Afwijzing van garanties

Geldig vanaf 5 januari 2026 Afdrukken

De Diensten worden geleverd “as is”, “as available” en met alle gebreken. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijke recht, wijzen FineProxy en de Gevrijwaarde Partijen alle garanties van welke aard dan ook af, zowel uitdrukkelijk, impliciet als wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, en dat de Diensten ononderbroken, foutloos of vrij van gebreken zullen zijn.

U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Diensten geheel voor uw eigen risico is. FineProxy garandeert niet dat de Diensten aan uw vereisten zullen voldoen of dat de werking van de Diensten veilig of ononderbroken zal zijn. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan uw hardware, software, gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw informatie.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties niet toegestaan. Voor zover dergelijke uitsluitingen niet zijn toegestaan, zijn de bovenstaande afwijzingen mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid#

Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijke recht, zijn FineProxy noch de Gevrijwaarde Partijen in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of exemplarische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking of computerstoringen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of het gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, de Diensten, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Behoudens hetgeen wettelijk vereist is, zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van FineProxy en de Gevrijwaarde Partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of de Diensten niet meer bedragen dan USD 500 (vijfhonderd Amerikaanse dollar).

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Voor zover dergelijke beperkingen niet zijn toegestaan, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing.

U stemt ermee in FineProxy, haar gelieerde ondernemingen, aannemers, licentiegevers, partners en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers (gezamenlijk de “+Gevrijwaarde Partijen”) te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen van derden, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met: