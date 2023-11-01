Bot İçin Proxy

Her bot eninde sonunda aynı duvara çarpar: hedef site, tek bir IP'den gelen tekrarlayan istekleri tespit edip engeller. Çözüm her zaman proxy'lerdir — ancak hangi türü seçeceğiniz tamamen botunuzun ne yaptığına ve nereye bağlandığına bağlıdır.

Scraping ve veri çekme botları

Crawler'lar, fiyat takip araçları, SERP izleyicileri, veri çıkarıcılar — web sitelerinden yüksek hacimde bilgi toplayan her şey. Bu botlar saatte binlerce istek gönderir ve asıl düşman hız sınırlamasıdır.

Veri merkezi proxy'leri varsayılan tercihtir. Hızlıdır, IP başına maliyeti düşüktür ve yükü dağıtmak için yüzlerce veya binlerce adet satın alabilirsiniz. Çoğu scraping hedefi, IP'nin konut tabanlı görünüp görünmediğiyle ilgilenmez — adres başına istek sıklığıyla ilgilenir. İsteklerinizi büyük bir havuza dağıtın ve her IP üzerindeki oranı düşük tutun.

agresif anti-bot korumasına sahip hedefler (Google, Amazon, sosyal medya) için ISP proxy'leri işe yarar — ev kullanıcıları gibi görünürler ancak trafik limitleri yoktur.

Sosyal medya botları

Hesap yönetim araçları, gönderi zamanlayıcılar, etkileşim otomasyonu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tümü hesapları ortak IP'ler ve tarayıcı parmak izleri üzerinden ilişkilendirir.

Buradaki kural kesindir: her hesap için bir statik IP. Adres her oturumda aynı kalmalı ve konut tipi görünmelidir. ISP proxy'ler her iki gereksinimi de karşılar. Parmak izi izolasyonu için anti-detect tarayıcıyla birlikte kullanın.

Datacenter proxy'ler, büyük platformlardaki hesap etkinlikleri için fazla risklidir — paylaşım ve yorum sırasında işaretlenirler. Herkese açık verileri okumak ve toplamak için uygundurlar, ancak bir hesaba bağlı işlemler için uygun değillerdir.

Sneaker ve satın alma botları

AIO botlar, Nike SNKRS botları, Supreme botları — sınırlı sayıda ürün çıkışlarında ödeme sürecini otomatikleştirir. Her bot görevi için bir proxy, istisnasız. Hız, gizlilik kadar önemlidir.

Sıra tabanlı siteler (Nike, Adidas) için ISP proxy'ler. Hız tabanlı Shopify drop'ları için veri merkezi proxy'ler. Proxy'nin ülkesini lansman bölgesiyle eşleştirin — perakendeciler bunu fatura adresiyle karşılaştırır.

API ve trading botları

Kripto trading botları, AI API wrapper'ları, izleme scriptleri. Bunlar web sitelerine değil API'lere bağlanır, bu yüzden kurallar farklıdır. API'ler anahtar ile kimlik doğrulaması yapar ve sunucu IP'nizin konut IP'si gibi görünüp görünmediğini umursamaz.

Veri merkezi proxy'leri mükemmel çalışır. Her biri kendi özel proxy'si üzerinden yönlendirilen birden fazla API anahtarı, hız limitlerini orantılı şekilde artırır. HTTPS gerektiren API'ler için FineProxy, IP başına bireysel SSL sertifikasına sahip proxy'ler sunar.

Bilet ve perakende bot'ları

Sneaker bot'larına benzer şekilde, stok tükenmeden önce satın alma işlemlerini otomatikleştirir. Ticketmaster, etkinlik siteleri, sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışı gibi durumlarda kullanılır. Anti-bot korumasının düzeyi değişir, ancak prensip aynıdır — oturum başına tek IP, temiz adresler ve eşleşen coğrafi konum.