連携ガイド
Microsoft Edgeプロキシ設定
簡単な数ステップでEdgeのプロキシを設定
Microsoft Edgeでプロキシサーバーを設定する方法
Microsoft EdgeはChromiumベースで構築されているため、通常はOS（オペレーティングシステム）のプロキシ設定に依存します（Google Chromeと同様）。そのため「システムプロキシ」方式は利用可能ですが、プロキシの種類や認証要件によっては制限がある場合があります。
このガイドでは、Edgeで使える2つの実用的な方法をご紹介します。 1. システムレベル（Windows/macOS）でプロキシを設定します。Edge自体にはプロキシ管理機能がなく、OSのプロキシ設定を引き継ぎます。macOSでは問題なく動作しますが、Windowsのシステムプロキシ設定は機能が限定的で、認証付きプロキシや非HTTPセットアップでは不安定になることが多いです。 2. ブラウザ拡張機能を使えば、プロキシ管理（プロファイル切替、クイックスイッチなど）がより簡単になります。Edgeでのウェブブラウジングにのみプロキシが必要な場合は、通常この方法が最適です。
システムプロキシ設定ガイド： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ マックOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linuxだ： https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager （Edge Add-ons）。 Chrome ウェブストアの拡張機能をEdgeにインストールすることも可能です（事前にEdgeの設定で「他のストアからの拡張機能を許可する」を有効にする必要がある場合があります）。
以下では、Microsoft Edgeでプロキシを管理するうえで最もシンプルかつ安定した方法のひとつである Proxy Switcher and Manager のセットアップ手順をご紹介します。
Edgeにおすすめの拡張機能
ProxySwitcher拡張機能をインストール
メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Microsoft Edgeの拡張機能を取得 をクリック Proxy Switcherを検索してそのページを開きます。 「Get」をクリックします インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
プロキシを設定する
“Manual”タブに移動 → “Manual proxy”を有効化 プロキシアドレスとポート番号（HTTPの場合は8080）を入力します 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら.
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
Microsoft Edgeプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Microsoft Edgeプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Microsoft Edgeプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。