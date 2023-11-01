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批量代理

IPv4 批量代理，分布于多个 /24 子网——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，即时交付，专为大规模数据抓取和广告验证打造。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 批量代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 数据中心 IP distributed across 可用 subnets
  • 导出我的 bulk 代理列表 （JSON 格式）
  • 按国家/地区或子网筛选我的批量代理列表
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 bulk 代理套餐
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 大额代理订单
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

流量永不限量

服务真棒。代理票在付款后不久即可获得。有很多IP让我的工作更有成效。我也很欣赏速度和无限流量。&nbsp;

Diana DeeFineProxy 内部平台译自英语来源

精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！

hamzaerkoDieg, 今年译自英语来源

API 和智能代理访问

我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。

asdjkakarNorton Safe Web, 去年译自英语来源

快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！

MargaretSaasHub, 去年译自英语来源

位置与库存

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么批量购买代理的单个 IP 价格更便宜？固定成本

固定成本。带宽、硬件、监控——运行 1 个代理和运行 10,000 个代理对供应商来说成本几乎相同。批量采购时，这些固定开销被分摊到更多地址上。产品本身不变，只是规模经济在起作用。

套餐是如何组建的？我会和其他客户共享子网吗？随机分布子网

您选择一个国家，FineProxy 会将 IP 随机分配到可用的多个 /24 子网中，而非集中在单一地址块。批量套餐无法保证完全隔离，但随机分布使得实际重叠极少发生。

有使用限制吗？并发连接限制

Each tariff includes a concurrent connection limit. Request volume within each session is up to you — stick to a human-like pace with varied intervals. Sites catch patterns faster than raw volume.

我的 IP 池很大，但 IP 还是不断被封，是什么原因？检查客户端信号

如果不同 IP 都遇到相同的封锁，请先检查您的客户端指纹、请求头和请求频率。2025–2026 年的反爬虫系统会检测 TLS 签名、JavaScript 执行情况和行为特征——不仅仅是 IP 地址。

批量套餐和独享代理有什么区别？独享性与数量

独享代理保证每个 IP 的独占使用权——在您的租用期内，没有其他人使用该 IP。批量套餐同样使用 FineProxy 自有的 IP 地址，但定价专为大批量设计：单个 IP 成本更低，数量更多。两种方案均不转售任何第三方资源。

IP 轮换是自动的还是手动的？由您控制轮换

轮换逻辑完全由您在客户端控制。API 以纯文本或 JSON 格式返回您的完整 IP 列表，由您决定轮换策略——按请求、按会话或按时间间隔轮换。系统不会强制自动轮换，因此您可以根据每个目标网站的容忍度灵活调整请求节奏。

一个订单可以混合多个国家吗？可以

可以。在结账时选择多个国家即可。可用性取决于我们在各地区的当前 IP 池。

购买后代理多快可以使用？付款后立即可用

付款后立即可用。IP 列表会出现在您的控制面板中。大批量订单（数千个地址）的列表生成需要几分钟时间。

指南

批量代理：购买数千个 IP 时需要关注什么

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

在 FineProxy 批量购买代理地址后，包含凭据的 IP 列表会在付款完成后立即出现在您的控制面板中。池中的每一个地址均为我们自有——超过 100,000 个 IPv4，分布在多个 ASN——因此没有中间商加价，也没有来自第三方网络的回收 IP。

单个 IP 价格随购买量增加而递减，且无论套餐大小，流量均不限量。这让预算变得简单明了：费用在购买时即可确定，不会随使用量增长。

子网分散度决定了代理池的存活能力

反爬虫系统在检测到少量可疑活动后，会封禁整个 /24 子网——即一个地址块中的全部 256 个地址。如果您的 10,000 个 IP 集中在 40 个子网中，一个激进的目标网站一夜之间就能废掉 IP 池中的大量地址。

FineProxy 会将批量订单的 IP 随机分布在可用的 /24 地址块中。一个子网被封不会波及其余子网。两个针对相同目标网站的客户共享同一子网的概率很低。大多数批量代理供应商从不提及子网多样性——但对于大规模数据抓取或广告验证来说，子网分布的好坏决定了一个 IP 池能稳定使用数月，还是几周就开始退化。

您实际需要多少个 IP

The Web Scraping Club 的研究表明，每个 IP 的安全请求频率大致为：

  • 目标类型: 每个 IP 每小时请求数
  • 社交媒体平台: 30–60
  • 电商网站: 100–300
  • 新闻与内容类网站: 300+

假设您需要每小时抓取某网站 100,000 个产品页面，而该网站对单个 IP 的容忍上限约为每小时 200 次请求，那么至少需要 500 个 IP。建议翻倍以留出余量。如果团队需要在多个国家、多个电商平台上进行价格监控，轻松就需要数万个 IP。

轮换与 API 访问

当您拥有数千个 IP 后，手动逐一切换显然不现实。FineProxy 提供 API 端点，让您拉取当前 IP 列表、按国家或子网筛选，并将地址直接输入爬虫或自动化工具。您可以在自己这一端控制 IP 轮换——按请求、按会话或按固定时间间隔——使用 API 返回的纯文本或 JSON 格式列表。系统不会强制自动轮换：轮换逻辑完全由您掌控，这对于不同目标网站需要不同请求节奏策略时尤为重要。

并非每次封锁都意味着 IP 质量差

即使 IP 数量充足且轮换策略得当，部分地址仍然会被封禁。如果相同的错误在不同 IP 上反复出现，问题通常不在 IP 地址本身。

Proxyway 2025 年的研究表明，即使是最优秀的抓取方案，成功率也仅为 85%–93%。其余失败归因于 TLS 指纹、不匹配的请求头、JavaScript 检测或请求之间过于一致的时间间隔。干净的 IP 只是其中一层防护——爬虫本身的行为表现同样关键。

想用自己的工作负载试用服务？请配置并支付48 小时代理，然后用自己的任务运行上述基准测试。