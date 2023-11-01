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IPv4 프록시

100,000개 이상의 자체 보유 IPv4 주소 — HTTP/HTTPS/SOCKS5 지원, 무제한 트래픽, API 액세스, 자동 발급. 스크래핑, 광고 검증, 계정 관리에 최적화되어 있습니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 IPv4 데이터센터 프록시 내 Europe 구매하십시오
  • IPv4 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • IPv4 프록시 목록 by country or subnet 필터링하십시오
  • 203.0.113.7 IPv4 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 IPv4 프록시 플랜 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

기술 전문가가 아닌 사람에게도 Fineproxy를 시작하는 과정은 놀라울 만큼 쉬웠습니다. 인터페이스가 직관적이고 프록시 자체도 통합하기가 매우 쉽습니다. 성능은 완벽했고 덕분에 온라인 작업이 훨씬 원활해졌습니다. 확실히 훌륭한 선택입니다!

PathanFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fine Proxy는 제가 이용해 본 최고의 프록시 서비스 업체 중 하나로 저렴하고 안정적인 서비스를 제공합니다. 전 세계적인 범위의 서비스를 제공합니다. 지금까지 최고의 경험이었습니다.

Ahmed ArshadDieg, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

몇 달째 FineProxy 프록시 서비스를 사용하고 있으며 매우 만족합니다. 빠른 연결 속도, 신뢰할 수 있는 데이터 보호, 폭넓은 위치 선택 덕분에 인터넷 작업을 위한 훌륭한 도구입니다. 추천합니다!

RobertSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
IPv4 대신 IPv6 프록시를 사용해야 할 이유가 있습니까?대상 사이트가

대상 사이트가 IPv6를 명시적으로 지원하고, IP당 최저 비용으로 대규모 볼륨이 필요한 경우에만 해당됩니다. IPv6를 수용하는 사이트(일부 검색 엔진, CDN 등)를 스크래핑할 때는 주소가 풍부하므로 IPv6가 더 저렴합니다. 그 외 모든 용도 — 소셜 미디어, 이커머스, 결제 시스템, 광고 플랫폼 — 에서는 IPv4만이 안정적으로 작동하는 유일한 옵션입니다.

FineProxy는 몇 개의 IPv4 주소를 보유하고 있습니까?다수의 서브넷과

다수의 서브넷과 ASN에 걸쳐 100,000개 이상의 IPv4 주소를 보유하고 있습니다. 모든 주소는 직접 소유하며, 임대나 중개를 통한 것이 아닙니다. 이는 IP 다양성 측면에서 중요합니다. 대상 사이트가 하나의 서브넷을 차단하더라도, 다른 대역의 주소가 계속 작동합니다.

IPv4 프록시가 구식이 될 가능성이 있습니까?가까운

가까운 장래에 그러한 조짐은 전혀 없습니다. IPv6 도입은 10년 넘게 “곧 이루어질 것”이라고 하지만, 주요 사이트 기준 보급률은 여전히 약 40%에 불과합니다. 프록시 사용자에게 가장 중요한 인프라인 안티봇 시스템, 결제 시스템, 소셜 미디어 백엔드는 IPv4에 깊이 의존하고 있습니다. IPv4 프록시는 2026년 이후에도 상업적 용도의 표준으로 유지될 것입니다.

가이드

IPv4 프록시: 주소 유형이 여전히 중요한 이유

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy에서 판매하는 모든 프록시는 IPv4입니다 — 100,000개 이상의 주소를 직접 소유하고 있으며, 중개업체에서 임대하거나 리셀러를 통해 공유하는 것이 아닙니다. FineProxy에서 IPv4 프록시 서버를 구매하시면, SOCKS5 및 HTTP/HTTPS를 지원하는 전용 IPv4 주소와 무제한 트래픽, GB당 추가 요금 없는 서비스를 이용하실 수 있습니다. 이것이 간단한 요약입니다. 더 자세히 살펴보면, 왜 특별히 IPv4인지, 그리고 주소의 출처가 프로토콜만큼이나 중요한 이유가 있습니다.

IPv4 vs IPv6 — 호환성 격차

IPv6 프록시는 존재하며 가격이 매우 저렴합니다. 주소 공간이 사실상 무한하기 때문에, 공급업체들은 수백만 개의 IPv6 주소를 극히 낮은 가격에 판매합니다. 문제는 대부분의 대상 사이트가 IPv6를 완전히 지원하지 않는다는 것입니다. 2026년 기준, 상위 1,000개 웹사이트 중 IPv6 트래픽을 제대로 처리하는 비율은 약 40%에 불과합니다.

결제 처리 시스템, 소셜 미디어 플랫폼, 광고 네트워크, 이커머스 사이트 — 대다수의 서비스가 여전히 안티봇 탐지, 지오로케이션, 세션 관리를 IPv4 기반으로 운영하고 있습니다.

대상 사이트가 IPv6를 지원하지 않으면 연결이 조용히 실패하거나, ISP를 통해 IPv4로 폴백되어 실제 IP가 노출되거나, 아예 차단됩니다. 우아한 폴백 같은 것은 없습니다 — 작동하거나, 작동하지 않거나 둘 중 하나입니다. 스크래핑, 계정 관리, 광고 검증 및 봇 탐지가 관련된 모든 작업에서 IPv4가 유일하게 신뢰할 수 있는 선택입니다.

저렴한 IPv4가 곧 품질이 낮은 IPv4를 의미하지는 않습니다

IPv4 주소는 희소합니다 — 총 약 43억 개만 존재하며, 여유 풀은 이미 수년 전에 고갈되었습니다. 이러한 희소성이 가격 상승의 원인입니다. 일부 공급업체는 폐기된 네트워크에서 주소를 대량 매입하고, 다른 업체는 대형 보유자로부터 서브리스합니다. 소유권 이전 이력은 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. IP가 거쳐 온 손이 많을수록 블랙리스트, 스팸 데이터베이스, 평판 플래그 등의 이력이 남아 있을 가능성이 높아집니다.

FineProxy는 IPv4 풀을 직접 소유하고 있습니다. 중개업체도, 서브리스도 없습니다. 특정 주소에 평판 저하 징후가 나타나면 즉시 로테이션하여 교체합니다. 직접 공급업체의 저렴한 IPv4 데이터센터 프록시는, 겉보기에는 더 싸지만 이미 인터넷 절반에서 플래그 처리된 주소보다 실질적으로 비용이 적게 듭니다.

모든 IPv4 주소에서 SOCKS5 지원

FineProxy의 모든 프록시는 추가 비용 없이 HTTP/HTTPS 및 SOCKS5를 모두 지원합니다. IPv4 SOCKS5 프록시 액세스는 웹 브라우징 외의 작업 — 게임, 커스텀 프로토콜, UDP 트래픽, 또는 HTTP를 기본적으로 지원하지 않는 도구 — 에서 중요합니다. SOCKS5는 HTTP 프록시보다 낮은 레벨에서 작동하며, 모든 유형의 트래픽을 해석하지 않고 그대로 전달합니다. FineProxy의 인프라(AMD EPYC 서버, 80 Gbps 채널)에서는 프로토콜 선택이 속도에 영향을 미치지 않으므로, HTTP와 SOCKS5 모두 동일한 대역폭과 지연 시간을 제공합니다.