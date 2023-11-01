Прокси для стриминга

Большинство гайдов по прокси говорят об анонимности и обходе блокировок. Стримеров волнует другое: будет ли лагать моя трансляция в 1080p60? Смогу ли я вести эфир 8 часов без ограничения трафика? Прокси для трансляций не имеет ничего общего с прокси для парсинга или управления аккаунтами. Неважно, стримите вы на Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming или на все платформы сразу через Restream — требования одни: пропускная способность, стабильность и отсутствие лимитов на трафик. А количество прокси зависит от того, сколько платформ и аккаунтов вы ведёте: один выделенный IP на профиль платформы — самый безопасный подход.
Трансляция из другого региона с полной пропускной способностью
Трансляция из другого региона с полной пропускной способностью Вы находитесь в одной стране, но хотите, чтобы трансляция шла из другой — для охвата конкретной аудитории, доступа к региональным функциям или обхода геоограничений на платформе вроде Twitch, YouTube, Kick или Facebook Gaming. Цифры: 1080p60 стабильно потребляет 6–12 Мбит/с на выгрузку. 4K требует 25–50 Мбит/с. С учётом накладных расходов на кодирование нужен запас хотя бы в 50 Мбит/с. Наши прокси серверные прокси обеспечивают до 500 Мбит/с, так что даже самые тяжёлые трансляции не проблема. Трафик набегает быстро. Одна 4-часовая трансляция в 1080p60 расходует 10–20 ГБ. Стримите каждый день — и это 300–600 ГБ в месяц. Любой тариф с оплатой за трафик убьёт ваш бюджет — безлимитный трафик здесь единственный разумный вариант. Задержка тоже важна. OBS подключается к прокси, прокси — к Twitch или YouTube — каждый шаг добавляет задержку. Серверные прокси с прямыми маршрутами быстрее резидентных для этих целей. Никто на стороне платформы не проверяет, похож ли ваш IP на домашнее подключение, когда вы отправляете видеопоток. И стабильность. Обрыв соединения посреди трансляции — это катастрофа. Серверные соединения дают очень высокую стабильность.
Мультиплатформенное вещание на Twitch, YouTube, Kick и другие сервисы
Сервисы вроде Restream позволяют вести эфир одновременно на Twitch, YouTube, Kick и Facebook Gaming. Некоторые стримеры направляют трафик через прокси, чтобы появляться из разных регионов на разных платформах или сохранять отдельные профили для каждого сервиса — в этом случае назначайте один IP прокси на платформу, чтобы не связывать аккаунты между собой.Для трансляции на несколько платформ убедитесь, что прокси справляется с суммарной выгрузкой. Если вы отправляете по 10 Мбит/с на каждую из 3 платформ — это минимум 30 Мбит/с, проходящих через прокси одновременно. Ведёте эфир на 4–5 платформ? Закладывайте 50+ Мбит/с и один выделенный IP на каждое направление трансляции.
Что не подойдёт для прямых трансляций
Ротационные резидентные прокси меняют IP посреди сессии — это может оборвать трансляцию или вызвать проверку безопасности. Бесплатные прокси не дают нужной скорости, обрывают соединение и часто заблокированы крупными платформами. А оплата за гигабайт при таких объёмах не имеет смысла — 500 ГБ в месяц по $1/ГБ это $500 за то, что должно стоить в разы дешевле.
Настройка в OBS, Streamlabs и Restream
Настройте ваше ПО для трансляций (OBS, Streamlabs) на маршрутизацию через прокси. OBS Studio нативно поддерживает SOCKS5 в разделе Настройки → Расширенные → Сеть — введите там IP прокси, порт и учётные данные. Streamlabs Desktop использует системные настройки прокси, поэтому настройте прокси в сетевых параметрах ОС или запустите локальный прокси-клиент вроде Proxifier. Для Restream соединение идёт через ваш энкодер (OBS или Streamlabs), так что применяется та же конфигурация прокси. Подробные пошаговые инструкции для каждого инструмента смотрите в наших руководствах по настройке.