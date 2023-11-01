Většina průvodců o proxy řeší anonymitu a obcházení blokací. Streamery zajímá něco jiného: bude můj 1080p60 stream sekat? Zvládnu 8 hodin živého vysílání bez limitu na přenesená data? Proxy pro streamování nemá nic společného s proxy pro scraping nebo správu účtů. Ať už vysíláte na Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming, nebo na všechny platformy najednou přes Restream — klíčová je šířka pásma, stabilita a nulové datové limity. A počet proxy, které potřebujete, závisí na tom, kolik platforem a účtů spravujete: jedna dedikovaná IP na profil platformy je nejbezpečnější přístup.
Vysílání z jiného regionu s plnou šířkou pásma
Nacházíte se v jedné zemi, ale chcete, aby váš stream vypadal, že vysíláte z jiné — cílíte na konkrétní publikum, potřebujete přístup k regionálně omezeným funkcím nebo obcházíte geo-restrikce na platformě jako Twitch, YouTube, Kick nebo Facebook Gaming. Čísla: 1080p60 spolkne stabilně 6–12 Mbps uploadu. 4K vyžaduje 25–50 Mbps. Připočtěte režii enkódování a budete chtít alespoň 50 Mbps rezervy. Naše datacenter proxy zvládají až 500 Mbps, takže ani ty nejnáročnější vysílání nejsou problém. Objem dat rychle narůstá. Jeden 4hodinový stream v 1080p60 spotřebuje 10–20 GB. Streamujte denně a jste na 300–600 GB měsíčně. Jakýkoli tarif s cenou za GB vám zruinuje rozpočet — neomezený provoz je tu jediná rozumná volba. Na latenci také záleží. OBS se připojuje k proxy, proxy se připojuje k Twitch nebo YouTube — každý krok přidává zpoždění. Datacenter proxy s přímými trasami jsou pro tento účel rychlejší než rezidenční. Nikdo na straně platformy nekontroluje, zda vaše IP vypadá jako domácí připojení, když nahráváte video. A stabilita. Výpadek připojení uprostřed streamu je katastrofa. Datacenter připojení nekolísá tak jako domácí internet.
Multiplatformní vysílání na Twitch, YouTube, Kick a další
Služby jako Restream vám umožňují vysílat živě na Twitch, YouTube, Kick a Facebook Gaming současně. Někteří streameři směrují provoz přes proxy, aby se na různých platformách zobrazovali z různých regionů nebo si udržovali oddělené profily pro každou službu — v takovém případě přiřaďte jednu proxy IP na platformu, abyste předešli propojení účtů.Při proxy live streamingu na více platforem se ujistěte, že proxy zvládne kombinovaný upload. Pokud posíláte 10 Mbps na každou ze 3 platforem, je to minimálně 30 Mbps procházejících přes proxy současně. Vysíláte na 4–5 platforem najednou? Počítejte s 50+ Mbps a jednou dedikovanou IP na každý cíl streamu.
Co pro live streaming nefunguje
Rotující rezidenční proxy mění vaši IP uprostřed relace — to může odpojit vysílání nebo spustit bezpečnostní mechanismy platformy. Bezplatné proxy nemají dostatečnou šířku pásma, spojení přerušují a většina velkých platforem je blokuje. A účtování za GB při objemech streamování nedává smysl — 500 GB měsíčně i při $1/GB znamená $500 měsíčně za něco, co by mělo stát zlomek této částky.
Nastavení v OBS, Streamlabs a Restream
Nakonfigurujte svůj streamovací software (OBS, Streamlabs) tak, aby směroval provoz přes proxy. OBS Studio nativně podporuje SOCKS5 v Nastavení → Pokročilé → Síť — zadejte tam IP proxy, port a přihlašovací údaje. Streamlabs Desktop používá proxy nastavení na úrovni systému, takže proxy nakonfigurujte v síťových nastaveních operačního systému nebo spusťte lokálního proxy klienta, jako je Proxifier. U Restream jde připojení přes váš enkodér (OBS nebo Streamlabs), takže platí stejná konfigurace proxy. Podrobné pokyny krok za krokem pro každý nástroj najdete v našem Integration Hub.