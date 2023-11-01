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파키스탄 프록시

어디에 계시든 파키스탄에서 검색하고 운영하세요.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 Pakistan 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 Pakistani proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

Fineproxy의 서비스에 매우 만족합니다. 프록시 네트워크가 크고 강력하여 안정적이고 빠른 연결을 제공합니다. 사이트는 탐색하기 쉽고 기술 지원팀은 신속하고 친절하게 대응합니다. 브라우징을 안전하게 보호하거나 지역 제한을 우회하려는 분들에게 확실한 선택입니다.

amarghezaliSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

아주 편리합니다. 독일 프록시를 한 달 동안 구매했는데 이제 사이트를 여는 데 아무 문제가 없습니다. 실제로 작동하는 프록시를 오랫동안 찾다가 여기서 발견했습니다. 모두에게 추천합니다.

Jack KimleyFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

데이터 스크래핑 프로젝트에 이 프록시들을 사용하는데, 제가 필요로 하던 바로 그 서비스입니다.. 로테이팅 방식과 빠른 IP가 아주 잘 작동합니다.

Alice PoTrustpilot, 작년영어에서 번역됨출처

FineProxy는 환상적인 서비스입니다! 프록시는 빠르고 안정적이며 제 작업에서 완벽하게 작동합니다. 다양한 선택지를 제공한다는 점이 좋고 인터페이스도 사용자 친화적입니다. 고객 지원팀 역시 빠르고 친절합니다. 고품질 프록시가 필요하다면 확실히 가치가 있습니다!

Tan NguyenDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!

Ирина КоваленкоFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Telegram의 내장 프록시는 실제로 어떻게 작동합니까?설정 → 데이터

설정 → 데이터 및 저장공간 → 프록시를 여십시오. 서버를 추가합니다 — SOCKS5 또는 MTProto. MTProto는 Telegram 자체 프로토콜로, 난독화 기능이 내장되어 있어 PTA의 DPI가 식별하기 더 어렵습니다. 서버 주소, 포트, 인증 정보를 입력하십시오. FineProxy의 SOCKS5 프록시는 이 설정에서 바로 작동합니다 — 별도의 앱이나 VPN 터널이 필요 없습니다. Telegram 트래픽만 프록시를 통해 전송되며, 나머지 연결은 변경되지 않습니다.

2024년 12월 이후 VPN이 작동하지 않습니다 — 어떤 대안이 있습니까?PTA의 WMS 2.0은

PTA의 WMS 2.0은 시그니처 기반으로 VPN 프로토콜을 차단합니다. OpenVPN, UDP 기반 WireGuard는 PTCL과 Zong에서 완전히 차단되었으며, 다른 통신사에서도 불안정합니다. HTTPS를 모방하는 스텔스 프로토콜은 약 80% 확률로 작동합니다. 그러나 SOCKS5 프록시는 별도의 범주에 해당하며, VPN이 아니기 때문에 VPN 탐지에 걸리지 않습니다. Telegram이나 브라우저 같은 개별 앱의 경우, 모든 트래픽을 하나의 터널로 라우팅하는 것보다 앱별 프록시 설정이 더 안정적인 경우가 많습니다.

Daraz.pk — 데이터센터 프록시와 ISP 프록시 중 어느 쪽이 적합합니까?단순 가격 확인에는

단순 가격 확인에는 데이터센터 프록시로 충분합니다. 그러나 대규모 스크래핑(수천 개의 상품, 정기적 수집)에는 ISP 프록시가 더 안전합니다. Daraz는 Alibaba의 안티봇 시스템을 운영하고 있으며, 주거용 타입의 IP가 더 나은 대우를 받습니다. 11.11 및 12.12 세일 기간에는 속도 제한이 강화되므로 — 더 많은 IP를 로테이션하십시오.

실시간 파키스탄 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 파키스탄 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
32 온라인·더 필요하십니까? →
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IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
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구매
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Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.78 Mbps
41.8%
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Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.19 Mbps
22.8%
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Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
436 Kbps
56.1%
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Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
217 Kbps
55.5%
1 시간 전
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Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.88 Mbps
23.0%
7 시간 전
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Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
468 Kbps
51.9%
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Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
248 Kbps
52.6%
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Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
501 Kbps
51.1%
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Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
652 Kbps
49.0%
2 시간 전
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Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
375 Kbps
49.8%
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Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
382 Kbps
49.6%
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Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
757 Kbps
44.2%
6 시간 전
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Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
564 Kbps
47.4%
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Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
297 Kbps
46.2%
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Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
649 Kbps
42.4%
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Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
317 Kbps
40.7%
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Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
249 Kbps
37.2%
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Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
289 Kbps
39.1%
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Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
254 Kbps
39.6%
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Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
333 Kbps
35.8%
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Connect Communications· 2916 ms		11
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엘리트
617 Kbps
33.4%
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Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.05 Mbps
24.4%
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Connect Communications· 4412 ms		10
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엘리트
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31.0%
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Connect Communications· 1837 ms		10
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엘리트
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21.8%
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Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
243 Kbps
27.4%
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Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
660 Kbps
25.8%
7 시간 전
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
546 Kbps
25.5%
7 시간 전
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
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엘리트
626 Kbps
27.3%
7 시간 전
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
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엘리트
861 Kbps
19.0%
7 시간 전
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
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엘리트
393 Kbps
16.9%
10 시간 전
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
377 Kbps
10.4%
1 시간 전
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Lahore
582 Kbps
13.2%
1 시간 전
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