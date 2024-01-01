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India proxy

Töökindlad staatilised India IPv4 proxy'd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 500 andmekeskuse IP-sid asukohas India ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Indian proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Praegu ei üllata keegi, kui kasutate puhverservereid. Küsimus on selles, kus leiad kasumlikumad ja usaldusväärsemad proxy pakendid. Vastus leiate siit. Seal on proxy pakendid iga nõudmise ja hinna jaoks. Kõrge kvaliteediga puhverserverid erinevatest riikidest. Hea kiirus, optimaalne hind, professionaalne tehniline toetus, nad tagavad probleeme.

Alisa SattelmaierFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kui otsite kvaliteetseid ja usaldusväärseid proxy-teenuseid, soovitan väga FineProxy't üks parimaid pakkujaid, kellega olen kunagi töötanud. Nende proxy'id pakuvad stabiilset ühendust peaaegu ilma katkestumiseta. Ma kasutan neid peamiselt piiranguid kõrvalehoidmiseks ja teenus toimib pidevalt erandlikult hästi. Veebilehel on lihtne ja intuitiivne, mis muudab proxy ostmise protsessi kiireks ja keeruliseks. FineProxy pakub laia valikut hinnaplaanid, nii et on lihtne leida õige lahendus igale vajadusele või eelarvele. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja professionaalne. See, mida ma eriti hindan, on teenuse läbipaistvus: kogu teave saadaval olevate proxy-kohtade ja -tüüpide (anonüümne, eliit jne) kohta esitatakse selgelt ja põhjalikult. Lõppude lõpuks võin FineProxy kindlalt soovitada kõigile, kes vajavad kiired, stabiilsed ja turvalised proxy'd. Hinnakvaliteedi ja kvaliteedi vaheline suhe on suurepärane, mistõttu on kõnealune teenus turul tugev valik.

ZeennsDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

FineProxy on usaldusväärne kvaliteetse proxy-teenuse pakkuja, kellel on suurepärane klienditeenindus ja tugevad garantiipoliitilised põhimõtted. Nad pakuvad turvalisi ja kiireid teenuseid, mis tagavad kasutajatele sujuvat kogemust.

Nguyen TuyenSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas Flipkart blokeerib andmekeskuse IP-sid?Flipkart'i PerimeterX hindab

Flipkart'i PerimeterX hindab IP maine reaalajas. Pilves hostitud IP-d (AWS, DigitalOcean) saavad kohe madala usaldusväärsuse. FineProxy andmekeskus oma ASN-il toimib paremini — seda ei märgistata pilveteenusena. Kuid pikaajalise andmekogumise jaoks Big Billion Days ajal on ISP proksid turvalisem valik. Seadke brauseri ajavöönd vastavusse Asia/Kolkata-ga ja User-Agent hiljutise Chrome'i versiooniga — PerimeterX kontrollib mõlemat.

Kas saan JioHotstarist välismaal IPL-i vaadata?India

India ISP proxy ja India telefoninumbriga — jah. JioHotstar kontrollib IP asukohta, ajavööndit ja keelt. Viga NM 4031 tähendab tuvastatud VPN-i või puhverserverit. Jio või Airtel ISP IP-d läbivad geokontrolli. Paketid algavad ₹149-st 3 kuu eest. Premium spordi sisu nagu IPL võib nõuda tasulist paketti — tasuta mudelil on tarbimispiirangud.

Mida tähendab India DPDP seadus andmete kogumise jaoks?Siin on vastuolu

Siin on vastuolu: digitaalse isikuandmete kaitse seaduse (Digital Personal Data Protection Act 2023) paragrahvi 3(c)(ii) kohaselt on avalikult kättesaadavad andmed erandina vabastatud, kuid elektroonika ja IT ministeerium kinnitas 2024. aasta augustis, et avalike andmete kraapimine nõuab siiski DPDPA nõuetele vastavust. Tootehind, loetelu metaandmed, ametinimetused — madalam risk. Nimed, telefoninumbrid, e-posti aadressid — õiguslikult hall ala. Ülemkohus esitas 2026. aasta veebruaris teate seaduse põhiseaduslikkuse vaidlustamise kohta.

Amazon.in ja Amazon.com — sama proxy seadistus?Ei

Ei. Amazon.in on täiesti eraldiseisev kataloog — erinevad hinnad, laoseis, müüjad, tarnevalikud. Regioonidevaheliseks hinnavõrdluseks vajate India poole jaoks premium (pühendatud) proxy asukohta India ja USA/EL proxy teise poole jaoks. Amazon.in kasutab sama robotitõrjet (Imperva) kui globaalne Amazon, kuid India-spetsiifiliste päringupiirangutega.

Naukri, Zomato, Swiggy — kas need vajavad India IP-sid?Naukri.com filtreerib tööpakkumisi

Naukri.com filtreerib tööpakkumisi IP järgi — USA IP näitab rahvusvahelisi kuulutusi, India IP kohalikke vabu kohti, sealhulgas riigitöökohti ja teise taseme linnade positsioone. Zomato ja Swiggy esitavad restorani andmeid linna kaupa: menüüd, hinnad, tarneraadius, hinnangud. Mitte-India IP-dega saate kas tulemusi üldse mitte või rahvusvahelise Zomato portaali piiratud andmetega. Kohalike andmete jaoks India puhverserveriga ühendamiseks seadke ajavöönd Asia/Kolkata ja accept-language en-IN peale.

Aktiivsed India puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud India puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
16 võrgus·Kas vajate rohkem? →
219.65.73.80:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
2.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonüümsed
1.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 t tagasi
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.66 Mbps
85.5%
1 t tagasi
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 t tagasi
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 t tagasi
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
99.6%
2 p tagasi
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.26 Mbps
53.0%
2 t tagasi
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.06 Mbps
63.2%
15 t tagasi
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 t tagasi
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 t tagasi
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMumbai
313 Kbps
53.7%
1 t tagasi
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevChennai
569 Kbps
30.9%
4 t tagasi
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
448 Kbps
24.6%
5 t tagasi
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 t tagasi
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonüümsedMumbai
270 Kbps
12.3%
5 t tagasi
Kuvatakse 15 of 16

Juhend

Tasuta India proxy nimekiri

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Flipkart, Amazon India ja miks kraapimine vajab kohalikke IP-sid

Flipkart kasutab robotituvastuseks PerimeterX-i (HUMAN Security). See kontrollib IP mainet, TLS sõrmejälgi JA3/JA4 räside kaudu ja geograafilist kooskõla — kui teie IP näitab Indiat, aga brauseri ajavöönd loeb America/New_York, langeb usaldushinne. PerimeterX esitab kahtlustatavale automaatikale “Press & Hold” väljakutse, jälgides hiire kiirust ja klaviatuuri ajastust kogu seansi vältel. Andmekeskuse IP-d märgistatakse kiiremini kui ISP omad. Flipkarti Big Billion Days kampaaniad (oktoober) ja Republic Day müügid tekitavad massilist kraapimise nõudlust — hinnad muutuvad mitu korda päevas, laoseis kaob minutite jooksul.

Amazon India (amazon.in) on amazon.com-ist eraldiseisev kataloog — erinevad hinnad, erinev laoseis, erinevad müüjad. India IP-ga proxy näitab teile seda, mida kohalikud kliendid tegelikult näevad. Meesho (sotsiaal-kaubandus), Naukri.com (tööpakkumised), Zomato ja Swiggy (toidu kohaletoimetamine), 99acres (kinnisvara), MakeMyTrip (reisimine) — kõik esitavad India IP-dega seotud andmeid. Mõned piiravad andmeid linna tasemeni.

Kui vajate puhverserverit India (IN) veebisaitidele juurdepääsuks hindade jälgimiseks, laoseisu kontrollimiseks või turu-uuringuteks — India IP-d ei ole valikulised.

JioHotstar, IPL ja voogedastuse tõke

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Väljastpoolt Indiat on JioHotstar geograafiliselt blokeeritud. Platvorm tuvastab VPN- ja puhverserveri liikluse — viga NM 4031. See kontrollib IP asukohta brauseri ajavööndi ja keele suhtes. Kui ostate India proxy juurdepääsu voogedastuseks, läbivad Jio, Airtel või Vi nimel registreeritud ISP IP-d tuvastuse usaldusväärsemalt. Tellimuse registreerimiseks on vajalik India telefoninumber.