ストリーミングプロキシ

多くのプロキシガイドは匿名性やブロック回避について解説しています。しかしストリーマーが気にするのは別のことです。1080p60の配信はラグが出るのか？8時間のライブ配信でトラフィック上限に引っかからないか？配信用のストリームプロキシは、スクレイピングやアカウント管理用のプロキシとはまったく異なります。Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingのいずれか、またはRestreamを通じてすべてに同時配信する場合でも、求められるのは帯域幅、安定性、そしてトラフィック無制限です。必要なプロキシの数は、運用するプラットフォームとアカウントの数によって決まります。プラットフォームのプロフィールごとに1つの専用IPを使うのが最も安全なアプローチです。
フル帯域幅で別リージョンから配信
ある国にいながら、別の国から配信しているように見せたい場合があります。特定の視聴者層をターゲットにしたり、地域限定機能にアクセスしたり、Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingなどのプラットフォームでジオブロックを回避したりする場合です。 具体的な数値を見てみましょう。1080p60の配信では常時6〜12 Mbpsのアップロード帯域を消費します。4Kになると25〜50 Mbpsが必要です。エンコーディングのオーバーヘッドを考慮すると、最低でも50 Mbpsの余裕が欲しいところです。当社のデータセンタープロキシは最大500 Mbpsに対応しているため、最も負荷の高い配信でも問題ありません。 トラフィックはすぐに膨れ上がります。1080p60で4時間配信するだけで10〜20 GBを消費します。毎日配信すれば月間300〜600 GBになります。GB単位の従量課金プランでは予算が一瞬で消えます。ここでは無制限トラフィックが唯一の現実的な選択肢です。 レイテンシも重要です。OBSがプロキシに接続し、プロキシがTwitchやYouTubeに接続する——各ステップで遅延が加算されます。データセンタープロキシはダイレクトルートを持つため、この用途では住宅用プロキシより高速です。映像をアップストリームで送信している際に、プラットフォーム側がIPが家庭用回線かどうかを確認することはありません。 そして安定性です。配信中に接続が切れるのは致命的です。データセンター接続は、家庭用インターネットのように不安定になることがありません。
Twitch、YouTube、Kickなど複数プラットフォームへの同時配信
Restreamのようなサービスを使えば、Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingに同時にライブ配信できます。一部のストリーマーはプロキシ経由でルーティングし、プラットフォームごとに異なるリージョンから接続したり、サービスごとにプロフィールを分離したりしています。その場合は、アカウントのクロスリンクを防ぐため、プラットフォームごとに1つのプロキシIPを割り当ててください。複数プラットフォームへのプロキシライブ配信では、プロキシが合計アップロード量を処理できることを確認してください。3つのプラットフォームにそれぞれ10 Mbpsで送信する場合、プロキシを同時に通過するのは最低30 Mbpsです。4〜5つのプラットフォームを同時に運用する場合は、50 Mbps以上と配信先ごとに1つの専用IPを確保してください。
ライブ配信に向かないもの
ローテーション住宅用プロキシはセッション中にIPが変わるため、配信が切断されたり、プラットフォームのセキュリティが作動したりする可能性があります。無料プロキシには十分な帯域幅がなく、接続が切れやすく、主要プラットフォームでブロックされていることが多いです。また、ストリーミングのデータ量でGB課金を使うのは非現実的です。月間500 GBの場合、$1/GBでも月額$500になりますが、本来はそのほんの一部のコストで済むはずです。
OBS、Streamlabs、Restreamでのセットアップ
配信ソフト（OBS、Streamlabs）をプロキシ経由でルーティングするよう設定します。OBS Studioは設定→詳細設定→ネットワークでSOCKS5にネイティブ対応しています。プロキシIP、ポート、認証情報をそこに入力してください。Streamlabs Desktopはシステムレベルのプロキシ設定を使用するため、OSのネットワーク設定でプロキシを構成するか、Proxifierなどのローカルプロキシクライアントを使用してください。Restreamの場合、接続はエンコーダー（OBSまたはStreamlabs）を経由するため、同じプロキシ設定が適用されます。各ツールの詳細な手順については、当社のIntegration Hubをご覧ください。