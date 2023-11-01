جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي البث

بروكسيات IPv4 لمراكز البيانات لـ OBS وRestream: سرعة تصل إلى 500 ميجابت/ثانية، حركة مرور غير محدودة، HTTP/HTTPS/SOCKS5 — مصممة للبث المباشر.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي البث.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP أمريكيًا مخصصًا لملف واحد على منصة بث مباشر
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر تفاصيل البروكسي بتنسيق JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض الحالة وتفاصيل الفوترة لخدمة البروكسي الخاصة بي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

هذا هو أسرع وكيل استخدمته على الإطلاق! لم أواجه أية مشكلات في الوصول إلى المحتوى المقيد، وكان الاتصال مستقرًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، كان دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة حقًا. بالتأكيد يستحق الاستثمار!

Nadeem KhanDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب هذا التطبيق، بالتأكيد. يقدم أداء جميل جدا جدا . يمكنني أن أوصي به للجميع، وسوف ينكر الكثير من المشاكل. كما أن السعر رخيص حقًا، بالنسبة لي. تطبيق رائع!

Slava Harevichالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

أكثر ما أثار إعجابي هو تنوع المواقع المتاحة. كنت بحاجة إلى IPs أوروبي محدد لمشروع محلي، وكان FineProxy لديه بالضبط ما كنت أبحث عنه. لم يتم وضع علامة على IPs على أنها "عالية الخطورة" من خلال المواقع التي أتردد عليها، وهي ميزة إضافية كبيرة. سأقوم بالتأكيد بتجديد اشتراكي الشهر المقبل.

bodehughNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كان FineProxy أداة موثوقة لتلبية احتياجات عملي. الوكلاء سريعون ومستقرون ويمكن الوصول إليهم من العديد من المواقع. إنها ميسورة التكلفة وفريق خدمة العملاء سريع الاستجابة وواسع المعرفة. موصى به للغاية لأي شخص يحتاج. اقرأ هذا واكتب آخر

W3sazzadProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل يمكنني البث بجودة 4K عبر بروكسي؟نعم

نعم، بشرط أن يمتلك البروكسي نطاقًا تردديًا كافيًا. البث بجودة 4K يحتاج سرعة رفع مستمرة تتراوح بين 25 و50 Mbps. الحد الأقصى البالغ 500 Mbps في بروكسيات مراكز البيانات لدينا يتعامل مع ذلك بسهولة ومع وجود هامش واسع. عادةً ما يكون القيد هو اتصالك بالإنترنت وليس البروكسي.

هل سيكتشف Twitch أو YouTube البروكسي؟عادةً لا

عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات قابلة للكشف تقنيًا، لكن المنصات لا تحظرها للبث. آلاف المذيعين يبدأون البث يوميًا من خوادم سحابية وشبكات VPN. هذه المنصات تهتم بانتهاكات سياسة المحتوى، وليس بنوع الـ IP الذي تستخدمه.

هل أحتاج نوع بروكسي مختلف للبث مقارنة بالمشاهدة؟نعم

نعم. للبث المباشر — بروكسيات مراكز البيانات تتفوق في السرعة والاستقرار. لمشاهدة المحتوى المحظور جغرافيًا — بروكسيات ISP أفضل لأن خدمات البث تحظر عناوين مراكز البيانات من جانب المشاهد.

كيف أختار موقع الخادم للبث؟طابق منطقتك

اختر المنطقة التي تريد الظهور منها، لكن احرص على أن تكون أقرب ما يمكن لخوادم المنصة. إذا كنت تبث لجمهور أمريكي على Twitch، فإن بروكسي مركز بيانات أمريكي يمنحك أفضل توازن بين زمن الاستجابة المنخفض والموقع الجغرافي الصحيح. المرور عبر خادم في الجهة الأخرى من العالم يضيف تأخيرًا غير ضروري.

كيف أضبط إعدادات البروكسي في OBS Studio أو Streamlabs للبث المباشر؟استخدم SOCKS5

في OBS Studio، انتقل إلى Settings → Advanced → Network، فعّل خيار البروكسي، اختر SOCKS5، وأدخل عنوان IP البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور. في Streamlabs Desktop، تتم إدارة إعدادات البروكسي على مستوى النظام — قم بتهيئة البروكسي في إعدادات الشبكة بنظام التشغيل أو استخدم أداة مثل Proxifier لتوجيه حركة مرور Streamlabs عبر البروكسي. بعد الإعداد، قم بتشغيل بث تجريبي للتأكد من استقرار الاتصال وظهور البث من المنطقة الصحيحة. تتوفر إرشادات تفصيلية لكلتا الأداتين في مركز التكامل الخاص بنا.

الدليل

500 Mbps وحركة مرور غير محدودة: ما يحتاجه المذيعون فعلاً من البروكسي

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

معظم أدلة البروكسي تتحدث عن إخفاء الهوية وتجاوز الحجب. لكن المذيعين يهتمون بشيء آخر: هل سيتأخر بثي بجودة 1080p60؟ هل يمكنني البث لمدة 8 ساعات دون الوصول إلى حد حركة المرور؟ بروكسي البث المباشر لا يشبه أبداً بروكسي استخراج البيانات أو إدارة الحسابات. سواء كنت تبث على Twitch أو YouTube أو Kick أو Facebook Gaming، أو على جميعها في آن واحد عبر Restream — فالمتطلبات هي عرض النطاق الترددي والاستقرار وعدم وجود حدود لحركة المرور. وعدد البروكسيات التي تحتاجها يعتمد على عدد المنصات والحسابات التي تديرها: تخصيص IP واحد لكل ملف تعريف على كل منصة هو النهج الأكثر أماناً.

البث من منطقة جغرافية مختلفة بكامل عرض النطاق الترددي

أنت في بلد ما لكنك تريد أن يظهر بثك من بلد آخر — لاستهداف جمهور معين، أو الوصول إلى ميزات مقيدة جغرافياً، أو تجاوز القيود الجغرافية على منصة مثل Twitch أو YouTube أو Kick أو Facebook Gaming. الأرقام: دقة 1080p60 تستهلك 6-12 Mbps رفع باستمرار. دقة 4K تتطلب 25-50 Mbps. أضف حمل التشفير وستحتاج إلى 50 Mbps على الأقل كهامش أمان. بروكسيات مراكز البيانات لدينا تصل سرعتها إلى 500 Mbps، لذا حتى أثقل عمليات البث ليست مشكلة. حركة البيانات تتراكم بسرعة. بث واحد مدته 4 ساعات بدقة 1080p60 يستهلك 10-20 GB. بث يومي يعني 300-600 GB شهرياً. أي باقة بتسعير لكل GB ستدمر ميزانيتك — حركة بيانات غير محدودة هي الخيار الوحيد المنطقي هنا. زمن الاستجابة مهم أيضاً. OBS يتصل بالبروكسي، والبروكسي يتصل بـ Twitch أو YouTube — كل خطوة تضيف تأخيراً. بروكسيات مراكز البيانات ذات المسارات المباشرة أسرع من البروكسيات السكنية لهذا الغرض. لا أحد على جانب المنصة يتحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بك يبدو كاتصال سكني عندما ترسل فيديو. والاستقرار. انقطاع الاتصال أثناء البث كارثة. اتصالات مراكز البيانات لا تتذبذب كما يفعل الإنترنت السكني.

بث متعدد المنصات عبر Twitch وYouTube وKick والمزيد

تتيح لك خدمات مثل Restream البث المباشر على Twitch وYouTube وKick وFacebook Gaming في آنٍ واحد. يقوم بعض المستخدمين بتوجيه اتصالاتهم عبر بروكسيات للظهور من مناطق مختلفة على كل منصة أو للحفاظ على ملفات تعريف منفصلة لكل خدمة — في هذه الحالة، خصّص عنوان IP بروكسي واحد لكل منصة لتجنب الربط المتبادل بين الحسابات.عند البث المباشر عبر بروكسي على منصات متعددة، تأكد من أن البروكسي يتحمل سرعة الرفع المجمّعة. إذا كنت ترسل 10 Mbps لكل منصة من أصل 3 منصات، فهذا يعني 30 Mbps كحد أدنى يمر عبر البروكسي في نفس الوقت. هل تبث على 4-5 منصات في آنٍ واحد؟ خصّص ميزانية لسرعة 50+ Mbps وعنوان IP مخصص لكل وجهة بث.

ما لا يصلح للبث المباشر

البروكسيات السكنية المتناوبة تغيّر عنوان IP الخاص بك أثناء الجلسة — وهذا قد يقطع بثك أو يُفعّل نظام أمان المنصة. البروكسيات المجانية لا تملك النطاق الترددي الكافي، وتقطع الاتصال باستمرار، وغالبًا ما تكون محظورة من المنصات الكبرى. أما التسعير لكل GB بأحجام البث فلا معنى له — 500 GB شهريًا حتى بسعر $1/GB يعني $500 شهريًا مقابل شيء يجب أن يكلف جزءًا بسيطًا من ذلك.

الإعداد في OBS وStreamlabs وRestream

قم بتهيئة برنامج البث الخاص بك (OBS أو Streamlabs) للتوجيه عبر البروكسي. يدعم OBS Studio بروتوكول SOCKS5 بشكل أصلي من خلال Settings → Advanced → Network — أدخل عنوان IP البروكسي والمنفذ وبيانات الاعتماد هناك. يستخدم Streamlabs Desktop إعدادات البروكسي على مستوى النظام، لذا قم بتهيئة البروكسي في إعدادات الشبكة بنظام التشغيل أو شغّل عميل بروكسي محلي مثل Proxifier. بالنسبة لـ Restream، يمر الاتصال عبر برنامج التشفير (OBS أو Streamlabs)، لذا تنطبق نفس إعدادات البروكسي. للحصول على تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة لكل أداة، راجع مركز التكامل الخاص بنا.