통합 가이드
Microsoft Edge 프록시 설정
간단한 몇 단계만으로 Edge에서 프록시를 쉽게 설정하십시오
Microsoft Edge에서 프록시 서버 설정하는 방법
Microsoft Edge는 Chromium 기반으로 제작되어 있으므로 Google Chrome과 마찬가지로 운영 체제의 프록시 설정을 사용합니다. 따라서 「시스템 프록시」 방식이 작동하지만, 프록시 유형 및 인증 요구 사항에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
이 가이드에서는 Edge에서 사용할 수 있는 두 가지 실용적인 옵션을 다룹니다: 1. 시스템 수준(Windows/macOS)에서 프록시를 설정하십시오. Edge는 자체적으로 프록시를 관리하지 않으며, 운영 체제의 프록시 설정을 그대로 상속합니다. macOS에서는 정상적으로 작동할 수 있지만, Windows의 시스템 프록시 설정은 제한적이며 인증이 필요한 프록시나 HTTP 이외의 설정에서는 불안정한 경우가 많습니다. 2. 브라우저 확장 프로그램을 사용하면 프로필 관리, 빠른 전환 등 프록시 관리가 더 편리합니다. Edge에서 웹 브라우징용 프록시만 필요한 경우 이 방법이 가장 적합합니다.
시스템 프록시 설정 가이드: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge 애드온). Edge에서 Chrome Web Store의 확장 프로그램도 설치할 수 있습니다(먼저 Edge에서 「다른 스토어의 확장 허용」을 활성화해야 할 수 있습니다).
아래에서는 Microsoft Edge에서 프록시를 관리하는 가장 간편하고 안정적인 방법 중 하나인 Proxy Switcher and Manager 설정 방법에 대해 설명하겠습니다.
Edge 추천 확장 프로그램
ProxySwithcer 확장 프로그램 설치
메뉴 아이콘(☰) → 확장 → Microsoft Edge용 확장 가져오기를 클릭하십시오 Proxy Switcher를 검색하여 해당 페이지로 이동하십시오. 설치를 클릭하십시오 설치를 확인하여 도구 모음에 확장 프로그램을 추가하십시오.
프록시 설정
“수동” 탭으로 이동 → “수동 프록시” 활성화 프록시 주소와 포트를 입력하십시오(HTTP의 경우 8080) 인증을 활성화하고 활성 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다 여기.
결과 확인
프록시의 IP가 정상적으로 감지되는지 확인하십시오.
Microsoft Edge 프록시 설정에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Microsoft Edge 프록시 설정 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Microsoft Edge 프록시 설정에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.