대부분의 프록시 가이드는 익명성과 차단 우회에 대해 다룹니다. 하지만 스트리머가 관심을 갖는 부분은 다릅니다: 1080p60 방송에서 렉이 걸리지 않을까? 8시간 연속 방송 중에 트래픽 제한에 걸리지 않을까? 방송용 스트림 프록시는 스크래핑이나 계정 관리용 프록시와는 완전히 다릅니다. Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 중 어디에 송출하든, 또는 Restream을 통해 모든 플랫폼에 동시 송출하든 — 핵심 요구 사항은 대역폭, 안정성, 그리고 트래픽 무제한입니다. 필요한 프록시 수는 운영하는 플랫폼과 계정 수에 따라 달라지며, 플랫폼 프로필당 전용 IP 하나를 사용하는 것이 가장 안전한 방법입니다.
풀 대역폭으로 다른 지역에서 방송하기
한 국가에 있지만 다른 국가에서 방송하는 것처럼 보이고 싶은 경우 — Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming 등의 플랫폼에서 특정 시청자층을 타겟팅하거나, 지역 제한 기능에 접근하거나, 지역 제한을 우회하려는 경우입니다. 수치로 살펴보겠습니다. 1080p60은 지속적으로 6-12 Mbps의 업로드 대역폭을 소비합니다. 4K는 25-50 Mbps에 달합니다. 인코딩 오버헤드를 감안하면 최소 50 Mbps의 여유가 필요합니다. 저희 데이터센터 프록시는 최대 500 Mbps를 지원하므로, 가장 고화질 방송도 문제없습니다. 트래픽은 빠르게 누적됩니다. 1080p60으로 4시간 방송 한 번이면 10-20 GB를 소모합니다. 매일 방송하면 월 300-600 GB에 달합니다. GB당 과금 방식의 요금제는 예산을 초과시킬 수밖에 없으며, 무제한 트래픽만이 합리적인 선택입니다. 지연 시간도 중요합니다. OBS가 프록시에 연결하고, 프록시가 Twitch나 YouTube에 연결되므로 — 단계마다 딜레이가 추가됩니다. 이 용도에서는 직접 라우팅이 가능한 데이터센터 프록시가 주거용 프록시보다 빠릅니다. 영상을 업스트림으로 전송하는 상황에서 플랫폼 측이 IP가 가정용 회선인지 확인하지 않습니다. 안정성도 마찬가지입니다. 방송 중 연결이 끊기면 치명적입니다. 데이터센터 연결은 가정용 인터넷처럼 변동이 생기지 않습니다.
Twitch, YouTube, Kick 등 멀티 플랫폼 동시 방송
Restream과 같은 서비스를 이용하면 Twitch, YouTube, Kick, Facebook Gaming에 동시에 라이브 방송을 할 수 있습니다. 일부 스트리머는 프록시를 통해 각 플랫폼에서 서로 다른 지역에서 접속하는 것처럼 보이게 하거나, 서비스별로 별도의 프로필을 유지하기 위해 프록시를 사용합니다. 이 경우 플랫폼별로 하나의 프록시 IP를 할당하여 계정 간 교차 연결을 방지하십시오.여러 플랫폼에서 프록시 라이브 스트리밍을 진행할 때는 프록시가 합산된 업로드 대역폭을 처리할 수 있는지 반드시 확인하십시오. 3개 플랫폼에 각각 10 Mbps를 전송한다면 프록시를 통해 동시에 최소 30 Mbps가 필요합니다. 4~5개 플랫폼을 동시에 운영하시는 경우 50 Mbps 이상의 대역폭과 스트림 대상별 전용 IP 하나씩을 확보하십시오.
라이브 스트리밍에 적합하지 않은 프록시
로테이션 주거용 프록시는 세션 중에 IP가 변경되므로 방송이 끊기거나 플랫폼 보안이 작동할 수 있습니다. 무료 프록시는 대역폭이 부족하고, 연결이 자주 끊기며, 주요 플랫폼에서 이미 차단된 경우가 많습니다. 또한 스트리밍 수준의 트래픽에 GB당 과금을 적용하면 전혀 합리적이지 않습니다 — 월 500 GB를 GB당 $1로만 계산해도 월 $500이며, 이는 실제로 그 일부 비용이면 해결할 수 있는 금액입니다.
OBS, Streamlabs, Restream에서의 설정
스트리밍 소프트웨어(OBS, Streamlabs)가 프록시를 통해 라우팅되도록 설정하십시오. OBS Studio는 설정 → 고급 → 네트워크에서 SOCKS5를 기본 지원합니다 — 해당 메뉴에서 프록시 IP, 포트, 인증 정보를 입력하십시오. Streamlabs Desktop은 시스템 레벨 프록시 설정을 사용하므로, OS 네트워크 설정에서 프록시를 구성하거나 Proxifier 같은 로컬 프록시 클라이언트를 실행하십시오. Restream의 경우 인코더(OBS 또는 Streamlabs)를 통해 연결되므로 동일한 프록시 설정이 적용됩니다. 각 도구별 상세 단계별 가이드는 저희 Integration Hub에서 확인하실 수 있습니다.