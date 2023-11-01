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Striimingu proksi

Andmekeskuse IPv4 proxy'd OBS-i ja Restreami jaoks: kuni 500 Mbps, piiramatu liiklus, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — loodud otseülekandeks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma voogedastuse puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated US IP one live streaming platform profile
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite üksikasju JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenust
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

See on kõige kiirem proxy, mida ma olen kunagi kasutanud! Mul oli null probleemi piiratud sisuga ja ühendus on väga stabiilne. Lisaks oli nende klienditeenindus väga vastuvõetav. Kindlasti väärt investeeringut!

Nadeem KhanDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Mulle meeldib see taotlus, kindlasti. See mängib väga hästi. Ma võin seda kõigile soovitada, see eitab palju probleeme. Samuti on hind väga odav, nagu mina. Kena rakendus!

Slava HarevichFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

See, mis mind kõige rohkem imestas, oli mitmekesine koht. Ma vajasin konkreetseid Euroopa IP-d kohalikel projektidel ja FineProxy oli täpselt see, mida ma otsisin. Minu külastatavate veebilehtede IP ei tähista "kõrge riskiga", mis on suur pluss. Ma kindlasti uuendan oma tellimust järgmisel kuul.

bodehughNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy on olnud usaldusväärne tööriist minu äri vajadustele. puhverserverid on kiired, stabiilsed ja ligipääsetavad paljudest kohtadest. See on taskukohas ja klienditeeninduse meeskond on tundlik ja teadlik. Soovitatav kõigile, kes seda vajavad. Loe seda ja kirjutage veel ühe.

W3sazzadProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas saan proxy kaudu striimida 4K kvaliteediga?Jah

Jah, kui proxyl on piisav ribalaius. 4K ülekanne nõuab püsivat üleslaadimiskiirust 25–50 Mbps. Meie andmekeskuse proxyde 500 Mbps ülempiir katab selle vajadusliku varuga. Tavaliselt on piiravaks teguriks teie enda internetiühendus, mitte proxy.

Kas Twitch või YouTube tuvastab proxy kasutamise?Andmekeskuse IP-d

Andmekeskuse IP-d on tehniliselt tuvastatavad, kuid platvormid ei blokeeri neid ülekannete tegemisel. Tuhanded striimijad lähevad iga päev eetrisse pilveserveritest ja VPN-ide kaudu. Neid platvorme huvitavad sisupoliitika rikkumised, mitte see, millist tüüpi IP-d te kasutate.

Kas edastamiseks ja vaatamiseks on vaja erinevat tüüpi proxy't?Jah

Jah. Ülekandmiseks — andmekeskuse proxy'd võidavad kiiruse ja stabiilsuse poolest. Geopiiranguiga sisu vaatamiseks — ISP proxy'd on paremad, sest voogedastusteenused blokeerivad vaataja poolel andmekeskuse aadresse.

Kuidas valida serveri asukohta voogedastuseks?Valige piirkond, kust

Valige piirkond, kust soovite paista, kuid hoidke see platvormi serveritest võimalikult lähedal. Kui edastate Twitchis USA publikule, annab USA andmekeskuse proxy parima kombinatsiooni madalast latentsusest ja õigest geolokatsioonist. Serveri kaudu maailma teises otsas liikumine lisab tarbetut viivitust.

Kuidas seadistada proxy't OBS Studios või Streamlabsis otseülekandeks?OBS Studios

OBS Studios minge Settings → Advanced → Network, lubage proxy valik, valige SOCKS5 ning sisestage proxy IP, port, kasutajanimi ja parool. Streamlabs Desktopis hallatakse proxy sätteid süsteemi tasemel — seadistage proxy oma operatsioonisüsteemi võrgusätetes või kasutage sellist tööriista nagu Proxifier, et suunata Streamlabsi liiklus proxy kaudu. Pärast seadistamist käivitage testülekanne, et veenduda ühenduse stabiilsuses ja selles, et teie ülekanne kuvatakse õigest piirkonnast. Üksikasjalikud juhendid mõlema tööriista jaoks on saadaval meie integratsiooniportaalis.

Juhend

500 Mbps ja piiramatu liiklus: mida striimijad tegelikult proxy'lt vajavad

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Enamik proxy juhendeid räägib anonüümsusest ja blokeeringute möödumisest. Striimijaid huvitab hoopis muu: kas mu 1080p60 ülekanne hakkab laagima? Kas saan olla otse-eetris 8 tundi ilma liikluslimiidile pihta saamiseta? Ülekande proxy'l pole midagi ühist scraping'u või kontohaldusel kasutatava proxy'ga. Olenemata sellest, kas edastate Twitchi, YouTube'i, Kicki, Facebook Gamingusse või kõigisse korraga Restreami kaudu — nõuded on ribalaius, stabiilsus ja null liikluslimiiti. Ja vajalike proxy'de arv sõltub sellest, kui palju platvorme ja kontosid te kasutate: üks pühendatud IP iga platvormiprofiili kohta on kõige turvalisem lähenemine.

Ülekandmine teisest piirkonnast täieliku ribalaiusega

Olete ühes riigis, kuid soovite, et teie ülekanne näiks pärinevat teisest — sihtides konkreetset publikut, pääsedes ligi piirkonnalukustatud funktsioonidele või möödudes geopiirangutest platvormidel nagu Twitch, YouTube, Kick või Facebook Gaming. Arvudes: 1080p60 neelab pidevalt 6–12 Mbps üleslaadimist. 4K nõuab 25–50 Mbps. Lisage kodeerimise lisakulu ja teil on vaja vähemalt 50 Mbps varu. Meie andmekeskuse proxy'd ulatuvad kuni 500 Mbps-ni, seega isegi kõige mahukamad ülekanded pole probleem. Liiklus koguneb kiiresti. Üks 4-tunnine ülekanne 1080p60 juures kulutab 10–20 GB. Striimige iga päev ja see on 300–600 GB kuus. Iga pakett GB-põhise hinnastamisega hävitab teie eelarve — piiramatu liiklus on ainus mõistlik valik. Ka latentsus on oluline. OBS ühendub proxy'ga, proxy ühendub Twitchi või YouTube'iga — iga samm lisab viivitust. Andmekeskuse proxy'd otseühendustega on selle jaoks kiiremad kui residentsed proxy'd. Keegi platvormi poolel ei kontrolli, kas teie IP näeb välja nagu koduühendus, kui te video üles laadite. Ja stabiilsus. Katkenud ühendus keset ülekannet on katastroof. Andmekeskuse ühendused ei kõigu nii nagu kodune internet.

Mitmeplatvormne ülekandmine Twitchi, YouTube'i, Kicki ja mujale

Teenused nagu Restream võimaldavad teil minna otse-eetrisse korraga Twitchis, YouTube'is, Kickis ja Facebook Gamingus. Mõned striimijad suunavad liikluse läbi proxy'de, et näida eri platvormidel erinevatest piirkondadest pärinevana või hoida iga teenuse jaoks eraldi profiile — sellisel juhul määrake igale platvormile üks proxy IP, et vältida kontode ristlinkimist.Proxy kaudu otseülekandmisel mitmele platvormile veenduge, et proxy suudab hallata kombineeritud üleslaadimist. Kui saadate 10 Mbps igale kolmest platvormist, on see minimaalselt 30 Mbps, mis läheb samaaegselt läbi proxy. Kasutate korraga 4–5 platvormi? Arvestage vähemalt 50+ Mbps ja ühe pühendatud IP iga sihtplatvormi kohta.

Mis ei tööta otseülekandeks

Roteeruvad residentsed proxy'd vahetavad teie IP-d keset sessiooni — see võib teie edastuse katkestada või platvormi turvasüsteemi käivitada. Tasuta proxy'del pole piisavat ribalaiust, ühendused katkevad ja suuremad platvormid on need sageli blokeerinud. Ja GB-põhine arveldus voogedastuse mahtude juures ei ole mõistlik — 500 GB kuus isegi 1 $/GB hinnaga on 500 $ kuus millegi eest, mis peaks maksma vaid murdosa sellest.

Seadistamine OBS-is, Streamlabsis ja Restreamis

Seadistage oma voogedastuse tarkvara (OBS, Streamlabs) suunama liiklust läbi proxy. OBS Studio toetab SOCKS5 protokolli otse — minge Settings → Advanced → Network ja sisestage oma proxy IP, port ning mandaadid. Streamlabs Desktop kasutab süsteemitasandi proxy seadeid, seega seadistage proxy oma operatsioonisüsteemi võrgusätetes või kasutage kohalikku proxy klienti, näiteks Proxifier. Restreami puhul toimub ühendus teie enkooderi (OBS või Streamlabs) kaudu, mistõttu kehtib sama proxy seadistus. Üksikasjalike samm-sammult juhiste saamiseks iga tööriista kohta vaadake meie integratsioonikeskust.