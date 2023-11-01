معظم أدلة البروكسي تتحدث عن إخفاء الهوية وتجاوز الحجب. لكن المذيعين يهتمون بشيء آخر: هل سيتأخر بثي بجودة 1080p60؟ هل يمكنني البث لمدة 8 ساعات دون الوصول إلى حد حركة المرور؟ بروكسي البث المباشر لا يشبه أبداً بروكسي استخراج البيانات أو إدارة الحسابات. سواء كنت تبث على Twitch أو YouTube أو Kick أو Facebook Gaming، أو على جميعها في آن واحد عبر Restream — فالمتطلبات هي عرض النطاق الترددي والاستقرار وعدم وجود حدود لحركة المرور. وعدد البروكسيات التي تحتاجها يعتمد على عدد المنصات والحسابات التي تديرها: تخصيص IP واحد لكل ملف تعريف على كل منصة هو النهج الأكثر أماناً.

البث من منطقة جغرافية مختلفة بكامل عرض النطاق الترددي

أنت في بلد ما لكنك تريد أن يظهر بثك من بلد آخر — لاستهداف جمهور معين، أو الوصول إلى ميزات مقيدة جغرافياً، أو تجاوز القيود الجغرافية على منصة مثل Twitch أو YouTube أو Kick أو Facebook Gaming. الأرقام: دقة 1080p60 تستهلك 6-12 Mbps رفع باستمرار. دقة 4K تتطلب 25-50 Mbps. أضف حمل التشفير وستحتاج إلى 50 Mbps على الأقل كهامش أمان. بروكسيات مراكز البيانات لدينا تصل سرعتها إلى 500 Mbps، لذا حتى أثقل عمليات البث ليست مشكلة. حركة البيانات تتراكم بسرعة. بث واحد مدته 4 ساعات بدقة 1080p60 يستهلك 10-20 GB. بث يومي يعني 300-600 GB شهرياً. أي باقة بتسعير لكل GB ستدمر ميزانيتك — حركة بيانات غير محدودة هي الخيار الوحيد المنطقي هنا. زمن الاستجابة مهم أيضاً. OBS يتصل بالبروكسي، والبروكسي يتصل بـ Twitch أو YouTube — كل خطوة تضيف تأخيراً. بروكسيات مراكز البيانات ذات المسارات المباشرة أسرع من البروكسيات السكنية لهذا الغرض. لا أحد على جانب المنصة يتحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بك يبدو كاتصال سكني عندما ترسل فيديو. والاستقرار. انقطاع الاتصال أثناء البث كارثة. اتصالات مراكز البيانات لا تتذبذب كما يفعل الإنترنت السكني.

بث متعدد المنصات عبر Twitch وYouTube وKick والمزيد

تتيح لك خدمات مثل Restream البث المباشر على Twitch وYouTube وKick وFacebook Gaming في آنٍ واحد. يقوم بعض المستخدمين بتوجيه اتصالاتهم عبر بروكسيات للظهور من مناطق مختلفة على كل منصة أو للحفاظ على ملفات تعريف منفصلة لكل خدمة — في هذه الحالة، خصّص عنوان IP بروكسي واحد لكل منصة لتجنب الربط المتبادل بين الحسابات.عند البث المباشر عبر بروكسي على منصات متعددة، تأكد من أن البروكسي يتحمل سرعة الرفع المجمّعة. إذا كنت ترسل 10 Mbps لكل منصة من أصل 3 منصات، فهذا يعني 30 Mbps كحد أدنى يمر عبر البروكسي في نفس الوقت. هل تبث على 4-5 منصات في آنٍ واحد؟ خصّص ميزانية لسرعة 50+ Mbps وعنوان IP مخصص لكل وجهة بث.

ما لا يصلح للبث المباشر

البروكسيات السكنية المتناوبة تغيّر عنوان IP الخاص بك أثناء الجلسة — وهذا قد يقطع بثك أو يُفعّل نظام أمان المنصة. البروكسيات المجانية لا تملك النطاق الترددي الكافي، وتقطع الاتصال باستمرار، وغالبًا ما تكون محظورة من المنصات الكبرى. أما التسعير لكل GB بأحجام البث فلا معنى له — 500 GB شهريًا حتى بسعر $1/GB يعني $500 شهريًا مقابل شيء يجب أن يكلف جزءًا بسيطًا من ذلك.

الإعداد في OBS وStreamlabs وRestream