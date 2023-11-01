기준일 2025년 11월 16일 인쇄

고객 지원 전문가#

기술에 대한 열정과 다른 사람을 돕는 것을 좋아하시나요? 저희 역동적인 프록시 서비스 팀에 고객 지원 전문가로 합류하여 전 세계 사용자에게 탁월한 지원을 제공하는 핵심 역할을 수행하십시오.

담당 역할: 고객 지원 전문가로서 고객 응대의 최전선에서 활동하며, 고객이 당사 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 지원합니다. 문제 해결, 문의 응대, 그리고 프록시 서비스 이용 시 원활한 경험을 보장하는 것이 주요 업무입니다.

주요 업무:

이메일 및 온라인 채팅을 통해 신속하고 정확한 고객 지원을 제공합니다.

서비스 관련 기술적 문제를 분석하고 명확하며 효과적인 해결책을 제시합니다.

당사 제품 및 서비스에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 맞춤형 조언과 지원을 제공합니다.

고객 피드백을 수집하고 전달하여 서비스 개선에 기여합니다.

자격 요건:

영어 및 러시아어 능통 (구술 및 서면 모두 가능).

친절하고 편안한 태도와 함께 우수한 커뮤니케이션 능력 보유.

어디서든 근무 가능한 원격 포지션입니다.

웹 기술에 대한 높은 관심과 배우려는 의지가 필요합니다.

고객 지원 또는 유사 직무 경험이 있으면 우대하지만 필수는 아닙니다.

러시아, 우크라이나, 벨라루스 이외 지역에 거주해야 합니다.

급여:

급여는 면접 결과에 따라 결정됩니다.

최소 급여 $800의 풀타임 포지션입니다. 교육 후 처음 3개월간은 $600이며, 자격 및 경력에 따라 인상될 수 있습니다.

지원 방법: 사람들을 돕고 최첨단 기술을 다루는 일에 열정이 있으시다면, 꼭 연락 주세요! 이력서와 함께 저희 팀에 적합한 인재인 이유를 간략히 설명하는 자기소개서를 아래 주소로 보내 주시기 바랍니다. [email protected]

저희와 함께 전 세계 고객에게 탁월한 서비스와 지원을 제공하는 미션에 동참하세요!

풀스택 웹 개발자#

FineProxy.org에서 팀을 강화할 유능한 풀스택 웹 개발자를 찾고 있습니다. 열정적인 전문가 팀과 함께 일하며 서비스에 큰 영향을 미칠 수 있는 훌륭한 기회입니다.

위치: 원격 근무 (러시아, 벨라루스, 우크라이나 제외)

회사 소개: FineProxy.org는 전 세계 고객에게 최고 수준의 프록시 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 원격 팀에 합류하여 플랫폼 개발 및 최적화에 기여할 적극적이고 유능한 풀스택 웹 개발자를 찾고 있습니다.

자격 요건:

풀스택 웹 개발 실무 경험 보유자

PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git, WHMCS에 대한 높은 숙련도

HTML, Smarty, CSS, JavaScript 중급 이상 역량

러시아어 능통.

버전 관리 시스템, 특히 Git에 대한 이해.

WHMCS 또는 유사 플랫폼 경험자 우대.

원격 근무 환경에서의 효과적인 협업 능력.

장점:

Python 능숙자 및 파싱 경험자 우대.

급여:

급여는 면접 과정에서 논의하며, 자격 요건과 경력에 따라 결정됩니다.

지원 방법: 이 도전에 함께하며 저희와 성장할 준비가 되셨나요? 이력서와 본 직무에 가장 적합한 이유를 담은 자기소개서를 아래 주소로 보내주세요. [email protected]. 여러분이 저희 팀에 가져다줄 역량을 기대합니다!