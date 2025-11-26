Microsoft Edgeでプロキシサーバーを設定する方法

Microsoft EdgeはChromiumベースで構築されているため、通常はOS（オペレーティングシステム）のプロキシ設定に依存します（Google Chromeと同様）。そのため「システムプロキシ」方式は利用可能ですが、プロキシの種類や認証要件によっては制限がある場合があります。

このガイドでは、Edgeで使える2つの実用的な方法をご紹介します。 1. システムレベル（Windows/macOS）でプロキシを設定します。Edge自体にはプロキシ管理機能がなく、OSのプロキシ設定を引き継ぎます。macOSでは問題なく動作しますが、Windowsのシステムプロキシ設定は機能が限定的で、認証付きプロキシや非HTTPセットアップでは不安定になることが多いです。 2. ブラウザ拡張機能を使えば、プロキシ管理（プロファイル切替、クイックスイッチなど）がより簡単になります。Edgeでのウェブブラウジングにのみプロキシが必要な場合は、通常この方法が最適です。

Proxy Switcher and Manager （Edge Add-ons）。 Chrome ウェブストアの拡張機能をEdgeにインストールすることも可能です（事前にEdgeの設定で「他のストアからの拡張機能を許可する」を有効にする必要がある場合があります）。

以下では、Microsoft Edgeでプロキシを管理するうえで最もシンプルかつ安定した方法のひとつである Proxy Switcher and Manager のセットアップ手順をご紹介します。

Edgeにおすすめの拡張機能

Step 1 ProxySwitcher拡張機能をインストール メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Microsoft Edgeの拡張機能を取得 をクリック Proxy Switcherを検索してそのページを開きます。 「Get」をクリックします インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。 Click the image to view it in full size.

Step 2 プロキシを設定する “Manual”タブに移動 → “Manual proxy”を有効化 プロキシアドレスとポート番号（HTTPの場合は8080）を入力します 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら. Click the image to view it in full size.