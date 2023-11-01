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Bot İçin Proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Otomasyon botum için 300 veri merkezi IP satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Bu hafta süresi dolan her proxy hizmetini $500 altında yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Mükemmel proxy hizmeti. Uzun zamandır kullanıyorum ve beni hiç yarı yolda bırakmadılar. Her şey saat gibi çalışıyor ve hiçbir şey uçup gitmiyor. Son derece memnunum ve bu hizmeti tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.

NyashaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

Tan NguyenProxyRate, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu proxy sayfası hayatımda denediklerimin en iyisi; proxy’ler hiçbir yerde engellenmiyor ve tamamen gizliler. Bayıldım.

Andres DomfTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!

hamzaerkoDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Her bot proxy'ye ihtiyaç duyar mı?Evet

Aynı hedefe tekrar istek gönderen her bot — evet, ihtiyaç duyar. Proxy olmadan hedef site tüm trafiği tek bir adresten geliyormuş gibi görür ve engeller. Düşük hızda çalışan botlar bile (dakikada birkaç istek) birden fazla IP'den fayda görür; çünkü birçok site adres başına saatler ve günler boyunca kümülatif etkinliği takip eder.

Bot başına kaç proxy gerekir?Göreve bağlı

Veri kazıma için: hedefin katılığına ve hıza bağlıdır. Orta düzey kazıma için 100-500 IP, büyük ölçekli veri toplama için binlerce IP gerekir. Hesap botları için: hesap başına bir IP, paylaşım yok. Satın alma botları için: görev başına bir IP. API botları için: API anahtarı başına bir IP.

Her şey için tek bir proxy türü kullanabilir miyim?Göreve göre seçin

Teknik olarak evet, ancak ya fazla ödeme yapar ya da düşük performans alırsınız. ISP proxy'ler her yerde çalışır ama maliyeti yüksektir — toplu kazıma için kullanmak pahalıya patlar. Veri merkezi proxy'ler hacimde ucuzdur ancak hesap işlemlerinde tespit edilir. Proxy türünü göreve göre seçin.

Botlar hangi protokollere ihtiyaç duyar?Çoğunlukla HTTP/HTTPS

Çoğu bot HTTP/HTTPS kullanır. Bazıları SOCKS5 gerektirir — özellikle HTTP dışı trafikle çalışanlar (VoIP botları, oyun botları, UDP tabanlı protokoller). FineProxy, ihtiyaç duyan botlar için HTTP, HTTPS, SOCKS5 ve UDP destekli SOCKS5 protokollerini destekler.

Rehber

Botunuz İçin Doğru Proxy Nasıl Seçilir?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Her bot eninde sonunda aynı duvara çarpar: hedef site, tek bir IP'den gelen tekrarlayan istekleri tespit edip engeller. Çözüm her zaman proxy'lerdir — ancak hangi türü seçeceğiniz tamamen botunuzun ne yaptığına ve nereye bağlandığına bağlıdır.

Scraping ve veri çekme botları

Crawler'lar, fiyat takip araçları, SERP izleyicileri, veri çıkarıcılar — web sitelerinden yüksek hacimde bilgi toplayan her şey. Bu botlar saatte binlerce istek gönderir ve asıl düşman hız sınırlamasıdır.

Veri merkezi proxy'leri varsayılan tercihtir. Hızlıdır, IP başına maliyeti düşüktür ve yükü dağıtmak için yüzlerce veya binlerce adet satın alabilirsiniz. Çoğu scraping hedefi, IP'nin konut tabanlı görünüp görünmediğiyle ilgilenmez — adres başına istek sıklığıyla ilgilenir. İsteklerinizi büyük bir havuza dağıtın ve her IP üzerindeki oranı düşük tutun.

agresif anti-bot korumasına sahip hedefler (Google, Amazon, sosyal medya) için ISP proxy'leri işe yarar — ev kullanıcıları gibi görünürler ancak trafik limitleri yoktur.

Sosyal medya botları

Hesap yönetim araçları, gönderi zamanlayıcılar, etkileşim otomasyonu. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — tümü hesapları ortak IP'ler ve tarayıcı parmak izleri üzerinden ilişkilendirir.

Buradaki kural kesindir: her hesap için bir statik IP. Adres her oturumda aynı kalmalı ve konut tipi görünmelidir. ISP proxy'ler her iki gereksinimi de karşılar. Parmak izi izolasyonu için anti-detect tarayıcıyla birlikte kullanın.

Datacenter proxy'ler, büyük platformlardaki hesap etkinlikleri için fazla risklidir — paylaşım ve yorum sırasında işaretlenirler. Herkese açık verileri okumak ve toplamak için uygundurlar, ancak bir hesaba bağlı işlemler için uygun değillerdir.

Sneaker ve satın alma botları

AIO botlar, Nike SNKRS botları, Supreme botları — sınırlı sayıda ürün çıkışlarında ödeme sürecini otomatikleştirir. Her bot görevi için bir proxy, istisnasız. Hız, gizlilik kadar önemlidir.

Sıra tabanlı siteler (Nike, Adidas) için ISP proxy'ler. Hız tabanlı Shopify drop'ları için veri merkezi proxy'ler. Proxy'nin ülkesini lansman bölgesiyle eşleştirin — perakendeciler bunu fatura adresiyle karşılaştırır.

API ve trading botları

Kripto trading botları, AI API wrapper'ları, izleme scriptleri. Bunlar web sitelerine değil API'lere bağlanır, bu yüzden kurallar farklıdır. API'ler anahtar ile kimlik doğrulaması yapar ve sunucu IP'nizin konut IP'si gibi görünüp görünmediğini umursamaz.

Veri merkezi proxy'leri mükemmel çalışır. Her biri kendi özel proxy'si üzerinden yönlendirilen birden fazla API anahtarı, hız limitlerini orantılı şekilde artırır. HTTPS gerektiren API'ler için FineProxy, IP başına bireysel SSL sertifikasına sahip proxy'ler sunar.

Bilet ve perakende bot'ları

Sneaker bot'larına benzer şekilde, stok tükenmeden önce satın alma işlemlerini otomatikleştirir. Ticketmaster, etkinlik siteleri, sınırlı sayıda üretilen ürünlerin satışı gibi durumlarda kullanılır. Anti-bot korumasının düzeyi değişir, ancak prensip aynıdır — oturum başına tek IP, temiz adresler ve eşleşen coğrafi konum.

Bir bot proxy sunucusu, botunuzun görevine özel olmalıdır — herkese uyan tek bir çözüm değil. Yanlış proxy türü ya daha hızlı engellenmenize ya da gereğinden fazla maliyete neden olur.