대부분의 프록시 가이드는 익명성과 차단 우회에 대해 다룹니다. 하지만 스트리머가 관심을 갖는 부분은 다릅니다: 1080p60 방송에서 렉이 걸리지 않을까? 8시간 연속 방송 중에 트래픽 제한에 걸리지 않을까? 방송용 스트림 프록시는 스크래핑이나 계정 관리용 프록시와는 완전히 다릅니다. Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 중 어디에 송출하든, 또는 Restream을 통해 모든 플랫폼에 동시 송출하든 — 핵심 요구 사항은 대역폭, 안정성, 그리고 트래픽 무제한입니다. 필요한 프록시 수는 운영하는 플랫폼과 계정 수에 따라 달라지며, 플랫폼 프로필당 전용 IP 하나를 사용하는 것이 가장 안전한 방법입니다.

풀 대역폭으로 다른 지역에서 방송하기

한 국가에 있지만 다른 국가에서 방송하는 것처럼 보이고 싶은 경우 — Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 등의 플랫폼에서 특정 시청자층을 타겟팅하거나, 지역 제한 기능에 접근하거나, 지역 제한을 우회하려는 경우입니다. 수치로 살펴보겠습니다. 1080p60은 지속적으로 6-12 Mbps의 업로드 대역폭을 소비합니다. 4K는 25-50 Mbps에 달합니다. 인코딩 오버헤드를 감안하면 최소 50 Mbps의 여유가 필요합니다. 저희 데이터센터 프록시는 최대 500 Mbps를 지원하므로, 가장 고화질 방송도 문제없습니다. 트래픽은 빠르게 누적됩니다. 1080p60으로 4시간 방송 한 번이면 10-20 GB를 소모합니다. 매일 방송하면 월 300-600 GB에 달합니다. GB당 과금 방식의 요금제는 예산을 초과시킬 수밖에 없으며, 무제한 트래픽만이 합리적인 선택입니다. 지연 시간도 중요합니다. OBS가 프록시에 연결하고, 프록시가 Twitch나 YouTube에 연결되므로 — 단계마다 딜레이가 추가됩니다. 이 용도에서는 직접 라우팅이 가능한 데이터센터 프록시가 주거용 프록시보다 빠릅니다. 영상을 업스트림으로 전송하는 상황에서 플랫폼 측이 IP가 가정용 회선인지 확인하지 않습니다. 안정성도 마찬가지입니다. 방송 중 연결이 끊기면 치명적입니다. 데이터센터 연결은 가정용 인터넷처럼 변동이 생기지 않습니다.