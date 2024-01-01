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Hindistan Proxy

Güvenilir statik Hindistan IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 çalışma süresi, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Hindistan’da 500 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Hindistan proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Artık proxy kullanmak kimseyi şaşırtmıyor. Asıl soru, daha avantajlı ve daha güvenilir proxy paketlerini nerede bulabileceğiniz. Yanıtı burada bulabilirsiniz. Her ihtiyaca ve fiyata uygun proxy paketleri var. Yüksek kalite, farklı ülkelerden proxy’ler. İyi hız, en uygun fiyat, profesyonel teknik destek; sorun olması hâlinde garanti veriyorlar.

Alisa SattelmaierFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yüksek kaliteli ve güvenilir proxy hizmetleri arıyorsanız, şimdiye kadar birlikte çalıştığım en iyi sağlayıcılardan biri olan FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim. Proxy’leri neredeyse hiç kesinti olmadan kararlı bağlantı hızları sunuyor. Onları ağırlıklı olarak kısıtlamaları aşmak için kullanıyorum ve hizmet sürekli olarak olağanüstü performans gösteriyor. Web sitesi arayüzü sade ve sezgisel; bu da proxy satın alma sürecini hızlı ve zahmetsiz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli fiyatlandırma planları sunuyor, dolayısıyla her türlü ihtiyaca ve bütçeye uygun çözümü bulmak kolay. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve profesyonel çalışıyor — ne zaman iletişime geçsem hızlı ve bilgili bir yardım aldım. Özellikle takdir ettiğim şey hizmetin şeffaflığı: mevcut proxy konumları ve türleri (anonim, elite vb.) hakkındaki tüm bilgiler açık ve kapsamlı biçimde sunuluyor. Sonuç olarak hızlı, kararlı ve güvenli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Fiyat-kalite oranı olağanüstü ve bu da hizmeti piyasada güçlü bir seçenek hâline getiriyor.

ZeennsDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy, mükemmel müşteri desteği ve sağlam garanti politikalarıyla yüksek kaliteli proxy’ler sunan güvenilir bir sağlayıcıdır. Güvenli ve hızlı hizmetler sunarak kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlarlar.

Nguyen TuyenSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.

synk.pitNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır

ZainDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Flipkart veri merkezi IP'lerini engelliyor mu?PerimeterX IP puanlar

Flipkart'ın kullandığı PerimeterX, IP itibarını gerçek zamanlı olarak puanlar. Bulut barındırmalı IP'lerde (AWS, DigitalOcean) güven puanı anında düşer. FineProxy'nin kendi ASN'si üzerindeki veri merkezi daha iyi performans gösterir — bulut olarak etiketlenmez. Ancak Big Billion Days sırasında sürekli scraping için ISP proxy'leri daha güvenli bir tercihtir. Tarayıcı saat dilimini Asia/Kolkata ile eşleştirin ve User-Agent'ı güncel bir Chrome sürümüyle ayarlayın — PerimeterX her ikisini de kontrol etmektedir.

Yurt dışından JioHotstar'da IPL izleyebilir miyim?Evet

Bir Hindistan ISP proxy'si ve Hindistan telefon numarasıyla — evet. JioHotstar IP coğrafi konumunu, saat dilimini ve dili kontrol eder. NM 4031 hatası, VPN veya proxy tespit edildiği anlamına gelir. Jio veya Airtel üzerindeki ISP IP'leri coğrafi kontrolü geçer. Planlar 3 ay için ₹149'dan başlar. IPL gibi premium spor içerikler için ücretli katman gerekebilir — ücretsiz modelin tüketim limitleri mevcuttur.

Hindistan'ın DPDP Yasası scraping için ne anlama geliyor?Yasal çelişki var

Bu konuda bir çelişki var: 2023 tarihli Digital Personal Data Protection Act'in 3(c)(ii) maddesi kamuya açık verileri muaf tutuyor; ancak Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Ağustos 2024'te kamuya açık verilerin scraping ile toplanmasının da DPDPA kapsamında yükümlülüklere tabi olduğunu teyit etmiştir. Ürün fiyatları, listeleme meta verileri, iş unvanları — düşük risk. İsimler, telefon numaraları, e-posta adresleri — yasal gri alan. Yargıtay, Şubat 2026'da yasaya yönelik anayasal itirazlar hakkında bildirim yayınlamıştır.

Amazon.in ve Amazon.com — aynı proxy kurulumu mu?Hayır

Hayır. Amazon.in tamamen ayrı bir katalogdur — farklı fiyatlar, envanter, satıcılar, teslimat seçenekleri. Bölgeler arası fiyat karşılaştırması için Hindistan tarafında premium (özel) Hindistan proxy konumu, diğer taraf için ABD/AB proxy'si gerekir. Amazon.in, global Amazon ile aynı anti-bot (Imperva) sistemini kullanır ancak Hindistan'a özel hız sınırları uygular.

Naukri, Zomato, Swiggy — Hindistan IP'si gerekli mi?Naukri IP filtreler

Naukri.com iş ilanlarını IP'ye göre filtreler — ABD IP'si uluslararası ilanları gösterirken, Hindistan IP'si devlet işleri ve ikinci kademe şehir pozisyonları dahil yerel ilanları gösterir. Zomato ve Swiggy restoran verilerini şehre göre sunar: menüler, fiyatlar, teslimat çapı, puanlar. Hindistan dışı IP'lerde ya sonuç gelmez ya da sınırlı veriye sahip uluslararası Zomato portalı gösterilir. Yerel veriler için Hindistan proxy sunucusuna bağlanmak amacıyla saat dilimini Asia/Kolkata, accept-language değerini en-IN olarak ayarlayın.

Canlı Hindistan proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Hindistan proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
16 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
219.65.73.80:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
2.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 sa önce
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.66 Mbps
85.5%
1 sa önce
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMumbai
301 Kbps
100.0%
3 sa önce
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 sa önce
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
99.6%
2 gün önce
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.26 Mbps
53.0%
2 sa önce
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.06 Mbps
63.2%
15 sa önce
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 sa önce
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 sa önce
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMumbai
313 Kbps
53.7%
1 sa önce
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafChennai
569 Kbps
30.9%
4 sa önce
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
448 Kbps
24.6%
5 sa önce
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 sa önce
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimMumbai
270 Kbps
12.3%
5 sa önce
Gösterilen 15 arasında 16

Rehber

Ücretsiz Hindistan proxy listesi

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Lütfen unutmayın: Aşağıda listelenen proxy'ler şunlardır: premium sunucu proxy'lerimiz değil. Bu bir kamuya açık ücretsiz liste Açık kaynaklardan toplanmış — test veya temel kullanım için yararlı.

Flipkart, Amazon India ve scraping'in neden yerel IP gerektirdiği

Flipkart, bot algılama için PerimeterX (HUMAN Security) kullanmaktadır. IP itibarını, JA3/JA4 hash'leri aracılığıyla TLS parmak izlerini ve coğrafi tutarlılığı kontrol etmektedir — IP'niz Hindistan diyorsa ancak tarayıcı saat diliminiz America/New_York okuyorsa, güven puanı düşer. PerimeterX, şüpheli otomasyonlarda oturum boyunca fare hızını ve klavye zamanlamasını izleyerek bir "Basılı Tutun" testi uygular. Veri merkezi IP'leri, ISP IP'lerine kıyasla daha hızlı işaretlenir. Flipkart'ın Big Billion Days indirimleri (Ekim) ve Cumhuriyet Günü indirimleri yoğun scraping talebi yaratır — fiyatlar günde birçok kez değişir, stok dakikalar içinde tükenir.

Amazon India (amazon.in), amazon.com'dan tamamen ayrı bir katalogdur — farklı fiyatlar, farklı envanter, farklı satıcılar. Hindistan IP'sine sahip bir proxy, yerel müşterilerin gerçekte ne gördüğünü size gösterir. Meesho (sosyal e-ticaret), Naukri.com (iş ilanları), Zomato ve Swiggy (yemek teslimatı), 99acres (gayrimenkul), MakeMyTrip (seyahat) — tümü Hindistan IP'lerine bağlı veri sunar. Bazıları şehir düzeyinde kısıtlama uygular.

Fiyat takibi, envanter izleme veya pazar araştırması amacıyla Hindistan (IN) web sitelerine erişmek için bir proxy sunucusuna ihtiyacınız varsa — Hindistan IP'leri vazgeçilmezdir.

JioHotstar, IPL ve Streaming Engeli

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Hindistan dışından JioHotstar coğrafi olarak engellidir. Platform VPN ve proxy trafiğini tespit etmektedir — NM 4031 hatası. IP konumunu tarayıcı saat dilimi ve dili ile çapraz kontrol yapar. Streaming için Hindistan proxy erişimi satın alacaksanız, Jio, Airtel veya Vi'ye kayıtlı ISP IP'leri algılamayı daha güvenilir şekilde geçer. Abonelik için kayıt sırasında bir Hindistan telefon numarası gereklidir.