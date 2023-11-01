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스트리밍 프록시

OBS 및 Restream용 데이터센터 IPv4 프록시: 최대 500 Mbps, 무제한 트래픽, HTTP/HTTPS/SOCKS5 — 라이브 방송을 위해 설계되었습니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 스트리밍 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated US IP 용 one live streaming platform profile 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 세부 정보 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

단연코 지금까지 사용해 본 프록시 중 가장 빠릅니다! 제한된 콘텐츠에 접속하는 데 아무 문제도 없었고 연결도 매우 안정적입니다. 게다가 고객 지원팀도 정말 신속하게 응답했습니다. 확실히 투자할 가치가 있습니다!

Nadeem KhanDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

이 애플리케이션이 확실히 마음에 듭니다. 성능이 아주아주 좋습니다. 많은 문제를 막아 줄 것이므로 모두에게 추천할 수 있습니다. 제 기준에는 가격도 정말 저렴합니다. 멋진 앱입니다!

Slava HarevichFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

가장 인상적이었던 점은 이용 가능한 지역이 다양하다는 것이었습니다. 현지화 프로젝트에 특정 유럽 IP가 필요했는데 FineProxy에는 제가 찾던 것이 정확히 있었습니다. 제가 자주 이용하는 사이트에서 이 IP들이 '고위험'으로 표시되지 않는 것도 큰 장점입니다. 다음 달에 반드시 구독을 갱신할 예정입니다.

bodehughNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.

W3sazzadProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
프록시를 통해 4K 스트리밍이 가능합니까?

네, 프록시의 대역폭이 충분하다면 가능합니다. 4K 방송에는 25~50 Mbps의 지속적인 업로드 속도가 필요합니다. 저희 데이터센터 프록시의 500 Mbps 최대 속도는 이를 여유 있게 처리합니다. 보통 병목은 프록시가 아닌 고객님의 인터넷 연결 속도입니다.

Twitch나 YouTube에서 프록시를 감지합니까?데이터센터 IP는

데이터센터 IP는 기술적으로 감지가 가능하지만, 플랫폼에서 방송 용도로 차단하지는 않습니다. 매일 수천 명의 스트리머가 클라우드 서버와 VPN을 통해 라이브 방송을 진행하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 콘텐츠 정책 위반에 관심이 있을 뿐, 어떤 유형의 IP를 사용하는지는 문제 삼지 않습니다.

방송용과 시청용으로 다른 프록시 유형이 필요합니까?

네. 방송 송출에는 데이터센터 프록시가 속도와 안정성 면에서 유리합니다. 지역 제한 콘텐츠 시청에는 ISP 프록시가 더 적합합니다. 스트리밍 서비스는 시청자 측의 데이터센터 IP 주소를 차단하기 때문입니다.

스트리밍에 적합한 서버 위치는 어떻게 선택합니까?표시하고 싶은 지역을

표시하고 싶은 지역을 선택하되, 플랫폼 서버와 가능한 한 가까운 위치를 유지하십시오. Twitch에서 미국 시청자를 대상으로 방송하는 경우, 미국 데이터센터 프록시가 낮은 지연 시간과 정확한 지역 위치의 최적 조합을 제공합니다. 반대편 대륙의 서버를 경유하면 불필요한 딜레이만 추가됩니다.

라이브 스트리밍을 위해 OBS Studio 또는 Streamlabs에서 프록시를 설정하는 방법은 무엇입니까?OBS Studio에서

OBS Studio에서 설정 → 고급 → 네트워크로 이동하여 프록시 옵션을 활성화한 뒤, SOCKS5를 선택하고 프록시 IP, 포트, 사용자명, 비밀번호를 입력하십시오. Streamlabs Desktop에서는 프록시 설정이 시스템 레벨에서 처리되므로, OS 네트워크 설정에서 프록시를 구성하거나 Proxifier 같은 도구를 사용하여 Streamlabs 트래픽을 프록시로 라우팅하십시오. 설정 후 테스트 방송을 실행하여 연결이 안정적인지, 올바른 지역에서 방송이 송출되는지 확인하십시오. 두 도구에 대한 상세 가이드는 저희 Integration Hub에서 확인하실 수 있습니다.

가이드

500 Mbps와 무제한 트래픽: 스트리머가 프록시에 실제로 필요한 것

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

대부분의 프록시 가이드는 익명성과 차단 우회에 대해 다룹니다. 하지만 스트리머가 관심을 갖는 부분은 다릅니다: 1080p60 방송에서 렉이 걸리지 않을까? 8시간 연속 방송 중에 트래픽 제한에 걸리지 않을까? 방송용 스트림 프록시는 스크래핑이나 계정 관리용 프록시와는 완전히 다릅니다. Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 중 어디에 송출하든, 또는 Restream을 통해 모든 플랫폼에 동시 송출하든 — 핵심 요구 사항은 대역폭, 안정성, 그리고 트래픽 무제한입니다. 필요한 프록시 수는 운영하는 플랫폼과 계정 수에 따라 달라지며, 플랫폼 프로필당 전용 IP 하나를 사용하는 것이 가장 안전한 방법입니다.

풀 대역폭으로 다른 지역에서 방송하기

한 국가에 있지만 다른 국가에서 방송하는 것처럼 보이고 싶은 경우 — Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 등의 플랫폼에서 특정 시청자층을 타겟팅하거나, 지역 제한 기능에 접근하거나, 지역 제한을 우회하려는 경우입니다. 수치로 살펴보겠습니다. 1080p60은 지속적으로 6-12 Mbps의 업로드 대역폭을 소비합니다. 4K는 25-50 Mbps에 달합니다. 인코딩 오버헤드를 감안하면 최소 50 Mbps의 여유가 필요합니다. 저희 데이터센터 프록시는 최대 500 Mbps를 지원하므로, 가장 고화질 방송도 문제없습니다. 트래픽은 빠르게 누적됩니다. 1080p60으로 4시간 방송 한 번이면 10-20 GB를 소모합니다. 매일 방송하면 월 300-600 GB에 달합니다. GB당 과금 방식의 요금제는 예산을 초과시킬 수밖에 없으며, 무제한 트래픽만이 합리적인 선택입니다. 지연 시간도 중요합니다. OBS가 프록시에 연결하고, 프록시가 Twitch나 YouTube에 연결되므로 — 단계마다 딜레이가 추가됩니다. 이 용도에서는 직접 라우팅이 가능한 데이터센터 프록시가 주거용 프록시보다 빠릅니다. 영상을 업스트림으로 전송하는 상황에서 플랫폼 측이 IP가 가정용 회선인지 확인하지 않습니다. 안정성도 마찬가지입니다. 방송 중 연결이 끊기면 치명적입니다. 데이터센터 연결은 가정용 인터넷처럼 변동이 생기지 않습니다.

Twitch, YouTube, Kick 등 멀티 플랫폼 동시 방송

Restream과 같은 서비스를 이용하면 Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming에 동시에 라이브 방송을 할 수 있습니다. 일부 스트리머는 프록시를 통해 각 플랫폼에서 서로 다른 지역에서 접속하는 것처럼 보이게 하거나, 서비스별로 별도의 프로필을 유지하기 위해 프록시를 사용합니다. 이 경우 플랫폼별로 하나의 프록시 IP를 할당하여 계정 간 교차 연결을 방지하십시오.여러 플랫폼에서 프록시 라이브 스트리밍을 진행할 때는 프록시가 합산된 업로드 대역폭을 처리할 수 있는지 반드시 확인하십시오. 3개 플랫폼에 각각 10 Mbps를 전송한다면 프록시를 통해 동시에 최소 30 Mbps가 필요합니다. 4~5개 플랫폼을 동시에 운영하시는 경우 50 Mbps 이상의 대역폭과 스트림 대상별 전용 IP 하나씩을 확보하십시오.

라이브 스트리밍에 적합하지 않은 프록시

로테이션 주거용 프록시는 세션 중에 IP가 변경되므로 방송이 끊기거나 플랫폼 보안이 작동할 수 있습니다. 무료 프록시는 대역폭이 부족하고, 연결이 자주 끊기며, 주요 플랫폼에서 이미 차단된 경우가 많습니다. 또한 스트리밍 수준의 트래픽에 GB당 과금을 적용하면 전혀 합리적이지 않습니다 — 월 500 GB를 GB당 $1로만 계산해도 월 $500이며, 이는 실제로 그 일부 비용이면 해결할 수 있는 금액입니다.

OBS, Streamlabs, Restream에서의 설정

스트리밍 소프트웨어(OBS, Streamlabs)가 프록시를 통해 라우팅되도록 설정하십시오. OBS Studio는 설정 → 고급 → 네트워크에서 SOCKS5를 기본 지원합니다 — 해당 메뉴에서 프록시 IP, 포트, 인증 정보를 입력하십시오. Streamlabs Desktop은 시스템 레벨 프록시 설정을 사용하므로, OS 네트워크 설정에서 프록시를 구성하거나 Proxifier 같은 로컬 프록시 클라이언트를 실행하십시오. Restream의 경우 인코더(OBS 또는 Streamlabs)를 통해 연결되므로 동일한 프록시 설정이 적용됩니다. 각 도구별 상세 단계별 가이드는 저희 Integration Hub에서 확인하실 수 있습니다.