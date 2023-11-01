NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

TikTok 代理

适用于 TikTok 的静态 ISP 代理、数据中心代理和动态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，每个账号一个 IP，含 API 访问权限。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 静态 ISP IP 用于 TikTok 账户
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示 locations 可用于 ISP proxies
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我在这个服务工作了一年多，一切都很正常，没有封禁或争执！操作简单，没有多余的功能，这就是全部所需。我是在洗澡时做的！我发现这个代理没有任何缺陷。

Anton SmirnovFineProxy 内部平台译自英语来源

我已经使用这个服务做数据抓取项目超过五年了，效果非常好。它们提供轮换IP、高速性能，且与许多其他代理不同，不会被社交媒体平台屏蔽。

AliceDieg, 去年译自英语来源

位置与库存

我对FineProxy的服务非常满意。他们的代理网络庞大且强大，提供稳定且快速的连接。他们的网站操作简单，技术支持响应迅速且乐于助人。对于那些想要保障浏览安全或绕过地理限制的人来说，这是一个稳妥的选择。

amarghezaliSaasHub, 2 年多前译自英语来源

优秀的代理产品和服务！它们有不同的代理类型，包括轮换的、价格实惠和地理定位选项。多种支付方式：加密货币、PayPal或卡

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

负载下速度

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

价格便宜。代理被破坏率低<10%。大量的地理和子网。稳定连接，静态ip，每周更换免费泳池。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
如何在任何地方解锁 TikTok？选择地区

在系统层级或浏览器中配置代理。选择平台可正常使用的服务器位置——如美国、英国、德国。应用将看到代理的 IP 而非您的真实 IP。如需了解不同设备和浏览器的详细配置指南，请访问我们的 集成中心。

该平台支持通过 HTTP 还是 SOCKS5 代理访问？两者皆可

两者都适用于浏览和账号管理。SOCKS5 开销更低，与某些自动化工具的兼容性更好。HTTP/HTTPS 代理在浏览器中配置更方便。对于大多数任务，两者差异不大——根据您的实际环境选择即可。

代理能否防止影子封禁？单靠代理不够

代理通过 IP 隔离各个账号，因此一个账号被封不会影响其他账号。然而，平台还会追踪设备指纹和内容模式。为获得最佳保护，请将代理与渐进式账号养成、独特内容和真实的活动行为结合使用。

可以通过代理观看直播吗？可以

可以。直播需要稳定的带宽和低延迟。请选择靠近您或靠近平台 CDN 服务器的代理位置。SOCKS5 或 HTTP 均可——关键在于连接质量，而非协议类型。

为什么使用代理而不是 VPN？应用级控制

VPN 会将设备的所有流量通过一台服务器转发，这会拖慢其他应用的速度，还容易触发检测。代理则按应用级别工作：只需为目标应用配置代理，其余流量完全不受影响。每个账号可以分配独立的代理 IP——这是大多数 VPN 做不到的。

数据中心代理怎么样？谨慎使用

平台会迅速检测出数据中心 IP 段。这类代理适合浏览内容或快速测试，但请避免用于登录、发帖或互动操作。涉及账号管理的任务，请使用 ISP 代理或移动代理。

每个代理可以运行多少个账号？一个账号

每个账号使用一个静态 IP 是最安全的做法。多个账号共享同一个 IP 会产生交叉信号，算法能够检测到这种关联。对于用于数据抓取或广告验证的动态代理，此规则不适用——轮换本身就是目的。

代理会影响视频质量吗？通常可忽略

代理会增加延迟，但对于日常浏览来说影响可以忽略不计。如果需要上传视频或直播，请选择靠近您位置的低延迟代理。如果速度很重要，请避免使用过载的共享代理。

指南

为什么使用 TikTok 代理？

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

该平台拥有超过 15 亿用户、严格的反欺诈系统以及全球各地的复杂限制。它会追踪 IP 地址、设备指纹和行为模式。对于任何不仅仅是日常浏览的用户——管理账号、投放广告或从受限地区访问内容——代理已成为必不可少的基础设施。

从受限网络访问

学校、大学和工作单位通常会在防火墙层面屏蔽该应用，导致无法加载或域名被完全列入黑名单。代理会将流量通过外部服务器转发，本地网络只能看到与代理 IP 的连接，而非被屏蔽的目标地址。这就是无需安装 VPN 软件或全局更改设备设置即可解锁 TikTok 的方法。如需快速访问，可在系统层级配置代理来解锁 TikTok——应用会自动继承这些设置。

从受限制国家/地区访问

该平台在多个国家被完全封禁，在更多地区存在部分限制。如果您前往或工作在有封锁的地区，使用来自不受限国家（如美国、英国、德国）的代理即可恢复访问。您可以通过代理在所有地区解锁 TikTok，而无需将所有设备流量都经由 VPN 路由。对于网页版，使用代理直接在浏览器中即可访问被屏蔽的 TikTok 内容。

多账号管理

从同一个 IP 登录多个账号会触发验证或影子封禁。算法会通过共享 IP、设备指纹和行为模式将账号关联起来。一旦某个账号被标记，同一 IP 下的其他账号也可能受到牵连。

代理将各账号隔离，使每个账号看起来都在独立的网络上运行。对于社交媒体营销机构、联盟营销人员和内容团队而言，这意味着：为每个账号分配一个静态 IP，代理位置与账号的目标受众区域匹配，并避免在会话中途切换国家。

避免影子封禁

影子封禁会在不通知您的情况下降低曝光——视频不再出现在 For You 页面，但您不会收到任何提示。常见触发原因包括：快速关注/取关、重复内容，或多个账号通过 IP 关联。

当账号通过代理进行隔离后，一个账号被封不会波及其他账号。每个账号都在独立的环境中运行。对于任何进行直播或在多个细分领域积累粉丝的用户来说，这一点至关重要。

从 IP 封禁中恢复

如果您的 IP 被封禁——例如，在上一次封禁后立即创建新账号——该地址上的所有账号都将无法访问。新的代理提供一个没有封禁记录的全新 IP。搭配干净的浏览器配置文件使用效果最佳。

如何选择代理类型

最适合 TikTok 的代理取决于您的使用场景。4G/5G 移动代理拥有最高的信任度——大多数真实用户使用移动数据网络，因此这些 IP 能自然融入其中。建议将其用于高价值账号和广告管理。

静态 ISP（住宅）代理使用注册在真实互联网运营商名下的 IP。平台无法将其与家庭用户区分开来。在成本和可靠性之间取得了良好平衡，适用于账号管理和区域内容访问。

数据中心代理速度快、价格低，但容易被检测。平台会迅速标记数据中心子网。仅建议用于浏览在线内容或测试等低风险任务——不适合账号操作。

养号

新账号需要逐步积累活跃度。在最初几周内以正常人类节奏发帖、点赞和关注，向算法展示账号的真实性。仅靠代理无法防止封号——必须配合真实的行为模式。

FineProxy 提供静态数据中心代理、静态 ISP 代理和动态套餐，配备高速代理服务器，助您观看 TikTok 内容并管理账号。全部支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5 协议，可通过用户名/密码或 IP 白名单进行认证。如需分步配置教程，请参阅我们的 集成中心