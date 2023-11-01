HTTPS proxy

99,5% van het verkeer naar Google is al versleuteld (Google Transparency Report). Vrijwel elke website die u bezoekt draait op HTTPS. Maar dit is wat proxyproviders niet uitleggen: de meeste proxy's die ze als „HTTP/HTTPS

Waar het encryptiegat zit

Wanneer een proxyprovider zegt dat hun product „HTTPS ondersteunt“, bedoelen ze meestal dat de proxy verbinding kan maken met HTTPS-websites. De verbinding van de website terug naar de proxy — versleuteld. De verbinding van de proxy naar u — gewoon HTTP. Platte tekst. Leesbaar voor iedereen op uw netwerk.

Bedenk wat er over dat eerste segment reist: uw proxylogin en -wachtwoord, het adres van elke site die u opvraagt, al uw HTTP-headers. Bij een gewone HTTP-proxy is deze informatie volledig zichtbaar voor uw ISP, uw netwerkbeheerder, iedereen op hetzelfde wifi-netwerk of elk apparaat tussen u en de proxyserver.

Dit is geen theorie. In 2023 liet een kwetsbaarheid in de populaire Python requests-library (CVE-2023-32681) precies zien wat er gebeurt: de Proxy-Authorization-header — met daarin de proxycredentials — lekte naar doelservers tijdens redirects. De oorzaak? Credentials die als platte tekst door de proxyverbinding reisden. Die kwetsbaarheid trof elke versie van de library van 2.3.0 tot en met 2.30.x voordat deze werd gepatcht.

De omvang van credential-diefstal

Uit Fortinet's 2025 Global Threat Landscape Report bleek dat gestolen credentials op darknetfora in één jaar met 42% toenamen en meer dan 100 miljard unieke records bereikten — e-mailadressen, wachtwoorden, sessietokens en authenticatie-bypasses. Infostealer-malware die credentials in realtime onderschept, vertoonde een toename van 500% in activiteit.

Een onversleutelde proxyverbinding is nóg een plek waar referenties onderschept kunnen worden. Uw proxywachtwoord, uw sessieheaders, de sites die u bezoekt — alles ligt bloot op die eerste hop als de verbinding niet versleuteld is.

Hoe FineProxy dit oplost

Elk IP-adres in ons netwerk beschikt over een eigen individueel SSL-certificaat. Wanneer u verbinding maakt met een FineProxy HTTPS-proxyserver, is de allereerste verbinding — van uw apparaat naar de proxy — versleuteld met SSL/TLS. Uw credentials, uw verzoeken en uw headers zijn vanaf het begin beschermd.

Dit is het verschil:

Typische HTTP-proxy: Uw apparaat → Proxy (platte tekst, alles zichtbaar) → Website (HTTPS, versleuteld) FineProxy HTTPS-proxy: Uw apparaat → Proxy (HTTPS, versleuteld met per-IP SSL-certificaat) → Website (HTTPS, versleuteld)

De volledige keten is versleuteld. Geen onbeschermd segment. Geen opening voor wie dan ook om uw verkeer mee te lezen.

Wij geven een dedicated SSL-certificaat uit voor elk IP — geen gedeeld certificaat over de gehele pool. Elke proxy functioneert als een onafhankelijke SSL-proxyserver (beveiligd en versleuteld) met een eigen cryptografische identiteit.

Waarom per-IP-certificaten ertoe doen

Een gedeeld certificaat betekent dat één configuratiefout of één gecompromitteerde sleutel gevolgen heeft voor elke proxy in de pool. Met per-IP-certificaten is elk adres cryptografisch onafhankelijk. Als er bij één adres een probleem optreedt, blijven de overige onaangetast.

Dit betekent ook dat elke proxy functioneert als een zelfstandige, veilige anonieme SSL-proxy. U kunt HTTPS-proxylijstadressen bij FineProxy kopen in de wetenschap dat elk adres individueel beveiligd is en geen certificaatinfrastructuur deelt met duizenden andere gebruikers.

Wat een TLS-termination-proxyserver doet

Deze term komt voor in technische documentatie. In eenvoudige bewoordingen: de proxy accepteert uw versleutelde verbinding, ontsleutelt het verzoek om te zien waar u naartoe wilt en maakt een nieuwe versleutelde verbinding met de bestemming.

Uit een onderzoek uit 2017 door onderzoekers van Georgia Tech en de University of Michigan bleek dat 4–10,9% van al het HTTPS-verkeer via een of andere vorm van interceptieproxy loopt, en vrijwel al die proxy's verzwakken de beveiliging — gedegradeerde encryptie, verouderde TLS-versies, ontbrekende certificaatcontroles. Een slechte proxy-implementatie kan uw verbinding mínder veilig maken dan helemaal geen proxy gebruiken. De kwaliteit van de SSL-implementatie is net zo belangrijk als het überhaupt hebben van SSL.

Praktische toepassingen

Scraping op schaal — elke grote website vereist HTTPS. De verbinding van uw scraper met de proxy moet eveneens versleuteld zijn, zeker wanneer proxycredentials meespelen. Datacenter-proxy's met SSL per IP lossen dit probleemloos op.

Accountbeheer — inloggegevens en sessietokens zijn waardevolle doelwitten. Een onversleutelde proxyverbinding betekent dat deze gegevens onbeschermd over uw netwerk reizen. ISP-proxy's met individuele SSL-certificaten houden de verbinding van elk account versleuteld vanaf het allereerste pakket.

API-integraties — elke grote HTTPS-API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) weigert onversleutelde verbindingen. Een dedicated proxy met een eigen SSL-certificaat zorgt ervoor dat uw API-sleutels nooit onbeschermd worden verstuurd.

Openbare netwerken — werkt u vanuit een café, hotel of coworkingruimte? Een HTTP-proxy verzendt uw proxyreferenties en browsegegevens via het lokale netwerk in plain text. Een HTTPS-proxy versleutelt alles. Op openbare wifi is dit het verschil tussen privé en gecompromitteerd.

Waar u op moet letten wanneer u SSL-proxyadressen koopt