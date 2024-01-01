India proxy

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Flipkart, Amazon India ja miks kraapimine vajab kohalikke IP-sid

Flipkart kasutab robotituvastuseks PerimeterX-i (HUMAN Security). See kontrollib IP mainet, TLS sõrmejälgi JA3/JA4 räside kaudu ja geograafilist kooskõla — kui teie IP näitab Indiat, aga brauseri ajavöönd loeb America/New_York, langeb usaldushinne. PerimeterX esitab kahtlustatavale automaatikale “Press & Hold” väljakutse, jälgides hiire kiirust ja klaviatuuri ajastust kogu seansi vältel. Andmekeskuse IP-d märgistatakse kiiremini kui ISP omad. Flipkarti Big Billion Days kampaaniad (oktoober) ja Republic Day müügid tekitavad massilist kraapimise nõudlust — hinnad muutuvad mitu korda päevas, laoseis kaob minutite jooksul.

Amazon India (amazon.in) on amazon.com-ist eraldiseisev kataloog — erinevad hinnad, erinev laoseis, erinevad müüjad. India IP-ga proxy näitab teile seda, mida kohalikud kliendid tegelikult näevad. Meesho (sotsiaal-kaubandus), Naukri.com (tööpakkumised), Zomato ja Swiggy (toidu kohaletoimetamine), 99acres (kinnisvara), MakeMyTrip (reisimine) — kõik esitavad India IP-dega seotud andmeid. Mõned piiravad andmeid linna tasemeni.

Kui vajate puhverserverit India (IN) veebisaitidele juurdepääsuks hindade jälgimiseks, laoseisu kontrollimiseks või turu-uuringuteks — India IP-d ei ole valikulised.

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