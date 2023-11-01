在 FineProxy 批量购买代理地址后，包含凭据的 IP 列表会在付款完成后立即出现在您的控制面板中。池中的每一个地址均为我们自有——超过 100,000 个 IPv4，分布在多个 ASN——因此没有中间商加价，也没有来自第三方网络的回收 IP。

单个 IP 价格随购买量增加而递减，且无论套餐大小，流量均不限量。这让预算变得简单明了：费用在购买时即可确定，不会随使用量增长。

子网分散度决定了代理池的存活能力

反爬虫系统在检测到少量可疑活动后，会封禁整个 /24 子网——即一个地址块中的全部 256 个地址。如果您的 10,000 个 IP 集中在 40 个子网中，一个激进的目标网站一夜之间就能废掉 IP 池中的大量地址。

FineProxy 会将批量订单的 IP 随机分布在可用的 /24 地址块中。一个子网被封不会波及其余子网。两个针对相同目标网站的客户共享同一子网的概率很低。大多数批量代理供应商从不提及子网多样性——但对于大规模数据抓取或广告验证来说，子网分布的好坏决定了一个 IP 池能稳定使用数月，还是几周就开始退化。

您实际需要多少个 IP

假设您需要每小时抓取某网站 100,000 个产品页面，而该网站对单个 IP 的容忍上限约为每小时 200 次请求，那么至少需要 500 个 IP。建议翻倍以留出余量。如果团队需要在多个国家、多个电商平台上进行价格监控，轻松就需要数万个 IP。

轮换与 API 访问

当您拥有数千个 IP 后，手动逐一切换显然不现实。FineProxy 提供 API 端点，让您拉取当前 IP 列表、按国家或子网筛选，并将地址直接输入爬虫或自动化工具。您可以在自己这一端控制 IP 轮换——按请求、按会话或按固定时间间隔——使用 API 返回的纯文本或 JSON 格式列表。系统不会强制自动轮换：轮换逻辑完全由您掌控，这对于不同目标网站需要不同请求节奏策略时尤为重要。

并非每次封锁都意味着 IP 质量差

即使 IP 数量充足且轮换策略得当，部分地址仍然会被封禁。如果相同的错误在不同 IP 上反复出现，问题通常不在 IP 地址本身。

Proxyway 2025 年的研究表明，即使是最优秀的抓取方案，成功率也仅为 85%–93%。其余失败归因于 TLS 指纹、不匹配的请求头、JavaScript 检测或请求之间过于一致的时间间隔。干净的 IP 只是其中一层防护——爬虫本身的行为表现同样关键。