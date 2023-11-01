जब आप FineProxy से बल्क प्रॉक्सी एड्रेस खरीदते हैं, तो पेमेंट के तुरंत बाद क्रेडेंशियल्स के साथ IP लिस्ट आपके डैशबोर्ड में आ जाती है। पूल का हर एड्रेस हमारा अपना है — मल्टीपल ASN में 100,000 से ज़्यादा IPv4 — इसलिए कोई मिडलमैन मार्कअप नहीं और थर्ड-पार्टी नेटवर्क के रीसाइकल्ड IP नहीं।

वॉल्यूम बढ़ने पर प्रति IP कीमत घटती है, और पैकेज साइज़ चाहे कोई भी हो — ट्रैफ़िक अनलिमिटेड रहता है। इससे बजटिंग आसान हो जाती है: आपको कॉस्ट पहले से पता होती है, यूज़ेज बढ़ने से वह नहीं बढ़ती।

सबनेट स्प्रेड ही आपके पूल को जीवित रखता है

एंटी-बॉट सिस्टम पूरे /24 सबनेट ब्लॉक कर देते हैं — एक ब्लॉक में सभी 256 एड्रेस — जब उनमें से कुछ से संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है। अगर आपके 10,000 IP सिर्फ़ 40 सबनेट में हैं, तो एक एग्रेसिव टारगेट रातोंरात पूल का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर सकता है।

FineProxy बल्क ऑर्डर को उपलब्ध /24 ब्लॉक्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सबनेट पर ban लगने से बाकी प्रभावित नहीं होते। एक ही टारगेट पर काम करने वाले दो कस्टमर्स का एक ही सबनेट शेयर करना बहुत कम संभव है। ज़्यादातर बल्क प्रोवाइडर सबनेट डायवर्सिटी का ज़िक्र तक नहीं करते — लेकिन बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग या एड वेरिफिकेशन के लिए, यही वह चीज़ है जो महीनों चलने वाले पूल को हफ्तों में खराब होने वाले पूल से अलग करती है।

आपको वाकई कितने IP चाहिए

The Web Scraping Club की रिसर्च के अनुसार, प्रति IP सुरक्षित रिक्वेस्ट रेट लगभग इतनी हैं:

टारगेट टाइप: प्रति IP प्रति घंटा रिक्वेस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: 30–60

ई-कॉमर्स साइट्स: 100–300

न्यूज़ और कंटेंट साइट्स: 300+

अगर आपको किसी साइट से प्रति घंटा 100,000 प्रोडक्ट पेज चाहिए और वह साइट प्रति IP ~200 रिक्वेस्ट/घंटा बर्दाश्त करती है, तो आपको कम से कम 500 IP चाहिए। सेफ्टी के लिए इसे दोगुना कर लें। कोई टीम जो कई देशों में अलग-अलग मार्केटप्लेस पर प्राइस मॉनिटरिंग कर रही है, उसे आसानी से दसियों हज़ार IP की ज़रूरत पड़ती है।

रोटेशन और API एक्सेस

जब आपके पास हज़ारों IP हों, तो उन्हें मैनुअली साइकल करना व्यावहारिक नहीं है। FineProxy एक API एंडपॉइंट प्रदान करता है जिससे आप वर्तमान IP लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, देश या सबनेट के अनुसार फ़िल्टर कर सकते हैं, और एड्रेस सीधे अपने स्क्रैपर या ऑटोमेशन टूल में फ़ीड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ़ से IP रोटेट कर सकते हैं — प्रति रिक्वेस्ट, प्रति सेशन, या एक निश्चित अंतराल पर — API द्वारा plain-text या JSON फ़ॉर्मेट में लौटाई गई लिस्ट का उपयोग करके। कोई अनिवार्य ऑटोमैटिक रोटेशन नहीं है: लॉजिक आपके नियंत्रण में रहता है, जो तब महत्वपूर्ण है जब अलग-अलग टारगेट के लिए अलग-अलग पेसिंग रणनीतियाँ चाहिए।

हर ब्लॉक का मतलब खराब IP नहीं होता

सही संख्या में IP और प्रॉपर रोटेशन के बावजूद, कुछ एड्रेस पर ब्लॉक दिखेंगे ही। अगर अलग-अलग IP पर भी वही एरर आ रहा है, तो समस्या आमतौर पर एड्रेस में नहीं होती।

Proxyway की 2025 रिसर्च दिखाती है कि बेहतरीन स्क्रैपिंग सेटअप भी सिर्फ़ 85–93% सक्सेस रेट हासिल कर पाते हैं। बाकी TLS फ़िंगरप्रिंट, मिसमैच्ड हेडर्स, JavaScript चेक्स, या रिक्वेस्ट के बीच एक जैसी टाइमिंग पर निर्भर करता है। क्लीन IP सिर्फ़ एक लेयर है — आपका स्क्रैपर कैसे बिहेव करता है, यह दूसरी लेयर है।