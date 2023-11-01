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HTTPS proxy

Per-IP SSL-certificaten, TLS 1.3-encryptie op het client-naar-proxy-traject, HTTPS- en SOCKS5-ondersteuning — credentials en headers zijn vanaf het allereerste pakket beschermd.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen met anonieme SSL-proxy’s.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 HTTPS datacenter-IP’s in Europe met per-IP SSL certificates
  • Exporteer mijn secure HTTPS proxylijst als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn HTTPS proxyservice
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn encrypted proxyabonnementen
  • Vernieuw mijn HTTPS-proxylijst zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik deze site heel veel, er zijn altijd de proxies die ik nodig heb. Ik zelfs andere sites niet gebruiken. Alles werkt stabiel en zonder mislukkingen. Prijzen zijn een beetje duur, maar de moeite waard.

Margarita KomarovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy diensten voor een tijdje nu en ik ben zeer tevreden met de kwaliteit. De verbindingen zijn zeer stabiel, IP-adressen werken zonder problemen, en de snelheid is constant snel. Klantenservice is ook super responsief wanneer nodig. Hoog aan te bevelen aan iedereen op zoek naar betrouwbare proxies

KrzyszofNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

De prijs is redelijk en de proxy’s werken prima. Ook het API-gedeelte is eenvoudig in te stellen. Voor deze prijs is dit gemakkelijk aan te bevelen!

Felix KernerTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.

asdjkakarNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom is het client-naar-proxy-traject het zwakke punt?Omdat de meeste

Omdat de meeste aanbieders dat segment niet versleutelen. Ze verkopen „HTTP-proxy's“ die verbinding kunnen maken met HTTPS-sites — maar uw eigen verbinding naar de proxy is platte tekst. Uw proxycredentials, de URL's die u opvraagt en uw headers zijn allemaal zichtbaar voor iedereen die uw netwerk monitort. De per-IP SSL-certificaten van FineProxy versleutelen dit segment en dichten het gat.

Wat is het echte verschil tussen een HTTP- en een HTTPS-proxy?Waar de

Waar de encryptie begint. Een HTTP-proxy stuurt uw verkeer onversleuteld naar de proxyserver, die vervolgens via HTTPS verbinding maakt met de doelsite. Een HTTPS-proxy versleutelt vanaf de allereerste hop — van uw apparaat naar de proxy. Aangezien 99,5% van het webverkeer HTTPS is, is het proxy-naar-site-traject vrijwel altijd versleuteld. De vraag is of het client-naar-proxy-traject dat óók is.

Kan mijn ISP zien wat ik doe via een HTTP-proxy?Ja

Ja — uw ISP kan het proxyadres zien, uw proxyreferenties (bij basic authentication) en welke sites u opvraagt. Via een HTTPS-proxy met SSL ziet uw ISP alleen een versleutelde verbinding naar het proxy-IP. Alles daarbinnen — sites, referenties, data — is verborgen.

Is SOCKS5 versleuteld?SOCKS5 voegt

SOCKS5 voegt zelf geen versleuteling toe — het is een tunnelingprotocol dat met elk type verkeer werkt. Maar wanneer u SOCKS5 gebruikt via een proxy met een SSL-certificaat, is de verbinding naar de proxy alsnog versleuteld. FineProxy ondersteunt zowel HTTPS als SOCKS5 op elk IP, zodat u het protocol kiest dat bij uw toepassing past en de verbinding toch beveiligd blijft.

Wat betekent „secure HTTP proxy met SSL“ eigenlijk?Het betekent

Het betekent dat de proxy verbindingen accepteert via HTTPS (poort 443 met SSL/TLS) in plaats van gewoon HTTP. Uw data wordt versleuteld tussen uw apparaat en de proxy, waarna de proxy een aparte versleutelde verbinding met het doel opzet. Het „secure“-gedeelte verwijst naar dat eerste segment — en dat is precies wat de meeste HTTP-proxy's missen.

Beïnvloedt SSL-encryptie de snelheid van de proxy?De SSL/TLS-handshake

De SSL/TLS-handshake voegt enkele milliseconden toe aan de initiële verbinding — doorgaans 10–30 ms, afhankelijk van uw afstand tot de proxyserver. Daarna draait moderne TLS 1.3-encryptie met verwaarloosbare overhead op elke huidige hardware. In de praktijk is het verschil onmerkbaar voor scraping, accountbeheer of API-aanroepen. De latentie van de netwerkroute zelf weegt veel zwaarder dan de encryptielaag. Bij FineProxy maken per-IP-certificaten gebruik van geoptimaliseerde TLS-configuraties, zodat u volledige encryptie krijgt zonder noemenswaardig snelheidsverlies.

Handleiding

Het probleem met de meeste „HTTPS-proxy's

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

99,5% van het verkeer naar Google is al versleuteld (Google Transparency Report). Vrijwel elke website die u bezoekt draait op HTTPS. Maar dit is wat proxyproviders niet uitleggen: de meeste proxy's die ze als „HTTP/HTTPS

Waar het encryptiegat zit

Wanneer een proxyprovider zegt dat hun product „HTTPS ondersteunt“, bedoelen ze meestal dat de proxy verbinding kan maken met HTTPS-websites. De verbinding van de website terug naar de proxy — versleuteld. De verbinding van de proxy naar u — gewoon HTTP. Platte tekst. Leesbaar voor iedereen op uw netwerk.

Bedenk wat er over dat eerste segment reist: uw proxylogin en -wachtwoord, het adres van elke site die u opvraagt, al uw HTTP-headers. Bij een gewone HTTP-proxy is deze informatie volledig zichtbaar voor uw ISP, uw netwerkbeheerder, iedereen op hetzelfde wifi-netwerk of elk apparaat tussen u en de proxyserver.

Dit is geen theorie. In 2023 liet een kwetsbaarheid in de populaire Python requests-library (CVE-2023-32681) precies zien wat er gebeurt: de Proxy-Authorization-header — met daarin de proxycredentials — lekte naar doelservers tijdens redirects. De oorzaak? Credentials die als platte tekst door de proxyverbinding reisden. Die kwetsbaarheid trof elke versie van de library van 2.3.0 tot en met 2.30.x voordat deze werd gepatcht.

De omvang van credential-diefstal

Uit Fortinet's 2025 Global Threat Landscape Report bleek dat gestolen credentials op darknetfora in één jaar met 42% toenamen en meer dan 100 miljard unieke records bereikten — e-mailadressen, wachtwoorden, sessietokens en authenticatie-bypasses. Infostealer-malware die credentials in realtime onderschept, vertoonde een toename van 500% in activiteit.

Een onversleutelde proxyverbinding is nóg een plek waar referenties onderschept kunnen worden. Uw proxywachtwoord, uw sessieheaders, de sites die u bezoekt — alles ligt bloot op die eerste hop als de verbinding niet versleuteld is.

Hoe FineProxy dit oplost

Elk IP-adres in ons netwerk beschikt over een eigen individueel SSL-certificaat. Wanneer u verbinding maakt met een FineProxy HTTPS-proxyserver, is de allereerste verbinding — van uw apparaat naar de proxy — versleuteld met SSL/TLS. Uw credentials, uw verzoeken en uw headers zijn vanaf het begin beschermd.

Dit is het verschil:

Typische HTTP-proxy: Uw apparaat → Proxy (platte tekst, alles zichtbaar) → Website (HTTPS, versleuteld) FineProxy HTTPS-proxy: Uw apparaat → Proxy (HTTPS, versleuteld met per-IP SSL-certificaat) → Website (HTTPS, versleuteld)

De volledige keten is versleuteld. Geen onbeschermd segment. Geen opening voor wie dan ook om uw verkeer mee te lezen.

Wij geven een dedicated SSL-certificaat uit voor elk IP — geen gedeeld certificaat over de gehele pool. Elke proxy functioneert als een onafhankelijke SSL-proxyserver (beveiligd en versleuteld) met een eigen cryptografische identiteit.

Waarom per-IP-certificaten ertoe doen

Een gedeeld certificaat betekent dat één configuratiefout of één gecompromitteerde sleutel gevolgen heeft voor elke proxy in de pool. Met per-IP-certificaten is elk adres cryptografisch onafhankelijk. Als er bij één adres een probleem optreedt, blijven de overige onaangetast.

Dit betekent ook dat elke proxy functioneert als een zelfstandige, veilige anonieme SSL-proxy. U kunt HTTPS-proxylijstadressen bij FineProxy kopen in de wetenschap dat elk adres individueel beveiligd is en geen certificaatinfrastructuur deelt met duizenden andere gebruikers.

Wat een TLS-termination-proxyserver doet

Deze term komt voor in technische documentatie. In eenvoudige bewoordingen: de proxy accepteert uw versleutelde verbinding, ontsleutelt het verzoek om te zien waar u naartoe wilt en maakt een nieuwe versleutelde verbinding met de bestemming.

Uit een onderzoek uit 2017 door onderzoekers van Georgia Tech en de University of Michigan bleek dat 4–10,9% van al het HTTPS-verkeer via een of andere vorm van interceptieproxy loopt, en vrijwel al die proxy's verzwakken de beveiliging — gedegradeerde encryptie, verouderde TLS-versies, ontbrekende certificaatcontroles. Een slechte proxy-implementatie kan uw verbinding mínder veilig maken dan helemaal geen proxy gebruiken. De kwaliteit van de SSL-implementatie is net zo belangrijk als het überhaupt hebben van SSL.

Praktische toepassingen

Scraping op schaal — elke grote website vereist HTTPS. De verbinding van uw scraper met de proxy moet eveneens versleuteld zijn, zeker wanneer proxycredentials meespelen. Datacenter-proxy's met SSL per IP lossen dit probleemloos op.

Accountbeheer — inloggegevens en sessietokens zijn waardevolle doelwitten. Een onversleutelde proxyverbinding betekent dat deze gegevens onbeschermd over uw netwerk reizen. ISP-proxy's met individuele SSL-certificaten houden de verbinding van elk account versleuteld vanaf het allereerste pakket.

API-integraties — elke grote HTTPS-API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) weigert onversleutelde verbindingen. Een dedicated proxy met een eigen SSL-certificaat zorgt ervoor dat uw API-sleutels nooit onbeschermd worden verstuurd.

Openbare netwerken — werkt u vanuit een café, hotel of coworkingruimte? Een HTTP-proxy verzendt uw proxyreferenties en browsegegevens via het lokale netwerk in plain text. Een HTTPS-proxy versleutelt alles. Op openbare wifi is dit het verschil tussen privé en gecompromitteerd.

Waar u op moet letten wanneer u SSL-proxyadressen koopt

Drie dingen: heeft elk IP een eigen certificaat (niet gedeeld), ondersteunt de proxydienst SOCKS5 naast HTTPS, en komen de IP's uit het eigen netwerk van de aanbieder? FineProxy levert alle drie — individuele SSL per adres, ondersteuning voor beide protocollen, en IP's die wij zelf bezitten en beheren. Dát is wat de veiligste proxyconfiguratie oplevert.