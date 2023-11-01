अद्यतन: 17 अगस्त 2026 प्रिंट करें

हम आपकी प्रॉक्सी को शीघ्र सक्रिय करने में सहायता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान विधियों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

Stripe (Visa, MasterCard, American Express, और अन्य)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, और Paddle के माध्यम से उपलब्ध अन्य विकल्प)

डायरेक्ट कार्ड पेमेंट (Visa, MasterCard, और अन्य)

UnionPay

रूसी बैंक कार्ड & SBP — FreeKassa के माध्यम से

Intercards (रूसी बैंक कार्ड)

SBP

WebMoney

PayPal (जहाँ उपलब्ध हो)

वायर ट्रांसफर / बैंक पेमेंट

नोट: उपलब्ध भुगतान विधियाँ देश के अनुसार भिन्न हो सकती हैं और समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया चेकआउट के दौरान नवीनतम सूची देखें या सपोर्ट से संपर्क करें टिकट सिस्टम.

भुगतान विकल्प

FineProxy एक पूरी तरह डिजिटल सेवा है। प्रॉक्सी ऑनलाइन डिलीवर किए जाते हैं और सफल भुगतान की पुष्टि के बाद स्वचालित रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं।

हमारी वेबसाइट पर एक प्रॉक्सी पैकेज चुनें। अपनी पसंदीदा भुगतान विधि से पेमेंट करें। भुगतान की पुष्टि होते ही आपकी प्रॉक्सी स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती हैं। अपने डैशबोर्ड में प्रॉक्सी विवरण देखें, जिसमें IP, पोर्ट, और क्रेडेंशियल या IP ऑथराइज़ेशन (IP व्हाइटलिस्टिंग) शामिल हैं।

डेडिकेटेड या शेयर्ड IP पैकेज (आपके प्लान के अनुसार)

प्रोटोकॉल सपोर्ट: HTTP, HTTPS, SOCKS5, और UDP (विशिष्ट प्लान के लिए)

अनलिमिटेड बैंडविड्थ (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो)

क्लाइंट डैशबोर्ड जिसमें IP रोटेशन, फ़िल्टरिंग, और प्रॉक्सी मॉनिटरिंग शामिल है (जहाँ उपलब्ध हो, प्लान के अनुसार)

टिकट सिस्टम के माध्यम से तकनीकी सहायता

यदि आपको सहायता चाहिए, तो कृपया टिकट सिस्टम के माध्यम से सपोर्ट टीम से संपर्क करें।

आप हमसे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं 📩 [email protected]

💬 लाइव चैट सीधे वेबसाइट पर उपलब्ध है।