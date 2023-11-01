Taobao के लिए प्रॉक्सी

Taobao चीन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन चीन के बाहर से इसे एक्सेस करना एक लगातार चुनौती है। प्लेटफ़ॉर्म विदेशी IP, VPN और ऐसी हर चीज़ को एग्रेसिवली ब्लॉक करता है जो एक सामान्य चीनी यूज़र जैसी नहीं दिखती। अगर आपने "正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝" यह एरर मैसेज देखा है — तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसका क्या मतलब है।

सामान्य VPN क्यों काम नहीं करते

Taobao सिर्फ़ आपका IP एड्रेस चेक नहीं करता। प्लेटफ़ॉर्म ट्रैफ़िक पैटर्न, कनेक्शन बिहेवियर और ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट का एनालिसिस करता है। भले ही आप किसी चीनी सर्वर से कनेक्ट हों, Taobao अक्सर यह डिटेक्ट कर लेता है कि आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी एक्सेस ब्लॉक कर देता है।इसीलिए सामान्य VPN सर्विसेज़ काम नहीं करतीं। ये सोफ़िस्टिकेटेड डिटेक्शन सिस्टम वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनी ही नहीं हैं। आपको Taobao के लिए ऐसी प्रॉक्सी चाहिए जो क्लीन रेजिडेंशियल चीनी IP प्रदान करे — ऐसे एड्रेस जो चीन के असली इंटरनेट प्रोवाइडर से संबंधित हों, न कि डेटासेंटर सर्वर जो तुरंत फ़्लैग हो जाते हैं।

असल में क्या काम करता है

सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक वैध चीनी यूज़र की तरह दिखें। इसका मतलब है:

चीनी रेजिडेंशियल IP। आपका कनेक्शन किसी चीनी इंटरनेट प्रोवाइडर द्वारा असाइन किए गए IP एड्रेस से आना चाहिए। डेटासेंटर IP सेकंडों में ब्लॉक हो जाते हैं। सबसे अच्छा Taobao प्रॉक्सी सेटअप चीन के प्रमुख शहरों से रेजिडेंशियल या मोबाइल IP का उपयोग करता है।

कंसिस्टेंट सेशन। Taobao आपके सेशन को ब्राउज़िंग से लेकर चेकआउट तक ट्रैक करता है। अगर खरीदारी के बीच में आपका IP बदल जाता है, तो आपका कार्ट खो सकता है या सिक्योरिटी चेक ट्रिगर हो सकता है। स्टिकी सेशन जो एक ही IP को घंटों (मिनटों नहीं) तक बनाए रखें — बेहद ज़रूरी हैं।

मैचिंग फ़िंगरप्रिंट। आपके ब्राउज़र की टाइमज़ोन, लैंग्वेज सेटिंग्स और टेक्निकल फ़िंगरप्रिंट आपकी प्रॉक्सी लोकेशन से मैच होने चाहिए। "चीनी IP" से कनेक्ट होकर अगर आपका ब्राउज़र US टाइमज़ोन रिपोर्ट करता है, तो यह एक स्पष्ट रेड फ़्लैग है।

सामान्य उपयोग के मामले

विदेश से खरीदारी। Taobao पर बहुत से प्रोडक्ट इंटरनेशनल विकल्पों से काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म विदेशी IP से एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। एक सही तरीके से कॉन्फ़िगर की गई Taobao प्रॉक्सी सर्विस आपको ऐसे ब्राउज़ और खरीदारी करने देती है जैसे आप चीन में हों।

ड्रॉपशिपिंग और थोक खरीदारी। Taobao से प्रोडक्ट सोर्स करने वाले रीसेलर्स को अक्सर कई अकाउंट्स की ज़रूरत होती है या वे बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म असामान्य खरीदारी पैटर्न की निगरानी करता है और उन अकाउंट्स को फ़्रीज़ कर देता है जो ऑटोमेटेड या कमर्शियल लगते हैं।

प्राइस मॉनिटरिंग। कॉम्पिटिटर की कीमतों या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को ट्रैक करने वाले बिज़नेस को Taobao को नियमित रूप से स्क्रैप करना होता है। सही प्रॉक्सी के बिना, आप जल्दी ही रेट-लिमिट और IP बैन में फँस जाएँगे।

अकाउंट बैन की समस्या

Taobao एक “तीन स्ट्राइक” पॉलिसी चलाता है। तीन बार उनकी शर्तों का उल्लंघन पकड़े जाने पर आप स्थायी रूप से बैन हो जाते हैं। आम ट्रिगर्स में शामिल हैं:

तेज़ी से बदलती लोकेशन से लॉगिन करना

कम समय में बहुत सारी खरीदारी करना

एक ही डिवाइस या IP से कई अकाउंट्स चलाना

स्पष्ट रूप से फ़र्ज़ी ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट इस्तेमाल करना