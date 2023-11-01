最終更新日： 2025年11月16日 印刷

テクノロジーに情熱を持ち、人の役に立つことが好きですか？ 私たちのプロキシサービスチームにカスタマーサポートスペシャリストとして参加し、世界中のユーザーに優れたサポートを提供する重要な役割を担ってください。

あなたの役割： カスタマーサポートスペシャリストとして、お客様対応の最前線に立ち、当社サービスをスムーズにご利用いただけるようサポートしていただきます。問題の解決、お問い合わせへの対応、プロキシサービスにおけるシームレスな体験の提供が主な役割です。

主な業務内容：

メールおよびオンラインチャットを通じて、迅速かつ正確なカスタマーサポートを提供する。

当社サービスに関連する技術的な問題をトラブルシューティングし、明確で効果的なソリューションを提示する。

当社の製品・サービスを深く理解し、お客様一人ひとりに合わせたアドバイスやサポートを提供する。

お客様からのフィードバックを収集・共有し、サービス改善に貢献する。

要件：

英語およびロシア語に堪能であること（読み書き・会話ともに）。

優れたコミュニケーション能力を持ち、親しみやすく丁寧な対応ができること。

フルリモート勤務のため、場所を選ばず働けます。

Web技術に強い関心があり、積極的に学ぶ姿勢があること。

カスタマーサポートまたは類似職種での経験があれば望ましいですが、必須ではありません。

ロシア、ウクライナ、ベラルーシ以外に居住していること。

給与：

給与は面接結果に基づいて決定いたします。

フルタイムポジションで、最低給与は$800です。研修後の最初の3か月間は$600となり、その後は資格や経験に応じて昇給の可能性があります。

応募方法： 人をサポートすることが好きで、最先端のテクノロジーに携わりたい方、ぜひご応募ください！履歴書と、当社チームに最適な人材である理由を記した簡単なカバーレターを以下の宛先までお送りください。 [email protected]

世界中のお客様に卓越したサービスとサポートを届けるミッションに、あなたも参加しませんか！

FineProxy.orgでは、優秀なフルスタックWebデベロッパーを募集しています。プロフェッショナルなチームの一員として、当社サービスの成長に大きく貢献できる絶好のチャンスです。

ロケーション: リモート勤務（ロシア、ベラルーシ、ウクライナを除く）

会社概要： FineProxy.orgは、世界中のお客様に最高品質のプロキシサービスを提供することに注力しています。リモートチームに参加し、当社プラットフォームの開発・最適化に貢献していただける、積極的で技術力の高いフルスタックWebデベロッパーを求めています。

要件：

フルスタックWeb開発の実務経験があること。

PHP、Laravel、MySQL、REST API、Linux、Git、WHMCSに関する高度なスキルを有すること。

HTML、Smarty、CSS、JavaScriptの中級レベルのスキル。

ロシア語が堪能であること。

バージョン管理システム、特にGitの使用経験があること。

WHMCSまたは同様のプラットフォームの経験があれば大変望ましい。

リモートワーク環境で効果的に協働できる能力。

メリット：

Pythonのスキルやパーシング（スクレイピング）の経験があればプラス評価となります。

給与：

給与の詳細は面接時にご相談のうえ、スキルおよび経験に基づいて決定いたします。

応募方法： このチャレンジに挑み、私たちと共に成長しませんか？履歴書と、このポジションに最適な理由を記載したカバーレターを以下のアドレスまでお送りください： [email protected]。あなたのご応募をチーム一同、心よりお待ちしております！