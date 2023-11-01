FineProxy에서 판매하는 모든 프록시는 IPv4입니다 — 100,000개 이상의 주소를 직접 소유하고 있으며, 중개업체에서 임대하거나 리셀러를 통해 공유하는 것이 아닙니다. FineProxy에서 IPv4 프록시 서버를 구매하시면, SOCKS5 및 HTTP/HTTPS를 지원하는 전용 IPv4 주소와 무제한 트래픽, GB당 추가 요금 없는 서비스를 이용하실 수 있습니다. 이것이 간단한 요약입니다. 더 자세히 살펴보면, 왜 특별히 IPv4인지, 그리고 주소의 출처가 프로토콜만큼이나 중요한 이유가 있습니다.
IPv4 vs IPv6 — 호환성 격차
IPv6 프록시는 존재하며 가격이 매우 저렴합니다. 주소 공간이 사실상 무한하기 때문에, 공급업체들은 수백만 개의 IPv6 주소를 극히 낮은 가격에 판매합니다. 문제는 대부분의 대상 사이트가 IPv6를 완전히 지원하지 않는다는 것입니다. 2026년 기준, 상위 1,000개 웹사이트 중 IPv6 트래픽을 제대로 처리하는 비율은 약 40%에 불과합니다.
결제 처리 시스템, 소셜 미디어 플랫폼, 광고 네트워크, 이커머스 사이트 — 대다수의 서비스가 여전히 안티봇 탐지, 지오로케이션, 세션 관리를 IPv4 기반으로 운영하고 있습니다.
대상 사이트가 IPv6를 지원하지 않으면 연결이 조용히 실패하거나, ISP를 통해 IPv4로 폴백되어 실제 IP가 노출되거나, 아예 차단됩니다. 우아한 폴백 같은 것은 없습니다 — 작동하거나, 작동하지 않거나 둘 중 하나입니다. 스크래핑, 계정 관리, 광고 검증 및 봇 탐지가 관련된 모든 작업에서 IPv4가 유일하게 신뢰할 수 있는 선택입니다.
저렴한 IPv4가 곧 품질이 낮은 IPv4를 의미하지는 않습니다
IPv4 주소는 희소합니다 — 총 약 43억 개만 존재하며, 여유 풀은 이미 수년 전에 고갈되었습니다. 이러한 희소성이 가격 상승의 원인입니다. 일부 공급업체는 폐기된 네트워크에서 주소를 대량 매입하고, 다른 업체는 대형 보유자로부터 서브리스합니다. 소유권 이전 이력은 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. IP가 거쳐 온 손이 많을수록 블랙리스트, 스팸 데이터베이스, 평판 플래그 등의 이력이 남아 있을 가능성이 높아집니다.
FineProxy는 IPv4 풀을 직접 소유하고 있습니다. 중개업체도, 서브리스도 없습니다. 특정 주소에 평판 저하 징후가 나타나면 즉시 로테이션하여 교체합니다. 직접 공급업체의 저렴한 IPv4 데이터센터 프록시는, 겉보기에는 더 싸지만 이미 인터넷 절반에서 플래그 처리된 주소보다 실질적으로 비용이 적게 듭니다.
모든 IPv4 주소에서 SOCKS5 지원
FineProxy의 모든 프록시는 추가 비용 없이 HTTP/HTTPS 및 SOCKS5를 모두 지원합니다. IPv4 SOCKS5 프록시 액세스는 웹 브라우징 외의 작업 — 게임, 커스텀 프로토콜, UDP 트래픽, 또는 HTTP를 기본적으로 지원하지 않는 도구 — 에서 중요합니다. SOCKS5는 HTTP 프록시보다 낮은 레벨에서 작동하며, 모든 유형의 트래픽을 해석하지 않고 그대로 전달합니다. FineProxy의 인프라(AMD EPYC 서버, 80 Gbps 채널)에서는 프로토콜 선택이 속도에 영향을 미치지 않으므로, HTTP와 SOCKS5 모두 동일한 대역폭과 지연 시간을 제공합니다.