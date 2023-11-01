该平台拥有超过 15 亿用户、严格的反欺诈系统以及全球各地的复杂限制。它会追踪 IP 地址、设备指纹和行为模式。对于任何不仅仅是日常浏览的用户——管理账号、投放广告或从受限地区访问内容——代理已成为必不可少的基础设施。

从受限网络访问

学校、大学和工作单位通常会在防火墙层面屏蔽该应用，导致无法加载或域名被完全列入黑名单。代理会将流量通过外部服务器转发，本地网络只能看到与代理 IP 的连接，而非被屏蔽的目标地址。这就是无需安装 VPN 软件或全局更改设备设置即可解锁 TikTok 的方法。如需快速访问，可在系统层级配置代理来解锁 TikTok——应用会自动继承这些设置。