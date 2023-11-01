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Proxy pro streaming

Datacentrové IPv4 proxy pro OBS a Restream: až 500 Mbps, neomezený provoz, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — stvořené pro živé vysílání.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro streaming.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou americkou IP pro jeden profil na platformě živého streamingu
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte podrobnosti mého proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mé proxy služby
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

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Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

To je rozhodně nejrychlejší proxy, co jsem kdy použil! Neměl jsem žádný problém s přístupem k omezenému obsahu a spojení je super stabilní. Kromě toho byla jejich zákaznická služba velmi rychle reagující. Rozhodně to stojí za to investovat!

Nadeem KhanDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Určitě se mi ta aplikace líbí. Dělá velmi, velmi dobrou práci. Můžu ji všem doporučit, vyřeší mnoho problémů. A cena je podle mě velmi nízká. To je skvělá aplikace.

Slava HarevichInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Co mě nejvíce zaujalo, byla rozmanitost dostupných míst. Potřeboval jsem konkrétní evropské IP adresy pro místní projekt, a FineProxy měl přesně to, co jsem hledal. IP adresy nejsou označovány jako "vysoké riziko" na stránkách, které navštěvuji, což je velká výhoda. Určitě obnovím příští měsíc.

bodehughNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu přes proxy streamovat ve 4K?Ano

Ano, pokud má proxy dostatečnou šířku pásma. 4K vysílání vyžaduje stabilní upload 25–50 Mbps. Limit 500 Mbps u našich datacentrových proxy to zvládne s velkou rezervou. Obvykle je omezením vaše vlastní internetové připojení, nikoli proxy.

Odhalí Twitch nebo YouTube proxy?Obvykle ne

Datacentrové IP adresy jsou technicky rozpoznatelné, ale platformy je při vysílání neblokují. Tisíce streamerů denně vysílají z cloudových serverů a VPN. Tyto platformy se zajímají o porušování pravidel obsahu, ne o typ vaší IP adresy.

Potřebuji jiný typ proxy pro vysílání a pro sledování?Ano

Ano. Pro vysílání — datacenter proxy vítězí rychlostí a stabilitou. Pro sledování geograficky blokovaného obsahu — ISP proxy jsou lepší volbou, protože streamovací služby na straně diváka blokují adresy datových center.

Jak zvolit lokalitu serveru pro streaming?Slaďte svůj region

Zvolte region, ze kterého chcete vystupovat, ale snažte se být co nejblíže serverům platformy. Pokud vysíláte pro americké publikum na Twitch, americká datacentrová proxy vám zajistí nejlepší kombinaci nízké latence a správné geolokace. Směrování přes server na druhém konci světa přidává zbytečné zpoždění.

Jak nastavím proxy v OBS Studio nebo Streamlabs pro živé vysílání?Použijte SOCKS5

V OBS Studio přejděte do Nastavení → Pokročilé → Síť, povolte možnost proxy, vyberte SOCKS5 a zadejte IP proxy, port, uživatelské jméno a heslo. V Streamlabs Desktop se nastavení proxy řeší na systémové úrovni — nakonfigurujte proxy v síťových nastaveních operačního systému nebo použijte nástroj jako Proxifier pro směrování provozu Streamlabs přes proxy. Po nastavení spusťte testovací stream a ověřte, že připojení je stabilní a váš vysílání se zobrazuje ze správného regionu. Podrobné návody pro oba nástroje najdete v našem Integration Hub.

Průvodce

500 Mbps a neomezený traffic: Co streameři skutečně potřebují od proxy

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Většina průvodců o proxy řeší anonymitu a obcházení blokací. Streamery zajímá něco jiného: bude můj 1080p60 stream sekat? Zvládnu 8 hodin živého vysílání bez limitu na přenesená data? Proxy pro streamování nemá nic společného s proxy pro scraping nebo správu účtů. Ať už vysíláte na Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, nebo na všechny platformy najednou přes Restream — klíčová je šířka pásma, stabilita a nulové datové limity. A počet proxy, které potřebujete, závisí na tom, kolik platforem a účtů spravujete: jedna dedikovaná IP na profil platformy je nejbezpečnější přístup.

Vysílání z jiného regionu s plnou šířkou pásma

Nacházíte se v jedné zemi, ale chcete, aby váš stream vypadal, že vysíláte z jiné — cílíte na konkrétní publikum, potřebujete přístup k regionálně omezeným funkcím nebo obcházíte geo-restrikce na platformě jako Twitch, YouTube, Kick nebo Facebook Gaming. Čísla: 1080p60 spolkne stabilně 6–12 Mbps uploadu. 4K vyžaduje 25–50 Mbps. Připočtěte režii enkódování a budete chtít alespoň 50 Mbps rezervy. Naše datacenter proxy zvládají až 500 Mbps, takže ani ty nejnáročnější vysílání nejsou problém. Objem dat rychle narůstá. Jeden 4hodinový stream v 1080p60 spotřebuje 10–20 GB. Streamujte denně a jste na 300–600 GB měsíčně. Jakýkoli tarif s cenou za GB vám zruinuje rozpočet — neomezený provoz je tu jediná rozumná volba. Na latenci také záleží. OBS se připojuje k proxy, proxy se připojuje k Twitch nebo YouTube — každý krok přidává zpoždění. Datacenter proxy s přímými trasami jsou pro tento účel rychlejší než rezidenční. Nikdo na straně platformy nekontroluje, zda vaše IP vypadá jako domácí připojení, když nahráváte video. A stabilita. Výpadek připojení uprostřed streamu je katastrofa. Datacenter připojení nekolísá tak jako domácí internet.

Multiplatformní vysílání na Twitch, YouTube, Kick a další

Služby jako Restream vám umožňují vysílat živě na Twitch, YouTube, Kick a Facebook Gaming současně. Někteří streameři směrují provoz přes proxy, aby se na různých platformách zobrazovali z různých regionů nebo si udržovali oddělené profily pro každou službu — v takovém případě přiřaďte jednu proxy IP na platformu, abyste předešli propojení účtů.Při proxy live streamingu na více platforem se ujistěte, že proxy zvládne kombinovaný upload. Pokud posíláte 10 Mbps na každou ze 3 platforem, je to minimálně 30 Mbps procházejících přes proxy současně. Vysíláte na 4–5 platforem najednou? Počítejte s 50+ Mbps a jednou dedikovanou IP na každý cíl streamu.

Co pro live streaming nefunguje

Rotující rezidenční proxy mění vaši IP uprostřed relace — to může odpojit vysílání nebo spustit bezpečnostní mechanismy platformy. Bezplatné proxy nemají dostatečnou šířku pásma, spojení přerušují a většina velkých platforem je blokuje. A účtování za GB při objemech streamování nedává smysl — 500 GB měsíčně i při $1/GB znamená $500 měsíčně za něco, co by mělo stát zlomek této částky.

Nastavení v OBS, Streamlabs a Restream

Nakonfigurujte svůj streamovací software (OBS, Streamlabs) tak, aby směroval provoz přes proxy. OBS Studio nativně podporuje SOCKS5 v Nastavení → Pokročilé → Síť — zadejte tam IP proxy, port a přihlašovací údaje. Streamlabs Desktop používá proxy nastavení na úrovni systému, takže proxy nakonfigurujte v síťových nastaveních operačního systému nebo spusťte lokálního proxy klienta, jako je Proxifier. U Restream jde připojení přes váš enkodér (OBS nebo Streamlabs), takže platí stejná konfigurace proxy. Podrobné pokyny krok za krokem pro každý nástroj najdete v našem Integration Hub.