기가바이트 한도, 사용 데이터량에 따라 속도나 세션 수를 줄이는 메커니즘이 없습니다. 트래픽은 진정한 의미에서 무제한입니다. FineProxy가 공개하는 것은 서비스 규모별 대역폭 등급과 동시 연결 수 제한이며, 이는 인프라 파라미터이지 사용량 기반 패널티가 아닙니다.

동시 연결 제한에 도달하면 어떻게 됩니까?서비스가 일시적으로 슬로우

서비스가 일시적으로 슬로우 모드에 진입하며, IP당 1개의 연결로 제한됩니다. 지속 시간은 지난 24시간 동안의 초과 빈도에 따라 5분에서 60분까지 다양합니다. 해당 기간이 종료되면 정상 운영이 자동으로 재개됩니다. 워크플로에서 지속적으로 더 많은 연결이 필요한 경우, 패키지에 대한 추가 동시 연결 용량을 구매하실 수 있습니다.

공정 사용 정책과 어떻게 다릅니까?다른 제공업체의 공정

다른 제공업체의 공정 사용 정책은 소비한 데이터 양을 기준으로 패널티를 적용합니다 — 속도 스로틀링, 세션 축소, 또는 임계값 초과 시 초과 요금 부과 등입니다. FineProxy의 대역폭 등급과 연결 제한은 요금제 구매일부터 고정되며 트래픽 볼륨에 따라 변하지 않습니다. "공정 사용 초과" 상태는 존재하지 않습니다. 한 달에 10 TB를 전송해도 대역폭 등급은 10 GB를 전송했을 때와 동일하게 유지됩니다.

무제한 사용에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까?데이터센터 프록시는

데이터센터 프록시는 엔터프라이즈급 업링크를 갖춘 전용 서버 하드웨어에서 운영되기 때문에 가장 높은 대역폭 등급과 가장 안정적인 무제한 경험을 제공합니다. FineProxy의 ISP 프록시 역시 동일한 인프라에서 무제한 트래픽을 포함합니다. 다른 제공업체의 주거용 프록시는 숨겨진 공정 사용 제한이 있을 가능성이 가장 높은 유형입니다 — 대규모에서 무제한 처리량을 유지할 수 없는 일반 소비자급 연결에 의존하기 때문입니다.

IP를 추가 구매하지 않고 대역폭 등급만 업그레이드할 수 있습니까?대역폭 등급은 IP

대역폭 등급은 IP 패키지 규모에 연동됩니다 — 패키지가 클수록 대역폭 상한이 높아집니다. 상위 등급으로 이동하려면 IP 수를 확장하십시오. 동시 연결에 한해서는 IP 수 변경 없이 추가 연결을 구매하실 수 있습니다.

가이드

"무제한"의 진짜 의미 — 대부분의 제공업체가 그 의미를 지키지 않는 이유

5 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy는 모든 프록시 요금제 — 데이터센터, ISP, 전용 — 에 무제한 트래픽을 포함합니다. GB당 과금도 없고, 대역폭 미터도 없으며, 보이지 않는 상한에 도달했을 때 자동 스로틀링도 없습니다. 월정액으로 IP를 임대하시면, 해당 IP를 통해 흐르는 데이터는 집계되지 않고, 상한이 없으며, 속도가 저하되지 않습니다. 구매할 최고의 무제한 프록시 요금제를 찾고 계시다면, 이 차이가 랜딩 페이지에 적힌 "무제한"이라는 단어보다 훨씬 중요합니다. 대부분의 제공업체는 그 단어를 고객님이 기대하시는 것과 다르게 사용하기 때문입니다.

공정 사용(Fair Use) 함정

"무제한 프록시"를 검색하면 상위 결과의 거의 모든 제공업체가 무제한 대역폭을 주장합니다. 그러나 해당 서비스 약관을 읽어 보면 전혀 다른 그림이 나타납니다.

한 대형 제공업체는 프록시당 월 100 GB를 상한으로 두고 있으며, 이를 초과하면 사전 고지 없이 사용량 기반 초과 요금으로 전환합니다. 또 다른 업체는 청구 주기 내에 50 GB의 트래픽을 넘기면 동시 세션을 100개에서 10개로 줄입니다. 세 번째 업체는 점진적 지연 시간 패널티를 적용합니다. 소프트 캡 초과 후 처음 5 GB부터 4초의 인위적 지연이 추가되며, 500 GB 이후에는 최대 13초까지 증가합니다. 일부 제공업체는 임계값 도달 후 속도를 300-400 Mbps에서 100 Mbps로 줄이고, "과도한" 사용이 지속되면 5 Mbps까지 떨어뜨릴 수 있습니다.

이러한 정책에는 이름이 있습니다 — 공정 사용 정책, 허용 사용 정책, FUP. 패턴은 동일합니다. 가격 페이지에는 "무제한"이라고 표시하고, 세부 약관에 제한을 두는 것입니다. "과도한 사용"의 정의는 제공업체마다 다르며, 정당한 워크로드에도 패널티가 발생할 만큼 모호한 경우가 많습니다. 제품 카탈로그 스크래핑, 수천 페이지에 걸친 가격 모니터링, 또는 월 수백 기가바이트를 생성하는 자동화를 실행하고 계시다면 이러한 제한에 반드시 도달하게 됩니다. 공정 사용 조항이 발동되는 순간 "무제한"이라는 표현은 의미를 잃습니다.

FineProxy의 차별화된 운영 방식

FineProxy는 트래픽 사용량을 모니터링하지 않습니다. 프록시를 통해 전송되는 데이터량을 추적하는 미터기가 없습니다. 속도가 저하되거나, 세션이 제한되거나, 종량제 요금제로 자동 전환되는 임계값도 없습니다. FineProxy의 무제한 데이터 프록시는 말 그대로 무제한을 의미합니다 — 데이터 한도 없음, 용량 추적 없음, 대량 사용에 대한 불이익 없음.

FineProxy에는 두 가지 인프라 파라미터가 있으며, 이는 서비스 약관에 공개적으로 명시되어 있습니다. 공유 네트워크에서 모든 고객에게 일관된 성능을 유지하기 위해 설계된 항목입니다:

서비스별 대역폭 할당. 각 플랜에는 IP 패키지 규모에 따른 최대 대역폭 등급이 설정되어 있으며, 서비스 이용약관에 명시되어 있습니다. 300 IP 패키지의 경우 최대 100 Mbps의 합산 대역폭이 제공됩니다. 3,000 IP로 확장하면 상한이 500 Mbps로 상승합니다. 5,000 IP 이상에서는 1.5 Gbps, 25,000 IP 이상의 패키지에서는 최대 5 Gbps가 제공됩니다. 이는 IP당이 아닌 서비스당 대역폭 상한이며, 전체 패키지가 할당량을 공유합니다. 대역폭이 패키지 규모에 비례하여 증가하는 이유는 더 큰 패키지가 비례적으로 더 많은 서버 용량에서 운영되기 때문입니다. 이것은 스로틀링이 아닙니다.

속도에 대한 "슬로우 모드"는 없습니다 — 트래픽은 등급 상한까지 연결이 지원하는 최대 속도로 흐릅니다. 공정 사용 정책과의 차이점은 다음과 같습니다. 이 등급은 요금제 구매 시점부터 고정됩니다. 일정량의 데이터를 사용한 후 축소되지 않습니다. 첫째 날이든 30일째 날이든 상한은 동일합니다.

서비스별 동시 연결 제한. 각 패키지에는 최대 동시 연결 수가 설정되어 있으며, 서비스 이용약관에 명시되어 있습니다. 999 IP 패키지의 경우 최대 1,500개의 동시 연결이 허용됩니다. 1,000~4,999 IP에서는 IP 수의 3배, 5,000~14,999 IP에서는 2배, 15,000 IP 이상에서는 1배입니다. 일시적으로 제한을 초과할 경우, 빈도에 따라 5~60분간 서비스가 잠시 슬로우 모드(IP당 1개 연결)로 전환된 후 자동으로 정상 상태로 복구됩니다. 이는 단일 클라이언트가 서버 자원을 독점하여 다른 사용자에게 피해를 주는 것을 방지하기 위한 조치입니다. 워크플로우에 실제로 더 많은 연결이 필요한 경우, 추가 용량을 구매하실 수 있습니다. 이는 설정 가능한 인프라 파라미터이지, 패널티가 아닙니다.

두 목록 모두에서 빠져 있는 항목에 주목하십시오. 소비한 기가바이트에 대한 언급이 전혀 없습니다. FineProxy의 제한은 대역폭 속도와 연결 수, 즉 인프라 용량에 관한 것이지 데이터 볼륨에 관한 것이 아닙니다. 한 달에 프록시를 통해 100 GB를 전송하든 100 TB를 전송하든 조건은 변하지 않습니다. 초과 요금도 없고, 점진적 속도 저하도 없으며, "과도한 사용으로 플래그 처리되었습니다"라는 이메일도 없습니다.

정액 IP당 요금제가 진정한 무제한을 실현하는 이유

GB당 과금 구조는 구조적 이해충돌을 만들어 냅니다. 트래픽이 많아질수록 제공업체의 수익은 늘어나지만, 그만큼 더 많은 대역폭을 공급해야 합니다. 어느 시점에서 마진이 사라지면 스로틀링이 시작됩니다. 공정 사용 정책 프레임워크 전체가 고객의 경험이 아닌 제공업체의 수익 구조를 보호하기 위해 존재합니다.

FineProxy는 기가바이트가 아닌 IP 단위로 요금을 부과합니다. 경제 구조 자체가 다릅니다. IP가 서버에 프로비저닝되면 추가 트래픽의 한계 비용은 미미합니다. FineProxy가 운영하는 규모(100,000개 이상의 자체 보유 IP, AMD EPYC 서버, 80 Gbps 총 채널)에서 데이터센터 대역폭 비용은 GB당 과금 업체가 고객에게 청구하는 금액의 극히 일부에 불과합니다. 고객님의 속도를 늦출 재정적 동기가 없습니다.

데이터센터 및 ISP 프록시가 진정한 무제한 요금제에 적합한 이유도 바로 여기에 있습니다. 주거용 프록시는 대역폭이 제한된 일반 소비자 기기를 통해 라우팅되므로, 제공업체가 물리적으로 대규모 무제한 처리량을 제공할 수 없습니다. 그래서 주거용 "무제한" 요금제에는 반드시 공정 사용 정책이 따라붙습니다. 반면, 데이터센터 및 ISP 프록시는 엔터프라이즈급 업링크를 갖춘 전용 서버 하드웨어에서 운영됩니다. 용량은 충분합니다. 문제는 제공업체가 그 용량을 고객님께 그대로 제공하느냐, 아니면 공정 사용 정책 뒤에 숨겨 제한하느냐입니다.

진정한 무제한 트래픽이 유리한 작업

대규모 스크래핑. 제품 카탈로그, 검색 결과, 부동산 매물 등 월간 수백 기가바이트의 트래픽을 발생시키는 작업이 해당됩니다. GB당 과금 방식에서는 비용이 예측 불가능하게 증가합니다. FineProxy의 정액제 플랜에서는 100 GB를 사용하든 10 TB를 사용하든 비용이 동일합니다.

지속적 모니터링. 가격 추적, 광고 검증, SEO 순위 모니터링 등 24시간 중단 없이 트래픽을 생성하는 작업이 해당됩니다. GB당 과금 방식에서는 지속적 모니터링이 예산 문제로 이어집니다. 정액제에서는 비용이 예측 가능합니다.

미디어 및 다운로드. 스트리밍 테스트, 대용량 파일 다운로드, 콘텐츠 전송 검증 등이 해당됩니다. 이러한 작업은 본질적으로 대역폭 소모가 큽니다. 50 GB 이후 스로틀링이 걸리는 프록시는 이러한 용도에 전혀 적합하지 않습니다.

멀티 계정 관리. 각 계정에는 고유 IP가 필요하고, 각 IP는 지속적으로 트래픽을 생성합니다. 수백에서 수천 개의 계정으로 확장하면 GB당 비용은 감당할 수 없는 수준이 됩니다. 무제한 트래픽이 포함된 IP당 과금 방식은 데이터 양이 아닌 계정 수에 따라 선형적으로 확장됩니다.