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US प्रॉक्सी

तेज़ और भरोसेमंद डेटासेंटर प्रॉक्सी के साथ US-आधारित वेबसाइट और ऐप्स एक्सेस करें — SEO टूल्स, स्क्रैपिंग, स्ट्रीमिंग और टेस्टिंग के लिए बिल्कुल सही।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे US प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

मैं कुछ महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और कुल मिलाकर, मेरा अनुभव सकारात्मक रहा है। प्रॉक्सी की गति स्थिर है और उपलब्ध प्रॉक्सी स्थानों की विविधता मुझे भू-प्रतिबंधित सामग्री को सुचारू रूप से एक्सेस करने में मदद करती है। प्रॉक्सी सेट करना सीधा था, और जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो उनका ग्राहक समर्थन टीम उत्तरदायी और सहायक था।

AmirSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अच्छा यह सेवा शानदार है क्योंकि मेरे पास पहले USA वाला पैकेज था, लेकिन मैंने इसे NORTH AND SOUTH AMERICA पैकेज में बदल दिया और यह बहुत तेज़ है 😉

CrackerzFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ! कनेक्शन स्थिर, तेज और सुरक्षित है, जो ब्राउज़िंग और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने को सहज बनाता है। FineProxy विभिन्न प्रकार के आईपी प्रदान करता है, और उनके बीच स्विच करना तेज और आसान है। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, हमेशा तैयार रहता है मेरी किसी भी प्रश्न पर मदद करने के लिए। साथ ही, प्रदान की गई सेवा के स्तर के लिए कीमतें बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे fineproxy बहुत पसंद है, गति शानदार है। मैं इसे ऑटोमेशन टूल्स, वेबस्क्रैपिंग और ब्राउज़िंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कनेक्शन स्थिर हैं और गति बहुत अच्छी है, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती और आईपी प्रतिबंधित नहीं होते, मैं इसे बार-बार खरीदूंगा। सपोर्ट टीम वास्तव में शानदार है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।

7heGoatCR7Dieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

वे उच्च गति, सुरक्षित प्रॉक्सी प्रदान करते हैं जिनमें असीमित बैंडविड्थ, सस्ती कीमतें और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव शामिल है। यह वास्तव में एक अच्छा सेवा है, मैं fineproxy.org 100% की सिफारिश करता हूँ।

DJFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
Amazon.com कुछ सौ प्रोडक्ट्स के बाद मुझे ब्लॉक कर देता है। 2026 में वाकई क्या काम करता है?PerimeterX और TLS

Amazon का एंटी-बॉट (PerimeterX) बदल चुका है। अब यह सिर्फ़ IP रेपुटेशन चेक नहीं करता — यह TLS हैंडशेक और TCP सिग्नेचर को फ़िंगरप्रिंट करता है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी पहले काम करती थीं, लेकिन अब 200-300 ASIN के बाद फ़्लैग हो जाती हैं क्योंकि अंडरलाइंग कनेक्शन किसी रियल ब्राउज़र या रियल ISP से मैच नहीं करता। डेटासेंटर IP? लगभग 15% सक्सेस रेट। जो काम कर रहा है: स्टिकी सेशन वाली ISP प्रॉक्सी — हर रिक्वेस्ट पर रोटेट करने की बजाय एक ही IP घंटों तक रखें। IP किसी रियल कंज़्यूमर प्रोवाइडर के नाम रजिस्टर्ड होता है, और जब आप इसे एक प्रॉपर हेडलेस ब्राउज़र के साथ पेयर करते हैं तो TLS फ़िंगरप्रिंट भी मैच करता है। जिन टारगेट्स पर Amazon-लेवल डिटेक्शन नहीं है, उनके लिए US रोटेटिंग प्रॉक्सी पूल अभी भी काम करते हैं।

चेकआउट पर सेल्स टैक्स इस पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ से कनेक्ट हूँ। क्या यह IP की वजह से है?हाँ

हाँ। US में कोई एक राष्ट्रीय टैक्स नहीं है — सेल्स टैक्स राज्य, काउंटी और शहर के अनुसार अलग-अलग होता है। 12,000 से अधिक टैक्स क्षेत्र हैं। Oregon में कुछ भी चार्ज नहीं होता, California में 7.25% से शुरू होता है, New York City में स्थानीय टैक्स ऊपर से जुड़ते हैं। ई-कॉमर्स साइट्स शिपिंग एड्रेस के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करती हैं, लेकिन कई राज्य ऑटो-फिल करने या अनुमानित टोटल दिखाने के लिए IP जियोलोकेशन का भी इस्तेमाल करती हैं। Walmart, Best Buy, या Target पर US के बाहर से कीमतें मॉनिटर कर रहे हैं? चेकआउट का हिसाब Texas या Florida में बैठे अमेरिकी खरीदार को जो दिखता है उससे मेल नहीं खाएगा।

Netflix, Hulu, HBO Max — डेटासेंटर या ISP?ISP

ISP। सभी प्रमुख US स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय रूप से डेटासेंटर रेंज को डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं। Netflix विशेष रूप से ऐसी ब्लॉकलिस्ट बनाए रखता है जो अधिकांश डेटासेंटर और VPN कनेक्शन पकड़ लेती हैं। ISP प्रॉक्सी — Comcast, AT&T, Spectrum जैसे कंज़्यूमर ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड IP — पास हो जाते हैं क्योंकि ये सामान्य होम कनेक्शन जैसे दिखते हैं। कैटलॉग स्क्रैप करने या अवेलेबिलिटी मेटाडेटा चेक करने के लिए डेटासेंटर IP अभी भी काम करते हैं, लेकिन वास्तविक वीडियो प्लेबैक के लिए ISP ही सही विकल्प है। FineProxy के US डेटासेंटर और ISP (रेजिडेंशियल स्टैटिक) प्रॉक्सी विकल्प दोनों यूज़ केस कवर करते हैं।

Craigslist के लिए लोकल सिटी IP चाहिए। क्या FineProxy मदद कर सकता है?प्रकाशन हेतु नहीं

पोस्टिंग के लिए — वास्तव में नहीं। Craigslist जियो-फ़िल्टरिंग के मामले में बेहद सख्त है: अधिकांश डेटासेंटर रेंज को तुरंत ब्लॉक कर देता है और पोस्टिंग को आपके IP से मैच करने वाले शहर तक सीमित रखता है। FineProxy का US पूल कंट्री-लेवल है, कोई सिटी या स्टेट टारगेटिंग नहीं है। विभिन्न मार्केट्स में Craigslist लिस्टिंग स्क्रैप करने के लिए — पब्लिक डेटा पढ़ना, पोस्ट करना नहीं — कंट्री-लेवल US IP ठीक काम करते हैं क्योंकि रीडिंग में उतने सख्त जियो-चेक ट्रिगर नहीं होते।

विदेश से US बैंकिंग ब्लॉक हो जाती है। प्रॉक्सी से ठीक होगा?स्थिर US IP

एक स्थिर US IP मदद करता है। Chase, Bank of America, Wells Fargo — ये सभी विदेशी IP से लॉगिन होने पर फ़्लैग करते हैं और एक्स्ट्रा वेरिफ़िकेशन या सीधे ब्लॉक ट्रिगर करते हैं। एक प्राइवेट (एलीट) अमेरिकन प्रॉक्सी — स्टेटिक IP जो आपके पूरे सेशन में एक ही रहता है — बैंकिंग एक्सेस को कंसिस्टेंट रखता है। ISP प्रॉक्सी सबसे बेहतर काम करती हैं क्योंकि बैंक IP टाइप चेक करते हैं, और डेटासेंटर रेंज कभी-कभी अपने आप फ्रॉड अलर्ट ट्रिगर कर देती हैं।

US में GDPR नहीं है — क्या इससे स्क्रैपिंग आसान हो जाती है?आंशिक हाँ

कुछ मायनों में हाँ। GDPR का कोई फ़ेडरल इक्विवेलेंट नहीं है, यानी हर पहली विज़िट पर कंसेंट ओवरले कंटेंट को ब्लॉक नहीं करते। California में CCPA (और CPRA) है, लेकिन वह डेटा कलेक्शन राइट्स के बारे में है, कुकी बैनर के बारे में नहीं। प्रैक्टिकली: कम JavaScript पॉपअप, कोई TCF कुकी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। एंटी-बॉट अलग कहानी है — .com साइट्स पर Akamai, Cloudflare, PerimeterX यूरोपीय साइट्स जितने ही एग्रेसिव हैं। कंसेंट में आसानी, डिटेक्शन में वही स्थिति।

Ticketmaster और स्नीकर ड्रॉप्स के बारे में क्या?BOTS कानून

US BOTS Act के तहत ऑटोमेटेड टूल्स से परचेज़ लिमिट बायपास करना अवैध है — FTC ने इसे एनफ़ोर्स किया है, सिर्फ़ 2021 में $3.7 मिलियन के सेटलमेंट हुए। लीगल रिस्क के अलावा: Ticketmaster, Nike SNKRS, Footlocker — सभी एडवांस्ड क्यू सिस्टम और डिवाइस फ़िंगरप्रिंटिंग चलाते हैं। IP कई सिग्नल्स में से बस एक है। वे ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट, माउस मूवमेंट, सेशन बिहेवियर चेक करते हैं। US IP का पूल एड्रेस शेयरिंग से बचने में मदद करता है, लेकिन रियलिस्टिक ब्राउज़र ऑटोमेशन प्रॉक्सी वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।

FineProxy कौन-सी US प्रॉक्सी बेचता है?तीन प्रकार

तीन टाइप। डेटासेंटर IPv4 — सबसे तेज़ और सस्ते, US में 40,000 IP, मॉनिटरिंग, API और ऐसे टारगेट के लिए जो IP टाइप से फ़िल्टर नहीं करते। ISP IPv4 — US कंज़्यूमर प्रोवाइडर के नाम रजिस्टर्ड, होम ब्रॉडबैंड जैसा दिखता है, स्ट्रीमिंग और डेटासेंटर रेंज ब्लॉक करने वाली साइट्स के लिए। रोटेटिंग — पूल में US शामिल — हर रिक्वेस्ट पर नया IP, बल्क कलेक्शन के लिए। सिर्फ़ कंट्री-लेवल टारगेटिंग (US) — कोई सिटी, स्टेट या ASN सिलेक्शन नहीं। स्टेटिक की बिलिंग प्रति IP अनलिमिटेड ट्रैफ़िक के साथ, रोटेटिंग की बिलिंग API क्रेडिट पर।

टेस्ट, भुगतान, रिफ़ंड48-घंटे प्रॉक्सी

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

लाइव संयुक्त राज्य प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक संयुक्त राज्य प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
1306 ऑनलाइन·और चाहिए? →
172.234.38.154:3128
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 घं पहले
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.69 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.85 Mbps
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184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
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2.86 Mbps
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.78 Mbps
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1 घं पहले
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटSan Diego
2.84 Mbps
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Cox Communications Inc.· 627 ms		57
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Cox Communications Inc.· 648 ms		57
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एलीटRoanoke
2.78 Mbps
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Cox Communications Inc.· 634 ms		57
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एलीटRoanoke
2.84 Mbps
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एलीटRoanoke
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एलीटRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 घं पहले
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
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एलीट
2.86 Mbps
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1 घं पहले
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एलीट
2.69 Mbps
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1 घं पहले
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2.84 Mbps
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1 घं पहले
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एलीट
2.82 Mbps
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1 घं पहले
24.249.199.4:4145
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटRoanoke
2.77 Mbps
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गाइड

40,000 US IP आपको असल में क्या देते हैं — और कहाँ कम पड़ते हैं

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

US, FineProxy का सबसे बड़ा जियो है — 40,000 IPv4 एड्रेस, डेटासेंटर और ISP। जब आप सस्ता US प्रॉक्सी सर्वर एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको रेंटल अवधि के लिए स्टैटिक IP या हर रिक्वेस्ट पर बदलने वाले रोटेटिंग IP मिलते हैं। प्रति IP फ्लैट रेट, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, HTTP/HTTPS और SOCKS5 शामिल। हर प्रॉक्सी एक एनोनिमस अमेरिकी IP के रूप में काम करता है — कोई X-Forwarded-For नहीं, कोई Via हेडर नहीं, व्यक्तिगत SSL सर्टिफ़िकेट।

अमेरिकी ई-कॉमर्स स्टिकर प्राइस में टैक्स नहीं दिखाता — सेल्स टैक्स चेकआउट पर जुड़ता है, और रेट खरीदार के राज्य पर निर्भर करता है। Oregon में 0%, California में 7.25%+, और पूरे देश में 12,000 से अधिक टैक्स क्षेत्र हैं। Walmart, Best Buy, Target सभी शिपिंग एड्रेस और डिटेक्ट की गई IP लोकेशन के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यदि आप देश के बाहर से US रिटेल प्राइसिंग मॉनिटर कर रहे हैं, तो चेकआउट टोटल किसी भी अमेरिकी खरीदार को वास्तव में जो दिखता है उससे मेल नहीं खाएगा।

2026 में Amazon.com को स्क्रैप करना एक साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग खेल है। PerimeterX अब 200-300 प्रोडक्ट लुकअप के बाद रेजिडेंशियल प्रॉक्सी सेटअप को फ्लैग कर देता है — इसलिए नहीं कि IP खराब है, बल्कि इसलिए कि TLS फ़िंगरप्रिंट एक असली कनेक्शन पर असली ब्राउज़र से मैच नहीं करता। डेटासेंटर IP लगभग 15% बार ही सफल होते हैं। ISP प्रॉक्सी बेहतर काम करती हैं क्योंकि वे वास्तविक कंज़्यूमर प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं, और स्टिकी सेशन — रोटेट करने के बजाय एक ही IP को घंटों तक बनाए रखना — पूल साइज़ से ज़्यादा मायने रखते हैं।

तेज़ US IP एड्रेस के लिए, FineProxy के US सर्वर AMD Threadripper हार्डवेयर पर चलते हैं जिनमें प्रति कनेक्शन 500 Mbps तक की स्पीड है। US में फ़िज़िकली स्थित एक तेज़ USA प्रॉक्सी सर्वर का मतलब है अमेरिकी टारगेट्स के लिए कम लेटेंसी — रियल-टाइम काम के लिए यह बेहद ज़रूरी है।

स्ट्रीमिंग — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — सब US व्यूअर्स तक जियो-लॉक्ड हैं और सभी एक्टिवली प्रॉक्सी डिटेक्ट करते हैं। डेटासेंटर IP जल्दी पकड़े जाते हैं। ISP प्रॉक्सी पास हो जाती हैं क्योंकि वे रेगुलर होम ब्रॉडबैंड जैसी दिखती हैं। स्ट्रीमिंग के लिए ISP ही एकमात्र प्रैक्टिकल ऑप्शन है।

एक चीज़ जो FineProxy US के लिए ऑफ़र नहीं करता: सिटी या स्टेट-लेवल टारगेटिंग। सभी 40,000 IP कंट्री-लेवल हैं। अगर आपको Craigslist पोस्टिंग या स्टेट-लेवल टैक्स टेस्टिंग के लिए किसी खास शहर से IP चाहिए, तो यह यहाँ उपलब्ध नहीं है। स्क्रैपिंग, मॉनिटरिंग, स्ट्रीमिंग, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए — कंट्री-लेवल काफ़ी है।