ストリーミングプロキシ

多くのプロキシガイドは匿名性やブロック回避について解説しています。しかしストリーマーが気にするのは別のことです。1080p60の配信はラグが出るのか？8時間のライブ配信でトラフィック上限に引っかからないか？配信用のストリームプロキシは、スクレイピングやアカウント管理用のプロキシとはまったく異なります。Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingのいずれか、またはRestreamを通じてすべてに同時配信する場合でも、求められるのは帯域幅、安定性、そしてトラフィック無制限です。必要なプロキシの数は、運用するプラットフォームとアカウントの数によって決まります。プラットフォームのプロフィールごとに1つの専用IPを使うのが最も安全なアプローチです。

フル帯域幅で別リージョンから配信

ある国にいながら、別の国から配信しているように見せたい場合があります。特定の視聴者層をターゲットにしたり、地域限定機能にアクセスしたり、Twitch、YouTube、Kick、Facebook Gamingなどのプラットフォームでジオブロックを回避したりする場合です。 具体的な数値を見てみましょう。1080p60の配信では常時6〜12 Mbpsのアップロード帯域を消費します。4Kになると25〜50 Mbpsが必要です。エンコーディングのオーバーヘッドを考慮すると、最低でも50 Mbpsの余裕が欲しいところです。当社のデータセンタープロキシは最大500 Mbpsに対応しているため、最も負荷の高い配信でも問題ありません。 トラフィックはすぐに膨れ上がります。1080p60で4時間配信するだけで10〜20 GBを消費します。毎日配信すれば月間300〜600 GBになります。GB単位の従量課金プランでは予算が一瞬で消えます。ここでは無制限トラフィックが唯一の現実的な選択肢です。 レイテンシも重要です。OBSがプロキシに接続し、プロキシがTwitchやYouTubeに接続する——各ステップで遅延が加算されます。データセンタープロキシはダイレクトルートを持つため、この用途では住宅用プロキシより高速です。映像をアップストリームで送信している際に、プラットフォーム側がIPが家庭用回線かどうかを確認することはありません。 そして安定性です。配信中に接続が切れるのは致命的です。データセンター接続は、家庭用インターネットのように不安定になることがありません。