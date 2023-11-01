नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

Taobao के लिए प्रॉक्सी

Taobao के लिए डेटासेंटर चाइनीज़ IP: HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, ऑटोमैटिक डिलीवरी, और अनलिमिटेड ट्रैफ़िक शामिल।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • Taobao खातों के लिए चीन में 100 स्टैटिक ISP IP खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • ISP प्रॉक्सी के लिए उपलब्ध स्थान दिखाएँ
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

अपटाइम: बेहतरीन प्रॉक्सी, जो बिना कनेक्शन टूटे 3–7 दिनों तक स्थिर रहती हैं गति: TikTok, Gmail और क्रिप्टो वॉलेट में लॉग इन करने के लिए पर्याप्त तेज़ समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 और यहाँ तक कि UDP भी वैश्विक उपलब्धता: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान और अन्य देश

esta bazaarSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

मैं लंबे समय से इस साइट का उपयोग कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ प्रॉक्सी पतों के लिए इंटरनेट पर सबसे सस्ती कीमतें हैं। चूंकि मैं केवल रूसी प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता हूँ, मुझे यह साइट वास्तव में अच्छी लगती है। साइट का उपयोग करना आसान है, ग्राहक समर्थन के साथ आसानी से संवाद किया जा सकता है। सब कुछ ग्राहक के लिए किया गया है। मैं कभी भी आपकी साइट को किसी और में नहीं बदलूँगा। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया अफ्रीका से một प्रॉक्सी जोड़ें, मुझे इसकी वास्तव में आवश्यकता है।

Anton KovalFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कई महीनों से FineProxy.org का उपयोग कर रहा हूँ, और सेवा से मैं और संतुष्ट नहीं हो सकता। कनेक्शन गति प्रभावशाली है, और मुझे कभी भी डाउनटाइम की समस्या नहीं हुई। उनके पास दुनिया भर में प्रॉक्सी स्थानों का विस्तृत चयन है, जिससे मेरे लिए इंटरनेट को सुरक्षित और गुमनाम रूप से एक्सेस करना आसान होता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ।

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

मैंने इसे आधे घंटे के लिए आज़माया, यह वास्तव में शानदार है, मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को इसे आज़माने की सलाह देता हूँ। यह परिणामों में बड़ा अंतर लाएगा।

eslam karmaTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Taobao मेरे VPN को ब्लॉक क्यों करता है जबकि अन्य चीनी साइट्स को नहीं?सख्त पहचान

Taobao की डिटेक्शन प्रणाली अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म से कहीं अधिक सख्त है। यह सिर्फ यह नहीं जाँचता कि आपका IP चीनी है या नहीं — यह आपके कनेक्शन के तरीके, ब्राउज़र फिंगरप्रिंट और व्यवहार पैटर्न का भी विश्लेषण करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के पास धोखाधड़ी की चिंताओं और क्षेत्रीय मूल्य निर्धारण अंतर के कारण विदेशी एक्सेस को ब्लॉक करने के मजबूत कारण होते हैं।

क्या Taobao को प्रॉक्सी के साथ उपयोग करने के लिए चीनी फोन नंबर की आवश्यकता है?ब्राउज़िंग हेतु नहीं

सामान्य ब्राउज़िंग के लिए, नहीं। अकाउंट बनाने या खरीदारी करने के लिए, Taobao अक्सर चीनी फोन वेरिफिकेशन माँगता है। कुछ उपयोगकर्ता वर्चुअल चीनी नंबरों की मदद से इसे बायपास करते हैं, लेकिन हाल ही में वेरिफिकेशन आवश्यकताएँ और कड़ी हो गई हैं।

Taobao के लिए रेजिडेंशियल और डेटासेंटर प्रॉक्सी में क्या अंतर है?रेज़िडेंशियल इस्तेमाल करें

डेटासेंटर प्रॉक्सी होस्टिंग प्रोवाइडर्स के IP का उपयोग करती हैं — Taobao इनकी सूचियाँ रखता है और इन्हें सख्ती से ब्लॉक करता है। रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी वे IP उपयोग करती हैं जो स्थानीय इंटरनेट प्रोवाइडर्स द्वारा वास्तविक चीनी घरों को असाइन किए गए हैं। Taobao के लिए सबसे अच्छे प्रॉक्सी विकल्प हमेशा रेज़िडेंशियल या मोबाइल होते हैं, कभी भी डेटासेंटर नहीं।

क्या मैं प्रॉक्सी के ज़रिए Taobao प्रोडक्ट डेटा स्क्रैप कर सकता हूँ?हाँ

हाँ, लेकिन इसके लिए रोटेशन और सावधानीपूर्वक रेट लिमिटिंग ज़रूरी है। Taobao में मज़बूत एंटी-स्क्रैपिंग उपाय हैं। आपको रोटेटिंग रेजिडेंशियल चीनी IP, वास्तविक रिक्वेस्ट इंटरवल और उचित सेशन हैंडलिंग की आवश्यकता होगी। कई व्यवसाय विशेष स्क्रैपर API का उपयोग करते हैं जो इस जटिलता को स्वचालित रूप से संभालते हैं।

गाइड

Taobao के लिए प्रॉक्सी क्यों ज़रूरी है

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

Taobao चीन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन चीन के बाहर से इसे एक्सेस करना एक लगातार चुनौती है। प्लेटफ़ॉर्म विदेशी IP, VPN और ऐसी हर चीज़ को एग्रेसिवली ब्लॉक करता है जो एक सामान्य चीनी यूज़र जैसी नहीं दिखती। अगर आपने "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" यह एरर मैसेज देखा है — तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका क्या मतलब है।

सामान्य VPN क्यों काम नहीं करते

Taobao सिर्फ़ आपका IP एड्रेस चेक नहीं करता। प्लेटफ़ॉर्म ट्रैफ़िक पैटर्न, कनेक्शन बिहेवियर और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट का एनालिसिस करता है। भले ही आप किसी चीनी सर्वर से कनेक्ट हों, Taobao अक्सर यह डिटेक्ट कर लेता है कि आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी एक्सेस ब्लॉक कर देता है।इसीलिए सामान्य VPN सर्विसेज़ काम नहीं करतीं। ये सोफ़िस्टिकेटेड डिटेक्शन सिस्टम वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनी ही नहीं हैं। आपको Taobao के लिए ऐसी प्रॉक्सी चाहिए जो क्लीन रेजिडेंशियल चीनी IP प्रदान करे — ऐसे एड्रेस जो चीन के असली इंटरनेट प्रोवाइडर से संबंधित हों, न कि डेटासेंटर सर्वर जो तुरंत फ़्लैग हो जाते हैं।

असल में क्या काम करता है

सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक वैध चीनी यूज़र की तरह दिखें। इसका मतलब है:

  • चीनी रेजिडेंशियल IP। आपका कनेक्शन किसी चीनी इंटरनेट प्रोवाइडर द्वारा असाइन किए गए IP एड्रेस से आना चाहिए। डेटासेंटर IP सेकंडों में ब्लॉक हो जाते हैं। सबसे अच्छा Taobao प्रॉक्सी सेटअप चीन के प्रमुख शहरों से रेजिडेंशियल या मोबाइल IP का उपयोग करता है।
  • कंसिस्टेंट सेशन। Taobao आपके सेशन को ब्राउज़िंग से लेकर चेकआउट तक ट्रैक करता है। अगर खरीदारी के बीच में आपका IP बदल जाता है, तो आपका कार्ट खो सकता है या सिक्योरिटी चेक ट्रिगर हो सकता है। स्टिकी सेशन जो एक ही IP को घंटों (मिनटों नहीं) तक बनाए रखें — बेहद ज़रूरी हैं।
  • मैचिंग फ़िंगरप्रिंट। आपके ब्राउज़र की टाइमज़ोन, लैंग्वेज सेटिंग्स और टेक्निकल फ़िंगरप्रिंट आपकी प्रॉक्सी लोकेशन से मैच होने चाहिए। "चीनी IP" से कनेक्ट होकर अगर आपका ब्राउज़र US टाइमज़ोन रिपोर्ट करता है, तो यह एक स्पष्ट रेड फ़्लैग है।

सामान्य उपयोग के मामले

  • विदेश से खरीदारी। Taobao पर बहुत से प्रोडक्ट इंटरनेशनल विकल्पों से काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म विदेशी IP से एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। एक सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई Taobao प्रॉक्सी सर्विस आपको ऐसे ब्राउज़ और खरीदारी करने देती है जैसे आप चीन में हों।
  • ड्रॉपशिपिंग और थोक खरीदारी। Taobao से प्रोडक्ट सोर्स करने वाले रीसेलर्स को अक्सर कई अकाउंट्स की ज़रूरत होती है या वे बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म असामान्य खरीदारी पैटर्न की निगरानी करता है और उन अकाउंट्स को फ़्रीज़ कर देता है जो ऑटोमेटेड या कमर्शियल लगते हैं।
  • प्राइस मॉनिटरिंग। कॉम्पिटिटर की कीमतों या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को ट्रैक करने वाले बिज़नेस को Taobao को नियमित रूप से स्क्रैप करना होता है। सही प्रॉक्सी के बिना, आप जल्दी ही रेट-लिमिट और IP बैन में फँस जाएँगे।

अकाउंट बैन की समस्या

Taobao एक “तीन स्ट्राइक” पॉलिसी चलाता है। तीन बार उनकी शर्तों का उल्लंघन पकड़े जाने पर आप स्थायी रूप से बैन हो जाते हैं। आम ट्रिगर्स में शामिल हैं:

  • तेज़ी से बदलती लोकेशन से लॉगिन करना
  • कम समय में बहुत सारी खरीदारी करना
  • एक ही डिवाइस या IP से कई अकाउंट्स चलाना
  • स्पष्ट रूप से फ़र्ज़ी ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट इस्तेमाल करना

कई अकाउंट्स चलाने वाले ड्रॉपशिपर्स के लिए, हर अकाउंट को अपना एक डेडिकेटेड IP और ब्राउज़र प्रोफ़ाइल चाहिए। अकाउंट्स के बीच IP शेयर करना — यही वह तरीका है जिससे लोग पकड़े जाते हैं।