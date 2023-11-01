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ストリーミングプロキシ

OBSおよびRestream向けデータセンターIPv4プロキシ：最大500 Mbps、無制限トラフィック、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応 — ライブ配信に最適化。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

ストリーミング用プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ライブ配信プラットフォームの1プロフィール向けに米国専用IPを1個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシの詳細をJSONでエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

これは間違いなく、今まで使った中で最速のプロキシです！制限されたコンテンツへのアクセスで問題は一切なく、接続も非常に安定しています。しかも、カスタマーサポートの対応も本当に迅速でした。間違いなく投資する価値があります！

Nadeem KhanDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

このアプリケーションは確かに気に入っています。非常に素晴らしい性能を発揮します。皆さんにおすすめできますし、多くの問題を防いでくれるでしょう。それに、私にとって価格は本当に安いです。格好いいアプリです！

Slava HarevichFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyを2年間利用しています。帯域幅が無制限で、接続も驚くほど安定しています。強くおすすめします。

David RhodesTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

最も感心したのは、利用できるロケーションの多さです。ローカライズしたプロジェクトに特定のヨーロッパIPが必要だったのですが、FineProxyにはまさに探していたものがありました。そのIPは、私がよく利用するサイトで「高リスク」と判定されておらず、これは大きな利点です。来月も間違いなく契約を更新します。

bodehughNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
プロキシ経由で4K配信はできますか？はい

はい、プロキシに十分な帯域幅があれば問題ありません。4K配信には25〜50 Mbpsの安定したアップロード速度が必要です。当社のデータセンタープロキシは500 Mbpsの上限があり、余裕を持って対応できます。通常、ボトルネックになるのはプロキシではなく、お客様側のインターネット接続です。

TwitchやYouTubeにプロキシを検出されることはありますか？通常は不可

データセンターIPは技術的には検出可能ですが、プラットフォームは配信に対してブロックすることはありません。毎日何千人ものストリーマーがクラウドサーバーやVPNからライブ配信を行っています。プラットフォームが気にするのはコンテンツポリシーの違反であり、使用しているIPの種類ではありません。

配信と視聴でプロキシの種類を変える必要はありますか？はい

はい。配信側にはデータセンタープロキシが速度と安定性で優れています。視聴側でジオブロックされたコンテンツを見るには、ISPプロキシの方が適しています。配信サービスは視聴者側のデータセンターアドレスをブロックするためです。

ストリーミング用のサーバーロケーションはどう選べばよいですか？地域を合わせる

表示させたいリージョンを選びつつ、プラットフォームのサーバーにできるだけ近い場所を選んでください。Twitchで米国の視聴者に配信する場合、米国のデータセンタープロキシが低レイテンシと正しいジオロケーションの最適な組み合わせを提供します。地球の反対側のサーバーを経由すると、不要な遅延が発生します。

OBS StudioやStreamlabsでライブ配信用にプロキシを設定する方法SOCKS5を使用

OBS Studioでは、設定→詳細設定→ネットワークを開き、プロキシオプションを有効にして、SOCKS5を選択し、プロキシのIP、ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。Streamlabs Desktopでは、プロキシ設定はシステムレベルで管理されます。OSのネットワーク設定でプロキシを構成するか、Proxifierなどのツールを使用してStreamlabsのトラフィックをプロキシ経由にルーティングしてください。セットアップ後、テスト配信を実行して接続が安定しており、配信が正しいリージョンから表示されることを確認してください。両ツールの詳細なウォークスルーは当社のIntegration Hubでご確認いただけます。

ガイド

500 Mbpsと無制限トラフィック：ストリーマーがプロキシに本当に求めるもの

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

多くのプロキシガイドは匿名性やブロック回避について解説しています。しかしストリーマーが気にするのは別のことです。1080p60の配信はラグが出るのか？8時間のライブ配信でトラフィック上限に引っかからないか？配信用のストリームプロキシは、スクレイピングやアカウント管理用のプロキシとはまったく異なります。Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingのいずれか、またはRestreamを通じてすべてに同時配信する場合でも、求められるのは帯域幅、安定性、そしてトラフィック無制限です。必要なプロキシの数は、運用するプラットフォームとアカウントの数によって決まります。プラットフォームのプロフィールごとに1つの専用IPを使うのが最も安全なアプローチです。

フル帯域幅で別リージョンから配信

ある国にいながら、別の国から配信しているように見せたい場合があります。特定の視聴者層をターゲットにしたり、地域限定機能にアクセスしたり、Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingなどのプラットフォームでジオブロックを回避したりする場合です。 具体的な数値を見てみましょう。1080p60の配信では常時6〜12 Mbpsのアップロード帯域を消費します。4Kになると25〜50 Mbpsが必要です。エンコーディングのオーバーヘッドを考慮すると、最低でも50 Mbpsの余裕が欲しいところです。当社のデータセンタープロキシは最大500 Mbpsに対応しているため、最も負荷の高い配信でも問題ありません。 トラフィックはすぐに膨れ上がります。1080p60で4時間配信するだけで10〜20 GBを消費します。毎日配信すれば月間300〜600 GBになります。GB単位の従量課金プランでは予算が一瞬で消えます。ここでは無制限トラフィックが唯一の現実的な選択肢です。 レイテンシも重要です。OBSがプロキシに接続し、プロキシがTwitchやYouTubeに接続する——各ステップで遅延が加算されます。データセンタープロキシはダイレクトルートを持つため、この用途では住宅用プロキシより高速です。映像をアップストリームで送信している際に、プラットフォーム側がIPが家庭用回線かどうかを確認することはありません。 そして安定性です。配信中に接続が切れるのは致命的です。データセンター接続は、家庭用インターネットのように不安定になることがありません。

Twitch、YouTube、Kickなど複数プラットフォームへの同時配信

Restreamのようなサービスを使えば、Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingに同時にライブ配信できます。一部のストリーマーはプロキシ経由でルーティングし、プラットフォームごとに異なるリージョンから接続したり、サービスごとにプロフィールを分離したりしています。その場合は、アカウントのクロスリンクを防ぐため、プラットフォームごとに1つのプロキシIPを割り当ててください。複数プラットフォームへのプロキシライブ配信では、プロキシが合計アップロード量を処理できることを確認してください。3つのプラットフォームにそれぞれ10 Mbpsで送信する場合、プロキシを同時に通過するのは最低30 Mbpsです。4〜5つのプラットフォームを同時に運用する場合は、50 Mbps以上と配信先ごとに1つの専用IPを確保してください。

ライブ配信に向かないもの

ローテーション住宅用プロキシはセッション中にIPが変わるため、配信が切断されたり、プラットフォームのセキュリティが作動したりする可能性があります。無料プロキシには十分な帯域幅がなく、接続が切れやすく、主要プラットフォームでブロックされていることが多いです。また、ストリーミングのデータ量でGB課金を使うのは非現実的です。月間500 GBの場合、$1/GBでも月額$500になりますが、本来はそのほんの一部のコストで済むはずです。

OBS、Streamlabs、Restreamでのセットアップ

配信ソフト（OBS、Streamlabs）をプロキシ経由でルーティングするよう設定します。OBS Studioは設定→詳細設定→ネットワークでSOCKS5にネイティブ対応しています。プロキシIP、ポート、認証情報をそこに入力してください。Streamlabs Desktopはシステムレベルのプロキシ設定を使用するため、OSのネットワーク設定でプロキシを構成するか、Proxifierなどのローカルプロキシクライアントを使用してください。Restreamの場合、接続はエンコーダー（OBSまたはStreamlabs）を経由するため、同じプロキシ設定が適用されます。各ツールの詳細な手順については、当社のIntegration Hubをご覧ください。