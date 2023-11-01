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アメリカプロキシ

高速で信頼性の高いデータセンター プロキシを使用して、米国ベースの Web サイトやアプリにアクセスできます。SEO ツール、スクレイピング、ストリーミング、テストに最適です。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

米国プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 米国のデータセンターIPを100件購入し、203.0.113.7を許可リストに追加
  • 米国のプロキシ通信における本日の成功率を表示
  • 今週期限を迎えるすべてのサービスを、合計$200以内で更新
  • 次回の無料更新が可能になったらIPをローテーション
  • 最新のプロキシリストをJSONでエクスポートする
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

ロケーションと在庫

FineProxyを数か月利用していますが、全体として良い体験ができています。プロキシの速度は安定しており、利用できるロケーションも多様なので、地域制限のあるコンテンツへスムーズにアクセスできます。プロキシの設定は簡単で、助けが必要だったときにはカスタマーサポートチームが迅速かつ親切に対応してくれました。

AmirSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

良いサービスです。以前は米国のパッケージを利用していましたが、今は北米・南米パッケージに変更し、ものすごく速くなりました😉

CrackerzFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyを数か月利用していますが、これまで出会った中でも間違いなく最高のプロキシサービスの一つです！接続は安定していて高速かつ安全なので、ブラウジングや地域制限コンテンツへのアクセスもスムーズです。FineProxyは多種多様なIPを提供しており、IPの切り替えも素早く手間がかかりません。カスタマーサポートは対応が早く親切で、質問があるといつでも助けてくれます。さらに、この水準のサービスとしては料金の競争力が驚くほど高いです。信頼性と効率性に優れたプロキシを必要とする方にはFineProxyを強くおすすめします！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。

7heGoatCR7Dieg, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

すべてのユーザーに向けて、高速で安全なプロキシを、帯域幅無制限、手頃な料金、使いやすい利用体験とともに提供しています。本当に良いサービスで、fineproxy.orgを100%おすすめします。

DJFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
Amazon.comで数百商品取得後にブロックされます。2026年に本当に有効な方法は？ISPプロキシが有効

Amazonのアンチボット（PerimeterX）は変わりました。IPレピュテーションのチェックだけでなく、TLSハンドシェイクやTCPシグネチャのフィンガープリントも行うようになっています。以前は住宅用プロキシが有効でしたが、現在は200～300 ASIN後にフラグ付けされます。接続元が実ISP上の実ブラウザと一致しないためです。データセンターIPの場合、成功率は約15%です。現在有効な方法：ISPプロキシのスティッキーセッション — リクエストごとのローテーションではなく、同一IPを数時間維持する方式です。IPが実際の消費者向けプロバイダーに登録されており、適切なヘッドレスブラウザと組み合わせればTLSフィンガープリントも一致します。Amazon級の検出がないターゲットには、USローテーションプロキシプールが引き続き有効です。

チェックアウト時の消費税が接続元によって変わります。IPの影響ですか？はい

はい。米国には単一の全国税がなく、売上税は州・郡・市によって異なります。管轄区域は12,000以上です。オレゴン州は課税なし、カリフォルニア州は7.25%から、ニューヨーク市はさらにローカル税が加算されます。ECサイトは配送先住所で税額を計算しますが、多くのサイトはIPジオロケーションも利用して州の事前入力や概算金額の表示を行っています。米国外からWalmart、Best Buy、Targetの価格をモニタリングしていますか？チェックアウト時の計算は、テキサス州やフロリダ州のアメリカの消費者が実際に見る金額とは一致しません。

Netflix、Hulu、HBO Max — データセンターかISPか？ISP

ISPプロキシです。米国の主要ストリーミングプラットフォームはすべて、データセンター帯域を積極的に検出・ブロックしています。特にNetflixは、ほとんどのデータセンターおよびVPN接続をキャッチするブロックリストを保持しています。ISPプロキシ — Comcast、AT&T、Spectrumなどの消費者向けブロードバンドプロバイダーに登録されたIP — は、通常の家庭接続に見えるため通過します。データセンターIPはカタログのスクレイピングや配信メタデータの確認には依然有効ですが、実際の動画再生にはISPプロキシが最適です。FineProxyのUSデータセンターおよびISP（住宅用静的）プロキシオプションは、両方のユースケースをカバーしています。

CraigslistにはローカルシティIPが必要です。FineProxyで対応できますか？閲覧のみ対応

投稿目的であれば — 正直厳しいです。Craigslistはジオフィルタリングが非常に厳格で、ほとんどのデータセンター帯域を即座にブロックし、投稿をIP所在地の都市に制限しています。FineProxyのUSプールは国レベルのため、市区町村・州のターゲティングはできません。各マーケットのCraigslist掲載情報をスクレイピングする目的 — 公開データの読み取りであり投稿ではない — であれば、国レベルのUS IPで問題なく機能します。閲覧は投稿と同じジオチェックを発動しないためです。

海外にいるとUSの銀行にブロックされます。プロキシで解決できますか？固定の米国ISP

安定したUS IPがあると便利です。Chase、Bank of America、Wells Fargoはいずれも海外IPからのログインをフラグ付けし、追加認証やアクセスブロックを行います。プライベート（エリート）アメリカプロキシ — セッション中ずっと同じIPを維持する静的IP — を使えば、バンキングへのアクセスを安定させることができます。銀行はIP種別をチェックするため、ISPプロキシが最適です。データセンターのIP範囲はそれだけで不正アラートを引き起こすことがあります。

米国にはGDPRがありませんが、スクレイピングは簡単になりますか？同意処理は容易

ある意味ではそうです。GDPRに相当する連邦法がないため、初回アクセスのたびに同意オーバーレイがコンテンツをブロックすることはありません。カリフォルニア州にはCCPA（およびCPRA）がありますが、これはデータ収集の権利に関するもので、Cookieバナーとは異なります。実務面では：対処すべきJavaScriptポップアップが少なく、TCF Cookieの管理も不要です。アンチボットは別の話です。.comサイト上のAkamai、Cloudflare、PerimeterXはヨーロッパのサイトと同程度に厳格です。同意面ではより容易、検出面では同レベルです。

Ticketmasterやスニーカーの限定ドロップには使えますか？BOTS法に注意

米国のBOTS法は、自動ツールを使った購入制限の回避を違法としています。FTCはこれを執行しており、2021年だけで$370万の和解金が発生しました。法的リスク以外にも、Ticketmaster、Nike SNKRS、Footlockerはすべて高度なキューシステムとデバイスフィンガープリンティングを実行しています。IPは多くのシグナルの一つに過ぎません。ブラウザフィンガープリント、マウスの動き、セッションの挙動もチェックされます。USのIPプールはアドレスの共有を避けるのに役立ちますが、リアルなブラウザオートメーションの方がプロキシの数よりはるかに重要です。

FineProxyではどのようなUSプロキシを販売していますか？3種類

3タイプあります。データセンター IPv4 — 最速かつ最安、US内に40,000 IP、モニタリング・API・IP種別でフィルタリングしないターゲット向け。ISP IPv4 — US消費者向けプロバイダーに登録済み、家庭用ブロードバンドに見える、ストリーミングやデータセンター帯域をブロックするサイト向け。USを含むプールでのローテーション — リクエストごとに新しいIP、大量収集向け。国レベルのターゲティングのみ（US） — 市区町村、州、ASNの選択はできません。静的IPはIP単位の課金で無制限トラフィック、ローテーションはAPIクレジット単位の課金です。

テスト、お支払い、返金48時間のプロキシ

48時間のプロキシ. 用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

稼働中のアメリカ合衆国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、アメリカ合衆国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
1306 オンライン·さらに必要ですか？ →
172.234.38.154:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 時間前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.87 Mbps
99.6%
1 時間前
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.79 Mbps
100.0%
1 時間前
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.84 Mbps
98.3%
1 時間前
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
98.3%
1 時間前
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 時間前
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.25 Mbps
100.0%
1 時間前
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 時間前
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 時間前
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
3.30 Mbps
90.3%
1 時間前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.84 Mbps
100.0%
1 時間前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.84 Mbps
100.0%
1 時間前
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
99.9%
1 時間前
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 時間前
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.96 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 時間前
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.61 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
76.8%
1 時間前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.77 Mbps
76.8%
1 時間前
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.89 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.83 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.63 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.59 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.63 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.59 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.38 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Dulles
6.59 Mbps
99.7%
1 時間前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.19 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.19 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.73 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.28 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.73 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.28 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.54 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.01 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.01 Mbps
100.0%
1 時間前
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
4.62 Mbps
100.0%
1 時間前
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
99.6%
1 時間前
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 時間前
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.08 Mbps
98.8%
1 時間前
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.79 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.83 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.96 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.64 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.64 Mbps
100.0%
1 時間前
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.27 Mbps
76.8%
1 時間前
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 時間前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.06 Mbps
49.6%
1 時間前
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Los Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 時間前
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.83 Mbps
99.9%
1 時間前
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.10 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.83 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.95 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.02 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.97 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.97 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.87 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.22 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.24 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.70 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.58 Mbps
100.0%
1 時間前
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型North Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 時間前
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.62 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.80 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.59 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.49 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.40 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.64 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.57 Mbps
100.0%
1 時間前
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.64 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.43 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.93 Mbps
100.0%
1 時間前
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Council Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 時間前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
99.7%
1 時間前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
99.7%
1 時間前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
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ガイド

40,000のUS IPで実際にできること — そしてその限界

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

ご注意： 以下にリストされているプロキシは プレミアムサーバープロキシではありません. これは 公開無料リスト 公開情報から収集されたもので、テストや基本的な使用に役立ちます。

USはFineProxy最大のジオロケーションで、40,000のIPv4アドレス（データセンターおよびISP）を保有しています。格安USプロキシサーバーをご購入いただくと、レンタル期間中の静的IPまたはリクエストごとに切り替わるローテーションIPをご利用いただけます。IP単位の定額制、無制限トラフィック、HTTP/HTTPSおよびSOCKS5対応。すべてのプロキシは匿名アメリカIP として機能し、X-Forwarded-ForヘッダーやViaヘッダーなし、個別SSL証明書付きです。

アメリカのECサイトは表示価格に税を含みません。売上税はチェックアウト時に加算され、税率は購入者の州によって異なります。オレゴン州は0%、カリフォルニア州は7.25%以上、国全体で12,000以上の課税管轄区域があります。Walmart、Best Buy、Targetはいずれも配送先住所と検出されたIPロケーションに基づいて税額を計算します。米国外からUS小売価格をモニタリングしている場合、チェックアウトの合計金額はアメリカの購入者が実際に見る金額とは一致しません。

2026年のAmazon.comスクレイピングは、わずか1年前とも別世界です。PerimeterXは住宅用プロキシのセットアップを200～300件の商品検索後にフラグ付けするようになりました。IPが悪いからではなく、TLSフィンガープリントが実際のISP上の実ブラウザと一致しないためです。データセンターIPの成功率は約15%です。ISPプロキシは実際の消費者向けプロバイダーに登録されているため成績が良く、ローテーションよりもスティッキーセッション — 同一IPを数時間維持する方式 — がプールサイズよりも重要です。

高速なUS IPアドレスをお求めなら、FineProxyのUSサーバーはAMD Threadripperハードウェア上で稼働し、接続あたり最大500 Mbpsに対応しています。物理的にUS国内に設置された高速USAプロキシサーバーにより、アメリカのターゲットへの低レイテンシを実現します。リアルタイム処理には特に重要です。

ストリーミング — Netflix、Hulu、HBO Max、Peacock、ESPN+ — いずれもUS視聴者にジオロックされており、すべてがプロキシを積極的に検出します。データセンターIPはすぐに検出されます。ISPプロキシは一般的な家庭用ブロードバンドに見えるため通過できます。ストリーミングにおいてはISPが唯一の現実的な選択肢です。

FineProxyがUS向けに提供していない機能が一つあります。市区町村・州レベルのターゲティングです。40,000 IPはすべて国レベルです。Craigslistへの投稿や州別の税金テストなど、特定の都市のIPが必要な場合は対応していません。スクレイピング、モニタリング、ストリーミング、アカウント管理であれば、国レベルで十分対応できます。