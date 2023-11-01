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팀에 합류하세요
안정적인 인터넷 인프라를 구축하고 전 세계 고객을 지원할 인재를 위한 채용 정보입니다.
채용 포지션:#
고객 지원 전문가#
기술에 대한 열정과 다른 사람을 돕는 것을 좋아하시나요? 저희 역동적인 프록시 서비스 팀에 고객 지원 전문가로 합류하여 전 세계 사용자에게 탁월한 지원을 제공하는 핵심 역할을 수행하십시오.
담당 역할: 고객 지원 전문가로서 고객 응대의 최전선에서 활동하며, 고객이 당사 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록 지원합니다. 문제 해결, 문의 응대, 그리고 프록시 서비스 이용 시 원활한 경험을 보장하는 것이 주요 업무입니다.
주요 업무:
- 이메일 및 온라인 채팅을 통해 신속하고 정확한 고객 지원을 제공합니다.
- 서비스 관련 기술적 문제를 분석하고 명확하며 효과적인 해결책을 제시합니다.
- 당사 제품 및 서비스에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 맞춤형 조언과 지원을 제공합니다.
- 고객 피드백을 수집하고 전달하여 서비스 개선에 기여합니다.
자격 요건:
- 영어 및 러시아어 능통 (구술 및 서면 모두 가능).
- 친절하고 편안한 태도와 함께 우수한 커뮤니케이션 능력 보유.
- 어디서든 근무 가능한 원격 포지션입니다.
- 웹 기술에 대한 높은 관심과 배우려는 의지가 필요합니다.
- 고객 지원 또는 유사 직무 경험이 있으면 우대하지만 필수는 아닙니다.
- 러시아, 우크라이나, 벨라루스 이외 지역에 거주해야 합니다.
급여:
- 급여는 면접 결과에 따라 결정됩니다.
- 최소 급여 $800의 풀타임 포지션입니다. 교육 후 처음 3개월간은 $600이며, 자격 및 경력에 따라 인상될 수 있습니다.
지원 방법: 사람들을 돕고 최첨단 기술을 다루는 일에 열정이 있으시다면, 꼭 연락 주세요! 이력서와 함께 저희 팀에 적합한 인재인 이유를 간략히 설명하는 자기소개서를 아래 주소로 보내 주시기 바랍니다. [email protected]
저희와 함께 전 세계 고객에게 탁월한 서비스와 지원을 제공하는 미션에 동참하세요!
풀스택 웹 개발자#
FineProxy.org에서 팀을 강화할 유능한 풀스택 웹 개발자를 찾고 있습니다. 열정적인 전문가 팀과 함께 일하며 서비스에 큰 영향을 미칠 수 있는 훌륭한 기회입니다.
위치: 원격 근무 (러시아, 벨라루스, 우크라이나 제외)
회사 소개: FineProxy.org는 전 세계 고객에게 최고 수준의 프록시 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 원격 팀에 합류하여 플랫폼 개발 및 최적화에 기여할 적극적이고 유능한 풀스택 웹 개발자를 찾고 있습니다.
자격 요건:
- 풀스택 웹 개발 실무 경험 보유자
- PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git, WHMCS에 대한 높은 숙련도
- HTML, Smarty, CSS, JavaScript 중급 이상 역량
- 러시아어 능통.
- 버전 관리 시스템, 특히 Git에 대한 이해.
- WHMCS 또는 유사 플랫폼 경험자 우대.
- 원격 근무 환경에서의 효과적인 협업 능력.
장점:
- Python 능숙자 및 파싱 경험자 우대.
급여:
- 급여는 면접 과정에서 논의하며, 자격 요건과 경력에 따라 결정됩니다.
지원 방법: 이 도전에 함께하며 저희와 성장할 준비가 되셨나요? 이력서와 본 직무에 가장 적합한 이유를 담은 자기소개서를 아래 주소로 보내주세요. [email protected]. 여러분이 저희 팀에 가져다줄 역량을 기대합니다!