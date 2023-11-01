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Anonim Proxy

Varsayılan olarak elit düzey anonimlik: X-Forwarded-For/Via başlıklarını sıyırır, SOCKS5 desteği, birden fazla ASN üzerinde 100.000+ IPv4 adresi, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Anonim proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • ABD'de bir özel anonim proxy satın alın
  • Anonim proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Anonim proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Yüksek anonimlikli proxy hizmetlerimin durumunu görüntüleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda anonim bir veri merkezi IP'sini değiştirin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası

esta bazaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Merhaba arkadaşlar, proxy hakkındaki fikrimi ifade etmek istiyorum; 10 veya 30 gün boyunca 10000 IP’ye erişim sağlayan 5 farklı ülke var ve fiyatı çok düşük, o hâlde vardığım sonuç şu, meslektaşlar, söyleyebileceğim tek şey sizi düşünmeye zorlayacağınızdır

Аноним FaiersFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.

IvanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Proxy sunucusu, bilgisayarınız ile internet arasında bir aracı gibidir. Proxy kullandığınızda internet istekleriniz önce bu aracıdan geçer, ardından aracı bu istekleri ziyaret etmek istediğiniz web sitesine iletir. Böylece web sitesi sizin bilgileriniz yerine proxy’nin bilgilerini görür. Bu nedenlerle ben şahsen https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy’yi kullanıyorum. Güvenli biçimde gezinmeme ve farklı bölgelerdeki içeriklere erişmeme yardımcı olan güvenilir ve kullanıcı dostu bir hizmet. İyi bir proxy çözümü arıyorsanız https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy’yi denemenizi şiddetle tavsiye ederim!

MartaDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Anonim proxy ile elit proxy arasındaki fark nedir?Başlıklar farklı

Anonim proxy IP adresinizi gizler ancak bir Via başlığı gönderir — hedef site bir proxy kullanıldığını bilir. Elit proxy (yüksek anonimlik) ise başlıklardan tüm proxy göstergelerini kaldırır. Bağlantınız doğrudan yapılmış gibi görünür. FineProxy'nin tüm proxy'leri elit düzeydedir. "Anonim" sınıflandırması büyük ölçüde ücretsiz proxy listesi döneminden kalma bir kalıntıdır.

Web siteleri elit proxy'leri yine de tespit edebilir mi?Evet

Evet — başlıklarla ilgisi olmayan yöntemlerle. IP itibar veritabanları (MaxMind, IPInfo), ASN sınıflandırması (veri merkezi vs konut), TLS parmak izi analizi ve davranışsal analiz, başlık anonimliğinden bağımsız olarak çalışır. Elit başlıklar gereklidir ancak tek başına yeterli değildir. Bunların yanında önemli olan: temiz IP geçmişi, uygun ASN çeşitliliği ve bağlantı parmak izinizin beklenen tarayıcı davranışıyla eşleşmesi.

Anonim proxy mi yoksa VPN mi — hangisini ne zaman kullanmalıyım?İş yüküne bağlı

VPN, cihazınızdaki tüm trafiği şifreler ve sistem genelinde çalışır. Proxy ise uygulama veya bağlantı bazında çalışır. Kişisel gizlilik amaçlı gezinme için VPN daha basittir. Ancak birden fazla hesap yönetimi, scraping veya her oturum için farklı IP gerektiren herhangi bir iş için proxy tek seçenektir — VPN her şey için size tek bir IP verir. FineProxy'nin bireysel SSL sertifikalı HTTPS proxy'leri, her bağlantı için ayrı ayrı VPN düzeyinde şifreleme sunar.

Ücretsiz anonim proxy listeleri güvenli mi?Hayır

Hayır. Bu IP'ler yanlış yapılandırılmış sunuculardan gelir. Operatör trafiğinizi dinleyebilir, içerik enjekte edebilir veya kimlik bilgilerinizi kaydedebilir. Bu IP'ler tüm engelleme listelerinde yer alır. "Anonim" olarak etiketlenseler de nadiren elit düzeydedirler. Gerçek hesaplar veya verilerle ilgili herhangi bir iş için, kendi altyapısına sahip bir sağlayıcıdan alınan ücretli proxy'ler asgari gerekliliktir.

SOCKS5 mi HTTP mi — hangisi daha anonimdir?SOCKS5

Tasarım gereği SOCKS5. HTTP proxy'ler elit düzeyde bile protokole özgü başlıklar aracılığıyla bilgi sızdırabilir. SOCKS5, uygulama katmanının altında çalışır ve trafiği yorumlamadan iletir — manipüle edilecek veya sızdırılacak hiçbir şey yoktur. Maksimum anonimlik için SOCKS5 kullanın. Her FineProxy proxy'si aynı fiyata her iki protokolü destekler.

Bir web sitesinde "anonim proxy tespit edildi" hatası alıyorum — ne yapmalıyım?Sinyalleri kontrol edin

Bu, sitenin bağlantınızı proxy olarak tespit ettiği anlamına gelir — genellikle başlıklar aracılığıyla değil, IP itibar veritabanları veya ASN sınıflandırması yoluyla. Havuzdan farklı bir IP'ye geçin. Engellemeler devam ederse, o belirli hedef için veri merkezi proxy'leri yerine ISP proxy'lerini deneyin — bunlar konut tipi ASN sınıflandırması taşır. Ayrıca tarayıcı parmak izinizin ve TLS imzanızın, sitenin gerçek bir tarayıcıdan beklediği değerlerle eşleştiğini kontrol edin. Bu hata nadiren proxy'nin bozuk olduğu anlamına gelir — o belirli IP türünün o belirli sitede işaretlendiği anlamına gelir.

Rehber

Proxy Satın Alırken "Anonim" Gerçekte Ne Anlama Gelir

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy'nin her proxy'si varsayılan olarak elit düzey anonimdir — isteğiniz hedefe ulaşmadan önce X-Forwarded-For, Via ve Proxy-Connection başlıklarını temizler. Gerçek IP adresiniz trafikte asla görünmez. Ücretli bir sağlayıcıdan anonim proxy sunucu erişimi satın aldığınızda bu temel standarttır, premium bir özellik değildir. Sorulması gereken soru "Bu proxy anonim mi?" değildir. Asıl soru, bu proxy'nin yıllar önce başlık kontrollerinin yerini alan tespit yöntemlerinden sağ çıkıp çıkamayacağıdır.

Üç anonimlik seviyesi — ve neden yalnızca biri önemli

Proxy sektörü anonimliği üç katmana ayırır. Şeffaf (transparent) proxy'ler gerçek IP adresinizi başlıklarda iletir — gizlilik açısından işe yaramaz. Anonim proxy'ler IP adresinizi gizler ancak bir Via başlığı ekleyerek hedefe "bu istek bir proxy üzerinden geldi" mesajını verir. Elit proxy'ler (yüksek anonimlikli proxy sunucusu olarak da bilinir) ise her şeyi temizler — iletilen IP yok, proxy göstergesi yok, HTTP başlıklarında iz yok.

İşin aslı şu: satın almaya değer herhangi bir ücretli proxy yıllardır elit düzeydedir. Üç katmanlı sistem 2000'lerin başından kalma; o dönemde şeffaf ve "anonim" proxy'ler ücretsiz listelerde yaygındı. 2026'da bir proxy için ödeme yapıyorsanız ve o proxy elit değilse, boşuna para harcıyorsunuz demektir.

FineProxy'nin tüm havuzu — paylaşımlı ve özel, HTTP ve SOCKS5 — elit anonimlik düzeyinde çalışır. Özel bir katman olduğu için değil. Daha azının hiçbir işe yaramadığı için.

Başlıklar işin kolay kısmı

X-Forwarded-For başlığını temizlemek sizi 2010 dönemi tespit sistemlerinden geçirir. Modern platformlar çok daha fazlasını kontrol eder:

IP itibarı — bu adres MaxMind, IPInfo veya DB-IP gibi proxy veritabanlarında biliniyor mu? Her büyük platform bunlardan en az birine abone olur. IP'niz onların veri merkezi veya proxy sınıflandırmasında görünüyorsa, site ilk isteğiniz yüklenmeden önce bunu bilir.

ASN türü — bu IP bir hosting şirketine mi yoksa bir tüketici ISP'sine mi ait? Veri merkezi ASN'leri, agresif algılama uygulayan platformlarda varsayılan olarak işaretlenir. Bu nedenle ISP proxy'leri mevcuttur — konut ASN sınıflandırması taşırlar.

TLS parmak izi — bağlantınızın SSL el sıkışması benzersiz bir imzaya (JA3/JA4) sahiptir. Bu imza normal bir tarayıcının ürettiğiyle eşleşmiyorsa, IP kalitesinden bağımsız olarak site bunu işaretler.

Ücretsiz bir listedeki anonim IP adresi bu kontrollerin hiçbirini geçemez. Doğrudan bir sağlayıcıdan alınan düzgün yönetilen bir proxy, çoğu hedef site için ilk ikisini geçer — ve bu da gerçek dünyadaki kullanım senaryolarının büyük çoğunluğunu kapsar.

Ücretsiz proxy listeleri neden işe yaramaz?

Anonim internet proxy listeleri aramak, insanların genelde ilk denediği şeydir. Bu listelerdeki IP'ler açık proxy'lerden — dışarıdan gelen bağlantıları kabul edecek şekilde yanlış yapılandırılmış sunuculardan — toplanmıştır. Zaten tüm engelleme listesi veritabanlarında mevcutturlar. En iyi ihtimalle transparent veya anonymous düzeyindedirler, elite değil. Sunucuyu başka biri kontrol ediyordur ve trafiğinizi görebilir. Üstelik önceden haber vermeden çevrimdışı olurlar.

FineProxy, birden fazla ASN üzerinden 100.000'den fazla IPv4 adresine sahiptir. Her adres elit düzeydedir, çalışma süresi açısından izlenir ve itibarı düştüğünde havuzdan çıkarılır. İşe yarayan "liste" budur — IP kalitesinin korunduğu yönetilen bir havuz; rastgele açık sunuculardan kazınmış bir döküm değil.

Protokol ve şifreleme

SOCKS5, HTTP proxy'lerden daha fazla anonimlik sağlar çünkü daha düşük bir katmanda çalışır — bilgi sızdırabilecek HTTP'ye özgü başlıklar yoktur. FineProxy, her proxy'de ek ücret olmaksızın SOCKS5 desteği sunar. HTTPS hedefleri için her IP kendi SSL sertifikasını taşır, yani sizinle proxy arasındaki trafik bağımsız olarak şifrelenir. Paylaşılan sertifika yok, tespit tetikleyen sertifika uyumsuzluğu yok.

Anonimliğin gerçekten önem taşıdığı görevlerde — çoklu hesap yönetimi, hassas pazarlarda veri toplama, bölge kısıtlamalı hizmetlere erişim — protokol yapısı en az IP adresi kadar önemlidir.