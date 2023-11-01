FineProxy'nin her proxy'si varsayılan olarak elit düzey anonimdir — isteğiniz hedefe ulaşmadan önce X-Forwarded-For, Via ve Proxy-Connection başlıklarını temizler. Gerçek IP adresiniz trafikte asla görünmez. Ücretli bir sağlayıcıdan anonim proxy sunucu erişimi satın aldığınızda bu temel standarttır, premium bir özellik değildir. Sorulması gereken soru "Bu proxy anonim mi?" değildir. Asıl soru, bu proxy'nin yıllar önce başlık kontrollerinin yerini alan tespit yöntemlerinden sağ çıkıp çıkamayacağıdır.

Üç anonimlik seviyesi — ve neden yalnızca biri önemli

Proxy sektörü anonimliği üç katmana ayırır. Şeffaf (transparent) proxy'ler gerçek IP adresinizi başlıklarda iletir — gizlilik açısından işe yaramaz. Anonim proxy'ler IP adresinizi gizler ancak bir Via başlığı ekleyerek hedefe "bu istek bir proxy üzerinden geldi" mesajını verir. Elit proxy'ler (yüksek anonimlikli proxy sunucusu olarak da bilinir) ise her şeyi temizler — iletilen IP yok, proxy göstergesi yok, HTTP başlıklarında iz yok.

İşin aslı şu: satın almaya değer herhangi bir ücretli proxy yıllardır elit düzeydedir. Üç katmanlı sistem 2000'lerin başından kalma; o dönemde şeffaf ve "anonim" proxy'ler ücretsiz listelerde yaygındı. 2026'da bir proxy için ödeme yapıyorsanız ve o proxy elit değilse, boşuna para harcıyorsunuz demektir.

FineProxy'nin tüm havuzu — paylaşımlı ve özel, HTTP ve SOCKS5 — elit anonimlik düzeyinde çalışır. Özel bir katman olduğu için değil. Daha azının hiçbir işe yaramadığı için.

Başlıklar işin kolay kısmı

X-Forwarded-For başlığını temizlemek sizi 2010 dönemi tespit sistemlerinden geçirir. Modern platformlar çok daha fazlasını kontrol eder:

IP itibarı — bu adres MaxMind, IPInfo veya DB-IP gibi proxy veritabanlarında biliniyor mu? Her büyük platform bunlardan en az birine abone olur. IP'niz onların veri merkezi veya proxy sınıflandırmasında görünüyorsa, site ilk isteğiniz yüklenmeden önce bunu bilir.

ASN türü — bu IP bir hosting şirketine mi yoksa bir tüketici ISP'sine mi ait? Veri merkezi ASN'leri, agresif algılama uygulayan platformlarda varsayılan olarak işaretlenir. Bu nedenle ISP proxy'leri mevcuttur — konut ASN sınıflandırması taşırlar.

TLS parmak izi — bağlantınızın SSL el sıkışması benzersiz bir imzaya (JA3/JA4) sahiptir. Bu imza normal bir tarayıcının ürettiğiyle eşleşmiyorsa, IP kalitesinden bağımsız olarak site bunu işaretler.

Ücretsiz bir listedeki anonim IP adresi bu kontrollerin hiçbirini geçemez. Doğrudan bir sağlayıcıdan alınan düzgün yönetilen bir proxy, çoğu hedef site için ilk ikisini geçer — ve bu da gerçek dünyadaki kullanım senaryolarının büyük çoğunluğunu kapsar.

Ücretsiz proxy listeleri neden işe yaramaz?

Anonim internet proxy listeleri aramak, insanların genelde ilk denediği şeydir. Bu listelerdeki IP'ler açık proxy'lerden — dışarıdan gelen bağlantıları kabul edecek şekilde yanlış yapılandırılmış sunuculardan — toplanmıştır. Zaten tüm engelleme listesi veritabanlarında mevcutturlar. En iyi ihtimalle transparent veya anonymous düzeyindedirler, elite değil. Sunucuyu başka biri kontrol ediyordur ve trafiğinizi görebilir. Üstelik önceden haber vermeden çevrimdışı olurlar.

FineProxy, birden fazla ASN üzerinden 100.000'den fazla IPv4 adresine sahiptir. Her adres elit düzeydedir, çalışma süresi açısından izlenir ve itibarı düştüğünde havuzdan çıkarılır. İşe yarayan "liste" budur — IP kalitesinin korunduğu yönetilen bir havuz; rastgele açık sunuculardan kazınmış bir döküm değil.

Protokol ve şifreleme

SOCKS5, HTTP proxy'lerden daha fazla anonimlik sağlar çünkü daha düşük bir katmanda çalışır — bilgi sızdırabilecek HTTP'ye özgü başlıklar yoktur. FineProxy, her proxy'de ek ücret olmaksızın SOCKS5 desteği sunar. HTTPS hedefleri için her IP kendi SSL sertifikasını taşır, yani sizinle proxy arasındaki trafik bağımsız olarak şifrelenir. Paylaşılan sertifika yok, tespit tetikleyen sertifika uyumsuzluğu yok.