DeepSeek için proxy
DeepSeek API için IPv4 veri merkezi proxy'leri: birden fazla anahtarı ayrı IP'lerden çalıştırın, dinamik kısıtlamayı atlayın, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI uyumlu kurulum.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Bir DeepSeek API anahtarı için bir özel ABD IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
API ve ajan erişimi
FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.
Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.
Hesap çalıştırma
Bunu bir Twitch botunda kullandım ve kusursuz çalıştı. Özellikle ihtiyaç duyduğum şeye yönelik çok iyi bir sistem sunduğu için FineProxy’ye teşekkür ederim.
Karmaşık kayıt işlemleri ve uzun kurulum süreçleri olmayan bir hizmet arıyordum. FineProxy tam aradığım şeydi — bir plan satın aldım, erişimimi elde ettim ve yalnızca birkaç dakika içinde bağlandım. Sosyal medya ve analiz için kullanıyorum. Şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadım; bağlantı mükemmel ve fiyat düşük.
Minimum siparişler
İlk olarak denemek için Avito’ya yönelik 1 proxy satın aldım. Kontrol ettim — çalışıyor. Acemi olduğum için bağlantıyla ilgili bir sorun vardı. Satıcı pes etmedi, her şeyi kendisi kontrol edip yardım etti. Şimdi her hafta onlardan bir paket proxy alıyorum; sosyal ağlar için harika, hızı iyi. Beğendim. Siteye satıcı çevrim içiyken yazarsanız hızla yanıt veriyor. Tavsiye ederim!
Merhaba arkadaşlar, proxy hakkındaki fikrimi ifade etmek istiyorum; 10 veya 30 gün boyunca 10000 IP’ye erişim sağlayan 5 farklı ülke var ve fiyatı çok düşük, o hâlde vardığım sonuç şu, meslektaşlar, söyleyebileceğim tek şey sizi düşünmeye zorlayacağınızdır
DeepSeek neden herhangi bir bildirim yapmadan isteklerimi yavaşlatıyor?Dinamik kısıtlama
DeepSeek, sunucu yüküne göre limitleri gerçek zamanlı olarak ayarlar. Çevresinde plan yapabileceğiniz yayımlanmış bir eşik değer yoktur. Platform yoğun olduğunda hesabınız daha düşük kapasite alır. DeepSeek bunu kamuoyu önünde doğruladı, ancak bireysel limitleri artırmak için herhangi bir yöntem sunmuyor.
Gerçekte kaç istek gönderebilirim?Açıklanmamış
Kimse kesin olarak bilmiyor — DeepSeek rakamları açıklamıyor. Kullanıcılar, sakin saatlerde dakikada düzinelerce isteği sorunsuz gönderebildiklerini bildiriyor. Yoğun zamanlarda dakikada 5-10 istek bile gecikmelere neden olabiliyor. Limitlerin bu kadar sinir bozucu olmasının sebebi tam da bu — ölçemediğiniz bir şeyin etrafında plan yapamazsınız.
Kaç API anahtarına ihtiyacım var?3–5 ile başlayın
Bir anahtarla kısıtlanıyorsanız 3-5 anahtarla başlayın. Her anahtar kendi IP'sinde DeepSeek'e ayrı bir kullanıcı gibi görünür. Hâlâ gecikme yaşayıp yaşamadığınızı takip edin ve gerektiğinde daha fazla ekleyin.
DeepSeek veri merkezi IP'lerini engelliyor mu?Hayır
Hayır. DeepSeek'in API'si programatik erişim için tasarlanmıştır — sunucu trafiği beklenir. Hız kısıtlama, IP türünüze değil hesabınıza ve kullanım düzeninize bağlıdır.
Ücretsiz plan gerçek işler için kullanılabilir mi?Küçük projeler için
Test ve küçük projeler için — işe yarar. İstikrarlı iş hacmi gerektiren herhangi bir şey için dinamik kısıtlama güvenilmezlik yaratır. Ücretli hesaplar daha yüksek öncelik alır, ancak yoğun saatlerde onlar bile bağışık değildir. Birden fazla IP üzerinden birden fazla ücretli API anahtarı kullanmak en istikrarlı yapıdır.