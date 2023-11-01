नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

बल्क प्रॉक्सी

अनेक /24 सबनेट पर IPv4 बल्क प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, तत्काल डिलीवरी, बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग और एड वेरिफ़िकेशन के लिए निर्मित।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना बल्क प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • उपलब्ध सबनेट पर वितरित 1,000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी बल्क प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी बल्क प्रॉक्सी सूची को देश या सबनेट के अनुसार फ़िल्टर करें
  • मेरे बल्क प्रॉक्सी पैकेज के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे बड़े प्रॉक्सी ऑर्डर की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार सेवा। भुगतान के तुरंत बाद प्रॉक्सी उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे IP होने से मेरा काम अधिक उत्पादक होता है। मुझे अच्छी गति और असीमित ट्रैफिक की भी सराहना है।

Diana DeeFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!

hamzaerkoDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।

asdjkakarNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

तेज और भरोसेमंद प्रॉक्सी सेवा उत्कृष्ट अपटाइम, बेहतरीन समर्थन, और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ। सुरक्षित ब्राउज़िंग और ऑटोमेशन कार्यों के लिए बिल्कुल सही!

MargaretSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
बल्क प्रॉक्सी प्रति IP सस्ती क्यों होती हैं?निश्चित लागत

फ़िक्स्ड कॉस्ट। बैंडविड्थ, हार्डवेयर, मॉनिटरिंग — एक प्रॉक्सी चलाना हो या दस हज़ार, प्रोवाइडर की लागत लगभग बराबर रहती है। वॉल्यूम बढ़ने पर वही ओवरहेड ज़्यादा एड्रेस में बँट जाता है। प्रोडक्ट नहीं बदलता; गणित सीधा है।

पैकेज कैसे बनता है? क्या मुझे दूसरे कस्टमर्स के साथ सबनेट शेयर करने होंगे?यादृच्छिक सबनेट

आप देश चुनते हैं। FineProxy उपलब्ध /24 सबनेट्स में से रैंडमली IP असाइन करता है, किसी एक ब्लॉक से नहीं। बल्क पैकेज में पूर्ण आइसोलेशन की गारंटी नहीं है, लेकिन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मीनिंगफ़ुल ओवरलैप बेहद कम होता है।

क्या कोई यूज़ेज लिमिट हैं?समवर्ती सीमाएँ

हर टैरिफ़ में एक कन्करेंट कनेक्शन लिमिट शामिल होती है। हर सेशन में रिक्वेस्ट वॉल्यूम आप पर निर्भर है — इंसान जैसी पेस रखें और इंटरवल बदलते रहें। साइट्स रॉ वॉल्यूम से ज़्यादा पैटर्न को जल्दी पकड़ती हैं।

पूल बड़ा होने के बावजूद मेरे IP बार-बार ब्लॉक हो रहे हैं। क्या गलत है?क्लाइंट जाँचें

अगर अलग-अलग IP एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं, तो पहले अपना क्लाइंट फ़िंगरप्रिंट, हेडर्स और रिक्वेस्ट टाइमिंग चेक करें। 2025–2026 में एंटी-बॉट सिस्टम TLS सिग्नेचर, JavaScript एक्ज़ीक्यूशन और बिहेवियरल सिग्नल्स देखते हैं — सिर्फ़ IP एड्रेस नहीं।

बल्क पैकेज और डेडिकेटेड प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?एक्सक्लूसिविटी और मात्रा

डेडिकेटेड प्रॉक्सी हर IP पर एक्सक्लूसिव एक्सेस की गारंटी देती हैं — आपकी रेंटल अवधि में कोई और उसे यूज़ नहीं करता। बल्क पैकेज भी FineProxy के अपने एड्रेस यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइसिंग वॉल्यूम के लिए बनी है: कम प्रति-IP कॉस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी। दोनों ही केस में थर्ड पार्टी से कुछ भी रीसोल्ड नहीं किया जाता।

रोटेशन कैसे काम करता है — यह ऑटोमैटिक है या मैनुअल?रोटेशन आपके हाथ

रोटेशन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। API आपकी पूरी IP लिस्ट प्लेन-टेक्स्ट या JSON में रिटर्न करता है, और लॉजिक आप तय करते हैं — हर रिक्वेस्ट पर रोटेट करें, हर सेशन पर, या टाइमर पर। कोई फ़ोर्स्ड ऑटोमैटिक रोटेशन नहीं है, इसलिए आप हर टारगेट की टॉलरेंस के हिसाब से पेसिंग सेट कर सकते हैं।

क्या मैं एक ऑर्डर में अलग-अलग देश मिक्स कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। चेकआउट के दौरान कई देश सेलेक्ट करें। उपलब्धता हर रीजन में हमारे मौजूदा पूल पर निर्भर करती है।

खरीदने के बाद प्रॉक्सी कितनी जल्दी मिलती हैं?भुगतान पश्चात तुरंत

पेमेंट के तुरंत बाद। IP लिस्ट आपके डैशबोर्ड में दिखाई देती है। बड़े ऑर्डर — कई हज़ार एड्रेस — के लिए लिस्ट जेनरेशन में कुछ मिनट लगते हैं।

गाइड

बल्क प्रॉक्सी: हज़ारों IP खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

जब आप FineProxy से बल्क प्रॉक्सी एड्रेस खरीदते हैं, तो पेमेंट के तुरंत बाद क्रेडेंशियल्स के साथ IP लिस्ट आपके डैशबोर्ड में आ जाती है। पूल का हर एड्रेस हमारा अपना है — मल्टीपल ASN में 100,000 से ज़्यादा IPv4 — इसलिए कोई मिडलमैन मार्कअप नहीं और थर्ड-पार्टी नेटवर्क के रीसाइकल्ड IP नहीं।

वॉल्यूम बढ़ने पर प्रति IP कीमत घटती है, और पैकेज साइज़ चाहे कोई भी हो — ट्रैफ़िक अनलिमिटेड रहता है। इससे बजटिंग आसान हो जाती है: आपको कॉस्ट पहले से पता होती है, यूज़ेज बढ़ने से वह नहीं बढ़ती।

सबनेट स्प्रेड ही आपके पूल को जीवित रखता है

एंटी-बॉट सिस्टम पूरे /24 सबनेट ब्लॉक कर देते हैं — एक ब्लॉक में सभी 256 एड्रेस — जब उनमें से कुछ से संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है। अगर आपके 10,000 IP सिर्फ़ 40 सबनेट में हैं, तो एक एग्रेसिव टारगेट रातोंरात पूल का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर सकता है।

FineProxy बल्क ऑर्डर को उपलब्ध /24 ब्लॉक्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक सबनेट पर ban लगने से बाकी प्रभावित नहीं होते। एक ही टारगेट पर काम करने वाले दो कस्टमर्स का एक ही सबनेट शेयर करना बहुत कम संभव है। ज़्यादातर बल्क प्रोवाइडर सबनेट डायवर्सिटी का ज़िक्र तक नहीं करते — लेकिन बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग या एड वेरिफिकेशन के लिए, यही वह चीज़ है जो महीनों चलने वाले पूल को हफ्तों में खराब होने वाले पूल से अलग करती है।

आपको वाकई कितने IP चाहिए

The Web Scraping Club की रिसर्च के अनुसार, प्रति IP सुरक्षित रिक्वेस्ट रेट लगभग इतनी हैं:

  • टारगेट टाइप: प्रति IP प्रति घंटा रिक्वेस्ट
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म: 30–60
  • ई-कॉमर्स साइट्स: 100–300
  • न्यूज़ और कंटेंट साइट्स: 300+

अगर आपको किसी साइट से प्रति घंटा 100,000 प्रोडक्ट पेज चाहिए और वह साइट प्रति IP ~200 रिक्वेस्ट/घंटा बर्दाश्त करती है, तो आपको कम से कम 500 IP चाहिए। सेफ्टी के लिए इसे दोगुना कर लें। कोई टीम जो कई देशों में अलग-अलग मार्केटप्लेस पर प्राइस मॉनिटरिंग कर रही है, उसे आसानी से दसियों हज़ार IP की ज़रूरत पड़ती है।

रोटेशन और API एक्सेस

जब आपके पास हज़ारों IP हों, तो उन्हें मैनुअली साइकल करना व्यावहारिक नहीं है। FineProxy एक API एंडपॉइंट प्रदान करता है जिससे आप वर्तमान IP लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, देश या सबनेट के अनुसार फ़िल्टर कर सकते हैं, और एड्रेस सीधे अपने स्क्रैपर या ऑटोमेशन टूल में फ़ीड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ़ से IP रोटेट कर सकते हैं — प्रति रिक्वेस्ट, प्रति सेशन, या एक निश्चित अंतराल पर — API द्वारा plain-text या JSON फ़ॉर्मेट में लौटाई गई लिस्ट का उपयोग करके। कोई अनिवार्य ऑटोमैटिक रोटेशन नहीं है: लॉजिक आपके नियंत्रण में रहता है, जो तब महत्वपूर्ण है जब अलग-अलग टारगेट के लिए अलग-अलग पेसिंग रणनीतियाँ चाहिए।

हर ब्लॉक का मतलब खराब IP नहीं होता

सही संख्या में IP और प्रॉपर रोटेशन के बावजूद, कुछ एड्रेस पर ब्लॉक दिखेंगे ही। अगर अलग-अलग IP पर भी वही एरर आ रहा है, तो समस्या आमतौर पर एड्रेस में नहीं होती।

Proxyway की 2025 रिसर्च दिखाती है कि बेहतरीन स्क्रैपिंग सेटअप भी सिर्फ़ 85–93% सक्सेस रेट हासिल कर पाते हैं। बाकी TLS फ़िंगरप्रिंट, मिसमैच्ड हेडर्स, JavaScript चेक्स, या रिक्वेस्ट के बीच एक जैसी टाइमिंग पर निर्भर करता है। क्लीन IP सिर्फ़ एक लेयर है — आपका स्क्रैपर कैसे बिहेव करता है, यह दूसरी लेयर है।

क्या आप अपनी वास्तविक कार्यप्रणाली पर सेवा आज़माना चाहते हैं? 48 घंटे के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके भुगतान करें, फिर ऊपर दिए गए बेंचमार्क अपने कार्यों पर चलाएँ।