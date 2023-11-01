Kebanyakan panduan proksi membincangkan soal tanpa nama dan memintas sekatan. Penyiar pula mementingkan perkara lain: adakah siaran 1080p60 saya akan lag? Bolehkah saya menyiarkan secara langsung selama 8 jam tanpa mencapai had trafik? Proksi siaran untuk penyiaran langsung tiada persamaan langsung dengan proksi untuk pengikisan atau pengurusan akaun. Sama ada anda menyiarkan ke Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, atau kesemuanya sekali gus melalui Restream — keperluan utama ialah lebar jalur, kestabilan, dan trafik tanpa had. Dan bilangan proksi yang anda perlukan bergantung pada berapa banyak platform dan akaun yang anda jalankan: satu IP berdedikasi bagi setiap profil platform ialah pendekatan paling selamat.

Menyiar dari wilayah berbeza dengan lebar jalur penuh

Anda berada di satu negara tetapi mahu siaran anda kelihatan dari negara lain — menyasarkan audiens tertentu, mengakses ciri yang dikunci mengikut rantau, atau memintas sekatan geo pada platform seperti Twitch, YouTube, Kick, atau Facebook Gaming. Angkanya: 1080p60 memerlukan muat naik 6-12 Mbps secara konsisten. 4K memerlukan 25-50 Mbps. Tambahkan overhed pengekodan dan anda perlukan sekurang-kurangnya 50 Mbps ruang lebihan. Proksi pusat data kami mencapai sehingga 500 Mbps, jadi siaran yang paling berat sekalipun bukan masalah. Trafik bertambah dengan pantas. Satu sesi siaran 4 jam pada 1080p60 menggunakan 10-20 GB. Siarkan setiap hari dan jumlahnya mencecah 300-600 GB sebulan. Mana-mana pelan dengan harga per-GB akan memusnahkan bajet anda — trafik tanpa had ialah satu-satunya pilihan yang wajar di sini. Latensi juga penting. OBS menyambung ke proksi, proksi menyambung ke Twitch atau YouTube — setiap langkah menambah kelewatan. Proksi pusat data dengan laluan terus lebih pantas berbanding proksi kediaman untuk tujuan ini. Tiada siapa di pihak platform yang memeriksa sama ada IP anda kelihatan seperti sambungan rumah ketika anda memuat naik video. Dan kestabilan. Sambungan yang terputus semasa siaran langsung ialah bencana. Sambungan pusat data tidak berubah-ubah seperti internet rumah.

Penyiaran berbilang platform merentasi Twitch, YouTube, Kick, dan lain-lain

Perkhidmatan seperti Restream membolehkan anda siaran langsung di Twitch, YouTube, Kick, dan Facebook Gaming pada masa yang sama. Sesetengah penyiar menghalakan trafik melalui proksi untuk kelihatan dari wilayah berbeza di platform berbeza atau mengekalkan profil berasingan bagi setiap perkhidmatan — dalam kes ini, tetapkan satu IP proksi bagi setiap platform untuk mengelakkan akaun dipautkan silang.Untuk proksi siaran langsung merentas pelbagai platform, pastikan proksi mampu menampung jumlah muat naik gabungan. Jika anda menghantar 10 Mbps ke setiap 3 platform, itu bermakna minimum 30 Mbps melalui proksi pada masa yang sama. Menjalankan 4-5 platform serentak? Peruntukkan sekurang-kurangnya 50+ Mbps dan satu IP berdedikasi bagi setiap destinasi siaran.

Apa yang tidak sesuai untuk siaran langsung

Proksi kediaman berputar menukar IP anda semasa sesi — ini boleh memutuskan siaran anda atau mencetuskan keselamatan platform. Proksi percuma tidak mempunyai lebar jalur yang mencukupi, kerap terputus, dan sering disekat oleh platform utama. Dan pengebilan per-GB pada volum streaming langsung tidak masuk akal — 500 GB sebulan pada kadar $1/GB sahaja sudah menelan $500 sebulan untuk sesuatu yang sepatutnya menelan kos jauh lebih rendah.

Tetapan dalam OBS, Streamlabs, dan Restream