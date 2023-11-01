DeepSeek için proxy

DeepSeek, sunucu yüküne göre limitleri gerçek zamanlı olarak ayarlar. Çevresinde plan yapabileceğiniz yayımlanmış bir eşik değer yoktur. Platform yoğun olduğunda hesabınız daha düşük kapasite alır. DeepSeek bunu kamuoyu önünde doğruladı, ancak bireysel limitleri artırmak için herhangi bir yöntem sunmuyor.