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Proxy voor TikTok

Statische ISP-, datacenter- en roterende IPv4-proxy's voor TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, één IP per account, API-toegang inbegrepen.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: ISP.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPHier aanbevolenISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 statische ISP-IP’s voor TikTok accounts
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon de locations beschikbaar voor ISP proxies
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik werk met deze dienst voor meer dan een jaar en altijd alles is prima, geen verbod of meningsverschillen! Gemakkelijk te gebruiken, geen onnodige functies, is alles wat nodig is. Ik doe het in de douche! Ik vond geen gebreken in deze proxy.

Anton SmirnovIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik deze dienst al meer dan vijf jaar voor mijn gegevens schrapen projecten, en het is uitstekend geweest. Ze bieden roterende IP's, snelle prestaties, en in tegenstelling tot vele andere proxies, ze niet worden geblokkeerd op sociale media platforms.

AliceDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Ik ben erg tevreden met de service van FineProxy. Hun proxy netwerk is groot en krachtig, het verstrekken van een stabiele en snelle verbinding. Hun site is gemakkelijk te navigeren, en de technische ondersteuning is responsief en behulpzaam. Het is een solide keuze voor degenen die op zoek zijn naar hun surf- of bypass geo-beperkingen.

amarghezaliSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Geweldige proxy producten en service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmogelijkheden: crypto, PayPal of kaarten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Goedkope prijs. Lage prijs van gebroken proxies <10%. Veel geo en subnetten. Stabiele verbinding, statische ip's en gratis zwembad wisselen elke week.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe deblokkeert u TikTok vanaf elke locatie?Configureer een proxy

Configureer een proxy op systeemniveau of in uw browser. Kies een serverlocatie waar het platform normaal functioneert — VS, VK, Duitsland. De app ziet het IP-adres van de proxy in plaats van het uwe. Ga voor gedetailleerde installatiehandleidingen voor verschillende apparaten en browsers naar onze Integration Hub.

Werkt het platform via HTTP- of SOCKS5-proxy’s?Beide werken

Beide werken voor browsen en accountbeheer. SOCKS5 biedt minder overhead en werkt beter met bepaalde automatiseringstools. HTTP/HTTPS-proxy's zijn eenvoudiger te configureren in browsers. Voor de meeste taken is het verschil minimaal — kies op basis van uw setup.

Voorkomen proxy's een shadowban?Proxy's isoleren

Proxy's isoleren accounts per IP, zodat een ban op het ene account de andere niet beïnvloedt. Het platform volgt echter ook apparaatfingerprints en contentpatronen. Combineer proxy's met geleidelijke accountopwarming, unieke content en realistische activiteit voor de beste bescherming.

Kan ik livestreams bekijken via een proxy?Ja

Ja. Streams vereisen stabiele bandbreedte en lage latentie. Kies een proxylocatie dicht bij u of bij de CDN-servers van het platform. Zowel SOCKS5 als HTTP werkt — het gaat om de verbindingskwaliteit, niet om het protocol.

Waarom proxy's gebruiken in plaats van een VPN?VPN’s routeren

VPN’s routeren al het apparaatverkeer via één server, wat andere apps vertraagt en detectie kan triggeren. Proxy’s werken per applicatie: configureer ze alleen voor de doel-app en laat overig verkeer ongemoeid. Elk account kan een eigen proxy-IP hebben — onmogelijk met de meeste VPN’s.

Hoe zit het met datacenter-proxy's?Het platform

Het platform detecteert datacenter-IP-reeksen snel. Ze werken voor het bekijken van content of snelle tests, maar vermijd ze voor inloggen, posten of interactie. Gebruik ISP- of mobiele proxy's voor alles wat met accountbeheer te maken heeft.

Hoeveel accounts kan ik per proxy draaien?Eén statisch

Eén statisch IP per account is de veiligste aanpak. Een IP delen tussen accounts creëert kruissignalen die het algoritme kan detecteren. Voor roterende proxy's die gebruikt worden bij scraping of advertentieverificatie geldt deze regel niet — rotatie is daar precies het doel.

Beïnvloeden proxy’s de videokwaliteit?Proxy’s voegen

Proxy’s voegen latentie toe, maar bij normaal scrollen is de impact verwaarloosbaar. Kies voor uploads of livestreams een proxy met lage latentie dicht bij uw locatie. Vermijd overbelaste gedeelde proxy’s als snelheid belangrijk is.

Handleiding

Waarom een proxy gebruiken voor TikTok?

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Het platform heeft meer dan 1,5 miljard gebruikers, strikte anti-fraudesystemen en een wereldwijd lappendeken van beperkingen. Het traceert IP-adressen, device fingerprints en gedragspatronen. Voor iedereen die meer doet dan casual scrollen — accounts beheren, campagnes draaien of content raadplegen vanuit beperkte regio’s — worden proxy’s onmisbare infrastructuur.

Toegang vanuit beperkte netwerken

Scholen, universiteiten en werkplekken blokkeren de app vaak op firewallniveau. De app laadt niet, of het domein is volledig op de zwarte lijst geplaatst. Een proxy routeert verkeer via een externe server, waardoor het lokale netwerk een verbinding met het proxy-IP ziet in plaats van met de geblokkeerde bestemming. Zo kunt u TikTok deblokkeren zonder VPN-software te installeren of apparaatinstellingen globaal te wijzigen. Voor snelle toegang configureert u een proxy voor gedeblokkeerde TikTok op systeemniveau — de app neemt deze instellingen automatisch over.

Toegang vanuit beperkte landen

Het platform is volledig geblokkeerd in meerdere landen. In veel andere landen gelden gedeeltelijke beperkingen. Als u reist naar of werkt in een regio met blokkades, herstelt een proxy uit een onbeperkt land — VS, VK, Duitsland — de toegang. U kunt TikTok deblokkeren met een proxy in alle regio’s zonder al het apparaatverkeer via een VPN te routeren. Voor de webversie werkt een website met proxy om gedeblokkeerde TikTok-toegang te krijgen rechtstreeks in uw browser.

Meerdere accounts beheren

Inloggen op meerdere profielen vanaf één IP triggert verificatie of een shadowban. Het algoritme koppelt accounts aan de hand van gedeeld IP, apparaatfingerprint en activiteitspatronen. Als één account wordt gemarkeerd, kunnen andere accounts op hetzelfde IP dezelfde straf erven.

Proxy's scheiden accounts zodat elk account vanuit een eigen netwerk lijkt te opereren. Voor SMM-bureaus, affiliate marketeers en contentteams betekent dit: wijs één statisch IP per account toe, stem de proxylocatie af op de doelgroep van het account en vermijd het wisselen van land tijdens een sessie.

Shadowban voorkomen

Een shadowban beperkt uw bereik zonder melding — uw video’s verschijnen niet meer op de For You-pagina, maar u wordt nooit geïnformeerd. Veelvoorkomende triggers: snel volgen/ontvolgen, repetitieve content of meerdere accounts die aan hetzelfde IP gekoppeld zijn.

Wanneer accounts geïsoleerd zijn per proxy, heeft een ban op het ene account geen cascade-effect op de andere. Elk profiel bevindt zich in zijn eigen omgeving. Dit is cruciaal voor iedereen die livestreams draait of een publiek opbouwt in meerdere niches.

Herstellen van een IP-ban

Als uw IP wordt geblokkeerd — bijvoorbeeld nadat u een nieuw account aanmaakt kort na een eerdere ban — worden alle accounts op dat adres ontoegankelijk. Een nieuwe proxy biedt een vers IP zonder bangeschiedenis. Combineer dit met een schoon browserprofiel voor de beste resultaten.

Welk proxytype kiezen

De beste proxy voor TikTok hangt af van uw taak. 4G/5G mobiele proxy’s genieten het hoogste vertrouwen — de meeste echte gebruikers zitten op mobiele data, waardoor deze IP’s op natuurlijke wijze opgaan in het verkeer. Gebruik ze voor waardevolle accounts en advertentiebeheer.

Statische ISP (residentiële) proxy's gebruiken IP-adressen die geregistreerd zijn bij echte internetproviders. Het platform kan ze niet onderscheiden van thuisgebruikers. Een goede balans tussen kosten en betrouwbaarheid voor accountbeheer en toegang tot regionale content.

Datacenter-proxy's zijn snel en goedkoop, maar detecteerbaar. Het platform markeert datacenter-subnetten snel. Gebruik ze alleen voor taken met een laag risico, zoals het bekijken van online content of testen — niet voor accountgerelateerde handelingen.

Accounts opwarmen

Nieuwe accounts hebben een geleidelijke opbouw van activiteit nodig. Posten, liken en volgen op een normaal menselijk tempo gedurende de eerste weken geeft het algoritme een signaal van legitimiteit. Proxy's alleen voorkomen geen bans — ze moeten gecombineerd worden met realistisch gedrag.

FineProxy biedt statische datacenter-, statische ISP- en roterende pakketten met snelle proxyservers om TikTok-content te bekijken en accounts te beheren. Alle pakketten ondersteunen HTTP, HTTPS en SOCKS5. Authenticeer via login/wachtwoord of IP-whitelist. Raadpleeg voor stapsgewijze installatie-instructies onze Integration Hub.