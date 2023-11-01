NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Anonieme Proxy

Elite-niveau anonimiteit als standaard: verwijdert X-Forwarded-For/Via-headers, SOCKS5-ondersteuning, meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere ASN's, onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw anoniem proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated anonymous proxy in de USA
  • Exporteer mijn anonymous proxylijst als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn anonymous proxyservice
  • Toon de status of mijn high-anonymity proxyservices
  • Vervang een anoniem datacenter-IP zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer

esta bazaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Hallo vrienden Ik wil mijn mening over de proxy zijn 5 verschillende landen met toegang tot 10000 ip voor 10 of 30 dagen tegen een zeer lage prijs, dus dat is mijn conclusie, collega's alles wat ik kan zeggen is dat u gaat dwingen u te denken

Аноним FaiersIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Een proxy server is als een tussenpersoon tussen uw computer en het internet. Wanneer u een proxy gebruikt, gaan uw internetverzoeken eerst via deze tussenpersoon, die ze vervolgens doorstuurt naar de website die u wilt bezoeken. Zo ziet de website de proxy-informatie in plaats van de jouwe.Ik gebruik om deze redenen persoonlijk https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy. Het is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke service die me helpt veilig bladeren en toegang tot inhoud uit verschillende regio's. Als u op zoek bent naar een goede proxy-oplossing, raad ik u ten zeerste aan https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy een poging te doen!

MartaDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen een anonieme en een elite proxy?Een anonieme

Een anonieme proxy verbergt uw IP maar stuurt een Via-header mee — de doelsite weet dat er een proxy in het spel is. Een elite proxy (hoge anonimiteit) verwijdert alle proxy-indicatoren uit de headers. Uw verbinding lijkt direct. Elke FineProxy-proxy is elite-niveau. De classificatie “anoniem” is grotendeels een overblijfsel uit het tijdperk van gratis proxylijsten.

Kunnen websites elite proxy's nog steeds detecteren?Ja

Ja — via methoden die niets met headers te maken hebben. IP-reputatiedatabases (MaxMind, IPInfo), ASN-classificatie (datacenter vs. residentieel), TLS-fingerprinting en gedragsanalyse werken allemaal ongeacht de headeranonimiteit. Elite headers zijn noodzakelijk maar niet voldoende. Wat daarnaast telt: een schone IP-geschiedenis, goede ASN-diversiteit en een verbindingsfingerprint die overeenkomt met verwacht browsergedrag.

Anonieme proxy vs. VPN — wanneer gebruik ik wat?Een VPN versleutelt

Een VPN versleutelt al het verkeer van uw apparaat en werkt systeembreed. Een proxy werkt per applicatie of per verbinding. Voor persoonlijke browseprivacy is een VPN eenvoudiger. Voor het beheren van meerdere accounts, scraping of taken waarbij u verschillende IP's per sessie nodig hebt, zijn proxy's de enige optie — een VPN geeft u één IP voor alles. FineProxy’s HTTPS-proxy's met individuele SSL-certificaten bieden versleuteling die vergelijkbaar is met een VPN, voor elke verbinding apart.

Zijn gratis anonieme proxylijsten veilig?Nee

Nee. Die IP's zijn afkomstig van verkeerd geconfigureerde servers. De beheerder kan uw verkeer onderscheppen, content injecteren of inloggegevens loggen. De IP's staan op elke blocklist. Ze zijn zelden elite-niveau, ondanks het label “anoniem”. Voor alles wat echte accounts of data betreft, zijn betaalde proxy's van een provider die eigenaar is van zijn eigen infrastructuur het absolute minimum.

SOCKS5 of HTTP — wat is anoniemer?SOCKS5

SOCKS5, door het ontwerp. HTTP-proxy's kunnen via protocolspecifieke headers informatie lekken, zelfs op elite-niveau. SOCKS5 werkt onder de applicatielaag en stuurt verkeer door zonder het te interpreteren — niets om te manipuleren of te lekken. Gebruik SOCKS5 voor maximale anonimiteit. Elke FineProxy-proxy ondersteunt beide protocollen tegen dezelfde prijs.

Ik krijg de melding "anonymous proxy detected" op een website — wat moet ik doen?Dat betekent dat

Dat betekent dat de site uw verbinding als proxy heeft geïdentificeerd — meestal via IP-reputatiedatabases of ASN-classificatie, niet via headers. Schakel over naar een ander IP uit de pool. Als de blokkades aanhouden, probeer dan ISP-proxy's in plaats van datacenter voor dat specifieke doelwit — ze hebben een residentiële ASN-classificatie. Controleer ook of uw browserfingerprint en TLS-signature overeenkomen met wat de site verwacht van een echte browser. De foutmelding betekent zelden dat de proxy kapot is — het betekent dat dat specifieke IP-type op die specifieke site is gemarkeerd.

Handleiding

Wat „anoniem

3 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elke FineProxy-proxy is standaard elite-niveau anoniem — de proxy verwijdert X-Forwarded-For-, Via- en Proxy-Connection-headers voordat uw verzoek de doelsite bereikt. Uw echte IP verschijnt nooit in het verkeer. Wanneer u anonieme proxyservertoegang koopt bij een betaalde provider, is dit de basislijn, geen premiumfunctie. De vraag die u zou moeten stellen is niet “is deze proxy anoniem?” Maar of de proxy bestand is tegen detectiemethoden die jarenlang geleden headercontroles hebben vervangen.

Drie anonimiteitsniveaus — en waarom er maar één ertoe doet

De proxy-industrie classificeert anonimiteit in drie niveaus. Transparante proxy's sturen uw echte IP door in headers — nutteloos voor privacy. Anonieme proxy's verbergen uw IP maar voegen een Via-header toe, waarmee ze de doelsite vertellen: “dit verzoek kwam via een proxy.” Elite proxy's (ook wel high anonymity proxyserver genoemd) verwijderen alles — geen doorgestuurd IP, geen proxy-indicatoren, geen spoor in HTTP-headers.

Dit is waar het op neerkomt: elke betaalde proxy die het kopen waard is, is al jaren elite-niveau. Het drielaagse systeem stamt uit de vroege jaren 2000, toen transparante en “anonieme” proxy's gebruikelijk waren op gratis lijsten. In 2026 geldt: als u betaalt voor een proxy en die is niet elite, dan betaalt u voor niets.

De volledige pool van FineProxy — gedeeld en dedicated, HTTP en SOCKS5 — werkt op elite-anonimiteitsniveau. Niet omdat het een speciaal tier is. Omdat alles minder dan dat nutteloos is.

Headers zijn het makkelijke deel

Het strippen van X-Forwarded-For brengt u langs een detectiesysteem uit 2010. Moderne platforms controleren veel meer:

IP-reputatie — staat dit adres bekend in proxydatabases zoals MaxMind, IPInfo of DB-IP? Elk groot platform is op minstens één ervan geabonneerd. Zodra uw IP in hun datacenter- of proxyclassificatie voorkomt, weet de site het al vóórdat uw eerste verzoek wordt geladen.

ASN-type — behoort dit IP tot een hostingbedrijf of een consumenten-ISP? Datacenter-ASN's worden standaard gemarkeerd op platformen met agressieve detectie. Dit is precies waarom ISP-proxy's bestaan — ze dragen een residentiële ASN-classificatie.

TLS-fingerprinting — de SSL-handshake van uw verbinding heeft een unieke signatuur (JA3/JA4). Als die niet overeenkomt met wat een normale browser produceert, markeert de site het verzoek ongeacht de IP-kwaliteit.

Een anoniem IP-adres van een gratis lijst faalt op elk van deze controles. Een goed beheerde proxy van een directe provider slaagt voor de meeste doelsites voor de eerste twee — en dat dekt het merendeel van de praktijkgevallen.

Waarom gratis proxylijsten niet werken

Zoeken naar anonieme internetproxylijsten is een van de eerste dingen die mensen proberen. De IP's op deze lijsten zijn gescraped van open proxy's — servers die verkeerd geconfigureerd zijn om externe verbindingen te accepteren. Ze staan al in elke blocklistdatabase. Ze zijn op z'n best transparant of anoniem-niveau, niet elite. Iemand anders beheert de server en kan uw verkeer inzien. Ze gaan zonder waarschuwing offline.

FineProxy bezit meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere ASN's. Elk adres is elite-niveau, wordt gemonitord op uptime en wordt uitgerouleerd zodra de reputatie afneemt. Dát is de „lijst” die werkt — een beheerde pool waar IP-kwaliteit wordt onderhouden, geen gescrapete dump van willekeurige open servers.

Protocol en encryptie

SOCKS5 biedt meer anonimiteit dan HTTP-proxy's omdat het op een lager niveau werkt — geen HTTP-specifieke headers die informatie kunnen lekken. FineProxy ondersteunt SOCKS5 op elke proxy zonder extra kosten. Voor HTTPS-doelen draagt elk IP een eigen SSL-certificaat, wat betekent dat het verkeer tussen u en de proxy onafhankelijk versleuteld is. Geen gedeelde certificaten, geen certificaatafwijkingen die detectie triggeren.

Voor taken waarbij anonimiteit er echt toe doet — multi-accountbeheer, dataverzameling in gevoelige markten, toegang tot regio-gebonden diensten — is de protocolstack net zo belangrijk als het IP zelf.