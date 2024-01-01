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インドプロキシ

高信頼性のインド固定IPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5対応、99.9%アップタイム、トラフィック無制限

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

インドプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • インドのデータセンターIPを500個購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • インドのプロキシトラフィックにおける今日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

今ではプロキシを使っても誰も驚きません。問題は、どこでよりお得かつ信頼性の高いプロキシパッケージを見つけられるかです。その答えはここにあります。あらゆる要件と価格に合うプロキシパッケージがあり、品質は高く、さまざまな国のプロキシが用意されています。速度も良好、価格も適正で、テクニカルサポートは専門的です。問題が起きた場合の保証もあります。

Alisa SattelmaierFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高品質で信頼できるプロキシサービスを探しているなら、これまで利用した中でも最高のプロバイダーの一つであるFineProxyを強くおすすめします。プロキシの接続速度は安定しており、ダウンタイムはほぼありません。主に制限の回避に使っていますが、常に非常に優れた性能を発揮しています。 ウェブサイトのインターフェースはシンプルで直感的なため、プロキシを素早く手間なく購入できます。FineProxyには多種多様な料金プランがあり、どんなニーズや予算にも合うソリューションを簡単に見つけられます。カスタマーサポートは対応が早くプロフェッショナルで、問い合わせるたびに、迅速で知識に基づいた支援を受けられました。 特に評価しているのはサービスの透明性です。利用できるプロキシのロケーションと種類（匿名、エリートなど）に関する情報が、すべて明確かつ包括的に提示されています。 結論として、高速で安定し、安全なプロキシを必要とする方なら誰にでも、FineProxyを自信を持っておすすめできます。価格と品質のバランスは抜群で、市場でも有力な選択肢となっています。

ZeennsDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyは、質の高いプロキシを提供する信頼できるプロバイダーで、カスタマーサポートに優れ、保証方針もしっかりしています。安全で高速なサービスを提供し、ユーザーが途切れなく快適に利用できるようにしています。

Nguyen TuyenSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Flipkartはデータセンター IPをブロックしますか？独自ASNが有利

FlipkartのPerimeterXはIPレピュテーションをリアルタイムでスコアリングします。クラウドホスト型IP（AWS、DigitalOcean）は即座に低信頼と判定されます。FineProxyのデータセンターは独自ASNで運用しているため、クラウドとしてタグ付けされず、より高い評価を得られます。ただし、Big Billion Days 中の継続的なスクレイピングには、ISPプロキシがより安全な選択です。ブラウザのタイムゾーンをAsia/Kolkataに合わせ、User-Agentを最新のChromeビルドに設定してください。PerimeterXはどちらもチェックします。

海外からJioHotstarでIPLを視聴できますか？はい

インドのISPプロキシとインドの電話番号があれば、可能です。JioHotstarはIP位置情報、タイムゾーン、言語をチェックします。エラーNM 4031はVPNまたはプロキシの検出を意味します。JioやAirtelのISP IPはジオチェックをパスします。プランは3ヶ月₹149からです。IPLなどのプレミアムスポーツコンテンツには有料ティアが必要な場合があり、無料モデルには視聴制限があります。

インドのDPDP法はスクレイピングにどのような影響がありますか？法解釈に矛盾

ここに矛盾があります。2023年デジタル個人データ保護法（DPDPA）第3条(c)(ii)では公開データを適用除外としていますが、電子情報技術省は2024年8月、公開データのスクレイピングにもDPDPA準拠が必要であると確認しました。商品価格、リスティングのメタデータ、職種名などはリスクが低めです。氏名、電話番号、メールアドレスは法的グレーゾーンにあたります。最高裁判所は2026年2月、同法に対する違憲訴訟について通知を発しました。

Amazon.inとAmazon.com — 同じプロキシ設定で対応できますか？いいえ

いいえ。Amazon.inはまったく別のカタログで、価格、在庫、出品者、配送オプションがすべて異なります。地域間の価格比較を行うには、インド側にはインドロケーションのプレミアム（専用）プロキシ、もう一方には米国/EUプロキシが必要です。Amazon.inはグローバル版Amazonと同じアンチボット（Imperva）を使用していますが、インド固有のレート制限が適用されています。

Naukri、Zomato、Swiggy — インドIPは必要ですか？現地IPが必要

Naukri.comはIPで求人リストをフィルタリングします。米国IPでは海外向けの求人が表示され、インドIPでは政府系求人やTier-2都市のポジションを含む国内求人が表示されます。ZomatoとSwiggyは都市ごとにレストランデータ（メニュー、価格、配達範囲、評価）を提供します。インド以外のIPでは、結果が表示されないか、データが限定された国際版Zomatoポータルにリダイレクトされます。ローカルデータを取得するためにインドのプロキシサーバーに接続するには、タイムゾーンをAsia/Kolkata、accept-languageをen-INに設定してください。

稼働中のインドプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、インドの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
16 オンライン·さらに必要ですか？ →
219.65.73.80:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.59 Mbps
100.0%
1 時間前
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.85 Mbps
100.0%
1 時間前
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 時間前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.66 Mbps
85.5%
1 時間前
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMumbai
301 Kbps
100.0%
3 時間前
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 時間前
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
99.6%
2 日前
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.26 Mbps
53.0%
2 時間前
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.06 Mbps
63.2%
15 時間前
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 時間前
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 時間前
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 時間前
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Chennai
569 Kbps
30.9%
4 時間前
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
448 Kbps
24.6%
5 時間前
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 時間前
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 時間前
表示中 15 ／ 16

ガイド

インドの無料プロキシリスト

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

Flipkart、Amazon India、そしてスクレイピングにローカルIPが必要な理由

Flipkartはボット検出にPerimeterX（HUMAN Security）を導入しています。IP レピュテーション、JA3/JA4ハッシュによるTLSフィンガープリント、地理的整合性をチェックします。IPがインドを示しているのにブラウザのタイムゾーンがAmerica/New_Yorkになっていると、信頼スコアが低下します。PerimeterXは自動化の疑いがあるセッションに対して“Press & Hold”チャレンジを表示し、マウスの移動速度やキーボードのタイミングをセッション全体で追跡します。データセンターIPはISP IPより速くフラグ付けされます。Flipkartの Big Billion Days セール（10月）やRepublic Day セールでは大規模なスクレイピング需要が発生し、価格は1日に複数回変動、在庫は数分で消えます。

Amazon India（amazon.in）はamazon.comとは別のカタログで、価格、在庫、出品者がすべて異なります。インドIPのプロキシを使えば、現地の顧客が実際に目にしている情報を確認できます。Meesho（ソーシャルコマース）、Naukri.com（求人）、ZomatoとSwiggy（フードデリバリー）、99acres（不動産）、MakeMyTrip（旅行）はすべてインドIPに紐づいたデータを提供しており、一部は市区町村レベルで制限をかけています。

価格監視、在庫追跡、市場調査のためにインド（IN）のウェブサイトにアクセスするプロキシサーバーが必要な場合、インドIPは必須です。

JioHotstar、IPL、そしてストリーミングの壁

JioHotstar（JioCinemaとDisney+ Hotstarの統合、5億人以上のサブスクライバー）は、27億3,000万ドルの契約で2027年までのIPL独占ストリーミング権を保有しています。IPLはもはや無料では配信されず、ハイブリッドモデルによりコンテンツはペイウォールの背後に置かれています。プランは3ヶ月₹149から、年額プレミアム₹1,499まで。IPLは3月～5月にかけて約74試合が行われ、JioHotstarがインド唯一の合法ストリーミングオプションです。

インド国外からのアクセスでは、JioHotstarはジオブロックされます。プラットフォームはVPNおよびプロキシトラフィックを検出し、エラーNM 4031が表示されます。IPロケーションとブラウザのタイムゾーン・言語設定のクロスチェックも行われます。ストリーミング用にインドプロキシアクセスを購入する場合、Jio、Airtel、またはViに登録されたISP IPの方が検出をより確実にパスします。サブスクリプション登録にはインドの電話番号が必要です。