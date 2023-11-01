Enamik proxy juhendeid räägib anonüümsusest ja blokeeringute möödumisest. Striimijaid huvitab hoopis muu: kas mu 1080p60 ülekanne hakkab laagima? Kas saan olla otse-eetris 8 tundi ilma liikluslimiidile pihta saamiseta? Ülekande proxy'l pole midagi ühist scraping'u või kontohaldusel kasutatava proxy'ga. Olenemata sellest, kas edastate Twitchi, YouTube'i, Kicki, Facebook Gamingusse või kõigisse korraga Restreami kaudu — nõuded on ribalaius, stabiilsus ja null liikluslimiiti. Ja vajalike proxy'de arv sõltub sellest, kui palju platvorme ja kontosid te kasutate: üks pühendatud IP iga platvormiprofiili kohta on kõige turvalisem lähenemine.

Ülekandmine teisest piirkonnast täieliku ribalaiusega

Olete ühes riigis, kuid soovite, et teie ülekanne näiks pärinevat teisest — sihtides konkreetset publikut, pääsedes ligi piirkonnalukustatud funktsioonidele või möödudes geopiirangutest platvormidel nagu Twitch, YouTube, Kick või Facebook Gaming. Arvudes: 1080p60 neelab pidevalt 6–12 Mbps üleslaadimist. 4K nõuab 25–50 Mbps. Lisage kodeerimise lisakulu ja teil on vaja vähemalt 50 Mbps varu. Meie andmekeskuse proxy'd ulatuvad kuni 500 Mbps-ni, seega isegi kõige mahukamad ülekanded pole probleem. Liiklus koguneb kiiresti. Üks 4-tunnine ülekanne 1080p60 juures kulutab 10–20 GB. Striimige iga päev ja see on 300–600 GB kuus. Iga pakett GB-põhise hinnastamisega hävitab teie eelarve — piiramatu liiklus on ainus mõistlik valik. Ka latentsus on oluline. OBS ühendub proxy'ga, proxy ühendub Twitchi või YouTube'iga — iga samm lisab viivitust. Andmekeskuse proxy'd otseühendustega on selle jaoks kiiremad kui residentsed proxy'd. Keegi platvormi poolel ei kontrolli, kas teie IP näeb välja nagu koduühendus, kui te video üles laadite. Ja stabiilsus. Katkenud ühendus keset ülekannet on katastroof. Andmekeskuse ühendused ei kõigu nii nagu kodune internet.

Mitmeplatvormne ülekandmine Twitchi, YouTube'i, Kicki ja mujale

Teenused nagu Restream võimaldavad teil minna otse-eetrisse korraga Twitchis, YouTube'is, Kickis ja Facebook Gamingus. Mõned striimijad suunavad liikluse läbi proxy'de, et näida eri platvormidel erinevatest piirkondadest pärinevana või hoida iga teenuse jaoks eraldi profiile — sellisel juhul määrake igale platvormile üks proxy IP, et vältida kontode ristlinkimist.Proxy kaudu otseülekandmisel mitmele platvormile veenduge, et proxy suudab hallata kombineeritud üleslaadimist. Kui saadate 10 Mbps igale kolmest platvormist, on see minimaalselt 30 Mbps, mis läheb samaaegselt läbi proxy. Kasutate korraga 4–5 platvormi? Arvestage vähemalt 50+ Mbps ja ühe pühendatud IP iga sihtplatvormi kohta.

Mis ei tööta otseülekandeks

Roteeruvad residentsed proxy'd vahetavad teie IP-d keset sessiooni — see võib teie edastuse katkestada või platvormi turvasüsteemi käivitada. Tasuta proxy'del pole piisavat ribalaiust, ühendused katkevad ja suuremad platvormid on need sageli blokeerinud. Ja GB-põhine arveldus voogedastuse mahtude juures ei ole mõistlik — 500 GB kuus isegi 1 $/GB hinnaga on 500 $ kuus millegi eest, mis peaks maksma vaid murdosa sellest.

Seadistamine OBS-is, Streamlabsis ja Restreamis