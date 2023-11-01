Elke FineProxy-proxy is standaard elite-niveau anoniem — de proxy verwijdert X-Forwarded-For-, Via- en Proxy-Connection-headers voordat uw verzoek de doelsite bereikt. Uw echte IP verschijnt nooit in het verkeer. Wanneer u anonieme proxyservertoegang koopt bij een betaalde provider, is dit de basislijn, geen premiumfunctie. De vraag die u zou moeten stellen is niet “is deze proxy anoniem?” Maar of de proxy bestand is tegen detectiemethoden die jarenlang geleden headercontroles hebben vervangen.
Drie anonimiteitsniveaus — en waarom er maar één ertoe doet
De proxy-industrie classificeert anonimiteit in drie niveaus. Transparante proxy's sturen uw echte IP door in headers — nutteloos voor privacy. Anonieme proxy's verbergen uw IP maar voegen een Via-header toe, waarmee ze de doelsite vertellen: “dit verzoek kwam via een proxy.” Elite proxy's (ook wel high anonymity proxyserver genoemd) verwijderen alles — geen doorgestuurd IP, geen proxy-indicatoren, geen spoor in HTTP-headers.
Dit is waar het op neerkomt: elke betaalde proxy die het kopen waard is, is al jaren elite-niveau. Het drielaagse systeem stamt uit de vroege jaren 2000, toen transparante en “anonieme” proxy's gebruikelijk waren op gratis lijsten. In 2026 geldt: als u betaalt voor een proxy en die is niet elite, dan betaalt u voor niets.
De volledige pool van FineProxy — gedeeld en dedicated, HTTP en SOCKS5 — werkt op elite-anonimiteitsniveau. Niet omdat het een speciaal tier is. Omdat alles minder dan dat nutteloos is.
Headers zijn het makkelijke deel
Het strippen van X-Forwarded-For brengt u langs een detectiesysteem uit 2010. Moderne platforms controleren veel meer:
IP-reputatie — staat dit adres bekend in proxydatabases zoals MaxMind, IPInfo of DB-IP? Elk groot platform is op minstens één ervan geabonneerd. Zodra uw IP in hun datacenter- of proxyclassificatie voorkomt, weet de site het al vóórdat uw eerste verzoek wordt geladen.
ASN-type — behoort dit IP tot een hostingbedrijf of een consumenten-ISP? Datacenter-ASN's worden standaard gemarkeerd op platformen met agressieve detectie. Dit is precies waarom ISP-proxy's bestaan — ze dragen een residentiële ASN-classificatie.
TLS-fingerprinting — de SSL-handshake van uw verbinding heeft een unieke signatuur (JA3/JA4). Als die niet overeenkomt met wat een normale browser produceert, markeert de site het verzoek ongeacht de IP-kwaliteit.
Een anoniem IP-adres van een gratis lijst faalt op elk van deze controles. Een goed beheerde proxy van een directe provider slaagt voor de meeste doelsites voor de eerste twee — en dat dekt het merendeel van de praktijkgevallen.
Waarom gratis proxylijsten niet werken
Zoeken naar anonieme internetproxylijsten is een van de eerste dingen die mensen proberen. De IP's op deze lijsten zijn gescraped van open proxy's — servers die verkeerd geconfigureerd zijn om externe verbindingen te accepteren. Ze staan al in elke blocklistdatabase. Ze zijn op z'n best transparant of anoniem-niveau, niet elite. Iemand anders beheert de server en kan uw verkeer inzien. Ze gaan zonder waarschuwing offline.
FineProxy bezit meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere ASN's. Elk adres is elite-niveau, wordt gemonitord op uptime en wordt uitgerouleerd zodra de reputatie afneemt. Dát is de „lijst” die werkt — een beheerde pool waar IP-kwaliteit wordt onderhouden, geen gescrapete dump van willekeurige open servers.
Protocol en encryptie
SOCKS5 biedt meer anonimiteit dan HTTP-proxy's omdat het op een lager niveau werkt — geen HTTP-specifieke headers die informatie kunnen lekken. FineProxy ondersteunt SOCKS5 op elke proxy zonder extra kosten. Voor HTTPS-doelen draagt elk IP een eigen SSL-certificaat, wat betekent dat het verkeer tussen u en de proxy onafhankelijk versleuteld is. Geen gedeelde certificaten, geen certificaatafwijkingen die detectie triggeren.
Voor taken waarbij anonimiteit er echt toe doet — multi-accountbeheer, dataverzameling in gevoelige markten, toegang tot regio-gebonden diensten — is de protocolstack net zo belangrijk als het IP zelf.