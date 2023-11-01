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Proksi Streaming

Proksi pusat data IPv4 untuk OBS dan Restream: sehingga 500 Mbps, trafik tanpa had, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — dibina khas untuk penyiaran langsung.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi penstriman.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu profil platform penstriman langsung
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya butiran proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Inilah tangan yang tercepat yang saya gunakan! Saya mempunyai masalah senopa yang menyentuh kesimpulan yang terbatas, dan kesatuan itu sangat stabil. Tambahan lagi, sokongan pelanggan mereka sangat berminat. Sudah pasti, penyebaran itu berharga!

Nadeem KhanDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya suka aplikasi ini. Kemudian, kita akan menikmati kegiatan yang sangat baik. Saya dapat mendorongnya untuk menolak banyak masalah. Saya juga murah hati. Aplikasi yang bagus!

Slava HarevichPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat kagum kerana tempat yang terdapat. Saya memerlukan IPs yang terpecik untuk projek yang diterima di Eropah, dan FineProxy memiliki apa yang saya cari. IPs tidak dibentuk sebagai 'bahaya yang tinggi' oleh laman yang saya sering berlalu. Saya akan mengembalikan langganan saya semula bulan seterusnya.

bodehughNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bolehkah saya menstrim dalam 4K melalui proksi?Ya

Ya, selagi proksi mempunyai lebar jalur yang mencukupi. Penyiaran 4K memerlukan muat naik berterusan 25-50 Mbps. Had siling 500 Mbps pada proksi pusat data kami mengendalikan ini dengan ruang lebihan yang besar. Biasanya had sebenar ialah sambungan internet anda sendiri, bukan proksi.

Adakah Twitch atau YouTube akan mengesan proksi tersebut?IP pusat

IP pusat data secara teknikal boleh dikesan, tetapi platform tidak menyekatnya untuk penyiaran. Beribu-ribu penyiar menyiarkan secara langsung dari pelayan awan dan VPN setiap hari. Platform ini mengambil berat tentang pelanggaran dasar kandungan, bukan jenis IP yang anda gunakan.

Adakah saya memerlukan jenis proksi yang berbeza untuk menyiar berbanding menonton?Ya

Ya. Untuk penyiaran — proksi pusat data menang dari segi kelajuan dan kestabilan. Untuk menonton kandungan yang disekat geo — proksi ISP lebih baik kerana perkhidmatan streaming menyekat alamat pusat data di pihak penonton.

Bagaimana cara memilih lokasi pelayan untuk streaming?Pilih rantau yang

Pilih rantau yang anda mahu kelihatan, tetapi pastikan ia sedekat mungkin dengan pelayan platform. Jika anda menyiarkan kepada audiens AS di Twitch, proksi pusat data AS memberikan anda gabungan terbaik antara latensi rendah dan geolokasi yang tepat. Menggunakan pelayan di seberang dunia hanya menambah kelewatan yang tidak perlu.

Bagaimana cara tetapkan proksi dalam OBS Studio atau Streamlabs untuk penstriman langsung?Dalam OBS

Dalam OBS Studio, pergi ke Settings → Advanced → Network, aktifkan pilihan proksi, pilih SOCKS5, dan masukkan IP proksi, port, nama pengguna, dan kata laluan anda. Dalam Streamlabs Desktop, tetapan proksi diuruskan pada peringkat sistem — konfigurasikan proksi dalam tetapan rangkaian OS anda atau gunakan alat seperti Proxifier untuk menghalakan trafik Streamlabs melalui proksi. Selepas penyediaan, jalankan siaran ujian untuk mengesahkan sambungan stabil dan siaran anda muncul dari rantau yang betul. Panduan terperinci untuk kedua-dua alat ini boleh didapati di Integration Hub kami.

Panduan

500 Mbps dan Trafik Tanpa Had: Apa yang Penyiar Benar-Benar Perlukan daripada Proksi

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Kebanyakan panduan proksi membincangkan soal tanpa nama dan memintas sekatan. Penyiar pula mementingkan perkara lain: adakah siaran 1080p60 saya akan lag? Bolehkah saya menyiarkan secara langsung selama 8 jam tanpa mencapai had trafik? Proksi siaran untuk penyiaran langsung tiada persamaan langsung dengan proksi untuk pengikisan atau pengurusan akaun. Sama ada anda menyiarkan ke Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, atau kesemuanya sekali gus melalui Restream — keperluan utama ialah lebar jalur, kestabilan, dan trafik tanpa had. Dan bilangan proksi yang anda perlukan bergantung pada berapa banyak platform dan akaun yang anda jalankan: satu IP berdedikasi bagi setiap profil platform ialah pendekatan paling selamat.

Menyiar dari wilayah berbeza dengan lebar jalur penuh

Anda berada di satu negara tetapi mahu siaran anda kelihatan dari negara lain — menyasarkan audiens tertentu, mengakses ciri yang dikunci mengikut rantau, atau memintas sekatan geo pada platform seperti Twitch, YouTube, Kick, atau Facebook Gaming. Angkanya: 1080p60 memerlukan muat naik 6-12 Mbps secara konsisten. 4K memerlukan 25-50 Mbps. Tambahkan overhed pengekodan dan anda perlukan sekurang-kurangnya 50 Mbps ruang lebihan. Proksi pusat data kami mencapai sehingga 500 Mbps, jadi siaran yang paling berat sekalipun bukan masalah. Trafik bertambah dengan pantas. Satu sesi siaran 4 jam pada 1080p60 menggunakan 10-20 GB. Siarkan setiap hari dan jumlahnya mencecah 300-600 GB sebulan. Mana-mana pelan dengan harga per-GB akan memusnahkan bajet anda — trafik tanpa had ialah satu-satunya pilihan yang wajar di sini. Latensi juga penting. OBS menyambung ke proksi, proksi menyambung ke Twitch atau YouTube — setiap langkah menambah kelewatan. Proksi pusat data dengan laluan terus lebih pantas berbanding proksi kediaman untuk tujuan ini. Tiada siapa di pihak platform yang memeriksa sama ada IP anda kelihatan seperti sambungan rumah ketika anda memuat naik video. Dan kestabilan. Sambungan yang terputus semasa siaran langsung ialah bencana. Sambungan pusat data tidak berubah-ubah seperti internet rumah.

Penyiaran berbilang platform merentasi Twitch, YouTube, Kick, dan lain-lain

Perkhidmatan seperti Restream membolehkan anda siaran langsung di Twitch, YouTube, Kick, dan Facebook Gaming pada masa yang sama. Sesetengah penyiar menghalakan trafik melalui proksi untuk kelihatan dari wilayah berbeza di platform berbeza atau mengekalkan profil berasingan bagi setiap perkhidmatan — dalam kes ini, tetapkan satu IP proksi bagi setiap platform untuk mengelakkan akaun dipautkan silang.Untuk proksi siaran langsung merentas pelbagai platform, pastikan proksi mampu menampung jumlah muat naik gabungan. Jika anda menghantar 10 Mbps ke setiap 3 platform, itu bermakna minimum 30 Mbps melalui proksi pada masa yang sama. Menjalankan 4-5 platform serentak? Peruntukkan sekurang-kurangnya 50+ Mbps dan satu IP berdedikasi bagi setiap destinasi siaran.

Apa yang tidak sesuai untuk siaran langsung

Proksi kediaman berputar menukar IP anda semasa sesi — ini boleh memutuskan siaran anda atau mencetuskan keselamatan platform. Proksi percuma tidak mempunyai lebar jalur yang mencukupi, kerap terputus, dan sering disekat oleh platform utama. Dan pengebilan per-GB pada volum streaming langsung tidak masuk akal — 500 GB sebulan pada kadar $1/GB sahaja sudah menelan $500 sebulan untuk sesuatu yang sepatutnya menelan kos jauh lebih rendah.

Tetapan dalam OBS, Streamlabs, dan Restream

Konfigurasikan perisian penstriman anda (OBS, Streamlabs) untuk menghalakan trafik melalui proksi. OBS Studio menyokong SOCKS5 secara natif di bawah Settings → Advanced → Network — masukkan IP proksi, port dan kelayakan anda di situ. Streamlabs Desktop menggunakan tetapan proksi peringkat sistem, jadi konfigurasikan proksi dalam tetapan rangkaian OS anda atau jalankan klien proksi tempatan seperti Proxifier. Untuk Restream, sambungan melalui pengekod anda (OBS atau Streamlabs), jadi konfigurasi proksi yang sama terpakai. Untuk arahan langkah demi langkah terperinci bagi setiap alat, semak Hab Integrasi kami.