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Прокси для стриминга

Датацентр IPv4 прокси для OBS и Restream: до 500 Мбит/с, безлимитный трафик, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — созданы для прямых трансляций.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для стриминга.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP в США для одного профиля на стриминг-платформе
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте данные прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате по моему прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

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Приложения

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Пользуюсь fineproxy уже полгода для работы с зарубежными сайтами. Настройка оказалась проще, чем я ожидал. Скорость соединения меня полностью устраивает, а техподдержка всегда отвечает на вопросы. Буду продолжать пользоваться.

Антон М.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

AkajaDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.

D1smayВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Можно стримить в 4K через прокси?Да

Да, если у прокси хватает скорости. 4K-трансляция требует 25-50 Мбит/с постоянной загрузки. Наши датацентр прокси дают до 500 Мбит/с — запас более чем достаточный. Обычно ограничивает ваш собственный интернет, а не прокси.

Twitch или YouTube обнаружат прокси?Датацентр IP

Датацентр IP технически определяются, но платформы не блокируют их для трансляции. Тысячи стримеров выходят в эфир с облачных серверов и VPN каждый день. Платформы следят за нарушениями правил контента, а не за типом вашего IP.

Для трансляции и просмотра нужны разные прокси?Да

Да. Для трансляции — датацентр прокси выигрывают по скорости и стабильности. Для просмотра заблокированного контента — ISP прокси лучше, потому что стриминговые сервисы могут блокировать датацентр адреса на стороне зрителя.

Как выбрать расположение сервера для стриминга?Выбирайте регион, из

Выбирайте регион, из которого хотите стримить, но как можно ближе к серверам платформы. Если транслируете для американской аудитории на Twitch — прокси в датацентре США даёт лучшую комбинацию низкой задержки и правильной геолокации. Прокси на другом конце планеты добавит лишнюю задержку.

Как настроить прокси в OBS Studio или Streamlabs для прямых трансляций?В OBS

В OBS Studio перейдите в Настройки → Расширенные → Сеть, включите опцию прокси, выберите SOCKS5 и введите IP прокси, порт, имя пользователя и пароль. В Streamlabs Desktop настройки прокси задаются на системном уровне — настройте прокси в сетевых параметрах вашей ОС или используйте инструмент вроде Proxifier, чтобы направить трафик Streamlabs через прокси. После настройки запустите тестовую трансляцию, чтобы убедиться, что соединение стабильно и ваш эфир идёт из нужного региона. Подробные пошаговые инструкции для обоих инструментов доступны в нашем руководстве.

Гайд

500 Мбит и безлимитный трафик: что на самом деле нужно стримерам от прокси

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Большинство гайдов по прокси говорят об анонимности и обходе блокировок. Стримеров волнует другое: будет ли лагать моя трансляция в 1080p60? Смогу ли я вести эфир 8 часов без ограничения трафика? Прокси для трансляций не имеет ничего общего с прокси для парсинга или управления аккаунтами. Неважно, стримите вы на Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming или на все платформы сразу через Restream — требования одни: пропускная способность, стабильность и отсутствие лимитов на трафик. А количество прокси зависит от того, сколько платформ и аккаунтов вы ведёте: один выделенный IP на профиль платформы — самый безопасный подход.

Трансляция из другого региона с полной пропускной способностью

Трансляция из другого региона с полной пропускной способностью Вы находитесь в одной стране, но хотите, чтобы трансляция шла из другой — для охвата конкретной аудитории, доступа к региональным функциям или обхода геоограничений на платформе вроде Twitch, YouTube, Kick или Facebook Gaming. Цифры: 1080p60 стабильно потребляет 6–12 Мбит/с на выгрузку. 4K требует 25–50 Мбит/с. С учётом накладных расходов на кодирование нужен запас хотя бы в 50 Мбит/с. Наши прокси серверные прокси обеспечивают до 500 Мбит/с, так что даже самые тяжёлые трансляции не проблема. Трафик набегает быстро. Одна 4-часовая трансляция в 1080p60 расходует 10–20 ГБ. Стримите каждый день — и это 300–600 ГБ в месяц. Любой тариф с оплатой за трафик убьёт ваш бюджет — безлимитный трафик здесь единственный разумный вариант. Задержка тоже важна. OBS подключается к прокси, прокси — к Twitch или YouTube — каждый шаг добавляет задержку. Серверные прокси с прямыми маршрутами быстрее резидентных для этих целей. Никто на стороне платформы не проверяет, похож ли ваш IP на домашнее подключение, когда вы отправляете видеопоток. И стабильность. Обрыв соединения посреди трансляции — это катастрофа. Серверные соединения дают очень высокую стабильность.

Мультиплатформенное вещание на Twitch, YouTube, Kick и другие сервисы

Сервисы вроде Restream позволяют вести эфир одновременно на Twitch, YouTube, Kick и Facebook Gaming. Некоторые стримеры направляют трафик через прокси, чтобы появляться из разных регионов на разных платформах или сохранять отдельные профили для каждого сервиса — в этом случае назначайте один IP прокси на платформу, чтобы не связывать аккаунты между собой.Для трансляции на несколько платформ убедитесь, что прокси справляется с суммарной выгрузкой. Если вы отправляете по 10 Мбит/с на каждую из 3 платформ — это минимум 30 Мбит/с, проходящих через прокси одновременно. Ведёте эфир на 4–5 платформ? Закладывайте 50+ Мбит/с и один выделенный IP на каждое направление трансляции.

Что не подойдёт для прямых трансляций

Ротационные резидентные прокси меняют IP посреди сессии — это может оборвать трансляцию или вызвать проверку безопасности. Бесплатные прокси не дают нужной скорости, обрывают соединение и часто заблокированы крупными платформами. А оплата за гигабайт при таких объёмах не имеет смысла — 500 ГБ в месяц по $1/ГБ это $500 за то, что должно стоить в разы дешевле.

Настройка в OBS, Streamlabs и Restream

Настройте ваше ПО для трансляций (OBS, Streamlabs) на маршрутизацию через прокси. OBS Studio нативно поддерживает SOCKS5 в разделе Настройки → Расширенные → Сеть — введите там IP прокси, порт и учётные данные. Streamlabs Desktop использует системные настройки прокси, поэтому настройте прокси в сетевых параметрах ОС или запустите локальный прокси-клиент вроде Proxifier. Для Restream соединение идёт через ваш энкодер (OBS или Streamlabs), так что применяется та же конфигурация прокси. Подробные пошаговые инструкции для каждого инструмента смотрите в наших руководствах по настройке.