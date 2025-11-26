Microsoft Edge는 Chromium 기반으로 제작되어 있으므로 Google Chrome과 마찬가지로 운영 체제의 프록시 설정을 사용합니다. 따라서 「시스템 프록시」 방식이 작동하지만, 프록시 유형 및 인증 요구 사항에 따라 제한이 있을 수 있습니다.

이 가이드에서는 Edge에서 사용할 수 있는 두 가지 실용적인 옵션을 다룹니다: 1. 시스템 수준(Windows/macOS)에서 프록시를 설정하십시오. Edge는 자체적으로 프록시를 관리하지 않으며, 운영 체제의 프록시 설정을 그대로 상속합니다. macOS에서는 정상적으로 작동할 수 있지만, Windows의 시스템 프록시 설정은 제한적이며 인증이 필요한 프록시나 HTTP 이외의 설정에서는 불안정한 경우가 많습니다. 2. 브라우저 확장 프로그램을 사용하면 프로필 관리, 빠른 전환 등 프록시 관리가 더 편리합니다. Edge에서 웹 브라우징용 프록시만 필요한 경우 이 방법이 가장 적합합니다.