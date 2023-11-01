दस्तावेज़ीकरण
भुगतान के तरीके & डिलीवरी
अद्यतन: 17 अगस्त 2026
💳 भुगतान विकल्प#
हम आपकी प्रॉक्सी को शीघ्र सक्रिय करने में सहायता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान विधियों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं:
क्रिप्टोकरेंसी#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
बैंक कार्ड & पेमेंट प्रोवाइडर#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express, और अन्य)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, और Paddle के माध्यम से उपलब्ध अन्य विकल्प)
- डायरेक्ट कार्ड पेमेंट (Visa, MasterCard, और अन्य)
- UnionPay
रूस के उपयोगकर्ताओं के लिए लोकल पेमेंट विकल्प#
- रूसी बैंक कार्ड & SBP — FreeKassa के माध्यम से
- Intercards (रूसी बैंक कार्ड)
- SBP
- WebMoney
अन्य तरीके#
- PayPal (जहाँ उपलब्ध हो)
- वायर ट्रांसफर / बैंक पेमेंट
नोट: उपलब्ध भुगतान विधियाँ देश के अनुसार भिन्न हो सकती हैं और समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया चेकआउट के दौरान नवीनतम सूची देखें या सपोर्ट से संपर्क करें टिकट सिस्टम.
भुगतान विकल्प
🚀 डिलीवरी & एक्टिवेशन#
FineProxy एक पूरी तरह डिजिटल सेवा है। प्रॉक्सी ऑनलाइन डिलीवर किए जाते हैं और सफल भुगतान की पुष्टि के बाद स्वचालित रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं।
यह कैसे काम करता है:#
- हमारी वेबसाइट पर एक प्रॉक्सी पैकेज चुनें।
- अपनी पसंदीदा भुगतान विधि से पेमेंट करें।
- भुगतान की पुष्टि होते ही आपकी प्रॉक्सी स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाती हैं।
- अपने डैशबोर्ड में प्रॉक्सी विवरण देखें, जिसमें IP, पोर्ट, और क्रेडेंशियल या IP ऑथराइज़ेशन (IP व्हाइटलिस्टिंग) शामिल हैं।
📦 क्या-क्या शामिल है#
- डेडिकेटेड या शेयर्ड IP पैकेज (आपके प्लान के अनुसार)
- प्रोटोकॉल सपोर्ट: HTTP, HTTPS, SOCKS5, और UDP (विशिष्ट प्लान के लिए)
- अनलिमिटेड बैंडविड्थ (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो)
- क्लाइंट डैशबोर्ड जिसमें IP रोटेशन, फ़िल्टरिंग, और प्रॉक्सी मॉनिटरिंग शामिल है (जहाँ उपलब्ध हो, प्लान के अनुसार)
- टिकट सिस्टम के माध्यम से तकनीकी सहायता
❓ मदद चाहिए?#
यदि आपको सहायता चाहिए, तो कृपया टिकट सिस्टम के माध्यम से सपोर्ट टीम से संपर्क करें।
आप हमसे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं 📩 [email protected]
💬 लाइव चैट सीधे वेबसाइट पर उपलब्ध है।