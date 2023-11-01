FineProxy는 모든 프록시 요금제 — 데이터센터, ISP, 전용 — 에 무제한 트래픽을 포함합니다. GB당 과금도 없고, 대역폭 미터도 없으며, 보이지 않는 상한에 도달했을 때 자동 스로틀링도 없습니다. 월정액으로 IP를 임대하시면, 해당 IP를 통해 흐르는 데이터는 집계되지 않고, 상한이 없으며, 속도가 저하되지 않습니다. 구매할 최고의 무제한 프록시 요금제를 찾고 계시다면, 이 차이가 랜딩 페이지에 적힌 "무제한"이라는 단어보다 훨씬 중요합니다. 대부분의 제공업체는 그 단어를 고객님이 기대하시는 것과 다르게 사용하기 때문입니다.

공정 사용(Fair Use) 함정

"무제한 프록시"를 검색하면 상위 결과의 거의 모든 제공업체가 무제한 대역폭을 주장합니다. 그러나 해당 서비스 약관을 읽어 보면 전혀 다른 그림이 나타납니다.

한 대형 제공업체는 프록시당 월 100 GB를 상한으로 두고 있으며, 이를 초과하면 사전 고지 없이 사용량 기반 초과 요금으로 전환합니다. 또 다른 업체는 청구 주기 내에 50 GB의 트래픽을 넘기면 동시 세션을 100개에서 10개로 줄입니다. 세 번째 업체는 점진적 지연 시간 패널티를 적용합니다. 소프트 캡 초과 후 처음 5 GB부터 4초의 인위적 지연이 추가되며, 500 GB 이후에는 최대 13초까지 증가합니다. 일부 제공업체는 임계값 도달 후 속도를 300-400 Mbps에서 100 Mbps로 줄이고, "과도한" 사용이 지속되면 5 Mbps까지 떨어뜨릴 수 있습니다.

이러한 정책에는 이름이 있습니다 — 공정 사용 정책, 허용 사용 정책, FUP. 패턴은 동일합니다. 가격 페이지에는 "무제한"이라고 표시하고, 세부 약관에 제한을 두는 것입니다. "과도한 사용"의 정의는 제공업체마다 다르며, 정당한 워크로드에도 패널티가 발생할 만큼 모호한 경우가 많습니다. 제품 카탈로그 스크래핑, 수천 페이지에 걸친 가격 모니터링, 또는 월 수백 기가바이트를 생성하는 자동화를 실행하고 계시다면 이러한 제한에 반드시 도달하게 됩니다. 공정 사용 조항이 발동되는 순간 "무제한"이라는 표현은 의미를 잃습니다.

FineProxy의 차별화된 운영 방식

FineProxy는 트래픽 사용량을 모니터링하지 않습니다. 프록시를 통해 전송되는 데이터량을 추적하는 미터기가 없습니다. 속도가 저하되거나, 세션이 제한되거나, 종량제 요금제로 자동 전환되는 임계값도 없습니다. FineProxy의 무제한 데이터 프록시는 말 그대로 무제한을 의미합니다 — 데이터 한도 없음, 용량 추적 없음, 대량 사용에 대한 불이익 없음.

FineProxy에는 두 가지 인프라 파라미터가 있으며, 이는 서비스 약관에 공개적으로 명시되어 있습니다. 공유 네트워크에서 모든 고객에게 일관된 성능을 유지하기 위해 설계된 항목입니다:

서비스별 대역폭 할당. 각 플랜에는 IP 패키지 규모에 따른 최대 대역폭 등급이 설정되어 있으며, 서비스 이용약관에 명시되어 있습니다. 300 IP 패키지의 경우 최대 100 Mbps의 합산 대역폭이 제공됩니다. 3,000 IP로 확장하면 상한이 500 Mbps로 상승합니다. 5,000 IP 이상에서는 1.5 Gbps, 25,000 IP 이상의 패키지에서는 최대 5 Gbps가 제공됩니다. 이는 IP당이 아닌 서비스당 대역폭 상한이며, 전체 패키지가 할당량을 공유합니다. 대역폭이 패키지 규모에 비례하여 증가하는 이유는 더 큰 패키지가 비례적으로 더 많은 서버 용량에서 운영되기 때문입니다. 이것은 스로틀링이 아닙니다.

속도에 대한 "슬로우 모드"는 없습니다 — 트래픽은 등급 상한까지 연결이 지원하는 최대 속도로 흐릅니다. 공정 사용 정책과의 차이점은 다음과 같습니다. 이 등급은 요금제 구매 시점부터 고정됩니다. 일정량의 데이터를 사용한 후 축소되지 않습니다. 첫째 날이든 30일째 날이든 상한은 동일합니다.

서비스별 동시 연결 제한. 각 패키지에는 최대 동시 연결 수가 설정되어 있으며, 서비스 이용약관에 명시되어 있습니다. 999 IP 패키지의 경우 최대 1,500개의 동시 연결이 허용됩니다. 1,000~4,999 IP에서는 IP 수의 3배, 5,000~14,999 IP에서는 2배, 15,000 IP 이상에서는 1배입니다. 일시적으로 제한을 초과할 경우, 빈도에 따라 5~60분간 서비스가 잠시 슬로우 모드(IP당 1개 연결)로 전환된 후 자동으로 정상 상태로 복구됩니다. 이는 단일 클라이언트가 서버 자원을 독점하여 다른 사용자에게 피해를 주는 것을 방지하기 위한 조치입니다. 워크플로우에 실제로 더 많은 연결이 필요한 경우, 추가 용량을 구매하실 수 있습니다. 이는 설정 가능한 인프라 파라미터이지, 패널티가 아닙니다.

두 목록 모두에서 빠져 있는 항목에 주목하십시오. 소비한 기가바이트에 대한 언급이 전혀 없습니다. FineProxy의 제한은 대역폭 속도와 연결 수, 즉 인프라 용량에 관한 것이지 데이터 볼륨에 관한 것이 아닙니다. 한 달에 프록시를 통해 100 GB를 전송하든 100 TB를 전송하든 조건은 변하지 않습니다. 초과 요금도 없고, 점진적 속도 저하도 없으며, "과도한 사용으로 플래그 처리되었습니다"라는 이메일도 없습니다.

정액 IP당 요금제가 진정한 무제한을 실현하는 이유

GB당 과금 구조는 구조적 이해충돌을 만들어 냅니다. 트래픽이 많아질수록 제공업체의 수익은 늘어나지만, 그만큼 더 많은 대역폭을 공급해야 합니다. 어느 시점에서 마진이 사라지면 스로틀링이 시작됩니다. 공정 사용 정책 프레임워크 전체가 고객의 경험이 아닌 제공업체의 수익 구조를 보호하기 위해 존재합니다.

FineProxy는 기가바이트가 아닌 IP 단위로 요금을 부과합니다. 경제 구조 자체가 다릅니다. IP가 서버에 프로비저닝되면 추가 트래픽의 한계 비용은 미미합니다. FineProxy가 운영하는 규모(100,000개 이상의 자체 보유 IP, AMD EPYC 서버, 80 Gbps 총 채널)에서 데이터센터 대역폭 비용은 GB당 과금 업체가 고객에게 청구하는 금액의 극히 일부에 불과합니다. 고객님의 속도를 늦출 재정적 동기가 없습니다.

데이터센터 및 ISP 프록시가 진정한 무제한 요금제에 적합한 이유도 바로 여기에 있습니다. 주거용 프록시는 대역폭이 제한된 일반 소비자 기기를 통해 라우팅되므로, 제공업체가 물리적으로 대규모 무제한 처리량을 제공할 수 없습니다. 그래서 주거용 "무제한" 요금제에는 반드시 공정 사용 정책이 따라붙습니다. 반면, 데이터센터 및 ISP 프록시는 엔터프라이즈급 업링크를 갖춘 전용 서버 하드웨어에서 운영됩니다. 용량은 충분합니다. 문제는 제공업체가 그 용량을 고객님께 그대로 제공하느냐, 아니면 공정 사용 정책 뒤에 숨겨 제한하느냐입니다.

진정한 무제한 트래픽이 유리한 작업

대규모 스크래핑. 제품 카탈로그, 검색 결과, 부동산 매물 등 월간 수백 기가바이트의 트래픽을 발생시키는 작업이 해당됩니다. GB당 과금 방식에서는 비용이 예측 불가능하게 증가합니다. FineProxy의 정액제 플랜에서는 100 GB를 사용하든 10 TB를 사용하든 비용이 동일합니다.

지속적 모니터링. 가격 추적, 광고 검증, SEO 순위 모니터링 등 24시간 중단 없이 트래픽을 생성하는 작업이 해당됩니다. GB당 과금 방식에서는 지속적 모니터링이 예산 문제로 이어집니다. 정액제에서는 비용이 예측 가능합니다.

미디어 및 다운로드. 스트리밍 테스트, 대용량 파일 다운로드, 콘텐츠 전송 검증 등이 해당됩니다. 이러한 작업은 본질적으로 대역폭 소모가 큽니다. 50 GB 이후 스로틀링이 걸리는 프록시는 이러한 용도에 전혀 적합하지 않습니다.