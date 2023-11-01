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DeepSeek için proxy

DeepSeek API için IPv4 veri merkezi proxy'leri: birden fazla anahtarı ayrı IP'lerden çalıştırın, dinamik kısıtlamayı atlayın, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI uyumlu kurulum.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Bir DeepSeek API anahtarı için bir özel ABD IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

API ve ajan erişimi

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

Bunu bir Twitch botunda kullandım ve kusursuz çalıştı. Özellikle ihtiyaç duyduğum şeye yönelik çok iyi bir sistem sunduğu için FineProxy’ye teşekkür ederim.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Karmaşık kayıt işlemleri ve uzun kurulum süreçleri olmayan bir hizmet arıyordum. FineProxy tam aradığım şeydi — bir plan satın aldım, erişimimi elde ettim ve yalnızca birkaç dakika içinde bağlandım. Sosyal medya ve analiz için kullanıyorum. Şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadım; bağlantı mükemmel ve fiyat düşük.

EvgeniyDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

İlk olarak denemek için Avito’ya yönelik 1 proxy satın aldım. Kontrol ettim — çalışıyor. Acemi olduğum için bağlantıyla ilgili bir sorun vardı. Satıcı pes etmedi, her şeyi kendisi kontrol edip yardım etti. Şimdi her hafta onlardan bir paket proxy alıyorum; sosyal ağlar için harika, hızı iyi. Beğendim. Siteye satıcı çevrim içiyken yazarsanız hızla yanıt veriyor. Tavsiye ederim!

Валерія СорокінаFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Merhaba arkadaşlar, proxy hakkındaki fikrimi ifade etmek istiyorum; 10 veya 30 gün boyunca 10000 IP’ye erişim sağlayan 5 farklı ülke var ve fiyatı çok düşük, o hâlde vardığım sonuç şu, meslektaşlar, söyleyebileceğim tek şey sizi düşünmeye zorlayacağınızdır

Аноним FaiersFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
DeepSeek neden herhangi bir bildirim yapmadan isteklerimi yavaşlatıyor?Dinamik kısıtlama

DeepSeek, sunucu yüküne göre limitleri gerçek zamanlı olarak ayarlar. Çevresinde plan yapabileceğiniz yayımlanmış bir eşik değer yoktur. Platform yoğun olduğunda hesabınız daha düşük kapasite alır. DeepSeek bunu kamuoyu önünde doğruladı, ancak bireysel limitleri artırmak için herhangi bir yöntem sunmuyor.

Gerçekte kaç istek gönderebilirim?Açıklanmamış

Kimse kesin olarak bilmiyor — DeepSeek rakamları açıklamıyor. Kullanıcılar, sakin saatlerde dakikada düzinelerce isteği sorunsuz gönderebildiklerini bildiriyor. Yoğun zamanlarda dakikada 5-10 istek bile gecikmelere neden olabiliyor. Limitlerin bu kadar sinir bozucu olmasının sebebi tam da bu — ölçemediğiniz bir şeyin etrafında plan yapamazsınız.

Kaç API anahtarına ihtiyacım var?3–5 ile başlayın

Bir anahtarla kısıtlanıyorsanız 3-5 anahtarla başlayın. Her anahtar kendi IP'sinde DeepSeek'e ayrı bir kullanıcı gibi görünür. Hâlâ gecikme yaşayıp yaşamadığınızı takip edin ve gerektiğinde daha fazla ekleyin.

DeepSeek veri merkezi IP'lerini engelliyor mu?Hayır

Hayır. DeepSeek'in API'si programatik erişim için tasarlanmıştır — sunucu trafiği beklenir. Hız kısıtlama, IP türünüze değil hesabınıza ve kullanım düzeninize bağlıdır.

Ücretsiz plan gerçek işler için kullanılabilir mi?Küçük projeler için

Test ve küçük projeler için — işe yarar. İstikrarlı iş hacmi gerektiren herhangi bir şey için dinamik kısıtlama güvenilmezlik yaratır. Ücretli hesaplar daha yüksek öncelik alır, ancak yoğun saatlerde onlar bile bağışık değildir. Birden fazla IP üzerinden birden fazla ücretli API anahtarı kullanmak en istikrarlı yapıdır.