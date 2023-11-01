プロキシ活用事例一覧
3 件のガイド
データ & スクレイピング
数千のIPを活用した大規模データ収集。パース、モニタリング、自動化に最適です。
6 件のガイド
AIプロキシ
専用IPで複数のAPIキーを運用し、負荷を分散してレート制限を回避できます。
4 件のガイド
ゲーム & トレーディング
大量オペレーション向けの数千プロキシ：ビューブースト、ストア解析、トレーディングに対応。
5 件のガイド
ボット & 自動化
自動化ソフトウェアに最適化された高速プロキシ。
5 件のガイド
メディア & ストリーミング
地域制限コンテンツへのアクセスやメディアプラットフォーム操作の自動化を実現します。
4 件のガイド
ショッピング & ファイナンス
価格モニタリング、アービトラージ、マーケットプレイス自動化。
8 件のガイド
その他のユースケース
ニッチなプラットフォームやサービス向けの専門プロキシソリューション。
プロキシプランを作成。
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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国IP数
UDP対応
オフ
基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
ソーシャル & メッセージング
複数アカウントの管理やSNSプラットフォーム全体での操作を自動化できます。