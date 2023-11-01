ドキュメント
チームに参加する
信頼性の高いインターネットインフラを構築し、世界中のお客様を支える人材を募集しています。
募集職種：#
カスタマーサポートスペシャリスト#
テクノロジーに情熱を持ち、人の役に立つことが好きですか？ 私たちのプロキシサービスチームにカスタマーサポートスペシャリストとして参加し、世界中のユーザーに優れたサポートを提供する重要な役割を担ってください。
あなたの役割： カスタマーサポートスペシャリストとして、お客様対応の最前線に立ち、当社サービスをスムーズにご利用いただけるようサポートしていただきます。問題の解決、お問い合わせへの対応、プロキシサービスにおけるシームレスな体験の提供が主な役割です。
主な業務内容：
- メールおよびオンラインチャットを通じて、迅速かつ正確なカスタマーサポートを提供する。
- 当社サービスに関連する技術的な問題をトラブルシューティングし、明確で効果的なソリューションを提示する。
- 当社の製品・サービスを深く理解し、お客様一人ひとりに合わせたアドバイスやサポートを提供する。
- お客様からのフィードバックを収集・共有し、サービス改善に貢献する。
要件：
- 英語およびロシア語に堪能であること（読み書き・会話ともに）。
- 優れたコミュニケーション能力を持ち、親しみやすく丁寧な対応ができること。
- フルリモート勤務のため、場所を選ばず働けます。
- Web技術に強い関心があり、積極的に学ぶ姿勢があること。
- カスタマーサポートまたは類似職種での経験があれば望ましいですが、必須ではありません。
- ロシア、ウクライナ、ベラルーシ以外に居住していること。
給与：
- 給与は面接結果に基づいて決定いたします。
- フルタイムポジションで、最低給与は$800です。研修後の最初の3か月間は$600となり、その後は資格や経験に応じて昇給の可能性があります。
応募方法： 人をサポートすることが好きで、最先端のテクノロジーに携わりたい方、ぜひご応募ください！履歴書と、当社チームに最適な人材である理由を記した簡単なカバーレターを以下の宛先までお送りください。 [email protected]
世界中のお客様に卓越したサービスとサポートを届けるミッションに、あなたも参加しませんか！
フルスタックWebデベロッパー#
FineProxy.orgでは、優秀なフルスタックWebデベロッパーを募集しています。プロフェッショナルなチームの一員として、当社サービスの成長に大きく貢献できる絶好のチャンスです。
ロケーション: リモート勤務（ロシア、ベラルーシ、ウクライナを除く）
会社概要： FineProxy.orgは、世界中のお客様に最高品質のプロキシサービスを提供することに注力しています。リモートチームに参加し、当社プラットフォームの開発・最適化に貢献していただける、積極的で技術力の高いフルスタックWebデベロッパーを求めています。
要件：
- フルスタックWeb開発の実務経験があること。
- PHP、Laravel、MySQL、REST API、Linux、Git、WHMCSに関する高度なスキルを有すること。
- HTML、Smarty、CSS、JavaScriptの中級レベルのスキル。
- ロシア語が堪能であること。
- バージョン管理システム、特にGitの使用経験があること。
- WHMCSまたは同様のプラットフォームの経験があれば大変望ましい。
- リモートワーク環境で効果的に協働できる能力。
メリット：
- Pythonのスキルやパーシング（スクレイピング）の経験があればプラス評価となります。
給与：
- 給与の詳細は面接時にご相談のうえ、スキルおよび経験に基づいて決定いたします。
応募方法： このチャレンジに挑み、私たちと共に成長しませんか？履歴書と、このポジションに最適な理由を記載したカバーレターを以下のアドレスまでお送りください： [email protected]。あなたのご応募をチーム一同、心よりお待ちしております！