필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one dedicated US IP 용 a Claude organization 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
API 및 에이전트 액세스
Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.
저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!
계정 운영
FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.
품질이 좋고 빠르며 안정적으로 작동하는 프록시라서 매우 만족합니다. 바로 제가 필요하던 것입니다. 제 나라(우크라이나)에서는 많은 사이트와 소셜 네트워크가 차단되어 있는데 이제 이 문제가 해결되었습니다. 가격도 기분 좋게 만족스럽습니다. 엄청난 수의 프록시(1000+)에 단 20 dlrs만 내고 있습니다. 이보다 저렴하고 빠른 프록시는 어디에서도 찾을 수 없으니 이 서비스를 추천합니다.
최소 주문
시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.
좋은 서비스입니다! VPN의 대안을 찾다가 이것을 선택했습니다. 우선 속도가 매우 빠른데, 다른 서비스와 비교하면 큰 장점입니다. 둘째, 이 가격이 정말 마음에 듭니다. 1000 IP에 21,9 $라서 제가 여기에 온 것입니다:) 보통은 유럽 IP를 구매하지만, 우크라이나, 러시아, 미국 IP 패키지도 있습니다. 여러분, 서비스에 감사드립니다!
Claude 등급은 얼마나 빨리 올릴 수 있습니까?Anthropic에서
Anthropic에서 총 지출한 금액을 기준으로 합니다. 대부분의 팀은 첫 번째 청구 월 내에 Tier 2에 도달하고, 몇 개월간 꾸준히 사용하면 Tier 3-4에 도달합니다. Claude Console에서 현재 등급을 확인하실 수 있으며, 제한 사항과 다음 등급까지 남은 정도를 확인하실 수 있습니다.
여러 개의 Anthropic 조직을 운영하는 것이 효과가 있습니까?제한에 자주 도달하신다면
제한에 자주 도달하신다면 — 그렇습니다. 각 조직은 독립적인 할당량을 부여받습니다. 3개의 조직을 3개의 별도 전용 프록시에서 운영하면 용량이 3배로 늘어납니다. 여러 결제 계정을 관리해야 한다는 단점이 있지만, 본격적인 워크로드에서는 금방 비용 대비 효과를 얻으실 수 있습니다.
여러 조직을 사용하는 것이 Anthropic 서비스 약관을 위반하나요?Anthropic의 이용 정책은
Anthropic의 이용 정책은 여러 조직을 보유하는 것을 명시적으로 금지하지 않습니다. 각 조직은 자체 결제 수단과 API 키를 갖춘 정식 계정입니다. 중요한 것은 모든 조직이 각각 Anthropic의 허용 이용 정책을 준수해야 한다는 점입니다. 남용이나 정책 위반은 허용되지 않습니다. 다만, Anthropic은 재량에 따라 제한을 적용할 권리를 보유하고 있으므로, 연결된 조직 전반에 걸친 활동이 극단적인 규모의 의도적인 우회처럼 보일 경우 일정한 위험이 따를 수 있습니다. 실제 업무를 처리하는 소수의 병렬 조직을 운영하는 대부분의 팀에게 이는 표준적인 확장 방법입니다.
Anthropic은 IP를 추적합니까, 아니면 API 키만 추적합니까?제한은 조직(Organization)에
제한은 조직(Organization)에 연결되어 있으며 IP에 종속되지 않습니다. 하지만 Anthropic에서 하나의 IP 주소가 10개의 서로 다른 조직 키로 요청을 보내는 것을 감지하면 의심을 받을 수 있습니다. 조직별로 별도의 IP를 사용하면 자연스러운 트래픽으로 보입니다.
각 등급별 실제 제한은 어떻게 됩니까?Anthropic은
Anthropic은 정확한 수치를 공개적으로 게시하지 않습니다 — 계정을 생성한 후 Claude Console에서 해당 제한을 확인하실 수 있습니다. 모델(Sonnet vs Opus)과 등급에 따라 다릅니다. Tier 1은 상당히 제한적이며, Tier 4는 넉넉합니다. Tier 4를 초과하는 맞춤 제한이 필요하시면 Anthropic 영업팀에 문의하셔야 합니다.
Claude Max를 사용하면 토큰당 과금 없이 이용할 수 있습니까?사용
사용 패턴에 맞다면 가능합니다. 월 $200 플랜은 웹 인터페이스와 Claude CLI를 통해 무제한 대화를 제공합니다. 커뮤니티 프록시 도구를 사용하면 이를 API처럼 노출할 수 있습니다. 다만, 1인 사용자용으로 설계되어 응답 속도가 일정하지 않으며, Anthropic이 이용 약관을 변경할 수 있다는 점이 주의사항입니다. 팀 단위의 대규모 사용에는 여러 조직을 활용한 정식 API 접근이 더 안정적입니다.