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プロキシ活用事例

公開ウェブデータやAI自動化から、SNS、マーケットプレイス、ストリーミングまで、用途に合うプロキシ構成を見つけられます。

活用事例を見る ↓プランを作成
通信量無制限GB単位の課金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大 80 Gbpsサーバーあたりの上り回線
REST + MCPAPIで設定・管理

プロキシ活用事例一覧

01

データ & スクレイピング

数千のIPを活用した大規模データ収集。パース、モニタリング、自動化に最適です。

3 件のガイド
01Webスクレイピングブロックされずに大規模な公開データを収集02SEOSERP トラッキング、検索順位モニタリング、キーワードリサーチ03広告検証各地域の広告掲載状況をチェック
02

AIプロキシ

専用IPで複数のAPIキーを運用し、負荷を分散してレート制限を回避できます。

6 件のガイド
01AIプロキシハブ全 AI プロキシソリューションの概要02ChatGPT複数のキーにリクエストを分散03DeepSeekDeepSeek API ロードバランシング用の専用IP04GeminiGoogle Gemini API向けプロキシローテーション05ClaudeAnthropic Claude API向けの安定したIP06Janitor AIJanitor AIプラットフォームのレート制限を回避
03

ゲーム & トレーディング

大量オペレーション向けの数千プロキシ：ビューブースト、ストア解析、トレーディングに対応。

4 件のガイド
01Twitch数千のIPによる大量ビューブースト02Steamストア解析とマルチアカウント管理03暗号資産トレーディングボットと取引所自動化04PlayStationPSNストアアクセス＆ゲーミングプロキシ
04

ボット & 自動化

自動化ソフトウェアに最適化された高速プロキシ。

5 件のガイド
01ボットハブ全自動化プロキシソリューションの概要02スニーカーボットスニーカードロップ向け高速ISPプロキシ03BASBrowser Automation Studioへのプロキシ統合04ZennoPosterローテーションプロキシによる大量タスク自動化05CAPTCHACAPTCHA解決サービス用プロキシ
05

ソーシャル & メッセージング

複数アカウントの管理やSNSプラットフォーム全体での操作を自動化できます。

9 件のガイド
01Telegramマルチアカウント管理と一括メッセージ送信02WhatsAppビジネスメッセージングと大量アウトリーチ03Instagramアカウント自動化とデータスクレイピング04Discordサーバー管理とボット用プロキシ05Twitter（X）マルチアカウント投稿とスクレイピング06Facebook広告アカウントとページ管理07Redditコメントスクレイピングとアカウント自動化08LinkedInリード獲得とプロフィールスクレイピング09Snapchatマルチアカウントとジオベースのアクセス
06

メディア & ストリーミング

地域制限コンテンツへのアクセスやメディアプラットフォーム操作の自動化を実現します。

5 件のガイド
01YouTube視聴回数ブーストとデータ抽出02YouTube Musicどの地域からでも音楽をストリーミング03TikTok視聴数増加・アカウントファーミング・スクレイピング04Spotifyどの国からでもストリーミングにアクセス05Netflix地域限定コンテンツライブラリのロックを解除
07

ショッピング & ファイナンス

価格モニタリング、アービトラージ、マーケットプレイス自動化。

4 件のガイド
01Amazon価格追跡と商品データスクレイピング02eBayオークション監視と出品自動化03Taobaoどこからでも中国マーケットプレイスにアクセス04アービトラージ大規模なクロスプラットフォーム価格比較
08

その他のユースケース

ニッチなプラットフォームやサービス向けの専門プロキシソリューション。

8 件のガイド
01Craigslistクラシファイド広告の大規模投稿・スクレイピング02SIPプロキシVoIP・IP電話のルーティング03OnlyFansコンテンツ管理・マルチアカウント運用04LibGenプロキシ経由でのライブラリアクセス05DuckDuckGoプライバシー検索エンジンのSERPスクレイピング06Yandexロシア検索エンジンのデータ収集07ソーシャルメディアSNSプラットフォーム向けプロキシ総合ガイド08ストリーミングストリーミングサービス向けプロキシ総合ガイド

プロキシプランを作成。

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する