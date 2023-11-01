Proxy van FineProxy
HTTP/HTTPS/SOCKS5 op eigen ASN sinds 2011 — AMD Threadripper-hosts, tot 500 Mbit/s per IP.
Stel uw proxyabonnement samen.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 100 IP’s in Duitsland en voeg 203.0.113.7 toe aan de toelatingslijst
- Waarom daalde het succespercentage gisteren?
- Verleng alles wat deze week verloopt voor minder dan $ 200
- Roteer mijn Duitse IP’s zodra de volgende vernieuwing gratis is
- Download de laatste factuur en toon het verbruik van deze maand
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Toplocaties voor proxy's
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Dit is echt een heel cool ding voor degenen die waarde hechten aan hun tijd en middelen, voor degenen die veel werken op het internet. Dankzij de ontwikkelaars, Ik wist niet eens over dergelijke moderne nuttige ontwikkelingen. Behaagt alles van de maximale snelheid tot het controlepaneel. Ik en mijn collega's hebben ongetwijfeld aangevuld het aantal tevreden klanten over de hele wereld))
FineProxy is een game-changer. Snelheiden zijn uitstekend, uptime is consistent, en de interface is gebruiksvriendelijk. Wanneer ik vragen had, ondersteuning snel gereageerd. Echt een betrouwbare proxy service.
Ondersteuning
Geprobeerd deze site vanwege de lage prijzen en crypto optie. Eerlijk gezegd, Ik ben onder de indruk. Proxies zijn levend en snel. De ingebouwde checker is super handig. Ondersteuning is beleefd en behulpzaam. Alles werkt zoals geadverteerd. Zal zeker meer kopen voor mijn ontleden taken.
verbazingwekkende proxy provider met 24/7 behulpzame ondersteuning
Locaties en voorraad
fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.
De proxy’s die ze verkopen zijn erg goedkoop voor de geboden kwaliteit. Het zijn de proxy’s van de hoogste kwaliteit die ik ooit heb gezien en er worden veel landen ondersteund. De website is overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen, en de ondersteuning is de beste.